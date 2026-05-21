Šárka Lechanová žije s manželem Jirkou na malé rodinné farmě, kterou svépomocí rekonstruují. Společně mají tříletého syna Honzu, kterému neřeknou jinak než Jeník.
Jirka a Šárka se seznámili přes kamarády před pěti lety. Šárka sebe sama označila za fanatika do bot, kabelek, doplňků a šperků. Malá rodinná farma, navíc daleko od lidí, pro ni tedy není úplně přirozené prostředí. „Přála jsem si žít na Manhattanu a jezdit v limuzínách. Místo toho bydlím na samotě u lesa a jezdím traktorem v poli,“ prohlásila hned na úvod. „Nechtělo se mi to tady opustit, takže se s tím Šárka smířila. Byla to pro ni velká oběť,“ potvrdil její manžel Jirka.
Extrémní proměny
I ty nejobyčejnější fyzické úkony jsou pro ně problém, vyjít schody je nemožné a hrát si s dětmi pouhý sen. Dvanáct odvážných dobrovolníků, kteří léta bojují s těžkou obezitou, se pokusí pod vedením profesionálního trenéra Martina Košťála a týmu odborníků změnit svůj osud a získat svoji druhou šanci na život.
Pořad se vysílá od 4. března 2026 každou středu ve 20:20 na TV Nova.
Šárka už odmala poslouchala, že je tlustá – od lékařů i v kolektivu. Její váha nebyla příliš po chuti ani manželovi: „Měl jsem trošku obavy z toho, že nám to nebude fungovat, když měla Šárka nějaké to kilo navíc. Snažil jsem se jí pomoct.“ Bral ji podle svých slov na výlety a snažil se přimět k pohybu. „Ale každý hrad je na kopci a bylo pro ni těžké tam vylézt. Nebylo to pro ni příjemné a chtěla s tím něco udělat,“ přiblížil Jirka. Výsledky se ovšem nedostavovaly, a tak to Šárka vždycky vzdala.
„Moje největší neřest je moje povaha. Nedostatek pevné vůle, disciplíny a také trpělivosti. A tohle je nejhorší kombinace, kterou člověk může mít,“ odhalila Šárka a dodala, že si občas kupuje něco dobrého „na tajňačku“, protože ví, že se na ni za to její manžel zlobí.
„Vztah není dobrý, není to kvalitní život. Máme problémy, máme hádky. Nejsem slepý, poznal jsem, že zase přibrala,“ komentoval výchozí situaci Jirka a dodal: „Říkám si, že si to od ní nezasloužím. Je to taková zrada, když jí člověk chce pomoct, a jen se otočí a ona hned něčím zhřeší.“
Šárčina váha byla v jejich vztahu velkým tématem. „Jirka mi řekl, jestli jsem si vědoma toho, že pokud přiberu hodně, tak že je tu velká šance, že mě opustí, protože se mnou nebude žít kvalitní život,“ svěřila se. Vlastně by se tomu prý ani nedivila. „Já ho samozřejmě miluji, je to moje rodina, je moje všechno, ale vím, že teď by se měl s někým jiným mnohem líp než se mnou.“
|
Tomáš posiloval až moc a nehubl. Nakonec v Extrémních proměnách shodil 80 kilo
Zásadním uvědoměním, na které zavzpomínala v slzách, byla pro Šárku chvíle, kdy jí syn Jeník ujel na kole a ona ho nedokázala dohnat. „Nejspíš se tam tehdy změnilo to, že jsem se začala hodně nesnášet,“ přiznala Šárka. „Ráno vstaneš, podíváš se do zrcadla a řekneš si, že seš hrozná matka, a ještě horší manželka. Nesplňuješ potřeby manžela, protože to nezvládáš, a nesplňuješ ani potřeby svého syna. Co seš to za člověka?“
S tímto pocitem Šárka vstávala každé ráno. „Jsem fakt nešťastná, protože je to moje životní prohra. Už si sama nevěřím. Nedokážu s tím nic udělat a provedla jsem si to já sama, protože jsem si nikdy neuvědomovala, že jsem dost dobrá.“ Aby toho nebylo málo, musela si nedávno vyslechnout rozhovor dětí na hřišti, které si špitaly, že by takovou mámu nechtěly.
