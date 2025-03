Youtubera chtěl trenér z Extrémních proměn vyhodit. Nakonec zhubl 67 kilo

Libor Kovačka (34), přezdívaný Borek, pochází Brna a živí se jako kuchař. Dochází vařit ke kamarádovi do provozu, který sám označuje jako „táborovou kuchyni“. Má také svou vlastní „internetovó šou“, ve které vaří to nejlepší z tuzemských receptů na dvouplotýnkovém vařiči.

Vaření je však podle něj druhotné. Hlavní je, aby se lidi u jeho show bavili. To zaručuje jeho bujný brněnský temperament, podpořený alkoholem. Během natáčení popíjí nějaké ty „drinčíky, pivečka, panáčky“. Když mu „dobře sedne“, tak za den vypije i deset či dvanáct piv. „Tvrdý alkohol do toho taky jako, co si budeme, mám rád pálenku,“ dodává s osobitým přízvukem Libor.

Jak se stalo, že váhově narostl takovým způsobem, že se musel přihlásit do Extrémních proměn? „Prostě život. Na všechno jsem prděl, párty, večírky, všechno to do sebe zapadalo. Já jsem si to neuvědomoval. No a až jsem si to uvědomil, tak bylo pozdě,“ shrnuje zatím poslední účastník Extrémních proměn.

Libor vyrůstal s maminkou a bratrem. Svého otce nepoznal, nahrazoval mu ho děda. Ten ho i přivedl k vaření. Naopak k pohybu se ho snaží dovést bratr Radek. Avšak když už Libor zamíří alespoň na procházku, je to většinou „na škopek“. Jako kluk se přitom věnoval vodnímu pólu, plaval a jezdil na kole. To už ovšem, vzhledem k jeho současné váze, nejde.

Nadváha ho omezuje zejména v tom, že si musí nechat šít oblečení na míru nebo se shánět po velikosti 4XL. Na tlak bere prášky a navíc ho trápí spánková apnoe. Musí spát s kyslíkovou maskou, protože v noci přestává dýchat. Jeho celkový zdravotní stav není dobrý. „Nemám na vybranou, jiná cesta, než že zhubnu, pro mě není,“ uvědomuje si Libor.

Poslední pivo

S průvodcem pořadu a trenérem Martinem Košťálem se Libor poprvé setkal na Zelném trhu v Brně. Libor tam smažil bramboráky a natáčel další díl své show. Martin mu hodil míč na vodní pólo a hned si všiml několika lahváčů. Řekl Liborovi, že to může být třeba poslední pivo, co v příštím roce pije. „Klidně, s tím nemám problém,“ kontroval Libor.

To ovšem ještě Libor netušil, na jak náročnou a extrémní cestu se vydává. Martin ho obratem vyzval, aby si dal tři sta dřepů za deset minut.“ „To nedám, seš potróblé?“ reagoval překvapený Libor. „Dřepů dám tak deset.“ Stačila však trocha snahy a Libor oněch tři sta dřepů skutečně dal. Pak už si měl jen zabalit a i s Martinem vyrazili do Karlových Varů na bootcamp.

Tady také proběhlo první vážení: Libor se dopracoval k váze 165 kilo. „Váha jatečního prasete,“ poznamenal. Cílem pro nadcházející rok bylo dosáhnout 96 kilogramů.

Tomu měla napomoct především abstinence. „Přestat pít? To snad ani nejde,“ divil se Libor. Obezitolog projevil obavy, aby pacient nebyl na alkoholu tou dobou už závislý. Jeho koníček se na ultrazvuku projevil zvětšenými játry.

Martin Košťál Libora nešetřil. Na prvním tréninku ho nechal dělat dřepy i angličáky, nakonec si s ním dal závod. Ačkoli dostal velký náskok, vyhrál Libor jen těsně. „Když jsem mu dýchal na záda, tak si definitivně hrábl až na dno,“ komentoval Martin.

Extrémní proměny I ty nejobyčejnější fyzické úkony jsou pro ně problém, vyjít schody je nemožné a hrát si s dětmi pouhý sen. Třináct odvážných dobrovolníků, kteří léta bojují s těžkou obezitou, se pokusí pod vedením profesionálního trenéra Martina Košťála a týmu odborníků změnit svůj osud a získat svoji druhou šanci na život. Pořad se vysílá od 5. března 2025 každou středu ve 20:20 na TV Nova.

Během bootcampu honila Libora mlsná, měl chuť na slaninu, bůček i kachnu se zelím. Přiznal, že když je ve společnosti, dokáže sníst půl kila bůčku na posezení. Všechno pak spláchne pivem. Svůj úděl bral však statečně, ba dokonce optimisticky: „Každý den se cítím líp a líp. Nejlepší lék na všechny problémy je pohyb, jsem zjistil.“ Ani vzdát se piva pro něj prý nebyl žádný problém.

Zklamal mě, můžeme to zabalit

Po příjezdu domů ho přivítala celá rodina. „Ztrácíš se před očima!“ divili se. „Já věřím, že to dá, je to tvrdohlavý pakoň,“ prohodil Borkův bratr. Od Martina dostal Libor plnou lednici zdravých potravin a také permanentku do sportovních zařízení. „Musím zvládat práci i tréninky, nebude to lehké, ale musím to zvládnout,“ usmíval se.

Optimismus neztrácel ani v následujících dnech. Vymyslel si i nové motto: „Pálím tuk, abych byl krásný kluk.“ Výsledky se dostavovaly rychle. Přestala ho trápit spánková apnoe a nepotřeboval tak nadále dýchací přístroj.

