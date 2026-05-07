Karolina Machačová (29) pracuje jako květinářka. S bývalým partnerem má sedmiletou dceru. Jídlo bývalo její velkou slabinou, jedla pořád ve spěchu a za pochodu.
„Většinou dorazím do práce, odeberu se pro bílé pečivo a dám si k tomu plátek salámu,“ popsala Karolina své stravovací návyky. Ujížděla na majonézových salátech, chlebíčcích a slaných pochutinách. Postupem času se dopracovala k těžké obezitě.
Paradoxně to nebyla ona samotná, koho její obezita nejvíce trápila, nýbrž babička. „Vím, že mě má ráda, ale představovala by si, abych vypadala jinak,“ mínila Karolina. Na mysli měla i další blízké: „Chci se vyvarovat toho, aby trpěla i moje dcera. Většinou, když máme den na prd, tak si to spravíme filmem a něčím k tomu.“ Tím „něčím“ byl třeba popcorn nebo chipsy.
Kamioňačka Marcela zhubla jednoho člověka. Extrémní proměny jí změnily život
S váhou bojovala nejnovější účastnice Extrémních proměn už v útlém věku. „Byla jsem silnější od malička, asi nejsilnější z celé třídy na základce. Rodiče ten problém neviděli,“ krčila rameny. Situace se přitom zhoršovala a nakonec ovlivnila i její partnerský život. „Na škole začalo mé stresové přejídání a ta váha rostla dál, a to i během vztahu s bývalým partnerem. Ten chodil sportovat, byl aktivní, já ne, a to vedlo k našim neshodám.“
Na počátku Extrémních proměn byla Karolina v nelehké situaci. S partnerem šli od sebe a přechodně bydlela u maminky. Svůj vztah po vzájemné domluvě ukončili po osmi letech.
O své dceři Elišce prozradila, že je od mala živel, a že jí „blbě stíhá“. Při aktivitách s dcerou obézní mamce nestačil dech. Na pouti ji dokonce nechtěli pustit na jednu z atrakcí, že je na ni moc těžká, jak zavzpomínala se slzami v očích.
Při pohledu do zrcadla si Karolina nebrala servítky. Prohlásila, že se za svou váhu stydí. Cítila se ovšem extrémně namotivovaná zhubnout: „Jsem schopná udělat všechno, abych se takhle už nikdy neviděla. Chci to ukázat všem, kteří se mi posmívali, ale hlavně chci dokázat své dceři, že na to mám, aby na mě byla pyšná a nemusela se za mě stydět.“ Její cíl byl vážit stejně jako na střední škole. Dokonce si schovala své maturitní šaty, do kterých by se chtěla opět vejít.
Expartner jako motivace
Trenér a průvodce pořadem Martin Košťál si u Karoliny nejdřív nechal uvázat květinu. Tu jí předal s tím, že si ji vybral do Extrémních proměn. Jeho nová svěřenkyně si běžela domů zabalit, rozloučit se s dcerou a rovnou vyrazila na třítýdenní bootcamp do Turecka.
Její první vážení ukázalo 125 kilogramů. „Na tvou výšku je to strašně moc,“ podotkl znepokojený Martin. Lékařská prohlídka dopadla jako zázrakem vcelku dobře. Karolina neměla žádný větší zdravotní problém a mohla se Proměn účastnit.
První trénink byl kulantně řečeno komplikovaný. Karolina to místy vzdávala, vztekala se, sprostě nadávala. „Já jsem chvilku ani nevěděl, co s ní, a byl jsem takový kousek od toho, abych ji poslal domů,“ postěžoval si trenér. „Tady to bude nepříjemný a budeme muset makat,“ sdělil zcela vyčerpané Karolině. Pod dojmem jeho slov zabrala, sáhla si sice na dno, ale nakonec na sebe mohla být pyšná. „Ten trénink stál za to,“ prohlásil Martin.
