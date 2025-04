Klára Dušková (30) sdílí s partnerem Láďou a s dcerou Deniskou (3) malý byt v Dobrušce. Je vyučená kuchařka a v době natáčení Extrémních proměn byla nezaměstnaná. S Láďou tvoří pár už osm let a chtěla by se vdávat. „Když na to přišla řeč, tak jsem to hned utnula, že taková a takovej k oltáři nepůjdeme,“ naznačuje fyzické dispozice sebe a partnera. Zatímco ona je kyprá, Láďa je spíš drobný. „Chtěla bych se sebou něco dělat, abychom se mohli vzít a mít všichni stejné jméno a být oficiálně rodina.“

Protože nemá otce, starali se o Kláru v dětství kromě mámy často prarodiče. Právě jejich péče přispěla k tomu, jak dnes Klára vypadá. „Odmalička jsem byla při těle, obézní. Mamka mě držela zkrátka, ale prarodiče, to byly větrníčky, brambůrky a kynutý buchtičky před školou a v lahvičce ještě trochu mlíčka na zapití,“ líčí, ale jedním dechem dodává: „Mně i chutná, takže nemůžu všechno svádět na prarodiče.“

Extrémní proměny I ty nejobyčejnější fyzické úkony jsou pro ně problém, vyjít schody je nemožné a hrát si s dětmi pouhý sen. Třináct odvážných dobrovolníků, kteří léta bojují s těžkou obezitou, se pokusí pod vedením profesionálního trenéra Martina Košťála a týmu odborníků změnit svůj osud a získat svoji druhou šanci na život. Pořad se vysílá od 5. března 2025 každou středu ve 20:20 na TV Nova.

„Mně to strašně vadilo, já jsem nechápala, že se jí v tomhle těle líbí,“ říká k tomu její maminka. Když bylo Kláře dvanáct, poslala ji na odtučnění, díky kterému zhubla patnáct kilo. To ale moc dlouho nevydrželo. „Pak jsem ale nic moc nedodržovala. Puberta, večírky, takže to šlo zase nahoru. No a po porodu: co rok, to deset kilo nahoře. A tenhle poslední rok, to je takových patnáct,“ vzpomíná Klára.

Klíčový okamžik přišel už s narozením dcery. „Cinklo mi, že nejsem plnohodnotná máma. Když začala Deniska chodit, tak se to stupňovalo. A když jsem dostala prášky na tlak, tak už to pro mě byl signál, že bych se sebou měla něco dělat.“

Kláře přijde, že péče o dceru není z její strany plnohodnotná. „Když sedím na hřišti a koukám na partnera a dceru, jak si užívají, tak je mi z toho smutno. Nemůžu jí dávat to, co jí dává Láďa. Nemám sílu v rukách, kotníky mě bolí, nohy mě bolí. Jen sedím na lavičce a držím pití, maximálně ji vyfotím,“ popisuje Klára a se slzami v očích dodává: „Když na mě Deniska křičí, ať jdu, a já vím, že nemůžu… Lituji toho, že jsem to nechala dojít do takového stádia.“

Přítel Láďa je Kláře velkou oporou. Její cestu k vysněné postavě podporuje, ale ne kvůli estetickému hledisku. „Klárka mě okouzlila svým nitrem, tím, co má v sobě, nevadilo mi, že je silnější. Jen chci, aby byla zdravá, máme malé dítě, a to je to nejdůležitější,“ říká.

„Nejdůležitější pro mě je šťastné dítě a šťastná rodina a něco spolu prožít, cokoli, co jsem zažívat nemohla. Já tu vůli zhubnout nemám, ale hrozně bych si to přála, být někým úplně jiným,“ uzavírá Klára.

Před očima svatební šaty

Kláru si Martin Košťál, moderátor a trenér Extrémních proměn, vyzvedl ve zmrzlinářském autě. Přesně jak čekal, Klára neodolala a přišla si pro jednu jahodovou. Když jí oznámil, kdo doopravdy je, rozplakala se. Hned si odešla sbalit, odhodlaná vyrazit do bootcampu do Karlových Varů. Schody do hotelu si rovnou sama dobrovolně vyběhla.

První vážení, na které si Klára vzala i přítele Láďu, ukázalo 126 kilo. „Odteď to bude jenom lepší,“ slíbil jí Martin. Klára byla zosobněná odhodlanost. Na prvním tréninku s činkami a závažími ji Martin nemohl vynachválit: „Skvěle, Kláro! To je bomba!“ Bylo jasné, že si trenér a jeho nová svěřenkyně sedli. „Martin hraje velkou roli. Je tam ten pohon, opravdu mě hecuje,“ rozpovídala se Klára. Při tréninku si představovala dceru i svatební šaty.

Ve stejném duchu se nesly i další tréninky. „Každý trénink mi dává energii, je to fakt bomba, baví mě to,“ zářila Klára. Martin ji nechal běhat, plavat i posilovat s různým nářadím. Na rozdíl od předchozích účastníků jí zachutnala i zdravá strava.

Ještě v Karlových Varech ji navštívil nutriční terapeut. „Klára je typická žena v domácnosti. Jídlo je pro ni projevem lásky a pohody,“ řekl. Problém je podle něj ten, že nejraději vaří české pokrmy a ujíždí na kebabu – tedy pokrmech s vysokým obsahem tuku. Naučil ji proto připravovat zdravé burrito jako obdobu milovaného kebabu.