Martin svého svěřence chválil, ovšem jen do doby, než mu Libor oznámil, že odlétá na čtrnáct dní na dovolenou do USA. A navíc s partou kamarádů. „Jestli to jakýmkoliv způsobem po*ereš, tak to můžeme rovnou zabalit,“ upozornil ho Martin. Obával se, že kvůli dovolené Libor nesplní tříměsíční cíl. Ten se ovšem dušoval, že všechno bude plnit podle plánu.

Zprvu sice chodil běhat a odmítal smažené kuře, které mu nabízeli kamarádi, jeho návyky ho ale dohnaly. Za pár dní už se krmil fastfoodem a popíjel drinky. „Dal jsem si sice nějaká pivečka a snědl hamburgery s hranolkama, ale umím žít! Vůbec nemám černé svědomí!“ pořvával na kameru.

„Na*ral mě a hlavně mě zklamal,“ zuřil Martin. Na tříměsíčním vážení nechal Borka vyběhnout třicetipatrovou budovu, nejvyšší v Česku. Váhu nachystal až na střechu. Libor sice schody vyběhl, ale jak se dalo očekávat, cíl nesplnil. Místo kýžených 132 kilo měl 140.

„Já chci vědět, jestli nemarníš můj čas,“ ptal se ho Martin. „Pro mě je to i tak velký úspěch,“ snažil se svůj neúspěch maskovat Libor. Nový, šestiměsíční cíl Martin nastavil na 115 kilo. Svého svěřence upozornil, že jestli tento cíl nesplní, tak v pořadu končí.

Neodolatelné pocity vítězství

V následujících týdnech Libora pořádně potrápil. Přihlásil ho do závodu Gladiator race, kde měl uběhnout sedm kilometrů s překážkami v podobě klád, pneumatik a dalších nástrah. Libor se do něj pustil s až překvapivou vervou. „V polovině mi řekl, že ho to vlastně baví,“ pokyvoval hlavou Martin. „On ten pocit vítězství má prostě rád.“

Krize ale nebyla zažehnána, do tréninků se Liborovi nechtělo. Počasí bylo sychravé, a on tak celé dny trávil doma. „Borek se mi teď vůbec nelíbí. Jedu za ním, abych zjistil, co se děje,“ staral se Martin. Jeho svěřenec mu přiznal, že je na vině rozchod s přítelkyní, se kterou byl dva roky.

Půlroční vážení se ale blížilo, a Libor musel makat, aby ho Martin z pořadu nevyhodil. Nakonec se mu cíl podařilo splnit – váha ukázala 114 kilo. Za další tři měsíce měl mít 98 kilo. Liborovi to přišlo málo. „Na tvůj věk a výšku je to pořád lehká nadváha,“ zpražil ho Martin.

Zároveň mu oznámil, že jej přihlásil na olympijský triatlon, který se měl pořádat v létě v Berlíně. „Já, špalek, který měl ještě před půl rokem takový bachor?“ divil se Libor. Martin kamerám prozradil, že jej přihlásil schválně. „Pro Libora je důležité, aby zažíval pocity vítězství.“

V té době se Liborovi naskytla silná motivace: nová láska. Začal se stýkat s Jennifer, velkou sportovkyní, kterou zná už od základní školy. „Jennifer je pro mě největší hnací motor. Třeba na prvním rande jsme byli ve fitku,“ zářil Libor.

Díky přítelkyni pro něho bylo snazší připravit se na olympijský triatlon. Ten sestával z 1500 m plavání, 40 km na kole a 10 km běhu. Sám byl překvapený, že při plavání ani na kole nezažil žádnou krizi. Běh byl ovšem tvrdší oříšek. Liborovi docházely síly a musel běh prokládat chůzí. „Dal bych si škopek,“ funěl.

„Celou dobu se ve mě perou dvě věci. Nevím, jestli mám Borka obejmout, nebo ho nakopat do zadku,“ krčil rameny Martin. Nakonec se rozhodl pro objetí: Libor triatlon dokončil, a to v čase 3 hodiny 11 minut. „Dneska si dám pivečko a řízeček,“ smál se.

Liborův přístup byl celou dobu značně nevyvážený. Tréninkový plán sice dodržoval, pivu a občasnému tučnému jídlu ale neodolal. Devítiměsíční vážení opět nedopadlo dobře. Na váze se objevilo číslo 111, cílem přitom bylo dosáhnout 98 kilo. Libor i Martin se nestačili divit. „Borku, ty jsi za tři měsíce shodil tři kila,“ oznámil mu Martin. „Tak je důležité, že jsem nepřibral, ne? Nejde mi to tak rychle, vždyť su škopek z Brna,“ bránil se Libor.

Martin ale spokojený nebyl. Tím spíš, že mu Libor oznámil, že je jeho přítelkyně těhotná a on tak brzy bude otcem. Jak se dalo čekat, Libor zatím nebyl shledán vhodným adeptem na operaci převislé kůže.

Závěr pořadu tak byl mimořádně napínavý. Diváci do poslední chvíle nevěděli, jestli se Liborovi podařilo zhubnout pod metrák. Na pódium ale vstoupil hubený čahoun a v sále se ozval nadšený jásot. Euforii podpořilo číslo na váze: 98 kilo. Liborovi se za rok podařilo zhubnout 67 kilo.

Od kliniky plastické chirurgie dostal poukázku na operaci převislé kůže. Pro koho to všechno dělal, dal Libor jasně najevo: „Budu fotr, budu táta, těším se jak sviň!“