Málem zemřel. Extrémní proměny změnily Tomášovi život, zhubl 102 kilogramy

Tomáš Mučka (43) je vyučený kuchař z Ostravy, momentálně vedený na úřadu práce. Na jídle se stal závislý po narození dcery Elišky (18). „Přestal jsem kouřit, ale cigarety jsem nahradil jídlem,“ přiznává.

Obezita neničí život jenom jemu, ale i jeho nejbližším. Rodina nikam nechodí a jeden druhého se straní. „Je to stereotyp, jsem zahnaný do kouta a nevím, jak z něho ven. Bez pomoci to nedokážu,“ říká Tomáš.

Zdravotní komplikace spojené s obezitou ho donutily přihlásit se do pořadu Extrémní proměny. Má žilní problémy a cukrovku, před nějakou dobou se mu pupeční kýla zamotala do střeva a málem zemřel. Tehdy si Tomáš začal uvědomovat, že před svým problémem už dál nemůže zavírat oči. Rozhodl se změnit sám sebe a konečně se stát plnohodnotným otcem i manželem.

Extrémní proměny I ty nejobyčejnější fyzické úkony jsou pro ně problém, vyjít schody je nemožné a hrát si s dětmi pouhý sen. Třináct odvážných dobrovolníků, kteří léta bojují s těžkou obezitou, se pokusí pod vedením profesionálního trenéra Martina Košťála a týmu odborníků změnit svůj osud a získat svoji druhou šanci na život. Pořad se vysílá od 5. března 2025 každou středu ve 20:20 na TV Nova.

Podstoupil rok tvrdé dřiny a zkoušku vůle, protože věděl, že to může být jeho poslední šance na záchranu života. A když ne života, tak aspoň vztahu s manželkou a s dětmi. „Je roztěkaný, výbušný. Chtěla bych ho zase veselého, jako před dvaceti lety,“ říká manželka. Motivací je maturitní ples dcery, kam by chtěl Tomáš vyrazit v obleku.

Nejsem schopný cvičit

Tým specialistů sledoval Tomáše celých 365 dní. Skládal se z nutričního terapeuta a obezitologa, ale také psycholožky. „Psychika a nastavení hlavy je v celém procesu naprosto stěžejní. I proto tam také mají účastníci psycholožku, která jim celou dobu pomáhá,“ přiblížil trenér a moderátor pořadu Martin Košťál. „Mindset je alfa a omega. Je naprostá pravda, že ta odpovědnost leží na nich. Já a celý můj tým jim jen ukazujeme cestu.“

Martin chtěl Tomáše především dostat z bytu, kde je dobrovolným vězněm. Převlékl se proto za pošťáka a osobně Tomáše vylákal na balík „do vlastních rukou“. V něm byla činka a pozvánka do pořadu. Nahoru už Tomáš vyběhl po schodech – byť zadýchaný a zpocený. Trvalo mu to 58 sekund.

Nejdřív čekal Tomáše třítýdenní bootcamp v Karlových Varech. Tam také proběhlo první vážení: 231 kilo. „Tome, když bych tě rozřízl napůl, tak mám dva obézní chlapy,“ varoval ho Martin. Šokovalo ho, že za dvě minuty stání se Tomáš klepal a byl úplně zpocený.

„Zjistil jsem, že jsem sr*č,“ prohlásil zadýchaný Tomáš při prvním tréninku. „Marťo, ne. Počkej, to bolí,“ naříkal a sedal si každou chvíli zoufale na lavičku. „Pokud bude fňukat dál, nikam ho to neposune,“ komentoval nemilosrdný Martin.

Brzy zjistil, že Tomášovi chybí jakákoliv motivace. Neplatily na něho řeči o rodině ani o práci. Tomáš možná, musel uznat, je klient nad jeho síly. „Nejsem si jistý, jestli jsem si vybral dobře,“ přiznal Martin.

„Je to těžký masakr. Moje tělo se dostalo do situace, že není schopné cvičit,“ mínil Tomáš. Nakoplo ho až setkání s Marošem Molnárem, trenérem ze slovenských Proměn, který je jeho velkým vzorem.

Konečně uznal, že musí přestat fňukat a začít na sobě pracovat. V posilovně cvičil s mnohem větším zápalem, v mezičase plaval a na závěr pobytu vyběhl na jednu z karlovarských vyhlídek. „Neuvěřitelná proměna,“ radoval se Martin na konci třítýdenního bootcampu. Doma do schodů už Tomáš vyběhl o dvanáct sekund rychleji. Cílem nyní bylo zhubnout na 186 kilo za tři měsíce.

Je to chlap, ne fňukna

Do cvičení se zapojila celá rodina, z jednoho pokoje se stala malá tělocvična. Proměnu samozřejmě doznal i jejich jídelníček. Lednici naplnily odtučněné tvarohy, vysokoprocentní šunka, kuřecí maso a saláty.