Nedostatek podpory vyřešil milenec

Po třech týdnech v Karlových Varech čekala Kláru doma celá rodina s kytkami a transparenty. V obýváku měla malou posilovnu, lednice byla plná zdravých potravin a jako bonus dostala permanentku do sportovních zařízení.

Martin nastavil tříměsíční cíl na 107 kilo. Trochu se nicméně obával, jak budou vypadat tréninky bez jeho přítomnosti. „Když jí nejsem za zadkem, má tendenci do toho nedávat úplně všechno,“ prozradil. Klára ve video deníku přiznala, že skloubit péči o dceru, starost o domácnost a náročný plán je těžké, ale že se jí daří všechno stíhat.

Výsledky byly znát nejen na těle, ale i v hlavě. „Klára je teď akčnější, chodíme víc ven, takže je to super. I dcera si to víc užívá,“ pochvaloval si přítel Láďa. Při tříměsíčním vážení si na váhu stoupla Klára viditelně pohublá. To potvrdilo i číslo, které se objevilo na Martinově tabletu: 106 kilo. Šestiměsíční cíl zněl 91 kilo.

Klára i její blízcí si moc dobře uvědomovali, že následující tři měsíce budou náročnější: z nižší váhy se zdaleka nehubne tak snadno. To se také potvrdilo. Přidaly se i zdravotní problémy. Jednou měla Deniska laryngitidu a Klára o ni musela pečovat na úkor tréninků, pak samotná musela do nemocnice kvůli bolavému zubu.

Aby toho nebylo málo, dostala covid. Na víc než tři týdny proto vypadla z tréninkového plánu. Stíhaly ji i jiné trable: „Necítím od Ládi tu podporu, co mi dával na začátku,“ přiznala. „Jsem silný člověk, ale nerada se na věci cítím sama.“

Krize ve vztahu přinesla nenadálou změnu: Klára si našla milence Káju. „Je to láska na první pohled,“ svěřila se. Její přítel ani dcera v té době nic netušili. „Doma řeknu, že jdu cvičit, a jedu pryč,“ přiznala Klára.

Nastalá situace byla velkým zápřahem pro její psychiku a hubnutí šlo opět stranou. „Když vidím, jak bořím ten vztah, ve kterém je dítě, tak to přestávám zvládat,“ zaznamenala si Klára o Vánocích do video deníku. Láďa ji v té době přistihl, jak na ulici dává svému milenci polibek, a musela jít s pravdou ven.

Martin se rozhodl zakročit. Zjistil, že Klára necvičí, téměř nejí a málo spí. „Z těch tří věcí, které má dělat, nefunguje ani jedna,“ prohlásil. V posilovně bylo znát, že je bez kondičky. „Nemám energii, protože ji ani nemám z čeho brát,“ plakala. „Klárko, kondička se dá nabrat, ale musíme někde začít,“ domlouval jí Martin.

Láďa jí byl naštěstí ochotný odpustit a Klára změnila názor – ke svému partnerovi se vrátila. „Za tu dobu, co je Deniska na světě, jsme na sebe neměli ten čas, ten prostor. Tohle je ale nový začátek,“ dušovala se.

Citová horská dráha byla u konce a Klára se opět pustila do proměny. Začala zase cvičit a zdravě jíst, ale dohnat to, co zameškala, bylo nemožné. Šestiměsíční vážení nedopadlo dobře, místo vytyčených 91 kilo Klára navážila 104 kilo. Za tři měsíce tak zhubla necelá dvě kila. Martin jí nasypal sůl do rány: „Ty máš víc štěstí, než si zasloužíš. Tu oporu, co máš v mámě a hlavně v Láďovi… To si snad ani nezasloužíš.“ Devítiměsíční cíl nastavil na 89 kilo.

Bylo na čase udělat za vším tlustou čáru. Klára s Láďou se přestěhovali do většího bytu, aby už nemuseli sdílet ložnici s Deniskou a měli prostor pro intimitu. Láďa stále trval na tom, že svatba bude.

Martin Kláře do Dobrušky poslal svou kamarádku trenérku, která měla dohlédnout na to, že plní tréninky. Pod jejím dohledem začala Klára běhat. „Klára je jako by se vrátila o půl roku zpátky. Maká na sobě, je plná energie a dokonce se sama přihlásila na běžecký závod,“ líčil potěšený Martin.

Devítiměsíční cíl Klára nesplnila jen o kousek, navážila 90 místo 89 kilo. Martin ji připustil k plastickému chirurgovi, aby zjistila, zda je vhodnou kandidátkou pro operaci převislé kůže. Konzultace dopadla dobře, na klinice jí měli nejen odstranit převislou kůži, podstoupit měla i modelaci prsou.

V „novém“ těle se Klára divákům představila na slavnostním gala. „To je něco neuvěřitelného, vypadáš opravdu úžasně,“ chválil ji Martin za bouřlivého potlesku. Přiznal, že si dřív myslel, že Klára proměnu ani nedokončí.

Kláru obklopili příbuzní, známí i diváci, ona ale měla v mysli jediného člověka: svou dceru. „Je krásná,“ řekla o své mamince Deniska. „Jsem šťastná, že jí můžu dát tu fit mámu, která vyleze horolezeckou stěnu na dětském hřišti,“ dojala se Klára. Poslední vážení ukázalo, že zhubla na 82 kilo. Za rok se jí tedy podařilo shodit 44 kilo.