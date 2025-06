Část 1/6

Martin Košťál ukazuje při závěrečném vážení, jak vypadal Tomáš na začátku, kdy vážil 231 kilo.

Proměny skutečně extrémní

Hned první díl přinesl jednu z nejdramatičtějších proměn celého pořadu. Tomáš Mučka (43) na začátku natáčení navážil 231 kilo. Bylo jasné, že již dávno překonal hranici morbidní obezity. Ve svém ostravském bytě se stal dobrovolným vězněm. Trápila ho celá řada zdravotních problémů, od těch žilních přes cukrovku až po pupeční kýlu zamotanou ve střevě, kvůli které málem umřel.

Jeho kondice byla katastrofální. „Marťo, ne. Počkej, to bolí,“ naříkal a sedal si každou chvíli zoufale na lavičku během prvního tréninku s trenérem a moderátorem pořadu Martinem Košťálem. Vždy si ale vzpomněl na svou rodinu, především na dceru Elišku. Vysnil si, že si s ní na jejím maturitním plese zatančí v obleku.

Trvalo dlouho, než si Tomáš na nový styl života zvykl. Pomalejší rozjezd zapřičinil, že se mu nedařilo hubnout tak rychle, jak by si Martin Košťál představoval. I tak byla ovšem Tomášova proměna neuvěřitelná. Za rok se mu podařilo zhubnout 102 kilo, neutuchajícím úsilím se propracoval ke 129 kilům.

Nově nabytou váhu si udržuje plaváním, posilováním ve fitku a běháním. V dubnu letošního roku se i s manželkou zúčastnil běžeckého závodu na pět kilometrů, v květnu dálkového pochodu.

Nejnovější díl Extrémních proměn byl nebývale pozitivní, Lukáš až na počáteční zakolísání celou dobu neúnavně dřel. Jeho snaha se, jak vidno, vyplatila.

Dlouhou dobu se zdálo, že Tomáš bude mezi účastníky rekordmanem co do shozených kil. V sedmém díle ho překonal Lukáš Skupin (40). Ten navážil 228 kilo a i on se tedy ocitl mezi morbidními tlouštíky. Každá židlička mu byla malá a dokonce i záchody pro něj představovaly pro svou stísněnost problém.

Lukáš zažil velkou krizi hned po návratu z bootcampu. Nedařilo se mu skloubit práci, pohyb a vaření. Velkou motivací mu však byla jeho přítelkyně Hanka. Ta si přála, aby byl její partner nejen zdravý, ale také aktivní jako v době, když se poznali. To se jí vyplnilo už v průběhu natáčení. Lukáš začal pravidelně posilovat a běhat, dokonce se zúčastnil běžeckého závodu. Martin je pak poslal na dovolenou na Kanárské ostrovy. „Fyzicky i psychicky je jiný, zase žijeme jako chlap se ženskou,“ zářila Hanka.

Z Lukáše se vyloupl pohledný muž, podařilo se mu shodit neuvěřitelných 119 kilo, jeho nová váha byla 109 kilo. Zdravý životní styl je pro něj nyní naprosto normální záležitostí. Ba co víc, vštípil si jej natolik, že se ve fitku stal koučem celé skupiny lidí. Chodí s nimi běhat a radí jim i s jídelníčkem. Snaží se dohánět to, co za dvacet let zahálčivého života zanedbal. „Cvičím denně a pohyb miluju,“ přiznal v rozhovoru. Jen vztah s přítelkyní Haničkou nevydržel, rozešli se po konci natáčení.