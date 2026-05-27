Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Boj o život i partnerské drama. Jak válčili s kily účastníci Extrémních proměn

Autor:
Sledovali jste v minulých týdnech, jak se účastníkům a účastnicím druhé řady Extrémních proměn dařilo bojovat s obezitou, zdravotními problémy i vlastními špatnými návyky? Možná vás překvapí, že celkem na počátku své cesty vážili 2 070 kilogramů a všichni dohromady dokázali za pomoci trenéra Martina Košťála shodit 863 kilo. Projděte si s námi příběhy všech 12 účastníků druhé řady oblíbené reality show.

První statečnou bojovnicí druhé řady byla Helena, která vážila 171 kilogramů. Toužila být zdravá, líbit se sama sobě a třeba i najít lásku. Sympatická hasička chtěla radikálně změnit svůj život. „Obezita mě určitě omezuje v milostném životě, přece jenom kdo by chtěl mít doma Moby Dicka?“ krčila rameny. Ačkoli její hubnutí provázely potíže a někdy toho měla dost, vytrvala v úsilí a nakonec zhubla 98 kilogramů.

Papal a papal. Jakub vážil 170 kilo, v Extrémních proměnách si zachránil život

Dalším, kdo se rozhodl využít šanci na nový život, byl Jakub. Manžel a táta vážil na začátku 170 kilo a svým sedavým způsobem života a jídelníčkem se pomalu zabíjel. Navzdory vztahovým problémům a stresu se mu povedlo shodit úžasných 72 kilogramů.

Sympatická kamioňačka Marcela vážila na začátku své proměny 124 kilogramů. Jedním z nejtěžších rozhodnutí pro ni bylo vzdát se své milované práce, kvůli které tolik přibrala. Nakonec se ale našla v pohybu i u koní, kde viditelně pookřála. Během roku shodila 45 kilogramů a na závěrečném gala vypadala jako filmová hvězda.

Helena

Jakub

Marcela

Honza se rozhodl zhubnout hlavně kvůli své malé dcerce, se kterou byl na rodičovské dovolené. Kvůli obezitě (197 kg) užíval velké množství léků a péči o dítě moc nezvládal. „Moje holka potřebuje tátu, a ne aby za ním chodila na hřbitov,“ uznal. Problémy se srdcem ho dovedly až na operační sál, ale přesto zvládl i změnu životního stylu a během proměny shodil 88 kilo.

Zuzanu trápila nejen obezita, která byla i zdrojem partnerských neshod, ale také roztroušená skleróza. Na začátku vážila 149 kilogramů a hubnoucí program ji doslova nadchnul, ale nemoc jí v průběhu akce vystavila stopku. Přesto díky svému odhodlání dokázala shodit 68 kilogramů.

Ručička se zastavila na těžko uvěřitelných 171 kilogramech. „Musím říct, že tolik jsem nečekal,“ komentoval to překvapený trenér.
Podle svých slov by Helena možná vážila méně, pokud by se neangažovala v pohostinství a měla by aspoň trochu času na své vlastní záliby a koníčky.
„Jsem ve fázi, kdy se sebou chci něco udělat. Ráda bych cestovala, něco viděla a zažila. A protože mi roky utíkají, vím, že jednou bych také chtěla mít rodinu,“ shrnula Helena své pohnutky pro přihlášku do pořadu.
Heleně se v Extrémních proměnách podařilo zhubnout na 103 kilogramů, za rok tedy shodila 68 kilo.
117 fotografií

S Matějem to trenér Martin neměl zrovna jednoduché. Mladý muž nejraději seděl u počítače a nevycházel z domu, v Extrémních proměnách navíc začal podvádět a trenér ho málem vyhodit. Nakonec se ale sebral, zásadně změnil životní styl a ze 170 kilogramů se dostal na 71 kilo.

Honza

Zuzana

Matěj

V sedmém díle druhé série se do hubnutí pustil obézní manželský pár Marie a Luděk s hmotností 162 a 207 kg. Oba se potýkali s velkými zdravotními problémy a trápila je psychika, velmi toužili po dítěti. Marie pak dokonce dorazila na bootcamp na vozíku, protože sama sebe neunesla. Jejich proměnu provázely problémy i hádky, dohromady se jim ale podařilo shodit neuvěřitelných 141 kilogramů.

Hádky, slzy i 141 kilo dole. Marie a Luděk z Extrémních proměn chtějí dítě

Markův životní příběh také nebyl nikterak jednoduchý. V šestnácti letech přišel o nohu, když se pokusil o sebevraždu. Jako zázrakem přežil, postupem času se ovšem projedl k těžké obezitě. Skončil bez práce, sám a s mnoha mindráky. Díky Extrémním proměnám, na jejichž začátku vážil 158 kilogramů, dokázal nejen zhubnout 72 kilo, ale také zgruntu změnit svůj život.