Za rok polovinu
Trenér Martin Košťál oznámil Šárce, že si ji vybral do Extrémních proměn, v restauraci, kde pracuje jako servírka. „Cítím se v euforii, ještě teď se mi klepou ruce,“ oznámila kamerám rozesmátá Šárka. Rovnou si odjela zabalit, s Martinem měli vyrazit na třítýdenní bootcamp do Turecka. Ještě před odletem ji ovšem čekalo první vážení.
Ručička váhy se zastavila na 122 kilogramech. Šárka číslo označila za „velký průšvih“. Měla ovšem ambice a snila o značném váhovém úbytku. Za rok by podle svých slov měla ráda šedesát kilogramů, tedy méně než polovinu.
Na bootcampu se ukázalo, že má velké obavy ze selhání a se sebevědomím na tom také není nejlépe. Neustále se označovala za „loosera“. A to i přesto, že tréninky zvládala s přehledem. „Šárka má i přes svůj úsměv sebevědomí totálně dole, na tomhle budu muset zapracovat, protože bez toho se neposune dál. Bude si muset začít věřit,“ všiml si trenér Martin Košťál.
|
Karolinu chtěl trenér z Extrémních proměn vyhodit. Nakonec zhubla 56 kilo
Obavy z vlastního selhání potvrdila i návštěva psycholožky. Byl to problém, na kterém měla během následujících týdnů a měsíců zapracovat. Bootcamp jí v tomto ohledu pomohl. Jak dny ubíhaly, cítila se Šárka čím dál tím lépe. Na tréninky chodila s úsměvem a Martin měl pro ni jen slova chvály. „Rozhodně si víc vážím sama sebe. Ten looser tady zůstává, domů odjíždím jen já,“ zářila po posledním tréninku.
Bolí to, pálí to, je to fajn
Po návratu Jirka ocenil, že je jeho manželka hubenější a také viditelně veselejší. Martin jí doma vybavil malou domácí posilovnu, předal jí permanentku do sportovních zařízení a poukázky na nákup v supermarketu. Jako tříměsíční cíl vytyčil 102 kilogramů.
Šárka měla podle cvičebního plánu tréninky dvakrát denně. „Jsem sama překvapená, jak mě to baví,“ radovala se. Úbytek kil jako by jí dal nový impuls v životě. V práci dala výpověď a založila si vlastní e-shop se zavinovačkami pro miminka.
Doma ji, stejně jako ostatní účastníky Extrémních proměn, navštívil nutriční terapeut. Protože Šárka ráda peče, naučil ji připravovat zdravou bábovku. Je podle něj mýtus, že by člověk vyznávající zdravý životní styl nemohl jíst cukr. Jde jen o množství a čas. Nejlépe je ho konzumovat před cvičením nebo ráno.
Podle Šárky byla zdravá bábovka dobrá, ale málo sladká. Terapeut ji chlácholil: „Než jsem přijel, tak sis myslela, že bábovku rok neuvidíš.“ Šárka opáčila, že si stále ještě zvyká na nové, pro ni dosud málo sladké chutě.
Blížilo se tříměsíční vážení a úbytek váhy se zastavil. Šárka nemohla cvičit, dostala angínu a Jeník neštovice. Měsíc utekl jako voda, než se oba dali do pořádku. Šárka i přesto k překvapení svému a svých blízkých cíl splnila, navážila 101,4 kilo.
„Po Turecku už byl nastavený nový režim a vrátila se jiná Šárka,“ usmíval se spokojeně Jirka. Svou ženu takto ještě nikdy neviděl. Když se poznali, měla asi 105 kilo. Nová meta, 86 kilo, jí přišla nereálná. „Když budeš dělat to, co doteď, tak to v pohodě splníš,“ ujišťoval ji Martin.
