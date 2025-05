Monika Blažková (31) bydlí v Brně a ve zdravotnictví pracuje už devět let. „Rodiče mě vychovali tak, abych se o sebe dokázala postarat. Splácím hypotéku, jsem na to sama a vzhledem k tomu, že rekonstruuji, tak jsem se k nim na chvíli vrátila,“ popisuje svou náročnou výchozí situaci, kvůli které prakticky nemá čas na sebe.

„Je cílevědomá. Sice má starosti, ale je houževnatá. Když se něco stane, tak se o nás stará. Je to taková naše doktorka,“ říká její maminka Pavlína. Svou práci bere Monika jako poslání. „Pro mě je lehčí starat se o ostatní než o sebe,“ říká a popisuje svůj běžný pracovní den: „Ráno vstávám o půl páté, o čtvrt na šest dojedu do práce. Pak máme překlady na klasické oddělení nebo příjmy z operačních sálů, takže třeba nestíháme oběd. Kolega nebo kolegyně pro něj pak skočí a během tří minut se to někde na rožku sní. Na noční si objednáme nějaký fastfood. Někdy je práce tolik, že to člověk ani nestihne.“

Problematické stravování se u Moniky neomezuje pouze na práci: „U postele mám schovaný lískooříškový krém, ale ten je spíš na nervy. Problém jsou slazené limonády a třeba i těstoviny s lososem. Ty mám nejraději.“

Potíže s váhou měla odmalička, a to i přesto, že rodina má zahradu, takže zeleniny byl vždy dostatek. „Já jsem řekla, že to nechci, a nikdo mě nenutil. Jedla jsem jen pečivo a párky. Měli jsme chodit na obědy do školy, ale tam zas vařili tak, že se to nedalo jíst.“ Za to ovšem tak trochu mohou i její rodinní příslušníci. „Když jsme přišli ze školy, tak nám babička ohřála kuřecí párky: striptýzky. K tomu nám dala rohlíky, a to byla naše týdenní strava. Každý den.“

„Snažili jsme se, byla i v ozdravovně, ale nemělo to žádný význam. Monika byla takové to dítě, které si jde do obchodu za zády koupit to, co potřebuje,“ shrnuje maminka.

Extrémní proměny I ty nejobyčejnější fyzické úkony jsou pro ně problém, vyjít schody je nemožné a hrát si s dětmi pouhý sen. Třináct odvážných dobrovolníků, kteří léta bojují s těžkou obezitou, se pokusí pod vedením profesionálního trenéra Martina Košťála a týmu odborníků změnit svůj osud a získat svoji druhou šanci na život. Pořad se vysílá od 5. března 2025 každou středu ve 20:20 na TV Nova.

Když jí bylo šest let, váha začala strmě stoupat. Během dalších šesti let se dostala až na sto dvacet kilo. „Začít pubertu se sto dvaceti kily je velice těžké. Na základce byla šikana. Občas to tam přeháněli,“ říká Monika se slzami v očích a dodává: „Člověk v pubertě dělá různé věci a má různé myšlenky, ať už jsou to myšlenky na sebevraždu nebo něco jiného…“ Má za sebou také traumatickou událost: její první sexuální zkušenost byla de facto znásilněním, když byla opilá.

Nyní se s partnerem snaží o dítě, ale její obezita jí v tom brání. Momentálně si pár i kvůli tomu prochází partnerskou krizí. „Nevím, jestli se mnou chce žít, jestli se mnou chce bydlet a jestli se mnou tu rodinu chce,“ říká Monika. Problematická je v jejich vztahu také vzdálenost.

Jídlu se někdy musím vyhnout

Martin Košťál, trenér v Extrémních proměnách, se převlékl za pacienta s rozbitou hlavou, aby Monice oznámil, že si ji vybral do Extrémních proměn. Namaskovat ho pomohla Moničina vrchní sestra. „Já tu vrchní zabiju,“ smála se Monika, když pod vrstvou fáče našla Martinův známý, usměvavý a především zcela zdravý obličej. Martin jí oznámil, že si má hned zabalit: další den měla vyrazit do Karlových Varů na třítýdenní bootcamp.

