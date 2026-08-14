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Že nemáte čas? To mě nepřesvědčí, říká „advokát longevity“. Pomáhá mu i AI

Autor:
  17:00
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Radim Šlachta je fyziolog, inovátor a „advokát longevity“. Stojí za startupem Elonga. S kolegy vyvinul chytrý náramek, který pomáhá lidem lépe porozumět vlastnímu tělu a díky personalizovaným doporučením prodloužit aktivní a zdravá léta života. | foto: Michal Fanta

Kdo z nás by netoužil prožít dlouhý život ve zdraví? Podle fyziologa Radima Šlachty je to pro většinu lidí splnitelný sen. Základem je znát a především dodržovat několik principů. Například se pravidelně hýbat. Ačkoli je zdraví prioritou, řada z nás okamžitě dodává, že na pohyb nemá čas. „Takový argument mě moc nepřesvědčí,“ poznamenává odborník.

Analýzou lidského organismu se jako fyziolog zabýváte už přes třicet let. Změnila se česká těla za uplynulé tři dekády? Jsme na tom, pokud jde o zdraví, v průměru lépe, či hůř?
To si netroufám jednoznačně říct. Spíš se změnil náš pohled na tělo. Dnes lidé péči o něj vnímají jako určitou výzvu a více přemýšlejí o svém zdraví. Asi to neplatí úplně pro všechny, ale je to čím dál větší téma.

Hlavní je nenaskakovat na různé hyperboly a módní vlny, které jsou často velmi krátkodobé a každých pár dní přinášejí novou „pravdu“.

Radim Šlachtafyziolog

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