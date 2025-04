Lukáš Skupin (40) bydlí poblíž Prahy, vlastní stavební firmu a žije v dlouholetém vztahu s přítelkyní Hankou. „Takhle tlustého člověka jsem nikdy neviděl, jen sebe,“ přiznává v novém díle Extrémních proměn.

„Nerad někam chodím. Auta jsou mi malá, všechno je mi malé. Jakákoliv židlička s opěrátkem je pro mě trest a past. Vždycky musím potupně prosit, jestli nemají jinou.“

Problematické jsou pro něj i záchody. Většinou totiž bývají příliš malé: „Když se vecpete dovnitř a chcete se otočit, tak přes to tělo pomalu ani nemůžete. Obezita mi vadí. Je to strašné a nikomu to nepřeju.“

Lukáš pracuje na stavbě od svých sedmnácti let. Když byl mladší, tak podle svých slov zvedal cihly a stavěl budovy holýma rukama, což mu zajistilo dostatek pohybu. Dnes už má jako stavbyvedoucí na všechno lidi, takže je „mozkem“ celého procesu. Stavby spíš jen objíždí a řeší aktuální problémy.

Když přijede z práce domů, hned sedá k jídlu. Je zvyklý na velké porce a tučné pokrmy. „Zelenina je pro králíky,“ odfrkne si, když mu partnerka k míchaným vajíčkům nabízí rajčata nebo jinou zeleninu.

„Kolikrát už jsem viděla, že když jde na záchod, tak projde kolem lednice a něco si tam vezme,“ říká Hanka. „Nemluvě o tom, že když mám něco nakoupeného, tak druhý den zjistím, že to vlastně nemám a na stole nacházím prázdné obaly.“ Hance pomalu dochází trpělivost. „Už jsem tu tendenci od něj odejít měla, a právě proto jsem mu řekla, aby se někdy díval na svět i mýma očima. Taky by se mu nelíbilo, kdyby měl doma to, co je on,“ vysvětluje.

A nejde zdaleka jen o vzhled. Z Lukáše se stal zahálčivý člověk. „Ve volném čase se rád válím. Mám rád klid. Nejraději si po práci dám kafe a jdu si lehnout,“ říká. Jeho maminka Jiřina přibližuje, že tomu tak nebylo vždy. Podle ní měl Lukáš ještě v devatenácti letech při své výšce 189 cm kolem osmdesáti pěti kilo.

Jeho váha v poslední době ale byla jako na houpačce. „Před třemi lety jsem vážil nějakých sto čtyřicet nebo sto padesát kilo. Měl jsem ale nějaké kolapsy a problémy se zdravím, takže jsem zhubl třicet kilo za dva měsíce. A za rok jsem přibral sto kilo navíc,“ vzpomíná Lukáš. Hanka jej doplňuje: „Lukáš byl dříve hodně aktivní. Chodívali jsme ven, na procházky. Uměl se bavit, dokázal bavit ostatní.“

Jejich život se však scvrkl na práci, jídlo a zahálku. Na dovolené byli spolu naposledy v Turecku v roce 2018. Hanka byla poté dvakrát nebo třikrát v Egyptě – sama. „Já jsem seděl doma, protože jsem tlustej. Ona mi posílala videa, povídali jsme si skoro každý den, co kdo zažil, ukazovala mi fotky, ale já byl tady,“ pokyvuje hlavou Lukáš.

Trpí i jejich intimní život. „Jsme spolu jako kámoši. Co se týče intimního života, to se dělá blbě, když má přítelkyně padesát kilogramů a já skoro 250,“ přiznává Lukáš. Hanka by si přála, aby byl Lukáš zase takový jako před patnácti lety, když se potkali. Oba si jsou také vědomi zdravotních rizik, která Lukášovi hrozí.

„Už se mi stalo, že se mi zatočila hlava, zakašlal jsem, zatočil jsem se a omdlel jsem. Tak jsem si zavolal sanitku a doktor mi říkal, ať s tím buď něco udělám, ať zhubnu, nebo že do roka a do dne půjdu,“ líčí Lukáš. „Mrzí mě, že to takhle dopadlo, ale já nemám tu vůli zhubnout sám od sebe a také sám trénovat. Sám si nepomůžu, to už vím.“

Za týden budeme jíst vzduch

Změnit by se chtěl Lukáš především kvůli své Haničce. Ta se štěstím rozplakala, když domů z práce přišel i s trenérem Martinem Košťálem, který si ho vybral do Extrémních proměn.

