Anorexii a fóbii z jídla žena překonala díky sociálním sítím

„Už v deseti letech se mi děti posmívaly za to, že jsem oplácaná. Šikanovaly mě dlouhé roky. Postupně jsem přestávala jíst a byly dny, kdy jsem nejedla nic. Večeře s rodinou u stolu pro mě byly velmi náročné. Začala jsem z jídla mít fóbii a u stolu s jídlem jsem měla silné panické ataky,“ svěřila se žena.

Rodina od mala Sam říkala, že je krásná a zahrnovali ji všemožnými komplimenty. Ve škole jí ale spolužáci vše „vynahrazovali“. Začala mít strach i z pouhé cesty do školy.

„Bylo to velmi náročné. Bylo období, kdy jsem jedla jen saláty. Tělu chyběla energie a moje máma ze mě byla nešťastná,“ pokračovala. Když se pak opravdu najedla, každé sousto společně doma oslavovali. Matku Sam rozbrečelo štěstím i to, že do sebe zvládla dostat kousek toastu.

Dlouhou dobu se nedokázala před nikým ukázat. Zahalovala se do vytahaného oblečení a styděla se. Když se přihlásila na sociální sítě, začala o sobě smýšlet jinak. Viděla, jak se mají jiné ženy s kily navíc rády a rozhodla se, že se také ukáže světu.

„Najednou jsem zjistila, kolika lidem po celém světě se líbím. Chválili mě muži i ženy a našla jsem své ztracené sebevědomí,“ dodala. Dnes se dokonce živí jako fotomodelka.