Lidé se dovolené v Egyptě, Turecku, Tunisku či Maroku často vyhýbají kvůli tzv. cestovatelské nemoci. Obavy jsou přehnané, tvrdí odbornice na Egypt, stačí se řídit jednoduchými pravidly.
Kletba faraona Tutanchamona údajně pronásleduje všechny, kdo vstoupí do hrobky egyptského vládce. Podle pověry čeká všechny narušitele jeho odpočinku smrt jako odplata za nenasytnost. Zda jde o kletbu, těžko říct. Turistům na dovolené se však často nevyplácí koncept all inclusive praskající pod náporem smaženého jídla a také zažívací problémy známé jako „faraonova pomsta“.

Kromě bezpečnostní situace se řada lidí cestě do Egypta vyhýbá právě kvůli obavám z onemocnění. Dát desetitisíce za drahý hotel a pak si z něj užít hlavně sociální zařízení a kvalitu zdejší rýže je opravdu hořký chuťový ocásek jedné předražené baklavy. A protože už mě dlouho láká vydat se ve stopách Hercula Poirota po Nilu, obrátila jsem se na specialistku na Egypt s dotazem, jak se před „faraonem“ ochránit. „Takzvané faraonovy pomsty se skutečně není třeba obávat. Pokud dodržíte pár jednoduchých zásad, vaše dovolená v Egyptě proběhne zcela bez komplikací,“ vysvětlila mi Barbora Koňařová, která už v Egyptě prošoupala nejedny boty.

Luxorský chrám v Egyptě.

Fragment sochy faraona Ramsese II. v Luxorském chrámu v Egyptě.

Co způsobuje nevolnost na dovolené?

Egypt stále žije z tajemného kouzla své minulosti a určité tajemství leží i na „faraonově pomstě“. Příčin je více a nikdy nevíte, u koho se jí zrovna zalíbí. Tak se může klidně stát, že zatímco dva lidé ze tříčlenné rodiny se celou noc perou o záchod, třetí je pobaveně pozoruje s kelímkem přeslazeného postmixovaného nápoje v ruce.

Další příčiny nevolnosti:

  • Bakterie Escherichia coli nebo Salmonella (například z nedostatečně upraveného masa či špatně uchovaných dresingů u pouličního jídla)
  • Nedostatečná hygiena při nedůsledném mytí rukou před jídlem, kontaktu s bankovkami, klikami a madly
  • Viry, kterým jsou lidé a častěji děti vystaveni na letištích, zejména noroviry a rotaviry

Někteří stěžovatelé se pak vrací z dovolené naštvaní na hotel, na cestovní kancelář, na Boha, že zavinili jejich zdravotní potíže. Před tím, než si vylijeme vztek na recenzích a sociálních sítích, je třeba si nejdříve zamést věčný plážový písek před svým prahem. Potíže totiž mnohdy vůbec nesouvisejí s kvalitou jídla.

Egypt nebo Turecko z turismu žijí a zdejší hoteliéři na ničem nešetří. A přeplněné švédské stoly jsou skutečný mor pro Čechy, kteří jedí, i kdyby měli prasknout. A pak se diví, když se to změní v realitu.

Spousta jídla, které je součástí konceptu all inclusive, často vede k přejídání

Příznaky a příčiny faraonovy nemoci

Ne nadarmo se „faraonovi“ též říká „cestovatelská nemoc“, kromě výše popsaných příčin ji totiž mohou spustit i faktory spojené s cestováním a změnou klimatu a prostředí. Není to naše tělo, které selhalo, aby nám zkazilo dovolenou, jenom se brání náporu, kterému jsme ho při cestování vystavili.

Kromě stresu z cestování je třeba přičíst i reakci těla na nové podněty:

  • Nezvyklá strava, jejíž součástí jsou mnohdy mastnější jídla a nové druhy koření.
  • Egyptská voda, která může obsahovat mikroorganismy, na něž není evropský organismus připraven.
  • Vysoké teploty a prudké přechody do prostor, kde je kouzelný vynález zvaný klimatizace přepnutý z módu Aladin na Ledové království, které mohou vést k oslabení imunity.

