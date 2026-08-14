Analýzou lidského organismu se jako fyziolog zabýváte už přes třicet let. Změnila se česká těla za uplynulé tři dekády? Jsme na tom, pokud jde o zdraví, v průměru lépe, či hůř?
To si netroufám jednoznačně říct. Spíš se změnil náš pohled na tělo. Dnes lidé péči o něj vnímají jako určitou výzvu a více přemýšlejí o svém zdraví. Asi to neplatí úplně pro všechny, ale je to čím dál větší téma.
Hlavní je nenaskakovat na různé hyperboly a módní vlny, které jsou často velmi krátkodobé a každých pár dní přinášejí novou „pravdu“.