Byl si zároveň vědomý toho, že Karolina se chce primárně změnit, aby ukázala svému bývalému partnerovi, o co přišel. To ovšem podle něj byla chyba. Motivací měla být ona sama. Karolina si to zřejmě také uvědomila. Její nastavení se kompletně proměnilo již během následujících dní.
Na bootcampu cvičila s vervou i ve chvílích volna. „S tím, co se tady naučila, s tímto nastavením zvládne všechno,“ myslel si Martin.
Monika se projedla ke 130 kilogramům. V Extrémních proměnách si sáhla na dno
Na posledním tréninku ji nechal dělat angličáky v dešti, aby jí ukázal, jak trnitá, nepříjemná cesta před ní je. K jeho překvapení je zvládala s lehkostí a úsměvem. Mezi Kájou na prvním a posledním tréninku podle něj nemohl být větší rozdíl.
Děti kopírují chování rodičů
Doma Karolinu vítala nadšená rodina. Martin měl pro ni jen slova chvály: „Za tři týdny udělala obrovský pokrok. I v hlavě se posunula někam, kam se jiní lidé posouvají měsíce.“
V domě rodičů jí nechal vybavit malou posilovnu, předal jí poukázku na potraviny a permanentku do sportovních zařízení. Tříměsíční cíl nastavil na 102 kilo. Napsal jí ho na lyže, které pro ni měly být motivací – přála si totiž zalyžovat si s dcerou.
Skloubit práci, péči o dceru, zdravé vaření a cvičení byl výkon takřka nadlidský. „Ten návrat z Turecka je hustý. Tam jsem měla čas na všechno a tady mi přijde, že nemám čas na nic,“ povzdechla si Karolina.
Naštěstí měla kolem sebe spoustu lidí, na které se mohla obrátit. S dcerou jí pomáhala máma a babička. Na její jídelníček zase dohlížel výživový poradce. Naučil ji připravovat zdravou verzi pochoutkového salátu. Přitom Káju varoval před důsledky, které její stravování může mít na dceru Elišku: „Děti kopírují chování rodičů. Takže když jíš ráno ve spěchu a večer si sedneš k plnému stolu a hodinu a půl jíš, tak ony berou, že tak je to správně.“
Manžel se s ní styděl chodit ven. Zuzana v Extrémních proměnách zhubla 68 kilo
Mezi tím vším se Karolina zvládla přestěhovat, a to do bytu ve čtvrtém patře. „Sama jsem byla překvapená, jak dobře se mi to najednou do toho čtvrtého patra stěhuje,“ poznamenala.
Po Novém roce už mohla s dcerou vyrazit na lyže. „Užívám si to, myslím, že to jezdí docela dobře na to, že jsem na lyžích stála naposledy na střední škole,“ prozradila ve video deníku.
Když se svlékla a stoupla si na váhu při tříměsíčním vážení, bylo vidět na první pohled, že její tělo prošlo velkou změnou. Nebylo proto žádným překvapením, že cíl překonala. A to o více než tři kila – navážila 98,8 kila. Další, šestiměsíční cíl byl 81 kilo.
Úspěch ji neuvěřitelně nakopl. „Po tříměsíčním vážení jsem plná endorfinů a nadšení. Bylo to hodně emotivní,“ zářila. Začala trénovat děti ve sportovním kroužku. Navázala tak na svou sportovní minulost, na střední škole totiž hrála florbal.
Jedna věc ji ovšem trápila: drby. Na malém městě se zprávy o její účasti v pořadu rychle rozkřikly. Zlí jazykové byli toho názoru, že se člověku hubne lehce, když mu televize zaplatí fitko. „Dozvěděla jsem se, že jsem slabá. Ale oni už nevidí to, že ten výživový poradce a trenér to za tebe v tom fitku neodmakají,“ myslela si Karolina. Mávnout nad pomluvami rukou pro ni bylo těžké, protože si prý řeči lidí bere hodně k srdci.
Její proměna se zastavila. Byla bez energie, bez nálady. Vyrazil za ní proto Martin, aby jí promluvil do duše. „Nejlepší je těm škarohlídům, těm pomlouvačům vytřít zrak. Ukázat jim, kam ses posunula,“ domlouval jí.