Monika celý život bojovala s nadváhou, a to i přesto, že má za sebou velmi úspěšnou sportovní kariéru. Až příliš jí však zachutnalo jídlo, které jí vařila partnerka, a také sladké limonády. Její tělo si ale sportovní návyky pamatovalo a to jí při hubnutí hodně pomohlo. Z původních 130 kg se jí za rok povedlo shodit celkem 47 kilogramů.

Marie s Luďkem

Marek

Monika

Spěch a jídlo za pochodu se Karolině pořádně vymstily. Ve svém mladém věku se projedla ke 125 kilogramům. S žádostí o pomoc se obrátila na Extrémní proměny. Ukázalo se, že nemá kondičku ani trpělivost, a trenér dokonce zvažoval, že ji pošle domů už během prvního tréninku. Nakonec ale shodila 56 kilo.

Karolinu chtěl trenér z Extrémních proměn vyhodit. Nakonec zhubla 56 kilo

Tomáš býval aktivním sportovcem, běhal, hrál fotbal a zároveň se angažoval v místním hasičském spolku. Jenže pak se zamiloval do fast foodu. „Na obezitě mě nejvíc štve, že nemůžu být stoprocentní a plnohodnotný člověk pro rodinu,“ svěřil se. Jeho počáteční hmotnost se vyšplhala na 185 kilogramů. V rámci Extrémních proměn to až moc přeháněl s posilováním, ale za pomoci trenéra se nakonec naučil najít v životě rovnováhu. Za rok shodil 80 kilo.

Od středy 27. 5. můžete na TV Nova sledovat Extrémní proměny ze Slovenska.

V závěrečném dílu druhé řady Extrémních proměn se divákům představila sympatická Šárka. Pod její veselou fasádou se ukrývala řada mindráků. Kvůli obezitě – vážila 122 kg – si přišla jako špatná matka a manželka, její vztah visel na vlásku. Na cestě za vysněnou postavou Šárka našla i ztracené sebevědomí. Za rok shodila 55 kilo.

Karolina

Tomáš

Šárka

Kdo z účastníků druhé řady Extrémních proměn podle vás dosáhl největší proměny?

celkem hlasů: 1
Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Manžel se s ní chtěl rozvést kvůli obezitě. Šárce se podařilo zhubnout 55 kilo

V závěrečném dílu druhé řady Extrémních proměn se divákům představila...

V závěrečném dílu druhé řady Extrémních proměn se divákům představila sympatická Šárka. Pod její veselou fasádou se ukrývala řada mindráků. Kvůli obezitě si přišla jako špatná matka a manželka, její...

Prsa ven a mikro mini. Lauren Bezosová miluje módu, sklouzává však k nevkusu

Lauren Sánchezová Bezosová a Jeff Bezos na Vanity Fair Oscar Party v Los...

Lauren Sánchezová Bezosová je manželkou jednoho z nejbohatších lidí planety Jeffa Bezose. Zlé jazyky tvrdí, že je ztělesněním pořekadla „vkus si za peníze nekoupíš“. Je to s ní opravdu tak zlé?...

Slavné hvězdy a jejich výstavní pozadí. Podívejte se, kdo si dopomohl plastikou

Tyto dámy si hýčkají svá pozadí.

Přirozené zadečky jdou u slavných krásek v poslední době do pozadí. Zamilovaly si v mnoha případech silikonové výplně nebo injekce, které jim pomohou tvar zadku vylepšit. Na super kulatý zadek...

Dnes slavní, kdysi na odpis. Celebrity, které se dokázaly vrátit na vrchol

Chybělo málo a už dávno tito slavní vlastně slavní nebyli.

Dnes jsou slavní a zná je téměř celý svět. Vůbec to tak ale nemuselo být. Některé hvězdy totiž v průběhu kariéry párkrát zaškobrtly a nebýt štěstěny i podpory přátel a rodiny, zřejmě by si musely...

Když jsou velká ňadra problém. Čtenářka popsala zmenšení prsou na vlastní kůži

Velká prsa mohou být z estetického hlediska důvodem, proč je majitelky...

Mít velká prsa považuje mnoho žen za splněný sen, kvůli kterému neváhají podstoupit plastickou operaci. Jsou ale i ženy, které touží po pravém opaku. A to ze zdravotních důvodů. Jak zmenšení prsou...

Nesnesitelná bolest při menstruaci? Na vině může být endometrióza, říká lékařka

Premium
Lea Libičová, gynekoložka a specialistka na endometriózu a IVF.

