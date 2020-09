V deseti měla větší sílu než kluci, dnes žena zvedá činky jako svalovci

Zvládne toho stejně jako muži a mnohdy i víc. Sice říká, že jinak je stejná jako všechny ženy, ale síly má přitom víc než většina. Nejde jen o zvedání těžké váhy, má i větší výdrž. Před pár lety vyhrála soutěž v dřepování. Vydržela dělat dřepy dlouhé tři hodiny. Udělala jich přes tři tisíce a předhonila všechny namyšlené muže, kteří jí to přišli v soutěži „natřít“.

Vzhledem k tomu, že měla skvělou fyzičku, nepřemýšlela o tom, že by byla právničkou nebo sekretářkou. Sport pro ni byl jasnou volbou, takže se stala fitness trenérkou a byla výborná i v gymnastice. V roce 2008 se našla ve zvedání těžké váhy a rovnou do světa činek a naolejovaných těl skočila po hlavě. Už po pár měsících si troufla na soutěže, kde se ukazovala vypracovaná těla, na kterých většina makala roky.

„Těší mě, že mi mnoho lidí říká, jakou jsem pro ně inspirací. Především ženy mi děkují za to, že jsem jim dodala odvahu se ukázat před muži, a to mě žene dál. Ráda si dávám nové cíle, sport je pro mě pomocí, se kterou překonávám jakékoli životní překážky. Odbourává stres a je to nejlepší pro mé zdraví,“ sdělila na Instagramu.

Na posilovnu nezanevřela ani v době pandemie koronaviru. Nasadila roušku a vyrazila do fitka, kde byla mnohdy sama. Může cvičit i doma, ale v posilovně má prý větší chuť dřít.

Fitness centrum je jejím domovem, kde si našla nejlepší přátele, manžela a svou životní náplň. Nemá děti, ale říká, že štěstí v životě už dávno našla a nic víc už od osudu nežádá. Téměř denně přidává příspěvky z posilovny na Instagramu a hecuje ostatní k cvičení.