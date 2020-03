Bolí vás celé tělo? Možná je to nová civilizační choroba fibromyalgie

Čtenářka Jana B. z Plzně měla štěstí v neštěstí: patří k těm vzácným případům, u kterých lékaři určili název nemoci opravdu rychle. „V roce 2010 mi léčili nejdříve boreliózu. Ale když se mi po několika měsících rozšířily bolesti do celého těla, řekl mi lékař, že to asi bude fibromyalgie,“ vypráví jednašedesátiletá žena.

Neexistující nemoc

Tak zůstala ušetřena toho, co mnoho pacientů stále ještě prožívá: deset až patnáct let žijí s bolestmi, aniž by lékaři stanovili správnou diagnózu. A často lékaři tuhle nemoc dokonce ani neznají. Někteří dokonce tvrdí, že ani neexistuje, a jsou toho názoru, že jde o psychosomatický problém. Jestliže tedy trpíte nejasnými bolestmi celého těla a váš praktický lékař se tím odmítá zabývat do hloubky, objednejte se přímo na revmatologii.

Výskyt fibromyalgie se odhaduje zhruba na dvě procenta populace, častěji postihuje ženy než muže. Pacienti trpí chronickými plošnými bolestmi, je to podobný pocit, jako byste měli silně namožené svaly celého těla, a mají navíc spoustu dalších obtíží.

Příčina je dosud nejasná, ale ví se, že se nejedná o zánětlivé revmatické onemocnění. A přestože se projevuje svalovými bolestmi, není fibromyalgie onemocněním svalů a kloubů.

Diagnostiku navíc ztěžuje skutečnost, že ani výsledky běžných laboratorních vyšetření (např. krevních), ani rentgenové snímky nevykazují žádné výrazné abnormality. A neexistuje ani žádný speciální test, který by dokázal diagnózu jednoznačně určit.

Individuální terapie

Když je konečně stanovena diagnóza, musí lékař a pacient ještě zjistit, co přináší postiženému úlevu, co dokáže nemoc zmírnit. Pouhým užíváním léků se choroba pod kontrolu nedostane.

Ačkoli syndrom fibromyalgie vyléčitelný není, existuje několik možností terapie. Neexistuje však žádný univerzální recept, každému pacientovi pomáhá něco jiného.

Někomu může zabrat například uvolnění fascií v rámci fyzioterapie, homeopatika a pohyb, jinému zase může ulevit lymfodrenáž a třeba i behaviorální psychoterapie – ta pomáhá při překonávání bolestí. Jak ale radí naše čtenářka, problém je natolik komplikovaný, že je potřeba vyzkoušet hodně metod, jak si ulevit, než najdete tu svou.

Fibromyalgie je záhadná nemoc, která se vyznačuje tím, že její symptomy jsou v podstatě neměřitelné a často odkazují na jiné nemoci. Přesto by vás měl lékař důkladně vyšetřit. Nenechte se odbýt.

Typické příznaky

U diagnózy fibromyalgie se většinou zvažuje celý souhrn příznaků: minimálně tři měsíce přetrvávající silné tahavé nebo trhavé bolesti především ve svalech nebo šlachových úponech. Ty zároveň cítíte na víc místech (šíje nebo horní a střední partie zad), navíc v obou pažích a obou nohách.

Kromě toho pacienty trápí ranní ztuhlost, pocit oteklých kloubů a poruchy spánku. Stěžují si i na svalové pnutí, pocit necitlivosti, bolesti hlavy, depresivní náladu, úzkostné poruchy nebo pocit studených rukou a nohou. Vyvolat tyhle obtíže můžou například změny počasí, chlad, hluk nebo stres.

Možnosti léčby

Léčba je multimodální, opírá se tedy o několik pilířů: fyzikální terapii, rehabilitační cvičení, medikamentózní léčbu, relaxační techniky a rovněž o psychoterapii (ta je důležitá pro zvládnutí života s nemocí a bolestmi). Co se týká medikace, často se kombinují léky proti bolesti, antidepresiva a přípravky na uvolnění svalů.

Diagnóza stlačením

Stlačením určitých bodů bolesti může lékař potvrdit své podezření, že se jedná o fibromyalgii. Tyhle body se nacházejí v místech úponů svalů krční páteře, podél krční páteře, v oblasti ramen, lokte, sedacího svalstva, kyčlí a kolen. Pacienti s fibromyalgií reagují na stlačení bodu bolesti velmi citlivě, u jiných kontrolních bodů se však bolest neprojevuje.

Co ještě může pomoci