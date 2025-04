Bára Deméterová (23) pochází z Litoměřicka a s přítelem Ivanem Deméterem (23) bydlí v obci Kryry. Ivan pracuje jako sanitář ve všeobecné nemocnici. To, že mají stejné příjmení, vzali jako osud. Svůj vztah by nyní chtěli zpečetit potomkem. „Dokázali jsme se zařídit a myslím si, že můžeme přivést dítě do života. Našel jsem si práci, ve třiadvaceti letech máme vlastní byt. To mě tak trochu utvrdilo v tom, že se dokážu postarat,“ říká Ivan.

Společného toho však mají mnohem víc. Třeba lásku k jídlu. „My si naši lásku dokazujeme jídlem. Já mu přece nebudu vařit salát s kuřetem, ale to, co má rád. U nás Romů to tak je,“ říká Bára.

Extrémní proměny I ty nejobyčejnější fyzické úkony jsou pro ně problém, vyjít schody je nemožné a hrát si s dětmi pouhý sen. Třináct odvážných dobrovolníků, kteří léta bojují s těžkou obezitou, se pokusí pod vedením profesionálního trenéra Martina Košťála a týmu odborníků změnit svůj osud a získat svoji druhou šanci na život. Pořad se vysílá od 5. března 2025 každou středu ve 20:20 na TV Nova.

„Když k nám přijde návštěva, tak máme plný stůl jídla. Byli jsme učeni k pohostinnosti. Přiznám se, já mám ráda jídlo. U nás se hodně vaří a ve velkém,“ přibližuje stravovací návyky své rodiny. „Doma večeřím třeba rajskou s knedlíkem, to si dám takových šest sedm kousků. Sladké jím. Mám rád čokoládu a různé sušenky,“ doplňuje výčet Ivan.

Tak tomu u nich bylo vždycky. Oba se tak s obezitou potýkají už dlouhé roky. „Problém s obezitou mám od dětství. A táhne se to se mnou až do dneška. Nikdy jsem nebyla štíhlá,“ mluví Bára otevřeně o kilech navíc. „Obezita mě omezuje hlavně v práci, kde hodně chodím, a po práci, po té námaze, mi tělo dává najevo, že už to prostě nedává,“ říká Ivan. Neuspokojivý je i jejich sexuální život. Kvůli obezitě se zmůžou na pouhé dvě nebo tři polohy.

Pár už má nějaké pokusy zhubnout za sebou. „Měla jsem dietu. Byla jsem odhodlaná. Trápila jsem se, drtila,“ popisuje Bára. „Tři týdny jsem pila jen vývary. Byla jsem na plikaci žaludku a z nějakých sto padesáti kil jsem zhubla na sto dvacet. Pak jsem nabrala zpátky asi dvacet třicet kilo. To byl bod, kdy jsem zklamala samu sebe,“ popisuje Bára a dodává: „Vždycky, když se s tím člověk snažil něco udělat, tak zase selhal a zklamal sebe samu ještě víc. Stydím se, strašně se stydím.“

Estetická stránka je však nyní pouze vedlejším problémem. Pár má problémy s početím. Bára za tím vidí důsledek kil navíc: „Nejde mi otěhotnět. Tím, že jsem silná, jde všechno hůř. Pokud zhubnu a sníží se mi ona procenta tuku na orgánech, tak je pravděpodobnost, že otěhotním, samozřejmě větší.“

Najít motivaci je ovšem obtížné. „Když přijdu z práce, tak bych se chtěl věnovat Barče. Chodit s ní ven, jezdit na výlety. Ale já na aktivity vůbec nemám náladu ani chuť a vím, že je to tou obezitou,“ říká Ivan.

Když vyjdu z koupelny, musím se hned obléct

Martin Košťál, moderátor a trenér v Extrémních proměnách, Báře a Ivanovi oznámil radostnou novinu, že si je vybral jako další účastníky pořadu, na koncertě jejich oblíbeného zpěváka Honzy Bendiga.

„Bojím se toho, co mě čeká, ale zároveň to chci a těším se na to,“ sdělil své první dojmy překvapený Ivan. Bára na tom byla podobně. „Strašná nervozita, strach, ale zároveň strašné odhodlání a natěšení. Rozhodně bych se po třiadvaceti letech chtěla naučit běhat,“ prohlásila nadšeně. Hned další den odjeli na třítýdenní bootcamp do Karlových Varů.

První vážení u Báry ukázalo 126 kilogramů. „Je to moje osobní selhání,“ okomentovala děsivé číslo se slzami v očích. „Jsem na ni strašně pyšný, že se tady dokázala postavit. Vidím, že má v sobě odhodlání, protože tohle by jen tak neudělala,“ snažil se ji povzbudit partner. „Můj sen je devadesátka,“ sdělila jemu a Martinovi viditelně pohnutá Bára. Martin jí slíbil, že pokud bude opravdu makat, bude číslo na váze po roce začínat osmičkou.