První vážení u Moniky ukázalo téměř 139 kilogramů. Martin jí slíbil, že pokud bude následující rok opravdu tvrdě makat, dosáhne vytoužených osmdesáti kilo. Moniku rovnou vzal na první cvičení: kruhový trénink. Jeho svěřenkyně celou dobu ztěžka dýchala. „Potřebuju víc času,“ sípala. Martin oponoval, že čas nemají a že potřebuje, aby mákla.

Vstupní prohlídka ukázala, že zdravotně je Monika v pořádku. Lékař potvrdil, že pokud zhubne, neměla by s otěhotněním dále bojovat.

Monika měla především problém se stravou. „Říkali mi, ať nejím, že budu tlustá, takže často prostě nejím,“ svěřila se. Během náročných týdnů na bootcampu jí nevyhovoval objem a také to, že na většinu surovin nebyla zvyklá. Naservírované porce někdy nemohla ani sníst, bylo jí špatně a chtělo se jí zvracet. „Mám po snídani a moc mi to nesedlo. Možná to dneska ani celé nesním. Vím, že ta strava je součást mého hubnutí, ale někdy to opravdu nejde. Někdy se tomu jídlu bohužel musím vyhnout,“ sdělila kamerám.

Nutričnímu poradci Miloslavu Šindelářovi potvrdila, že ví, kde je problém. „Stravuji se špatně, nepravidelně, málo a nezdravě,“ vyjmenovala všechny své prohřešky. „Na bootcampu je pro mě jídla hrozně moc, takže ty svačiny občas létají do koše.“

„Monika nebyla zvyklá jíst přes den. Vynechávala snídaně, vynechávala svačiny, takže teď je to pro ni problém,“ zhodnotil terapeut a poučil ji: „Když celý den nejíme, tak večer většinou dochází k přejídání. Když nárazově přijmeme vysoké množství energie, tak to negativně ovlivní náš metabolismus i spánek a nadbytek energie se uloží do našich tukových zásob.“

Když Monice představením ideálního denního jídelníčku ukázal, kolik a co by měla zkonzumovat, přišlo jí to jako „hrozně moc jídla“. „Hubnutí není o tom, že by vůbec nejedla, ale o nějaké pravidelnosti. Je to o tom nastavit si nějaký režim a řád,“ dodal terapeut.

Cílem tak bylo najít cestu k pravidelnosti. „Na bootcampu se snažím naučit jíst tak, aby mi nebylo špatně a těžko. Rozhodla jsem se, že si nastavím budíčky a upozornění. Jinak bych to nezvládla,“ rozhodla se Monika.

Během bootcampu bojovala nejen se stravou, ale také s pocity samoty. „Přemýšlím, co asi dělá můj chlap, jestli na mě nezapomněl, jestli mě má pořád rád. Krizi ve vztahu máme proto, že máme jiné priority. Pořád se mnou nekomunikuje. Chybí mi, hrozně moc,“ přiznala.

Při trénincích si Monika naopak byla jistá, že vše zvládne: „Málokdy se stane, že nedotáhnu do cíle něco, co jsem si usmyslela. Nikdy jsem neměla možnost věnovat se sama sobě, vždycky jsem se snažila dělat spokojené a šťastné všechny ostatní. Extrémní proměny jsou příležitost změnit život a začít myslet sama na sebe.“

Můj trenér se zbláznil

Doma ji přivítala jen maminka Pavlína, otec a přítel chyběli. „Taťka je v práci a Petr nevím, já jsem se s ním nespojila,“ krčila matka rameny. „Třeba nedostal volno,“ omlouvala ho Monika. Lednice jí praskala zdravým jídlem, v pokoji měla malou posilovnu. Martin jí také předal permanentku do sportovních zařízení a tříměsíční cíl nastavil na 118 kilo.

Vzápětí se ukázalo, že přítel Petr byl skutečně v práci – v nové práci jen pět minut od Moničina nového bytu v Brně. „Předpokládám, že u mě bude často přespávat. Vyřešilo se to samo,“ zářila Monika.

