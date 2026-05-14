Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Tomáš posiloval až moc a nehubl. Nakonec v Extrémních proměnách shodil 80 kilo

Karolína Snellgrove
Vážná nemoc málem připravila Tomášovy děti o mámu. A obezita zase o tátu. Tomáš ovšem šel do sebe a rozhodl se zhubnout. Nebyl to snadný úkol, jeho počáteční hmotnost se vyšplhala na 185 kilogramů. Jeho trnitou cestu za vysněnou postavou jsme sledovali v dalším dílu Extrémních proměn na TV Nova.
Tomáš se dal do sebe a rozhodl se zhubnout. Nebyl to snadný úkol, jeho...

Tomáš se dal do sebe a rozhodl se zhubnout. Nebyl to snadný úkol, jeho počáteční váha se vyšplhala na 185 kilogramů. | foto: TV Nova

„Ke tloušťce jsem se dopracoval přechodem z naší vesnice do Prahy,” zamyslel se...
Vybudoval si slabost pro kyblíky z fastfoodů, které jedl potajmu.
Vybudoval si slabost pro kyblíky z fastfoodů, které jedl potajmu.
Když vyrazili na rodinnou dovolenou, tak se ukázalo, že Tomáš nevyjde ani na...
46 fotografií

Tomáš Fremr (35) pracuje na oddělení kardiovaskulární chirurgie. Tam se jako zdravotní bratr stará o pacienty po operaci srdce a velkých cév. Sám přitom péči o své srdce podcenil a projedl se k těžké obezitě. Ta mu ztěžovala mimo jiné i jeho pracovní výkon.

„V uzavřených prostorách, když jdeme resuscitovat a já na sobě mám navíc ještě resuscitační batoh, tak bych řekl, že s tím prostorem nejsme úplně friendly,“ otevřel nový díl Extrémních proměn Tomáš.

Extrémní proměny

I ty nejobyčejnější fyzické úkony jsou pro ně problém, vyjít schody je nemožné a hrát si s dětmi pouhý sen. Dvanáct odvážných dobrovolníků, kteří léta bojují s těžkou obezitou, se pokusí pod vedením profesionálního trenéra Martina Košťála a týmu odborníků změnit svůj osud a získat svoji druhou šanci na život.

Pořad se vysílá od 4. března 2026 každou středu ve 20:20 na TV Nova.

Se svou manželkou Michaelou se potkal v nemocnici, kde oba pracovali ještě za studií na zkrácené úvazky. „Tomáš dobýval, dobýval, až dobyl,“ zavzpomínala s úsměvem jeho žena. Prý ani tehdy nebyl hubený. „Hubeného ho ani neznám,“ dodala Michaela. Společně mají sedmiletou Anežku a skoro tříletého Jáchyma.

„Ke tloušťce jsem se dopracoval přechodem z naší vesnice do Prahy,“ zamyslel se Tomáš a Michaela jej doplnila: „Fastfoody tady nebyly. To bylo první lákadlo. Přijde mi výplata a zajdu si na něco dobrého v krabičce.“ Tomáš se dostal do bludného kruhu přejídání. „Já jsem to během hodiny, kterou mám mezi domovem a prací, snědl. Cestou jsem zastavil u benzinky, vyhodil krabičky a doma si dal ještě večeři,“ přiznal.

Michaela o tom, že její manžel konzumuje tolik jídla cestou domů, neměla ani tušení. Když vyrazili na rodinnou dovolenou, tak se ukázalo, že Tomáš nevyjde ani na kopec. „Podváděl jsem svoji ženu s jídlem. Ne v množství, ale tím, že jsem jí lhal,“ svěsil hlavu Tomáš.

Dříve přitom býval aktivním sportovcem, běhal, hrál fotbal a zároveň se angažoval v místním hasičském spolku. „Na obezitě mě nejvíc štve, že nemůžu být stoprocentní a plnohodnotný člověk pro rodinu,“ svěřil se. Moc dobře si uvědomoval, že by měl zhubnout. „Každé těhotenství bylo takové to ‚musím, musím‘, ale většinou to skončilo u řečí, takže to byly začarované kruhy opakovaného hubnutí,“ pokrčila rameny Michaela.