Nutriční terapeut Miloslav Šindelář s Tomášem prošel supermarket a poradil mu, co by měl odteď kupovat. „Říká se, že hlad je převlečená žízeň, a u toho hubnutí to opravdu funguje,“ poučil ho. Základem bylo vzdát se slazených nápojů a nahradit je vodou. „Já vodu nepiju, mně to nedělá dobře,“ prohlásil Tomáš. Aby nepřišel o oblíbenou sladkou chuť, naučil ho Miloslav pít vodu s čekankovým sirupem, který má vysoký obsah vlákniny a minimální obsah cukru.

Tomášova motivace rostla, ale stále hledal výmluvy. „Do bazénu nechodí, protože je tam studená voda, rozcvičky nedělá, protože má sousedy,“ popisoval Martin. Váha nešla dolů tak rychle, jak by si oba představovali. Blížilo se tříměsíční vážení a váha ukazovala 202 kilo místo kýžených 186. „Ty bys měl při své váze hubnout dvě až šest kilo týdne,“ upozornil ho Martin.

Tomáš se pod jeho dozorem začal více snažit. A vyplatilo se. Přesně po třech měsících od začátku programu vážil 190 kilo. Cíl tedy splněn nebyl, ale jen o kousek. „V mých očích to dopadlo dobře, jsem na něho hrozně pyšná,“ dojala se manželka. Tomášovi se podařilo zhubnout čtyřicet kilo. Nový cíl, kterého měl dosáhnout za další tři měsíce, byl 169 kilo.

Tentokrát to šlo rychleji. Tomáš si už začal zvykat na každodenní pohyb i zdravý jídelníček. Oporou mu byl kromě manželky i bratr, který je velký sportovec. „Viděl jsem se na videu bez trika a jsem šťastný. Jde krásně vidět, jak hubnu,“ slzel před Vánoci. „Přetočila se mu hlava, je to chlap, není to už ta fňukna,“ radoval se i Martin.

Tomášovi se naskytla také nabídka práce, měl nastoupit jako skladník a řidič vysokozdvižného vozíku. S tím přišla i další motivace v podobě zdravotní prohlídky. Šestiměsíční vážení dopadlo nad očekávání, Tomáš cíl nejenže splnil, ale dokonce i překonal. Místo plánovaných 169 kilo měl 166. Nový, devítiměsíční cíl Martin nastavil na 143 kilo. Pokud ho Tomáš splní, bude moct jít na plastickou operaci převislé kůže.

Největší radost Tomášovi udělalo, že se mohl zúčastnit Eliščina maturitního plesu a zatančit si s ní. V saku ani nebylo poznat, kolik vážil ještě před pár měsíci. V té samé době navíc nastoupil do práce. „S 230 kily bych se na vysokozdvižný vozík nevlezl,“ smál se.

Úplně nový Tomáš

Práce ho ale připravila o čas potřebný na cvičení. „Úplně mě to vykolejilo,“ zuřil bezmocně. „Ten čas se úplně zm*vil, je to úplně za*ebané a s*re mě to.“ Na tenise s Martinem bylo znát, že Tomáš není úplně ve formě.

Při pomyšlení na rodinu a případnou operaci kůže se ale dokázal vzchopit. Našel si opět čas na cvičení a po letech sedl dokonce i na kolo. S rodinou pak vyrazil do Beskyd, kde podnikli několik výšlapů. „Jsem hrozně ráda, že chce být jiným člověkem, že chce vidět ty děti vyrůstat,“ zářila manželka.

Devítiměsíční vážení bylo opět příjemným překvapením. Místo cílených 143 kilo měl Tomáš 140. Mohlo se tedy přistoupit ke konzultaci s plastickým chirurgem. Ta ale nedopadla úplně podle Tomášových představ. Podle doktora Ondřeje Měšťáka bylo ještě brzo: „Ještě bych potřeboval, abyste to trochu zredukoval, aby byla operace co nejefektivnější,“ oznámil mu.

Na vině byl podle Martina pomalejší start, kvůli kterému byla Tomášova váha stále vyšší, než plánoval na samém začátku programu. K operaci se mělo přistoupit až poté, co se Tomáš dostane pod 130 kilo.

Jak to dopadlo, se ukázalo až na samém konci pořadu ve studiu. Diváky přivítaly Tomášovy fotky z dob, kdy měl 231 kilo. „Špatně se mi na to kouká, je to masakr,“ přiznala jeho manželka. Pak se ovšem otevřely dveře a na pódium vystoupil úplně nový Tomáš Mučka. V obleku mu to opravdu slušelo a celá jeho rodina byla dojatá k slzám. „Podruhé jsem se zamilovala,“ přiznala jeho žena. „Krasavec,“ komentoval syn Honzík.

Na otázku, co vidí na obrazovkách, Tomáš odpověděl: „Vidím strašně smutného, znaveného, líného člověka.“ Bylo na čase udělat poslední krok na váhu. A výsledek? 129 kilo. Limit pro operaci byl tedy splněn. Od doktora Měšťáka dostal Tomáš poukaz na estetickou kliniku. Za dvanáct měsíců se mu podařilo shodit 102 kilo.