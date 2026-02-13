Bolí vás celé tělo a nikdo vám nevěří? Možná trpíte fibromyalgií

Bolí vás svaly i klouby, jste neustále unavení a ani v noci si neodpočinete? Přidává se k tomu zapomínání, problém se soustředěním, citlivost na chlad, hluk nebo dotek? Možná trpíte fibromyalgií.

Fibromyalgie je chronický bolestivý syndrom postihující svaly a měkké tkáně. Hlavním projevem je bolest, která se neustále stěhuje. Jeden den vás bolí ramena a záda, druhý den se to přesune do kyčlí nebo nohou. Taková bolest bývá tupá a únavná, a co je nejhorší, trvá měsíce i roky.

Člověk se cítí, jako by na něj „lezla chřipka“, která ale nikdy nepropukne a nikdy neodejde. K tomu se často přidává i ranní ztuhlost a trvá dlouho, než se člověk rozhýbe. Nemoc často doprovází nekonečná únava, a to bez příčiny. Nepomůže ani spánek, bývá totiž mělký a přerušovaný.

Dopadá také na psychiku, kterou zahaluje tzv. mozková mlha, kdy si člověk nemůže vzpomenout na běžné věci, plete si slova a celkově mu to pomalu myslí.

Jak ji odhalit

Z výše uvedeného vyplývá, že bude fibromyalgii snadné diagnostikovat. Opak je pravda. Tato nemoc se totiž neukáže na rentgenu ani při běžném odběru krve. Proto pacienti často léta obcházejí různé ordinace a slyší, že jsou vlastně zdraví.

Lékař musí postupovat jako detektiv – nejdříve je třeba vyloučit všechny ostatní nemoci, které se projevují podobně, jako je revma nebo potíže se štítnou žlázou. Klíčem k odhalení je pak hloubkový rozhovor o tom, jak se bolest v těle stěhuje a jak moc pacienta vyčerpává únava.

Diagnózu obvykle potvrzuje specialista, nejčastěji revmatolog, který zkoumá citlivost těla na dotek a délku trvání těchto potíží. Lékaři a vědci zatím přesně nevědí, proč tato nemoc vzniká, ale shodují se na tom, že se týká nervové soustavy.

Často se stává, že se fibromyalgie „probudí“ po nějakém velkém otřesu, kterým si tělo muselo projít. Může jít o těžký úraz, vážnou operaci nebo prodělání silné infekce. Velmi často je spouštěčem dlouhodobý nebo náhlý psychický stres, jako je ztráta blízké osoby či velké pracovní vyčerpání.

Zdá se, že tyto události v těle něco „přepnou“ a mozek se pak začne chovat tak, jako by byl neustále v ohrožení, čímž vyvolává pocity bolesti.

Léčba fibromyalgie

Musíte se připravit na to, že je to běh na dlouhou trať a vyžaduje především trpělivost, protože neexistuje jedna zázračná pilulka, která by nemoc hned odstranila. Lékaři obvykle kombinují různé metody, aby tělu ulevili.

Používají se léky na zmírnění bolesti, ale také speciální medikamenty, které pomáhají mozku lépe zpracovávat signály bolesti a zlepšují kvalitu spánku. Cílem není jen potlačit bolest, ale především upravit spánek, aby tělo mělo šanci načerpat síly.

Velmi důležité je také naučit se pracovat se stresem, protože psychická nepohoda vše zhoršuje – čím více je člověk v napětí, tím silněji bolest pociťuje.

Vedle léků hraje klíčovou roli vlastní přístup a pohyb. I když zní zvláštně, že na bolavé tělo pomáhá cvičení, u fibromyalgie je to ta nejlepší cesta. Nemají to být velké sportovní výkony, ale třeba pravidelné procházky, lehké protahování nebo cvičení v teplé (ne horké) vodě, která uvolňuje ztuhlé svaly. Tělo se díky mírnému pohybu prokrvuje a mozek začne vyrábět látky, které přirozeně tlumí bolest. Důležité je najít si vlastní způsob, nepřepínat síly a dopřát si i dostatek odpočinku.

Základní znaky

  • Dlouhodobá bolest svalů a kloubů
  • Putující bolest bez jasné příčiny
  • Trvalá únava i po spánku
  • Nekvalitní nebo přerušovaný spánek
  • Zhoršené soustředění a paměť
  • Přecitlivělost na chlad, hluk nebo dotek
  • Zhoršení potíží při stresu nebo námaze
  • Normální výsledky vyšetření navzdory obtížím

Článek vznikl pro časopis Rytmus života.

