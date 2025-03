Zbavila se obezity, ale spokojená nebyla. Ženě pomohl až facelift

„Rodina mi říkala, že dělám životní chybu. Měli za to, že budu po operaci vypadat jako mimozemšťan a zkazím si obličej. Nějaký čas jsem opravdu byla na vážkách, ale zvítězil u mě vlastní rozum. Jsem ráda, že jsem poslechla samu sebe a šla do toho,“ uvedla žena.

Protože v Británii by takový zákrok byl velmi finančně nákladný a nemohla si ho sama z úspor dovolit, po konzultaci s plastických chirurgem z Turecka se nakonec rozhodla pro absolvování zákroku tam. Měla to zároveň i jako dlouho plánovanou dovolenou, která byla zakončena operací.

Facelift se povedl a už druhý den po zákroku bylo i přes otoky a modřiny vidět, jak se kůže krásně natáhla a nedošlo k žádným deformacím. „Měla jsem strach z pooperačních komplikací. Na to jsme myslela hodně. Díky bohu patřím mezi šťastlivce, co to zvládli bez problémů. Konečně už se mě lidé neptají, jestli jsem v pořádku. Kvůli povislé kůži jsem stále vypadala naštvaně. Nyní už snad všichni vidí, jak ráda jsem na světě,“ pokračovala čtyřicetiletá žena pro The Sun.

Podotkla, že za jejím hubnutím nestojí zmenšení žaludku ani drastická dieta. Za vším je lék Mounjaro, který se stejně jako Ozempic podává lidem s cukrovkou a také těm, kteří chtějí zhubnout. „Moje tělo má teď za sebou dlouhou cestu. Už ho nechám odpočívat a zrelaxovat. Vděčím mu za mnohé,“ dodala.