Tomáš se dal do sebe a rozhodl se zhubnout. Nebyl to snadný úkol, jeho počáteční váha se vyšplhala na 185 kilogramů.
„Ke tloušťce jsem se dopracoval přechodem z naší vesnice do Prahy,” zamyslel se Tomáš.
Vybudoval si slabost pro kyblíky z fastfoodů, které jedl potajmu.
Vybudoval si slabost pro kyblíky z fastfoodů, které jedl potajmu.
46 fotografií

V mladém věku si Tomáš přivodil řadu zdravotních problémů. „Zdravý není. Bere léky na tlak, na cholesterol a na to, kolik mu je, už se léčit musí,“ prozradila Michaela. „Má spánkovou apnoi, takže musí mít přístroj.“

Manželka se bála o jeho život: „Nabízí se to. Dostane infarkt, mrtvici, nebo něco neudýchá. Musela jsem mu udělat takové to ‚ty ty ty‘ s tím, že tady zůstanu sama,“ shrnula viditelně pohnutá Michaela. Uvědomovala si však, že pokud Tomáš sám nebude chtít, tak s ním nepohne nic.

Ona sama podstoupila boj s rakovinou štítné žlázy. Vážnou diagnózu jí sdělili půl roku po porodu. „Když vám někdo řekne, že je tam rakovina, tak se bojíte. To byl moment, kdy jsem si přála, aby mu to došlo,“ svěřila se. „Nejhorší scénář byl ten, že to nedám já, on dostane infarkt a děti budou samy. S tím jsem šla i do nemocnice, tedy že to musím dát já, protože nevím, jestli to dá on.“

Pokus o sebevraždu a vyhoření. Extrémní proměny ukázaly Markovi cestu ze tmy

Michaela dle svých slov už nevěřila, že by její muž dokázal zhubnout sám bez pomoci. Na počátku natáčení vyslovila přání, aby byl Tomáš za rok aktivní táta, manžel a veselý a zdravý chlap.

Důležité je sepnout centra sytosti

Trenér Martin Košťál přišel Tomášovi oznámit, že si ho vybral do Extrémních proměn, do práce. Mladý muž s úsměvem nabídku přijal a rovnou si odjel zabalit. Rozloučil se s rodinou a s Martinem vyrazil na třítýdenní bootcamp do Turecka.

Jeho první vážení ukázalo závratných 185 kilogramů. „Došlo mi, že jsem pěkný blbec, že jsem s tím nezačal něco dělat dřív,“ uznal Tomáš.

Na prvním tréninku nechal Martin Tomáše nejen plavat, ale naplánoval mu různá cvičení, která měla simulovat záchranu člověka. „Vždycky vstanu,“ mumlal si pro sebe zadýchaný Tomáš. A skutečně vždy vstal a ani jednou to nevzdal. Trenér byl s jeho výkonem nadmíru spokojený.

Bylo vidět, že je jeho nový svěřenec extrémně namotivovaný. I v následujících dnech neúnavně dřel. „Musím říct, že mám pro tebe jen slova chvály. Celé týdny jsi makal víc, než jsi musel,“ ocenil ho Martin na posledním tréninku.

Tomáš se na bootcampu rozhodně nenudil, i přesto se už těšil domů za rodinou. Manželka si hned všimla, že její muž v Turecku nechal pár kil. Aby rychle ubývala i další, vybavil mu Martin malou domácí posilovnu, předal mu jídelníčky na míru, poukázky na jídlo a permanentku do sportovních zařízení. Jako motivaci mu nechal zarámovat hasičské tričko. Tříměsíční cíl nastavil na 152 kilogramů.