Další den odjeli Martin s Lukášem do Karlových Varů na třítýdenní bootcamp. Hned při příjezdu dal Martin svému svěřenci první úkol: měl ujít jeden kilometr do hotelu. „To je šílený, jak jsem to nechal daleko dojít. Běžný kopeček, který vyjdou i důchodci, a já jsem tady na chcípnutí,“ sípal zpocený Lukáš. Procházka mu otevřela oči. „Když nedokážu využít tuhle poslední šanci, co jsem dostal, tak už mi nikdo nepomůže. Strašně bych zklamal i rodinu, všichni mi fandí. To bych se musel propadnout do pekla.“

První vážení ukázalo, že Lukášova váha je 228 kilogramů. „To je morbidní obezita,“ oznámil mu s vážnou tváří Martin. Neveselý závěr poté potvrdil i lékař na vstupní prohlídce: „Máte extrémní stupeň morbidní obezity, který je velice, velice nebezpečný.“ Sestřička nedokázala Lukášovi ani změřit tlak, jak hrubou měl paži. „V nemocnicích jsou limitovaní nosností lehátek, přístrojů, postelí,“ upozornil ho obezitolog. Pokud by se Lukášovi něco stalo, je možné, že mu nikdo nebude schopen pomoci.

„Lukáš je zvyklý, že mu všichni všechno nosí a podávají,“ prohlásil Martin před prvním tréninkem. „Tohle je poslední věc, kterou pro něj udělám, a pak už je to na něm.“ Na hřiště dokutálel pneumatiku, kterou měl Lukáš za úkol valit před sebou. Pak přišly na řadu přísedy, které jsou pro Lukáše nesmírně náročné. „Nedokážu si ani zavázat tkaničky,“ přiznal. Při tréninku ale v sobě našel netušený zdroj energie. V následujících třech týdnech neúnavně cvičil a plaval. „To je ono, takhle vzniká nový Lukáš,“ chválil ho Martin.

Jako předchozí účastníci, i Lukáš měl největší problém s jídlem. Zdravá strava se mu příliš nepozdávala. „Ještě týden a budeme tady žrát vzduch,“ prohlásil při pohledu na žitný chléb s dýní. Výsledky se ovšem dostavovaly. Před odjezdem z Karlových Varů se Lukášovi podařilo udělat padesát angličáků bez přestávky.

Denní příjem sportovce na snídani

Po třech týdnech čekalo Lukáše radostné shledání s přítelkyní. „Doufám, že už mi ho nikam nedáte,“ slzela Hanka. V pokoji měl zbrusu novou posilovnu a v lednici plno zdravého jídla. Dostal také permanentku do sportovních zařízení. Martin při té příležitosti nastavil tříměsíční cíl: 184 kilo.

Za Lukášem se zastavil výživový poradce, kterému přiznal, že byl schopný sníst celou šišku salámu na snídani. „Více než 2 800 kcal, to je průměrný denní příjem sportovce,“ divil se poradce. Lukáše naučil připravovat fit verzi španělských ptáčků z kuřecího masa.

Návrat do reality po bootcampu byl náročný. Práce Lukáše zaměstnávala víc, než by chtěl. Tři týdny strávil na stavbě na Moravě. „Místo cvičení pokládám zámkovou dlažbu,“ přiznal ve svém videodeníku.

Hance to dělalo starosti. „Bojím se, že necvičí tak, jak by měl,“ svěřila se. „Nemůžu to ale nijak ovlivnit, protože tam nejsem. Je to všechno na něm.“ Její obavy byly opodstatněné, Lukáš skutečně úplně přestal cvičit. „Jestli tady házím lopatami, těžce dřu, lije ze mě voda, tak si myslím, že bych to mohl zmáknout i takhle,“ uklidňoval sebe i ji Lukáš.

Že má mezery, ovšem poznal Martin při tréninku. Lukáš byl pomalý a celý zchvácený. „Takhle si ho pamatuju při odjezdu z bootcampu. Ten kluk se nikam neposunul,“ hodnotil kondici svého svěřence. Lukášovi řekl, že je zklamaný, a že tímto tempem proměnu nezvládne.

Protože se Lukáš nemohl ke cvičení donutit sám, rozhodl se Martin, že ho bude více kontrolovat. Každý den s ním chodil na tréninky a motivoval ho. „Tak mě to nakopává, dává mi to takovou energii do života,“ pochvaloval si Lukáš už po pár dnech.

