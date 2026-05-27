První statečnou bojovnicí druhé řady byla Helena, která vážila 171 kilogramů. Toužila být zdravá, líbit se sama sobě a třeba i najít lásku. Sympatická hasička chtěla radikálně změnit svůj život. „Obezita mě určitě omezuje v milostném životě, přece jenom kdo by chtěl mít doma Moby Dicka?“ krčila rameny. Ačkoli její hubnutí provázely potíže a někdy toho měla dost, vytrvala v úsilí a nakonec zhubla 98 kilogramů.
Papal a papal. Jakub vážil 170 kilo, v Extrémních proměnách si zachránil život
Dalším, kdo se rozhodl využít šanci na nový život, byl Jakub. Manžel a táta vážil na začátku 170 kilo a svým sedavým způsobem života a jídelníčkem se pomalu zabíjel. Navzdory vztahovým problémům a stresu se mu povedlo shodit úžasných 72 kilogramů.
Sympatická kamioňačka Marcela vážila na začátku své proměny 124 kilogramů. Jedním z nejtěžších rozhodnutí pro ni bylo vzdát se své milované práce, kvůli které tolik přibrala. Nakonec se ale našla v pohybu i u koní, kde viditelně pookřála. Během roku shodila 45 kilogramů a na závěrečném gala vypadala jako filmová hvězda.
Honza se rozhodl zhubnout hlavně kvůli své malé dcerce, se kterou byl na rodičovské dovolené. Kvůli obezitě (197 kg) užíval velké množství léků a péči o dítě moc nezvládal. „Moje holka potřebuje tátu, a ne aby za ním chodila na hřbitov,“ uznal. Problémy se srdcem ho dovedly až na operační sál, ale přesto zvládl i změnu životního stylu a během proměny shodil 88 kilo.
Zuzanu trápila nejen obezita, která byla i zdrojem partnerských neshod, ale také roztroušená skleróza. Na začátku vážila 149 kilogramů a hubnoucí program ji doslova nadchnul, ale nemoc jí v průběhu akce vystavila stopku. Přesto díky svému odhodlání dokázala shodit 68 kilogramů.
S Matějem to trenér Martin neměl zrovna jednoduché. Mladý muž nejraději seděl u počítače a nevycházel z domu, v Extrémních proměnách navíc začal podvádět a trenér ho málem vyhodit. Nakonec se ale sebral, zásadně změnil životní styl a ze 170 kilogramů se dostal na 71 kilo.
V sedmém díle druhé série se do hubnutí pustil obézní manželský pár Marie a Luděk s hmotností 162 a 207 kg. Oba se potýkali s velkými zdravotními problémy a trápila je psychika, velmi toužili po dítěti. Marie pak dokonce dorazila na bootcamp na vozíku, protože sama sebe neunesla. Jejich proměnu provázely problémy i hádky, dohromady se jim ale podařilo shodit neuvěřitelných 141 kilogramů.
Hádky, slzy i 141 kilo dole. Marie a Luděk z Extrémních proměn chtějí dítě
Markův životní příběh také nebyl nikterak jednoduchý. V šestnácti letech přišel o nohu, když se pokusil o sebevraždu. Jako zázrakem přežil, postupem času se ovšem projedl k těžké obezitě. Skončil bez práce, sám a s mnoha mindráky. Díky Extrémním proměnám, na jejichž začátku vážil 158 kilogramů, dokázal nejen zhubnout 72 kilo, ale také zgruntu změnit svůj život.
Monika celý život bojovala s nadváhou, a to i přesto, že má za sebou velmi úspěšnou sportovní kariéru. Až příliš jí však zachutnalo jídlo, které jí vařila partnerka, a také sladké limonády. Její tělo si ale sportovní návyky pamatovalo a to jí při hubnutí hodně pomohlo. Z původních 130 kg se jí za rok povedlo shodit celkem 47 kilogramů.
Spěch a jídlo za pochodu se Karolině pořádně vymstily. Ve svém mladém věku se projedla ke 125 kilogramům. S žádostí o pomoc se obrátila na Extrémní proměny. Ukázalo se, že nemá kondičku ani trpělivost, a trenér dokonce zvažoval, že ji pošle domů už během prvního tréninku. Nakonec ale shodila 56 kilo.
Karolinu chtěl trenér z Extrémních proměn vyhodit. Nakonec zhubla 56 kilo
Tomáš býval aktivním sportovcem, běhal, hrál fotbal a zároveň se angažoval v místním hasičském spolku. Jenže pak se zamiloval do fast foodu. „Na obezitě mě nejvíc štve, že nemůžu být stoprocentní a plnohodnotný člověk pro rodinu,“ svěřil se. Jeho počáteční hmotnost se vyšplhala na 185 kilogramů. V rámci Extrémních proměn to až moc přeháněl s posilováním, ale za pomoci trenéra se nakonec naučil najít v životě rovnováhu. Za rok shodil 80 kilo.
Od středy 27. 5. můžete na TV Nova sledovat Extrémní proměny ze Slovenska.
V závěrečném dílu druhé řady Extrémních proměn se divákům představila sympatická Šárka. Pod její veselou fasádou se ukrývala řada mindráků. Kvůli obezitě – vážila 122 kg – si přišla jako špatná matka a manželka, její vztah visel na vlásku. Na cestě za vysněnou postavou Šárka našla i ztracené sebevědomí. Za rok shodila 55 kilo.