Tomáše pak navštívil nutriční poradce. Upozornil ho na riziko stravování ve fastfoodech, ve spěchu a na zapřenou. „Kyblíky z fastfoodů mají třeba 75 procent tvého energetického příjmu. Pak sníš ještě večeři a už jsi na 110 procentech,“ vypočítal. „Když to navíc sníš ve stresu, tak tvé trávení probíhá jinak. Nestačí se ti sepnout centra sytosti, která ti řeknou, že už jsi toho měl dost. Nestačí zareagovat na to, že se ti dotkla vnitřní a vnější stěna žaludku, a nepošlou signál do mozku, že už máš plný žaludek,“ vysvětloval. Základem zdravého stravování je podle něj plánování a režim.

Manžel se s ní styděl chodit ven. Zuzana v Extrémních proměnách zhubla 68 kilo

Tomáš si na jeho radu začal chystat pokrmy do krabiček. Díky tomu se zvládl ani na Vánoce „nepřežrat“, údajně poprvé za celý svůj život. „Vidím, že to má smysl, jak se posouvám s břichem, s fyzičkou i s psychikou. Je to krásné,“ poznamenal vděčně. Jeho manželka si pochvalovala, že je Tomáš aktivnější, dětem se opravdu věnuje, nesedí s nimi jen před televizí.

Po třech měsících už byl viditelně pohublý. I Martin zaznamenal, že jeho nejnovější svěřenec dává do proměny sto procent. Výsledek tříměsíčního vážení tomu odpovídal. Tomáš navážil neuvěřitelných 139 kilo, tedy o třináct kilo méně, než byl cíl.

Od starosty domovských Zalužan dostal při této příležitosti několik prostředků požární ochrany, se kterými dříve pracoval, a také pobídnutí, aby se opět začal věnovat hasičskému sportu. Tomáš s povděkem přijal. Martin mu sdělil novou tříměsíční metu: 120 kilo.

Dělám to pro svou bohyni

Tomáš byl odhodlaný oněch 120 kilo navážit, ať se děje cokoliv. Záhy uplaval první kilometr a uběhl prvních deset kilometrů v kuse. „Nic není nemožné,“ usmíval se ve svém video deníku. Vždy odsportoval o něco více, než bylo v plánu. „Já chci dřít víc, dělám to pro sebe, dělám to pro svoji bohyni, svoji ženu, pro Bobinu, pro Chrudoše, abych mohl být jejich nejlepší táta!“ výskal.

Jeho zápal ovšem Martinovi začal dělat starosti. Tomáš dřel až moc, a to na úkor své rodiny. „Kdyby i trošičku polevil, tak jede na sto procent,“ myslel si trenér. Tomáš mu přiznal, že se s manželkou potkává jen mezi dveřmi nebo na pumpě, kde si přehazují děti, když se střídají v práci. „Z devadesáti procent se to točí kolem Tomášových služeb a podle toho, kdy má jaký trénink,“ doplnila Michaela.

Martin Tomáše vytáhl na přehradu Slapy, kterou spolu přeplavali. Tomáš tak překonal svou hrůzu z hluboké vody. Po stmelujícím zážitku mu trenér promluvil do duše, ať poleví a vyhradí si čas na rodinu: „Já neříkám, abys ty tréninky flákal, to ne, odchoď je. Ale věnuj se i tomu, co je důležité, a to je tvoje rodina.“ Zároveň mu oznámil, že ho přihlásil na závody v hasičském sportu.

Tomáš začal poctivě trénovat. Velitel hasičů při té příležitosti zavzpomínal: „Byl jeden z nejlepších ve vesnici. Měl kolem sebe skvělou partu lidí, jezdili na závody, byla radost na ně koukat a učit se základy hasičiny.“ Martinova slova si vzal Tomáš k srdci a v jeho video deníku se rázem začaly objevovat chvíle s dětmi, ale třeba také úklid domácnosti, zatímco manželka odpočívala.

Na šestiměsíční vážení přišel Tomáš v hasičském, aby se záhy svlékl do trenek a postavil se na váhu. Ta ukázala číslo 119, Tomáš tedy navážil o kilo méně, než byl cíl. Nový, devítiměsíční cíl byl 106 kilo. Martin rodině předal dárek – týdenní pobyt v Itálii. Z obrovské krabice pak vybalil čtyři zbrusu nová kola, aby i na dovolené mohli sportovat.

