„Jsem třicetiletá holka, jsem zavřená doma a jím,“ shrnuje hned v počátku nového dílu Extrémních proměn jeho aktérka Gabriela Šlosrová. Jestli Gabriela něco miluje, tak je to jídlo, především pizza a sladké.

„Klasika. Můj večer. Filmy a čokoládky,“ ukazuje na kameru, načež dodává: „Své tělo vnímám tak, že čím větší je, tím více se schovávám. Chodím jen do práce a domů.“ Sem tam navštíví akorát kino, ale místo procházky jede radši autem. Ovšem i do něj se jen stěží vleze.

Gábina začala už v jednadvaceti letech podnikat, a to jako kosmetička. S přibývajícími kily pro ni ale začalo být těžké cestovat a pracovat v terénu, například na svatbách. Nejen, že se zadýchávala, hodně se také potila.

Jak sama říká, spouštěčem problémů mohl být rozvod rodičů. Její otec si našel novou partnerku se dvěma dětmi a Gabriela měla najednou pocit, že k nim nepatří, a cítila se sama. Zůstala s mámou, se kterou má ovšem skvělý vztah.

„Trpěla a dost se hledala. Dodneška se učí komunikaci s tátou,“ říká maminka Monika, která pracuje jako sportovní trenérka a fyzioterapeutka. To, že je její dcera obézní, nese špatně. „Je to moje největší životní trauma. V podstatě koukám, jak se moje dítě denně zabíjí. Je to strašné,“ dodává Monika, která dceru neustále a dlouhodobě podporuje.

Pro Gabrielu je i běžné fungování náročné. Ještě než se ráno oblékne, je zpocená. Trápí ji únik moči a přestala mít menstruaci, což ji děsí. Chtěla by totiž jednou mít rodinu. „Opravdu bych se chtěla vdát, opravdu bych chtěla mít partnera, děti a všechno. Už je poslední čas, už není na co čekat,“ říká se slzami v očích.

Cíl zní dopnout župan

Trenér Martin Košťál oznámil Gábině, že si ji vybral do Extrémních proměn, opět originálním způsobem. Pozvánku jí nechal promítnout na velkém plátně v kině, kam se vypravila s maminkou.

„Gabriela je mladá holka, která by si měla užívat života a chodit mezi lidi. Ne sedět zavřená doma. Proto jsem si ji vybral do Extrémních proměn,“ oznámil Martin a dodal: „Jsem přesvědčen, že tento rok jí absolutně změní život a začne zase normálně žít.“

Následovalo osobní seznámení, které na Gábinu udělalo velký dojem. „Martin hned roztáhl ruce, že mě obejme, a já jsem cítila pomoc a bezpečí, že na to nebudu sama,“ svěřila se viditelně dojatá Gabriela a dodala: „Možná za rok touhle dobou už budu někdo úplně jiný. Nevím, co mě za ten rok čeká, jaké to bude, ale moc se na to těším.“

Gábina Martinovi při seznámení přiblížila svůj sportovní sen: „Určitě bych chtěla vylézt na Sněžku nebo cokoliv, co mi nešlo, tedy do kopce.“ Martin jí slíbil, že pokud bude makat, za rok vyleze Sněžku a nejen to.

Pak už bylo na čase vyrazit do bootcampu do Karlových Varů. Gábina se tam vypravila i s maminkou, která je jí velkou oporou. Před prvním vážením byla viditelně nervózní. Zjistila totiž, že nedopne hotelový župan, a přemítala, jaké číslo se asi objeví na váze.

Extrémní proměny I ty nejobyčejnější fyzické úkony jsou pro ně problém, vyjít schody je nemožné a hrát si s dětmi pouhý sen. Třináct odvážných dobrovolníků, kteří léta bojují s těžkou obezitou, se pokusí pod vedením profesionálního trenéra Martina Košťála a týmu odborníků změnit svůj osud a získat svoji druhou šanci na život. Pořad se vysílá od 5. března 2025 každou středu ve 20:20 na TV Nova.

