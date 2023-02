Nezhoubné nádory, které dokážou potrápit. Jak se zbavit fibromů?

Domácí léčba Existuje několik babských (tedy i diskutabilních) receptů, jak se fibromu můžete zbavit. Jedním z nejčastěji zmiňovaných je jeho omotání velmi tenkou nitkou. Fibrom by měl po takovém „uškrcení“ sám odpadnout. Účinná a šetrná metoda je také použití šťávy z vlaštovičníku. Z čerstvé rostliny vymačkejte šťávu a aplikujte na fibrom po dobu několika dní. Další velmi jednoduchý způsob, jak odstranit fibromy, ale i bradavice a jiné neškodné výrůstky, je pomocí jablečného nebo jiného octa. Stačí místo, kde máte bradavici nebo fibrom, očistit, na místo přiložit malinký tamponek s octem a připevnit leukoplastí. Doporučuje se ocet nechat působit několik desítek minut a uvedený postup opakovat dvakrát za den, dokud bradavice neodpadne. Při aplikaci octa si dávejte pozor na to, aby nezasahoval pokožku mimo výrůstek – mohl by ji totiž podráždit. Také v lékárně najdete spoustu volně prodejných přípravků na odstranění bradavic, které stejně účinně působí i na fibromy.