Už nemám strach

Ještě předtím se ovšem konaly hasičské závody, ve kterých si Tomáš ostudu rozhodně neutrhl. Největší radost udělal své dcerce, která prohlásila, že by se chtěla věnovat hasičině jako táta.

Michaelu mezitím čekala kontrola na onkologii. Tentokrát byla klidnější než před rokem. „V čekárně jsem si říkala, že i kdyby mi něco našli, tak vy to s dětmi zvládnete mnohem lépe. Už tam nebyl takový strach, že se ti něco stane,“ řekla Tomášovi. Lékaři ovšem měli jen dobré zprávy, Michaela byla „čistá“, žádný nádor nenašli.

Karolinu chtěl trenér z Extrémních proměn vyhodit. Nakonec zhubla 56 kilo

Tomáš začal věnovat více času rodině, na trénincích ovšem dřel stejně jako předtím. Tentokrát to odnesl spánek. Martin se při společném posilování nestačil divit. Tomáš zvedal téměř nejtěžší činky, které byly k dispozici. „Ty kokos, ty máš páru, Tome!“ okomentoval úsilí svého svěřence.

Pro kontrolu nechal Tomáše převážit. Vyšlo najevo, že za dva měsíce shodil pouhé kilo. Zvedal sice těžké váhy a nabíral svalovou hmotu, ale zároveň spaloval málo tuku. Protože jsou svaly těžší než tuk, Tomášova váha se skoro nezměnila.

Martin mu proto do tréninků přidal více kardia a dal pokyn nutričnímu poradci, aby upravil jídelníček. Tomášovi také nařídil více odpočinku. „Z mého pohledu jsi vyměnil závislost za závislost. Ale žádný extrém není dobrý,“ domlouval mu.

Tomášova manželka doufala, že by mohl pomoct týden v Itálii, bez trenérů a bez váhy, ale zato s dětmi. A tak tomu také bylo. „Našel jsem zen mezi tím, abych mohl být s rodinou a užívat si i sport,“ pochvaloval si Tomáš. Obě děti i manželka se k němu při různých fyzických aktivitách rády přidaly.

Hubnutí mělo i své odvrácené stránky. Tomášovi stále víc překážela převislá kůže. „Při běhu musím nosit stahovací pás, aby mi břicho nepleskalo, a je to velký diskomfort,“ stěžoval si. Devítiměsíční cíl nesplnil, a to o celých pět kilo, navážil 111 kilogramů.

„Ty jsi tomu dal všechno, ale ani to všechno nestačilo. Možná jsi tomu dal víc než všechno,“ okomentoval Tomášův neúspěch Martin. „Je to o tom, jak to máš nastavené v hlavě. Vždy se snažíš udělat něco navíc, ale to něco navíc nemusí být vždy to, co tě posune dopředu.“ I tak ovšem Tomáše připustil na konzultaci k plastickému chirurgovi, který mu měl sdělit, zda je vhodným kandidátem pro odstranění převislé kůže.

Doktor zjistil, že má Tomáš nadprůměrný podíl svalstva. Zároveň však i tuku zbývalo stále ještě tolik, že by operace nepřinesla kýžený výsledek. Ze čtrnácti procent tuku se měl Tomáš dostat zhruba na dvanáct, což v jeho případě činilo asi tři kila. „Musím zhubnout ten zbytek, abych byl na gala za fešáka a mohl se ženou rovnou vyrazit někam na rande,“ usmíval se namotivovaný Tomáš.

Tomáš se dal do sebe a rozhodl se zhubnout. Nebyl to snadný úkol, jeho počáteční váha se vyšplhala na 185 kilogramů.
„Ke tloušťce jsem se dopracoval přechodem z naší vesnice do Prahy,” zamyslel se Tomáš.
Vybudoval si slabost pro kyblíky z fastfoodů, které jedl potajmu.
Vybudoval si slabost pro kyblíky z fastfoodů, které jedl potajmu.
46 fotografií

V následujících týdnech byly jeho tréninky zaměřené převážně na kardio a Tomáš potřebná kila rychle shodil. Mohl tak ještě před koncem natáčení podstoupit vysněnou operaci.