„Svléknout se, když se devět let schováváte, je strašně těžké,“ svěřila se se slzami v očích. Váha ukázala 161 kilogramů. Dlouhodobým cílem bylo zhubnout na půlku současné váhy. Jako krátkodobý, tříměsíční cíl Martin určil 137 kilo.

Lékař Gábině na vstupní prohlídce sdělil, že je schopná podstoupit celý náročný trénink, zároveň ji upozornil na rizika, která jí hrozí, pokud nezhubne: cukrovka, vysoký krevní tlak, problémy s klouby. Přijít ve třiceti letech o menstruaci podle něj není dobré znamení.

Gábina během cvičení projevovala obrovskou vůli, odhodlanost a sebereflexi: „Nikdo jiný nemůže za to, jak jsem dopadla, a nikdo jiný než já mi ten život zpátky nedá.“ Hned při prvním tréninku vyšla na jednu z karlovarských vyhlídek i s vestou s desetikilovým závažím. Postupně závaží odhazovala a vyjmenovávala přitom traumata, od kterých by se chtěla oprostit.

Pohyb Gábině nečinil žádný problém a dokonce ji i bavil. V dětství totiž závodně plavala, hrála baseball a basket. „Rozcvička byla skvělá a cítím se skvěle,“ zářila. Překonala i svou fóbii ze svlékání a v Karlových Varech chodila pravidelně plavat. Na konci bootcampu zapnula i onen hotelový župan.

Postup zarazily finance

Po návratu dostala Gábina plnou lednici zdravých potravin a permanentku do sportovních zařízení. Vítala ji rodina i přátelé, jeden člověk ale přece jen chyběl: táta. To Gabču rozesmutnilo. „On řekl, že ji podporuje, ale že nechce být součástí,“ vysvětlila omluvně maminka Monika. „Život jde dál, jsi silná ženská, která to zvládne i takto,“ utěšoval Gábinu Martin.

Po pouhém měsíci viděla Gábina první změny, třeba to, že se pohodlněji vleze za volant svého auta. Navštívil ji nutriční terapeut, který ji naučil dělat zdravý dezert z chia semínek. Gábinina největší slabost je totiž chuť na sladké. Všechno se ubíralo správným směrem – Gábina dokonce opět dostala menstruaci.

S chutí se vrátila také do práce. Starost jí ale dělaly finance. Kvůli náročným tréninkům musela práci omezit a jen tak tak dokázala platit všechny účty. „Dneska je to přesně osmnáct dní do mého vážení, a já mám zrovna největší depku,“ přiznala. „Ani na vážení moc nemyslím, jak řeším finance.“

Martin ji ale nenechal utápět se ve smutku. Domluvil jí, aby přijala pomocnou ruku od mámy: „Neber to jako osobní selhání. Ty ses rozhodla změnit život, tréninky máš třikrát denně, je jasné, že tam nastane finanční mezera.“ Monika podle něj bude za rok nejšťastnější máma na světě. To všechno zvládli probrat během výstupu na horu Říp, který Gábina zvládla s nebývalou lehkostí.

Bodejť by ne – na tříměsíčním vážení se ukázalo, že se jí za tak krátkou dobu podařilo shodit 25 kilo. Šestiměsíční cíl Martin nastavil na 119 kilo. Nový rok spolu měli přivítat na vrcholu Sněžky.

Gabču ale opět dostihly finanční problémy, které odváděly její pozornost od cvičení. Martin se ji rozhodl převážit a výsledek nebyl příznivý: 142 kilo, tedy zhruba o šest víc než při tříměsíčním vážení. „Nejsme tam, kde jsme byli? Nezajídáš ten stres?“ ptal se jí.

Nakonec se Gábině rozhodl pomoct trošku jiným způsobem, než je v pořadu obvyklé: domluvil schůzku se svou kamarádkou make-up artistkou, aby jí předala své know-how v líčení. To totiž vynáší více, než služby, které Gábina momentálně nabízí.