Skloubit práci, tréninky a přípravu jídla bylo pro Moniku náročně. „Přijde mi, že nemám na nic čas,“ postěžovala si. Tréninky dělala ještě za tmy, než se vydala do práce. S Petrem se navzdory očekáváním téměř neviděla. „Vidíme se tak na deset patnáct minut v autě, kdy ho vyzvednu z práce a vezu na parkoviště, kde má auto. Říká, jak mě bude podporovat, a už jsou to dva měsíce a nic.“

Opět začala jíst nepravidelně. „Tak si dám večeři o půlnoci, no a co,“ práskla na sebe ve video deníku. Martin jí chtěl dodat sebevědomí, a tak ji vzal na ferratu. „Můj trenér se zbláznil,“ prohlásila Monika, která má podle svých slov hrůzu z výšek. Nakonec vyšplhala až nahoru, a dokonce přešla po laně na protější skálu. Martin jí tak ukázal, že její hranice jsou mnohem dál, než možná tuší. Na tříměsíční vážení ji doprovodil i partner. Váha ukázala 116,3 kila místo plánovaných 118. Nový cíl zněl 99 kilo.

Tož, sluší jí to

Krátce po tříměsíčním vážení se Monika s Petrem rozešla. Přestaly ji bavit jeho výmluvy. „Není to poslední chlap na světě a nemusím s ním mít dítě za každou cenu,“ komentovala racionálně. Ve stejné době musela projít několika vyšetřeními, gynekoložka u ní měla podezření na rakovinu děložního čípku.

V mezičase Monika dále poctivě dřela v posilovně a Martin ji učil jezdit na kolečkových bruslích. Sklízela pochvaly od svých blízkých i doktorů. „Neskutečně mi to dobíjí energii a vím, že to nevzdám,“ sršela odhodláním Monika.

Při šestiměsíčním vážení ovšem přiznala, že necvičila tak poctivě, jak měla, vynechávala především rozcvičky. Do výsledků se to naštěstí nijak nepropsalo: váha ukázala 98 kilo, tedy o kilo méně, než byl cíl. Nová meta byla 87 kilo.

Martin si pro ni připravil dárek: jezdecké boty a lekce ježdění na koni, což byl její dlouholetý sen. „Po dvaceti letech jsem seděla na koni, strašně jsem si to užila,“ zářila Monika po první lekci. Cvičení jí pomáhalo v těžké době při čekání na onkologickou diagnózu. Nakonec se ukázalo, že kvůli těžkým přednádorovým změnám musí podstoupit konizaci děložního čípku.

Diagnózu nesla špatně a projevilo se to i v jejím jídelníčku. „Jídlo mi občas ujede a jsem z toho nešťastná. Psychicky jsem v ha*zlu,“ stýskala si. V jejím video deníku se opět začala objevovat tučná a sladká jídla.

Martin ji v krizi nenechal. Vzal ji na výšlap na rozhlednu. „Jeden z důvodů, proč jsem tě sem vytáhl, je, že bych si představoval, aby ses dívala na svůj životní příběh s větším nadhledem. I když se to nezdá, jsou věci, které se dají řešit,“ povzbuzoval ji. Monice tím dodal motivaci a ta opět začala pilně cvičit, aby dosáhla devítiměsíčního cíle.

Před tím ji ovšem čekala operace děložního čípku. Monika si od ní slibovala, že by jí mohla pomoct s početím. Zákrok proběhl v pořádku. O týden později se Monika postavila na váhu. Během tří měsíců se jí podařilo shodit osm kilo a cíl 87 kilo tedy nesplnila o tři kila. „Vzhledem ke všem těm okolnostem je devadesát kilo úspěch,“ pochválil ji i tak Martin.

Z váhy zamířila rovnou k plastickému chirurgovi, který měl zjistit, zdali je vhodnou adeptkou pro operaci převislé kůže. Monika si přála vyřešit paže a stehna, zatímco břicho kvůli plánovanému těhotenství nikoliv. Plastický chirurg ji nakonec přesvědčil, že ani operace kůže na břiše nebude při případném těhotenství nijak na překážku.

„Nová“ Monika Blažková se divákům představila na závěrečném gala. Při té příležitosti oznámila, že má už tři měsíce nového partnera Tomáše. „Jsem zamilovaná, šťastná,“ usmívala se. „Tož, sluší jí to,“ ocenil Tomáš svou přítelkyni. Poslední vážení ukázalo 88 kilo, za rok tedy shodila 52 kilo. „Tolik jsem vážila naposledy v deseti nebo v jedenácti,“ dojala se na závěr Monika.