Na gala už dorazil „fešák“ po operaci v lahvově zeleném obleku. „Vypadá trošku jako myslivec,“ myslela si jeho dcerka. Podle Michaely byl její muž „krásný“ a znovu se do něj zamilovala.

Tomáš se naposledy postavil na váhu. Ta ukázala, že zhubl na 105 kilo. Za rok se mu tedy podařilo shodit přesně osmdesát kilogramů. „To je asi jeden hasič za Zalužan,“ smál se Tomáš.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Obědy v závodce, Šuměnky, Rekord a Juno. Co jsme jedli a pili za socialismu

Ilustrační snímek

Neznali jsme hypermarkety, restaurace rychlého občerstvení, ani e-shopy nebo rozvoz jídla na objednávku. Jak jsme v socialistickém Československu obědvali ve školce nebo v práci, kde jsme nakupovali...

KVÍZ: Zkouška pro bystré mozky. Zvládnete vědu, sport i češtinu?

ilustrační snímek

Myslíte si, že máte dobrý všeobecný přehled? V tomto kvízu si prověříte, jestli si poradíte nejen s jasnými fakty, ale i se zrádnými detaily. O voucher na Chytrý Kvíz můžete soutěžit do 14. 5. do...

Vzpomínáte na herecké idoly 90. let? Podívejte se, jak vypadají dnes

Adrien Brody

Zářili v devadesátých letech a září i dnes. Někteří slavní muži se příliš nezměnili, jiní si už moc podobní nejsou a přibylo jim dost vrásek i šedin. Stále to jsou ale charismatičtí muži, kteří...

Karolinu chtěl trenér z Extrémních proměn vyhodit. Nakonec zhubla 56 kilo

Spěch a jídlo za pochodu se devětadvacetileté Karolině pořádně vymstily. Ve...

Spěch a jídlo za pochodu se devětadvacetileté Karolině pořádně vymstily. Ve svém mladém věku se projedla ke 125 kilogramům. S žádostí o pomoc se obrátila na Extrémní proměny. Ukázalo se, že nemá...

KVÍZ: Slavné maminky na plátně i ve skutečnosti. Zvládnete 20 otázek bez chyby?

2006. Kateřina Neumannová slavila v Turíně vítězství v běhu na 30 km volně. V...

Maminky hrají hlavní roli nejen v našich životech, ale i na filmových plátnech, v literatuře a ve světě slavných osobností. Otestujte si, co všechno víte o ikonických maminkách z pohádek, filmů i...

Lima, Kurková, Klum. Tito Andílci vynesli své křivky pro Victoria’s Secret

Karolína Kurková. Stala se nejslavnější českou modelkou po roce 2000, získala...

Projít se po mole Fashion Show jako Andílek módní ikony Victoria’s Secret je pro mnohé modelky jednou z nejvyšších met, po které touží. Není divu: pompézní gala večer plný luxusních modelů, hudebních...

14. května 2026

Malý rituál, ale hodně krásy. Užijte si ranní péči a zůstaňte sama sebou

Když věci budete činit s úsměvem, rázem se to podepíše na vaší náladě.

Malé rituály, velký efekt – udělejte si, milé dámy, čas jen pro sebe! Krása totiž nezačíná u make-upu, ale u pocitu, který ze sebe máte. A když je dobrý, je to znát i navenek. Celý den budete zářit.

14. května 2026

Stylová na jaře. Do májových dnů vyneste vzdušnost a svěžest

Lehký pléd v jemné meruňkové barvě nenápadně schová paže a zároveň dodá outfitu...

Móda může být uvolněná a zároveň skvěle sladěná. Vyzkoušíte letos nové potisky, vzdušné pleteniny, nebo vsadíte na neodolatelné jarní barvy?

