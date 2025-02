Mám univerzální lék na rakovinu, říká onkolog Trnka. Zvrátil i beznadějný případ

20:00

Rakovina slinivky břišní. Jedno z nejobávanějších zhoubných onemocnění. Nedá se včas odhalit a de facto ani léčit. František Trnka se výzkumem funkce slinivky léta zabývá a říká, že vyvinul látku, která by proti rakovině mohla fungovat. O co se jedná? Jak se na to dívají další odborníci z lékařského prostředí? A jak Trnkovu léčbu popisuje jeden z jeho pacientů?