Svou svěřenkyni rovnou vyvezl na hřiště, kde na ni čekal zástup lidí známých i neznámých, všech věkových kategorií. Všichni si zacvičili s ní, přičemž Martin předcvičoval. „Přivedl jsem dneska Karolinu proto, abyste ji namotivovali, aby i těch zbývajících šest měsíců zvládla na jedničku,“ sdělil davu Martin. Karolina byla dojatá, zároveň si ale uvědomila, že nemusí nikomu nic dokazovat.
Na šestiměsíční vážení dorazila v kruhu rodiny. Tentokrát ji však číslo na váze nepotěšilo. Cíl nesplnila, navážila o dvě kila více, tedy 83 kilogramů. „Samozřejmě mě to mrzelo, ale vím, že jsem do toho dala všechno,“ okomentovala výsledek.
Ani Martin nebyl nikterak přísný. Měl pro ni naopak dárek – bungee jumping. Karolina byla nadšená, podle maminky to byl její velký sen. „Budu se snažit shodit co nejvíc, aby se to lano nepřetrhlo,“ výskala. Nový cíl jí Martin nastavil na 76 kilo.
Bungee si skočila v Harrachově. Lano se nepřetrhlo a Kája si adrenalinový dárek pořádně užila. „To byl zážitek! Šla bych ještě!“ pištěla. S dcerou pak vyrazila do zábavního parku. I když prožily fajn den, Karolině bylo líto, že jsou samy, bez mužského doprovodu. Ještě před rokem na podobná místa vyráželi s partnerem. „Já se mu na jednu stranu ani nedivím,“ poznamenala rezignovaně. „Já bych s takovým lenivým člověkem, kterému se nic nechce, taky nebyla.“
S bývalým partnerem byla nicméně v čím dál častějším kontaktu. „S Lukášem si k sobě zase nacházíme cestičku,“ svěřila se ve video deníku. Vyrazili spolu i na několik schůzek bez dcery.
Pokus o sebevraždu a vyhoření. Extrémní proměny ukázaly Markovi cestu ze tmy
„My jsme se nerozešli kvůli mé vizáži, ale kvůli chování, které pramenilo z nízkého sebevědomí,“ vysvětlila Karolina. To však byla záležitost minulosti, protože s ubývajícími kily jí sebevědomí rostlo. „Připomíná mi to staré dobré časy, kdy jsme spolu randili,“ pochvalovala si.
Krásný, super nadbytek
Na devítiměsíčním vážení Kája jen zářila. Nejen, že se vztah s Lukášem ubíral správným směrem, spolužačky její dceři řekly, že má hezkou mámu. Cíl splnila přesně, navážila 76 kilo.
Martin ji proto pustil na konzultaci k plastickému chirurgovi, který měl Karolině sdělit, zda je vhodnou adeptkou pro operaci převislé kůže. „Máte krásný, super nadbytek,“ liboval si doktor. Verdikt byl tedy pozitivní. Karolina měla takovou radost, že ho musela obejmout.
Na závěrečném gala už dorazila Karolina po operaci. „Wow“ efekt byl mimořádný, publikum začalo hlasitě jásat. V třpytivých šatech se spadlými rameny vypadala jako hollywoodská hvězda. „Když přijela, tak jsem ji nechtěl pustit domů, že to není ona,“ prohlásil Karolinin děda. „Je k nepoznání, je hodně krásná,“ okomentovala maminčinu proměnu dcera Eliška.
Eliška měla i další důvod k radosti. Vypadalo to, že si její rodiče opět k sobě najdou cestu. Karolina prozradila, že s Lukášem má opět hezký vztah. „Uvidíme, kam se to bude vyvíjet,“ mrkla spiklenecky.
Pak si naposledy stoupla na váhu. Ta ukázala, že se Káji za rok podařilo shodit neuvěřitelných 56 kilo. Neutuchajícím úsilím se propracovala k 69 kilogramům.