„Zásadní vliv na zažívání má také samotné horké klima, na které tělo zejména zpočátku může reagovat. V hotelových rezortech je hygiena obecně na vysoké úrovni a většina klientů žádné potíže za celou svou dovolenou vůbec nepocítí, a když už ano, bývají obvykle způsobeny právě vysokými teplotami,“ ubezpečila mě znovu Bára, která Egypt nejen miluje, ale taky působí jako expertka na Egypt pro cestovní kancelář Coral Travel.

Jak poznám, že mám faraona?

Odpovědět lze stejně jako na otázku: Jak poznám, že rodím? Prostě se to děje! Projevy jsou podobné jako u střevních chřipek, a to včetně poměrně rychlé inkubační doby:

  • Bolesti břicha a nadýmání
  • Vodnatý průjem či nevolnost a zvracení, často obojí
  • Zvýšená teplota a nechutenství
  • Pocit na omdlení (zejména při dehydrataci)
  • Nemoc pak trvá zhruba dva až pět dní, ale není vyloučen ani týden. Pokud trvá déle a přidají se další komplikace, je nejlepší vyhledat lékaře.

Proč zrovna Antinal, jak rychle funguje a kde ho sehnat?

V souvislosti s Egyptem se často zmiňuje lék Antinal, který působí proti bakteriím ve střevech. Ten se u nás však neprodává, pouze alternativy se stejnou účinnou látkou a pouze na předpis. Antinal se pak dá sehnat přímo v Egyptě a zabere během několika hodin.

Když jsem se ptala v lékárně, tak mi doporučili vzít si sebou hlavně volně prodejná probiotika.

Pak už se musíte spolehnout jen na dostatek vody, rýži, dietní maso a milosrdenství faraonova ducha, že vám ta potvora dá co nejdřív pokoj. Při žaludeční nevolnosti je to podobné, až na to, že na ni žádné léky neúčinkují, jenom dostatečný pitný režim.

Tropické ovoce vypadá lákavě. I to je však lépe jíst oloupané nebo opláchnuté balenou vodou

Přenos a prevence faraonovy nemoci: Jak moc je nakažlivá?

Jak se chránit? Hygiena, hygiena, hygiena a trochu toho turistického štěstíčka. Nemoc je velmi infekční a její přenos je nevyzpytatelný, souvisí právě s nedodržováním hygienických pravidel. Kromě pravidelného mytí rukou to chce mít s sebou i dezinfekci na ruce. Magistra v lékárně mi navíc poradila už týden před odletem nasadit vhodná probiotika, případně posilnit imunitu vitamíny.

Mezi rizikové faktory při cestě do Egypta nicméně patří také vysoké teploty, klimatizace, ledové nápoje. Není to jen o mytí rukou.

Že se v Egyptě má pít pouze balená voda, je všeobecně známé, to však platí i pro led! Že mráz všechny bakterie nezabije, mi Bára také potvrdila: „Doporučujeme pít pouze balenou vodu, vyhýbat se kostkám ledu z neznámého zdroje, dbát na hygienu při konzumaci ovoce a nejíst potraviny z neprověřených stánků.“ Takže i ovoce by se raději mělo oplachovat balenou vodou nebo oloupat. „Stačí dodržovat pitný režim, nepřehánět to s ledovými nápoji a zejména u dětí třeba se zmrzlinou a jíst spíše lehká jídla,“ doplnila. V horku má tělo samo se sebou dost práce a zatěžovat ho mastným jídlem není ideální bez ohledu na destinaci.

Jak předejít letním průjmům? Tyhle chyby dělá skoro každý

Kdy je nejvhodnější čas jet do Egypta?

Právě 40 až 50stupňová egyptská horka a prudké přechody do chladu k potížím přispívají. Není tedy od věci cestovat do Egypta v jiné roční době než uprostřed léta. Například zimní období tu trvá od poloviny listopadu do poloviny března a teploty se pohybují od 22 do 26 °C a skoro vůbec neprší. Zejména na výlety k pyramidám je to pro Evropana počasí mnohem přívětivější než v létě.

Egyptské pyramidy

