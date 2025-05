Petr Kalinský (45) žije s rodinou v Klášterci nad Ohří a živí se jako strojvedoucí. Sedavé zaměstnání mu vyhovuje. „Já jsem rád, že vstanu. Nohy mě bolí, hned když někam jdeme,“ představuje se v úvodu nového dílu Extrémních proměn. Věčně se usmívající Petr se ani nedokáže ohnout natolik, aby si sám oblékl ponožky. Musí mu asistovat jeho žena Petra.

S ní Petr vychovává nevlastní třináctiletou dceru Lucii, o které říká, že je to bláznivá puberťačka. Také jeho manželka je poměrně akční, a proto jí Petr před svatbou před třemi lety slíbil, že zhubne. „Říkal, že příští rok pojedeme na dovolenou třeba na kola. Teď jsou to tři roky, co jsme manželé, a ještě nezhubl,“ líčí Petra. Ta se o manžela obětavě stará, ale chybí jí návštěvy kaváren, projížďky na kole a v neposlední řadě také intimní život, který není tak kvalitní, jak by si přála.

Jako partner je podle ní Petr zodpovědný, spolehlivý, má smysl pro humor, ale skrývá za ním své emoce. „Aby nedal najevo, co cítí, tak vše zakrývá humorem,“ říká Petra.

Petr navazuje: „Mám ještě syna z prvního manželství. Vzali jsme se a druhý den po svatbě jsme zjistili, že je žena těhotná. To bylo moc hezké. Syn se narodil v březnu 2013, ale v únoru 2014 už byl rozvod.“ Petr přiznává, že v poslední době syna moc neviděl. Vždy, když si o něj napíše své bývalé partnerce, něco nenadálého se vyskytne: nemoc, dovolená, návštěva… „Chtěl jsem ho do péče, ale soudy jsou takové, že dají dítě raději matce.“

Právě rozvod a tahanice o syna měly být spouštěčem jeho obezity. „Člověk jedl a jedl, nervy pracovaly. Tam se to odrazilo. Mě když něco trápí, tak nikomu nic neřeknu, a jídlem se dá spravit hodně věcí. Člověk se nají a pak je hned klidnější a nic neřeší,“ přiznává Petr.

Jeho současná žena k Petrovu apetitu říká: „Sní jedno nebo dvě jídla denně, protože to nestíhá. Nemá na sebe čas. A pak spořádá najednou třeba deset rohlíků. Není v tom pravidelnost. A večer vleze do ledničky a zjistí, co tam je. K tomu hodně sladkého, sušenky a limonády.“

Petr je pracovně vytížený a mimo to se téměř na denní bázi stará o maminku s babičkou, které mají omezenou mobilitu. „Od malička byl strašně hodný. V osmnácti byl hubený, a to dost. Ale jak léta přibývala, tak přibývala i kila. Nikdy nepil, nekouřil, nic takového,“ říká Petrova maminka.

Ta kamerám svěřila, že si její syn nese obrovské trauma z dětství. Když měl kolem dvou a půl let, pokusil se ho jeho otec napadnout nožem. Ona ho bránila a sama zůstala pobodaná. Vlivem ran do páteře si z hrůzného domácího násilí odnesla celoživotní fyzické následky.

„Na sebe kašlu, ale pro ostatní bych se rozkrájel. Nezbývá mi čas na mě samotného, a asi proto to je tak, jak to je,“ říká Petr. V současné době mu hrozí ztráta zaměstnání, a to kvůli zvýšenému cukru v krvi. „Kdybych si měl píchat inzulín, tak bych už nemohl jezdit, to mají strojvedoucí zakázáno. Dostal jsem z toho strach,“ uzavírá.

Bolest pod usměvavou maskou

Průvodce pořadem a trenér Martin Košťál oznámil Petrovi, že si ho vybral do Extrémních proměn, v „převleku“ za číšníka. Petr si u něj objednal smažák s hranolkami a točenou limonádu. Martin mu sdělil, že jde o poslední smažené jídlo na hodně dlouhou dobu.

První vážení ukázalo 171 kilogramů, což Martina nepříjemně překvapilo. Nebyl sám. „Je to na něm vidět, ale kolik váží, mi nikdy neřekl. Je to hodně,“ komentovala Petrovu hmotnost jeho maminka.