Gabča se také znova vydala k nutričnímu terapeutovi. Ten ji upozornil, že by neměla jíst „venku“, nemůže totiž kontrolovat, kolik cukrů a tuků konzumuje. Podle fotek se mu její porce zdály větší, než by měly být, a nevhodně poskládané. „Špatně si počítá jídelníček, nebo skrývá, co jí mimo něj. Ty kalorie nenačerpá ze vzduchu,“ řekl.

Jak si slíbili, vyrazili Gábina s Martinem 1. ledna na Sněžku. Těsně pod vrcholem se však museli otočit, silně totiž foukalo a výstup až nahoru mohl být nebezpečný. „Stejně jsem šťastná,“ usmívala se Gábina. O to víc, když jí Martin předal batůžek, který si chtěla pořídit za odměnu.

Zlepšila se jí nejen kondice, ale také vztah s otcem. Ten si uvědomil, do čeho se dcera pustila, a začal ji více podporovat. Na šestiměsíční vážení dorazil osobně. „Máme lepší komunikaci. Dřív jsme nebyli schopní spolu mluvit déle než pět minut, protože jsme narazili na nějaký problém,“ přiznal.

Šestiměsíční cíl 119 kilo se Gábině splnit nepodařilo, přesáhla ho o dvě kila. I tak ale byla ráda. „Na to, co jsem všechno musela dohánět… Chtěla jsem, aby ten rozdíl byl co nejmenší,“ řekla. Nový cíl zněl 110 kilo.

Martin měl pro ni další odměnu – členství v baseballovém týmu, jehož členkou byla před lety. „Chtěl jsem, aby Gabča začala dělat i nějaký týmový sport. Ona se kvůli obezitě dost stranila lidí, takže by jí ten sport snad mohl pomoct se lépe začlenit do společnosti,“ vysvětloval své pohnutky.

Nastalo jaro a Gábina si užívala venkovní aktivity. Pravidelně běhala, s otcem se vyrazila koupat do rybníka a kamarádky vylákala na Sněžku. Po zimním neúspěchu se jí konečně podařilo dobýt vytyčený vrchol.

Blížilo se devítiměsíční vážení. „Konečně vážení, při kterém se cítím tak nějak více v klidu,“ sdělila viditelně pohublá Gábina Martinovi. Cíl nejen splnila, ale dokonce i „podlezla“: místo 110 navážila 108 kilo. Poslední cíl byl 89 kilo.

Hned po vážení se Gábina vypravila za plastickým chirurgem, který jí měl dát zelenou pro operaci převislé kůže. Ten jí ovšem sdělil, že kožního nadbytku je sice dost, ale bohužel také tuku. „Pokud budete kolem závěrečného gala vážit kolem těch 88 kilo, pak jsou vám dveře našich klinik otevřené,“ informoval ji.

Ta skutečná Gábina

Jak to dopadlo, se ukázalo až ve studiu. „Jaká byla Gábina před rokem?“ ptal se Martin mámy Moniky. „To nebyla Gábina, ale někdo zavřený v obřím těle. Gábina je ta, která teď přijde,“ zněla odpověď. Jakmile ona skutečná Gábina vstoupila na pódium, všichni byli ohromeni a ozval se nadšený jásot.

V tmavých večerních šatech jí to velmi slušelo. Ji samotnou nejvíce dojala ne ona neuvěřitelná proměna, ale to, že ji přišla podpořit celá rodina a přátelé včetně mámy a táty.

„Tuhle holku? Já ji vůbec neznám a nikdy už ji nechci vidět,“ prohodila směrem ke svým podobiznám z doby, kdy vážila 161 kilo. Na váze se objevilo číslo 89 – Gábině se tady podařilo zhubnout 72 kilo. Na závěr dostala poukaz na operaci převislé kůže.