Ivan měl snad ještě větší problém svléknout župan než jeho partnerka. „Vím, že Bára mě miluje takového, jaký jsem, ale když vyjdu z koupelny, musím se hned obléct,“ přiznal před prvním vážením. Jeho váha byla 129 kilogramů.

„Ivan byl vždycky sebevědomý chlap. Poslední rok se ale ponižuje tím, jak vypadá, a pořád to předhazuje. Věřím tomu, že pokud udělá něco s tou váhou, tak se bude zase cítit jako před rokem,“ sdělila štábu jeho partnerka. Ivan by se podle svých slov rád viděl někde mezi pětaosmdesáti a devadesáti kily.

Hubnutí mělo být výzvou především pro Báru. Léčba, kterou podstoupila při pokusech o otěhotnění, podle lékaře může hrát velkou roli. „Vlivem hormonální léčby u ní bude hubnutí mnohem náročnější než u Ivana,“ sdělil lékař kamerám. Pokud partneři nezhubnou, početí bude podle něj velmi těžké, skoro nemožné.

Myšlenka na dítě partnery poháněla u tréninků, které pro ně nachystal Martin. Protože byli v pořadu výjimečně dva, čekala je spousta párových cvičení. Hned při prvním tréninku nesli společně závaží do kopce. Za každé zastavení je čekal trest v podobě dřepů a kliků.

Ukázalo se, že Bára má mnohem víc energie a elánu než Ivan. „Jsem optimistický. Věřím, že se budou takto podporovat a táhnout celou dobu, jako se podporovali teď,“ komentoval jejich úsilí Martin. Někdy je naopak nechal soupeřit. I v tomto případě měla navrch Bára.

Do péče si je vzal i nutriční terapeut. Společně probrali zálibu ve sladkých nápojích. „Obsahují velkou spoustu cukru a velkou spoustu energie. Průměrně deset nebo jedenáct gramů cukru na sto mililitrů,“ vysvětlil partnerům terapeut. Doporučil jim nahradit tyto nápoje smoothies z ovoce a zeleniny.

Jeden tahá za kratší konec

Při návratu Báru a Ivana vítala široká rodina. „Jde vidět, že jsou jiní, postavami, ale i tím chováním. Jsou usměvaví, šťastní,“ všimla si Bářina maminka. Doma partnery čekala malá posilovna, permanentky do sportovních zařízení a plná lednice zdravého jídla. Martin jim při té příležitosti stanovil tříměsíční cíle: 106 kilo pro Báru a 103 pro Ivana.

Následující týdny byly náročné hlavně pro Ivana, který chodil do práce, a na cvičení měl proto méně času. Martinovi tato skutečnost neunikla. „Hubnutí v páru má spoustu výhod, můžete se podporovat a navzájem hecovat. Problém ale je, když jeden tahá za kratší konec. A tady je to Ivan,“ poznamenal.

Vyhradil si proto čas na samostatné tréninky pouze s Ivanem. „Je trochu ve vleku Báry. Bára za něj všechno udělá, uvaří, připraví,“ hodnotil Martin. „Bára ví, co chce. Ivan to neví. Možná i proto nemá takovou disciplínu.“ Došel k názoru, že vliv partnerky je jeho svěřenci spíš na škodu. Ivan mu to potvrdil, když přiznal, že účasti v pořadu se chtěl vzdát. Martin mu domluvil, že má „být chlap“ a tahat naopak svou partnerku. Jeho motivační promluva měla úspěch a Ivan se skutečně vzchopil.

V průběhu proměny dozráli partneři k dvěma zásadním rozhodnutím: Bára se rozhodla nastoupit zpátky do práce a přestali se snažit o miminko. „Rozhodli jsme se, že tento rok je o nás, a jestli chceme být zdravá a šťastná rodina, musíme nejdřív zhubnout,“ vysvětlovala Bára. Začala obvolávat restaurace, kde by mohla dělat servírku. V jedné ji odmítli na základě obezity. Jinde ji ovšem přijali, nastoupit měla za čtrnáct dní.

Osud se s ní v průběhu natáčení nemazlil. Během bootcampu jí zemřela milovaná babička, o několik měsíců později zase strýc. Bára tak musela vyhledat služby psycholožky.

Náladu jí ovšem zvedlo tříměsíční vážení. Navážila při něm 103,6 kilo, tedy skoro o tři kila méně, než byl cíl. Ivan cíl 103 kilo naopak o tři kila nesplnil. „Není to pro mě prohra, je to nakopnutí, že se mám snažit víc,“ usmíval se. Nové cíle zněly 87 kilo pro Báru a 89 kilo pro Ivana.