Ještě víc byl Martin překvapen na prvním tréninku na bootcampu v Karlových Varech. Petr mu už po chvíli oznámil, že je cvičení „šílené“ a že už nemůže. „Peťo, cvičili jsme dvě a půl minuty,“ kontroval Martin. Jeho svěřenec je podle něj sice stejně starý, ale zároveň uvězněný v těle šedesátníka. Svým podporováním však Petra vyburcoval k dalším výkonům. „Martin, to je ďábel,“ sípal Petr. „Člověk věděl, do čeho jde, ale je to drsné a každým dnem je to drsnější.“

Součástí bootcampu bylo i sezení u psycholožky. Té Petr přiznal, že mu práce na sobě nevadí, ale bojí se případné operace převislé kůže. Má totiž hrůzu z doktorů a nechce, aby ho operace demotivovala. Společně došli k tomu, že na vině může být fyzické napadení ze strany otce. „Když vidím krev, tak mám zase to, co se ten večer stalo, před očima,“ svěřil se Petr. Psycholožka popsala, že právě toto trauma Petr schovává pod svou usměvavou maskou.

Na závěr bootcampu vzal Martin Petra na vyjížďku na kole. Na něm prý Petr neseděl třináct let. „To byl ten nejkrásnější poslední trénink, co mohl být,“ zářil po zdolání cíle.

Pojďme to roztočit

Doma Petra vítala manželka i se zdravým koláčem z cizrny. „Hned jsem si všimla, že to břicho nemá tak veliké,“ neuniklo jí. V bytě ho čekala malá posilovna, plná lednice zdravých potravin a permanentka do sportovních zařízení. Martin mu předal vytištěné zdravé jídelníčky a tříměsíční cíl nastavil na 138 kilo. „Věřím, že ta kila půjdou dolů. Tak jak to bylo na bootcampu, tak budu pokračovat dál,“ dušoval se Petr.

Aby mu pomohl se zdravou stravou, navštívil ho doma nutriční terapeut. Petr přiznal, že jeho nejoblíbenější jídlo je smažený sýr. „Smažený sýr je nasáklý olejem a ten velmi kaloricky zvýší obsah energie,“ vysvětlil mu terapeut. Naučil jej připravovat zdravější variantu: Sýr obalil v klasické mouce, ve vajíčku a v kukuřičných lupíncích. Upekl ho v troubě a doplnil zeleninou. „Neexistuje zakázaná potravina, důležité je jen množství,“ pokračoval terapeut.

Cvičení a zdravá strava se již velmi záhy začaly projevovat na Petrově cukrovce. Hodnoty cukru v jeho krvi výrazně klesly. Nově se také dokázal ohnout tak, že si sám oblékl ponožky. Úspěchy ho nakoply i v jiných ohledech: rozhodl se zabojovat soudně o střídavou péči o syna.

Náročná práce a ještě náročnější tréninky však bylo těžké skloubit. „Mám podezření, že Petr po návratu z bootcampu polevil,“ prozradil Martin. „Už mi odřekl několik tréninků.“ Tímto tempem však podle něj Petr stanovený cíl nesplní.

Svého svěřence proto opět vytáhl na kolo, kde mu promluvil do duše: „Je důležité do toho dávat maximum. Vím, že je to těžké, ale když člověk chce, tak si tu cestu najde. Pojďme to teď roztočit, dojet to, abychom to dali.“ Společně předělali plán tak, aby lépe vyhovoval Petrovým denním i nočním směnám.

Tříměsíční vážení i přesto nedopadlo podle očekávání. Petr navážil 141 kilo, a k dosažení cíle mu tedy stále zbývala tři kila. „Kdybych trošku zafungoval tak, jak jsem měl, a poslouchal trenéra, tak by to vyšlo. Je to škoda,“ litoval Petr. Jeho blízcí doufali, že ho neúspěch ještě více nakopne. Nový cíl Martin nastavil na 119 kilo. Současně svému svěřenci oznámil, že ho přihlásil na cyklistický závod.

Po Novém roce začal Petr pilně trénovat. Zastavila ho ovšem nemoc. Ačkoliv se stále pokoušel cvičit, očividně nebyl ve své kůži. Ukázalo se, že chytil angínu. „Nehubne a pořád marodí,“ komentovala jeho manželka Petra. „Za chvíli tě čeká závod a na tom kole jsi toho moc nenajezdil,“ vyčetla mu.

Po uzdravení tak Petr jezdil i v hlubokém sněhu. V den závodu ale Petra Martinovi oznámila, že její muž je opět nemocný. „Když jsem ho viděl, tak bylo jasné, že by to nedal, i kdybych ho přemlouval,“ uznal zklamaný trenér. „Musí to být pro něho frustrující, je to rána pro psychiku,“ zamýšlel se. Petrovi slíbil, že udělá jako trenér vše proto, aby šestiměsíční cíl splnil.