14. května 2026

Tomáš posiloval až moc a nehubl. Nakonec v Extrémních proměnách shodil 80 kilo

Tomáš se dal do sebe a rozhodl se zhubnout. Nebyl to snadný úkol, jeho...

Vážná nemoc málem připravila Tomášovy děti o mámu. A obezita zase o tátu. Tomáš ovšem šel do sebe a rozhodl se zhubnout. Nebyl to snadný úkol, jeho počáteční hmotnost se vyšplhala na 185 kilogramů....

14. května 2026

Vaječná káva dobývá internet. Na co si dát pozor při její přípravě

ilustrační snímek

Krémová káva se syrovými žloutky – to je aktuální hit sociálních sítí. Trend známý jako „egg coffee“ slibuje sametovou chuť i extra energii. Odborníci ale upozorňují, že populární drink může přinášet...

14. května 2026

Ztráta sluchu nebolí, ale může vést k demenci. Profesor Bouček vypráví

Premium
Otorinolaryngolog z fakultní nemocnice v Motole Jan Bouček.

Sluch se může začít zhoršovat už kolem šedesátky a ve vyšším věku to postihuje většinu populace. Podle otorinolaryngologa z fakultní nemocnice v Motole Jana Boučka přitom nejde jen o problém...

13. května 2026

Slavní, kteří se chlubí svými potomky nejen na internetu

Slavné hvězdy, které jsou pyšné na své potomky a rádi se s nimi chlubí.

Některé hvězdy o svých dětech mluví nerady a jakékoli informace o nich si nechávají pro sebe. Jiné však nemají problém sdělit světu, jak moc jsou na své potomky pyšné. Podívejte se do naší galerie na...

13. května 2026  8:30

Květnové novoluní v Býku nabízí zpomalení. A možnost pořádně se najíst

Novoluní v Býku

Zapomeňte na zběsilé běhání v parku nebo převratné životní změny. Přichází novoluní v Býku a s ním legální povolení zpomalit, pořádně se najíst a přepočítat si úspory. Zatímco minulé týdny nás nutily...

13. května 2026  5:30

Proč nás přitahuje cizí neštěstí? Probudí emoce a umí zvýšit pocit bezpečí

I když se cítíte být skvělá, než vaše kolegyně, kamarádka, nepovyšujte se nad...

Sledujeme kriminální příběhy, čteme o tragédiích a posloucháme historky, ze kterých běhá mráz po zádech. Přitom většina z nás chce žít klidný a dobrý život. Proč nás to tolik táhne ke zlému? Není na...

13. května 2026

Štíhlá i bez diety? Vsaďte na přirozené pomocníky: tvaroh a zeleninu

Tvaroh obsahuje pomalu stravitelné bílkoviny, které zasytí na dlouhou dobu a...

S těmi nejlepšími jarními pomocníky snadno zhubnete a přitom si pochutnáte. Nevěříte, že to jde?

13. května 2026

Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance
Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance

Období po čtyřicítce přináší řadu změn, které mohou ovlivnit fyzickou i psychickou pohodu. Dopřejte si proto přírodní podporu v čase, kdy ji vaše...

Díky nové léčbě jsem dostala druhou šanci, říká pacientka s plicní hypertenzí

Evě hrozila transplantace plic, pomohla jí nová léčba

Před třemi lety lékaři Evě (36) z Ostravy diagnostikovali vážné onemocnění, tzv. plicní arteriální hypertenzi. Byl to pro ni šok. I když změny zdravotního stavu pociťovala, přisuzovala je spíš nízké...

13. května 2026

Ve vztahu nerozhodují velká gesta, ale těchto pět zdánlivých maličkostí

Ilustrační snímek

Každý vztah funguje hlavně na pocitech. Aby se váš protějšek s vámi cítil dobře, je třeba mu dát najevo, že ho i přes všednost každodennosti skutečně vnímáte. Zároveň potřebuje cítit vaši podporu,...

13. května 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.