Endometrióza postihuje až 10 procent žen. Ne vždy se projeví bolestí, ale může zásadně ovlivnit plodnost i každodenní život. „Klíčová je včasná diagnóza. Hodně žen se ale k odborníkovi dostane až na...

27. května 2026

Péči o pleť nepřehánějte. Skinimalismus se vám velmi rychle vyplatí

Pokožce uděláte dobře, když s ní budete zacházet velmi něžně! Představte si, že...

Shodneme se na tom, že o pleť je třeba pečovat, chceme-li, aby nejen dobře vypadala, ale byla i zdravá – ostatně platí, že jen zdravá může být krásná. A jak jste na tom vy, děláte pro svou pokožku...

27. května 2026

Vsaďte letos na jarní pastelky. Tyto kousky jsou něžné a romantické

Džínová bunda, cena 999 Kč

Pastelové barvy působí vzdušně, rozjasňují a omlazují, jsou univerzální, prostě ideální pro jarní a letní sezonu.

27. května 2026

Tisíce diamantů i odřené rohy. Podívejte se na nejdražší kabelky na světě

nejdražší kabelky světa - Mouawad 1001 Nights Diamond Purse

Kabelka není jen praktická věc, kam si schováte všechno, co potřebujete mít při sobě. Může jít i o cennost obrovské hodnoty a vysoce luxusní záležitost. Podívejte se, které kabelky patří na světě k...

27. května 2026

Boj o život i partnerské drama. Jak válčili s kily účastníci Extrémních proměn

Extrémní proměny

Sledovali jste v minulých týdnech, jak se účastníkům a účastnicím druhé řady Extrémních proměn dařilo bojovat s obezitou, zdravotními problémy i vlastními špatnými návyky? Možná vás překvapí, že...

27. května 2026

Víra, naděje a naše zdraví. Placebo může maskovat zhoršení nemoci, varuje lékař

Premium
Účinnost léků často závisí na tom, jak je budou lékaři prezentovat. Jde o...

Účinnost léků často závisí na tom, jak je budou lékaři prezentovat. Jde o fenomén, který už dávno není považován za šarlatánství nebo magii, ale zcela seriózně promlouvá do lékařské vědy. Říkáme mu...

26. května 2026

Neviditelné cviky obličeje i práce s lymfou, radí Dřímal Ondráčková na dlouhé cesty

Premium
„O obličej je potřeba pečovat ráno i večer. Zuby si taky nečistíte jednou...

Herečka a moderátorka Marta Dřímal Ondráčková se nespokojila jen se svojí původní profesí. Před lety se začala aktivně věnovat obličejové józe a vytvořila metodu #udrzksicht. Dnes mimo jiné učí ženy,...

26. května 2026

Hluboké výstřihy, ostnatá ryba i konfety. Módní ozvěny festivalu v Cannes

Bella Hadidová na festivalu v Cannes 2026

Malebné Cannes jako každý květen opět hostilo filmový festival. Pro milovníky módy to znamenalo každodenní nadílku oslnivých, extravagantních i ulítlých modelů. Letošní ročník byl v tomto ohledu...

26. května 2026  9:11

Ženu zachránila autonehoda, lékaři díky ní odhalili nádor v hlavě

Ženu paradoxně zachránila autonehoda.

Devětatřicetiletá Sarah Bradlesová z Británie měla vážnou autonehodu, po které byla převezena v kritickém stavu do nemocnice. Když se probrala z kómatu a lékaři jí udělali podrobná vyšetření, přišel...

26. května 2026  8:38

Nemoc, která se zaměňuje s demencí. Normotenzní hydrocefalus se dá ale léčit

Ilustrační fotografie

Zhoršení paměti ve vyšším věku nemusí vždy znamenat nevratnou záležitost. Existuje onemocnění zvané hydrocefalus, které se často plete s demencí, ale při správné diagnóze ho lze účinně řešit.

26. května 2026

Misogi je rituál pro novou energii. Zkuste to jako Japonci

Stačí jen zamířit na jihovýchod od Mnichova a po dvou hodinách jízdy už můžete...

Cítíte se unavení, stresovaní či vyhořelí? Dopřejte si prastarý japonský rituál, který vám přinese do života novou energii.

26. května 2026

Nebojte se silového tréninku. Činky mají víc benefitů, než si myslíte

Ilustrační fotografie

Když dojde na lámání chleba, tedy spíš kostí, i přesvědčené „cardio bunnies“ připouštějí, že v určitém věku je třeba vzít do rukou činky. Posilování s těžkými vahami vás odmění nejen pevným tělem a...

26. května 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.