A Šárka skutečně dřela jako dosud. Nebylo to zas tak těžké, hodiny strávené v posilovně si totiž vyloženě užívala: „Jsem tady spokojená a vyklidněná. Bolí to a pálí to, ale je to fajn.“
Vztah s manželem se mezitím také začal zlepšovat. „S Jirkou je to teď moc hezké, užívám si to, trávíme spolu mnohem víc času,“ zaznamenala si Šárka do video deníku. Jirka ji už dokonce dokázal zvednout v náručí. Oba se svěřili, že pozitivní změnu doznal i jejich intimní život. „Je to, jako bych měla nového chlapa, nebo spíš on novou ženskou,“ smála se Šárka. Její manžel se k ní často přidával na kardio cvičení a i on ubral deset kilo.
Nebylo ovšem každý den posvícení. Úbytek kil se opět zastavil, a to i přesto, že Šárka dále poctivě trénovala. Cítila se kvůli tomu demotivovaná. „To se v tomto období někdy stává,“ mínil Martin. „Chci jí ukázat, že když vytrvá, tak se její váha opět rozběhne.“ Vytáhl ji na osobní trénink, společně vyběhli na rozhlednu. Poslední úsek lezla Šárka po schodech po čtyřech, ale nevzdala to.
Váha začala opět klesat, ale nebylo jisté, zda dostatečně rychle. Před šestiměsíčním vážením byla Šárka opět nervózní. Zbytečně. Cíl splnila přesně, navážila 86 kilo. „Jsem na sebe hrozně pyšná. Protože posledních třináct kilo už šlo dolů strašně pomalu a každé je vydřené,“ okomentovala svůj úspěch. „Jsi hrdinka, jsi frajerka, mám z tebe radost,“ nešetřil chválou Martin. Za další tři měsíce měla shodit devět kilo.
|
Monika se projedla ke 130 kilogramům. V Extrémních proměnách si sáhla na dno
Pro svou svěřenkyni měl trenér dárek: dovolenou v Portugalsku. Martin měl letět s nimi a s Šárkou si zaběhnout závod na deset kilometrů. Šárku to zarazilo: „Vždyť já neuběhnu ani pět set metrů!“ Takovou výzvu prý bude muset ještě vstřebat.
A vstřebávala to jak jinak než pohybem. Každý den běhala, ale pokrok byl na její vkus pomalý. Týden před závodem byla tak nervózní, že nemohla spát. „Já jsem tak vzteklá, když mi něco nejde! Nesnáším to!“ rozčilovala se ve video deníku. „V závodění smysl nevidím. Nechápu to.“ Na dovolenou se kvůli tomu ani netěšila.
Během závodu měla krizi, ale Martin jí připomněl, že ještě před pár měsíci jí Jeník ujel na kole. To Šárku namotivovalo a v závěru ještě zrychlila. „Já to nechápu, já to dala!“ výskala. „Je to skvělý pocit, když to doběhneš! Zažila jsem to poprvé v životě a je to úžasné.“
Na pláži v Portugalsku jí manžel předal nový snubní prstýnek. Nechal vyrobit nové, protože oba zhubli a staré prsteny jim začaly být velké. „Je plnohodnotná máma, s Jeníkem zvládá tempo,“ pochvaloval si Jirka. Partneři se začali bavit o druhém dítěti.
Na devítiměsíční vážení Šárka došla ve vysokých lodičkách, do kterých se dlouho nevešla. Cíl opět splnila na setinu přesně, její nová váha byla 77 kilo. Martin ji proto připustil na konzultaci k plastickému chirurgovi, který jí měl oznámit, zda je vhodnou kandidátkou pro operaci převislé kůže. Verdikt byl pozitivní.
Na závěrečné gala dorazila krásná mladá žena, která tu „starou“ Šárku nepřipomínala ani v nejmenším. „Z Turecka se vrátil nový člověk. Otevřeli jste jí oči a nasměrovali správným směrem,“ zhodnotil fantastickou proměnu Jirka. „Je úžasná, nádherná,“ dodal. Nastal čas naposledy si stoupnout na váhu. Ta ukázala, že se Šárce za rok podařilo shodit 55 kilogramů. Její nová váha činila 67 kilo.