Martin se své svěřence rozhodl přihlásit na půlmaraton, o čemž jim ovšem zatím neřekl. Všechny tréninky ale začal směřovat k tomu, aby ho zvládli. Oba tak chtě nechtě začali běhat, poprvé v zimě na sněhu. „Každý týden chci, abyste uběhli deset kilometrů,“ oznámil jim.

Jenže situace se zkomplikovala. Báru odvezla sanitka s urgentními gynekologickými problémy, hrozilo, že jí budou muset odebrat vejcovody. Musela podstoupit operaci. Ta sice dopadla dobře, plně fyzicky aktivní měla však Bára být opět až za dva měsíce.

Ivan si zatím doma nevěděl rady. Chystat si do krabiček dietní jídlo bylo nad jeho síly. V jeho video deníku tak opět figurovalo zelí a vepřové se šesti knedlíky a podobně těžké pokrmy. Po návratu z nemocnice vzala Bára vaření opět do svých rukou.

Výpadek ve cvičení ji viditelně trápil. Šestiměsíční vážení psychicky neustála a z váhy slezla. Ivan a Martin ji po chvíli dovedli zpět. Nebyl ovšem důvod panikařit – cíl sice nesplnila, ale o pouhá dvě kila. Místo 87 navážila 89 kilogramů. Vzhledem k jejímu zdravotnímu stavu to bylo pochopitelné.

Jejímu partnerovi se cíl opět splnit nepodařilo. Vytyčených 89 kilo přesáhl o celých šest kilogramů. „To jsem nečekal,“ poznamenal zaraženě. „Nedávám do toho asi úplné maximum, co mohu,“ uznal po chvíli. „V tréninku dělá dost, ale pokud nebude dodržovat jídelníček, tak to prostě nepřetrénuje,“ hodnotil Martin.

Při té příležitosti partnerům oznámil, že společně poletí do Nice, kde si zaběhnou půlmaraton. Následovat měla vysněná návštěva Paříže. Nové cíle Martin nastavil na 80 kilo pro Báru a 85 pro Ivana. Pro oba dva zafungoval půlmaraton jako velká motivace a se zápalem se vrhli do tréninků.

Od pasu dolů mrtvý

„Od desátého kilometru bolest lýtek, bolest stehen, tlak na hrudi, hůř se mi dýchalo, pot mi padal do očí…“ popisoval Ivan půlmaraton. Bára na tom byla podobně. Do cíle ale nakonec oba doběhli. „Od pasu dolů jsem mrtvý, od pasu nahoru šťastný,“ smál se Ivan. Odměnou jim byla romantická návštěva Paříže.

Následující týdny představovaly další velkou zkoušku: Báru vyhodili z práce. Sice si přes známost okamžitě našla jinou, ta ovšem nebyla v okolí bydliště a Bára se tak na čas musela odstěhovat k rodičům.

Devítiměsíční cíl splnil tentokrát Ivan, který navážil 82 kilo, kdežto Bára ne. Za tři měsíce se jí podařilo shodit jen sedm kilo. Přesto je Martin oba připustil na konzultaci k plastickému chirurgovi, aby zjistili, jestli jsou vhodnými kandidáty pro operaci převislé kůže. Zatímco Ivan se jí měl dočkat hned, jeho partnerka měla ještě pár kilo zhubnout.

Bára byla viditelně nešťastná. „Je to to jediné, co jsem chtěla, aby si mě tady nejlépe už nechali. Ale teď se mi ten konec ještě trochu oddálí,“ svěřila se se svými pocity. Následující měsíc usilovně cvičila, aby operaci mohla podstoupit taky. Na další konzultaci ji už čekaly pozitivní zprávy.

S výsledky se partneři pochlubili na závěrečném gala večeru. Oběma to moc slušelo, přítomné ovšem zarazilo, že dorazili každý zvlášť. „Není to náhoda, po devítiměsíčním vážení se mezi vámi něco stalo,“ obrátil se Martin ke svým svěřencům. „Zjistili jsme, že každý chceme žít úplně jiný život, a ta cesta nevede společně,“ vysvětloval Ivan. Bára přiznala, že během nuceného odloučení kvůli práci se odcizili. Oba si podle svých slov uvědomili, že dokážou žít sami.

Až do konce si ale byli v hubnutí oporou. To se také ukázalo při posledním vážení. Ivanovi se podařilo zhubnout na 77 kilo, za rok tedy shodil 52 kilo. Bářina nová hmotnost byla 70 kilo, za rok zhubla 56 kilo. „Mám teď o kilo víc než v první třídě,“ poznamenala dojatá mladá žena.