Pomalý rozjezd dokázal dohnat. Tříměsíční cíl splnil, vážil 182 kilo. Odměnou mu byl nadšený potlesk široké rodiny, kterou si přivedl s sebou. „Mám úplně úžasný pocit, dokázal jsem něco, co jsem nemyslel, že dokážu,“ zářil Lukáš. Šestiměsíční cíl Martin nastavil na 155 kilo.

Lukáš v pilné práci pokračoval i nadále, nyní už bez dohledu Martina. „Naplňuje mě to tak strašně moc, mám z toho obrovskou radost,“ svěřil se. Kila se ztrácela takřka před očima. Aby potěšil přítelkyni, vzal ji na procházku na Petřín. Oba při té příležitosti vystoupali až na vršek Petřínské rozhledny. Hanka ho doprovázela také do fitka.

Na šestiměsíční vážení měl Lukáš také vyběhnout, tentokrát na vrchol Letné až ke kyvadlu. Nahoře už ho čekala rodina s transparenty. „Je super, že mám skvělou rodinu, která při mě stojí a strašně mi fandí,“ dojal se Lukáš. Také šestiměsíční cíl se mu podařilo splnit, ba dokonce překonat: váha ukázala 153,5 kila. Devítiměsíční cíl Martin nastavil na 132 kilo. Lukáš a Hanka pak dostali od Martina dárek: týdenní pobyt na Kanárských ostrovech.

Proč nezkusit žít naplno?

Lukáš si svým úsilím začal otvírat i dveře k dalším sportům: konečně mohl jezdit na kole a běhat. Martin se rozhodl podpořit jeho soutěživost: přihlásil sebe i Lukáše na dvanáctikilometrový závod Běhej lesy. „Zas tak dobře na tom nejsem,“ smál se Lukáš, ale výzvu přijal: „Zkusit se má všechno. Válel jsem se celý život na posteli, tak proč teď nezkusit žít naplno?“ Na závod se viditelně těšil.

Nejdříve ho ovšem čekal pobyt na Kanárských ostrovech. Hned v letadle s potěšením zjistil, že má kolem sebe nezvykle mnoho místa. Dovolená nebyla pouhým povalováním u moře. S Hankou běhali po pláži, stoupali do hor i jezdili na motorkách. „Fyzicky i psychicky je jiný, zase žijeme jako chlap se ženskou,“ usmívala se Hanka.

V běžeckém závodě Lukáš opět překvapil. „Ze začátku šlo Lukášovi o to, aby doběhl,“ popisoval Martin. „Potom se to změnilo v to, aby nebyl poslední. A nakonec se to změnilo v závodění, on prostě bojoval proti ostatním soupeřům!“ V cíli Lukáš jen sršel úsměvy. Opět ho tam čekala jeho podporující, milující rodina.

S rostoucím sebevědomím se Lukáš konečně odhodlal napsat své dceři Aničce, kterou neviděl dlouhé roky. Nakonec se dohodl se svou bývalou partnerkou, Aniččinou matkou, že se s dcerou může sejít, až bude plnoletá, tedy za necelý rok.

Toho člověka už nechci potkat

Lukáše čekalo devítiměsíční vážení a následná konzultace s plastickým chirurgem, zdali je vhodným adeptem pro operaci převislé kůže. A opět se slavilo – cíl byl 132 kilo, ale Lukáš ho překonal o celých devět kilo. „To si děláš p*del!“ nevěřil svým očím. Plastický chirurg mu oznámil, že ho čeká vytoužená operace. „Kožní nadbytek je zde extrémní, to člověk nevidí každý den,“ řekl. „Je pro mě proto pocta, že se můžu podílet na pomoci Lukášovi.“

Jak to dopadlo, se ukázalo na slavnostním galavečeru. Změna byla zdaleka největší, jakou jsme zatím v pořadu viděli. Z Lukáše se vyloupl skutečný fešák. Celé jeho příbuzenstvo bylo dojaté, Hanka i Lukášův otec se rozplakali.

„Toho člověka už nechci nikdy potkat,“ obrátil se Lukáš ke svým rok starým fotografiím promítaným na obrazovkách „Chci žít a nechci se už jenom válet na posteli.“ Nastal čas se naposledy v pořadu zvážit. Lukášova nová váha byla 109 kilo, za rok se mu tedy podařilo zhubnout 119 kilo.