Opět zakročila psycholožka, která Petrovi vysvětlila, že vlivem traumatu z dětství nemá žádnou sebekontrolu, je schopný jen pracovat, nespat, a i kvůli tomu je pořád nemocný. „Žije v negativním myšlení a tím, že tělo neposlouchá, tak je věčně nemocný,“ hodnotila situaci. Cílem mělo být redukovat stres a strach. S překonáváním strachu pomohl Martin, který Petra, jenž má hrůzu z výšek, vzal na procházku na most zavěšený devadesát metrů nad zemí.

Petr, který se konečně zcela uzdravil, svědomitě navštěvoval posilovnu a plaval. Martin si pro něho připravil další výzvu: odtáhnout osmisetkilové letadlo i s manželkou uvnitř na konec kilometrové ranveje. „V půlce jsem nemohl, měl jsem chuť odhodit lana a říct, že to neudýchám, že to nedám,“ líčil posléze Petr. Letadlo se mu nakonec skutečně podařilo odtáhnout až do cíle.

Pak už ho čekalo šestiměsíční vážení. „Marodění mi sebralo dva měsíce aktivního tréninku, které tam opravdu chybí,“ bilancoval. Výsledek tomu odpovídal: Petrovi se za tři měsíce podařilo zhubnout necelých osm kilo. Navážil 133,8 kila, přičemž cíl zněl 119 kilo.

„To není vůbec dobrý výsledek. Je to bezmála o patnáct kilo víc, než bys měl mít,“ oznámil mu Martin. Ten podle svých slov začal uvažovat, jestli další účast Petra v Proměnách má smysl. Svého svěřence sice nevyřadil, ale upozornil ho, že by měl v následujících měsících tvrdě makat. Zároveň mu předal nové kolo, aby měl na čem trénovat. Nový cíl byl 115 kilo.

Petr tréninky nepodcenil. „Snaží se, chodí do posilovny, jezdí na kole, jídlo si dělá poctivě,“ chválila ho manželka. Petrovi se dařilo i v jiných ohledech, svého syna měl z rozhodnutí soudu vídat častěji a vzal ho na společnou dovolenou stanovat.

Ani napotřetí však cíl nesplnil. Na devítiměsíčním vážení se ukázalo, že zhubl na 123 kilo a k úspěšnému splnění cíle mu tedy ještě osm kilo zbývalo. Martin byl na něho tvrdý: „Proměna s tebou je pro mě zklamání, zase zklamání a zase zklamání.“

Hůl nad Petrem ale nezlomil a nechal ho pokračovat. Připustil ho i na konzultaci s plastickým chirurgem. Ten mu oznámil, že zatím ještě není vhodným adeptem na operaci převislé kůže. Měl by prý ještě zhubnout a pak se rozhodnout, zdali mu operace pro jeho strach z doktorů vůbec stojí za to.

Nelíbil se mi a on to ví

Jak Petrova proměna dopadla, jsme zjistili až na slavnostním galavečeru. Martin na úvod přiznal, že měl pochybnosti, zda se tentokrát vůbec uskuteční. Petrovým blízkým a odborníkům pak dal příležitost zhodnotit, jaký byl starý Petr. „Mně se nelíbil a on to ví. Já ho mám ráda za to, jaký je uvnitř,“ prohlásila jeho manželka. „Strachu a stresu měl tolik, že mu nejen nešlo hubnout, ale navíc byl kvůli tomu pořád nemocný. Byl to začarovaný kruh,“ doplnila psycholožka.

Petr do studia dokráčel v obleku, ve kterém ho jeho manželka údajně nikdy neviděla. „Uděláme si novou svatbu,“ smála se dojatě. I Petr zhodnotil své staré já: „Byl jsem morous, bručounek, nervák, ale postupem času jsem zjišťoval, že se to zlepšuje. I díky psycholožce se můj mozek začal chovat jinak.“

Poslední vážení ukázalo, že se Petrovi podařilo zhubnout na 115 kilo. Za rok tedy shodil 56 kilo a dosáhl hranice pro plastickou operaci kůže, která byla 120 kilo. Od plastického chirurga rovnou dostal poukázku.

Petr sám ale přiznal, že ještě zdaleka nejde o váhu podle jeho představ: „Chtěl bych to číslo ještě snížit, tak na 99 kilo. Pak bych se s panem doktorem spojil a půjdeme do operace.“