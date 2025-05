Účastnice posledního dílu Extrémních proměn Karolína Venturová (31) těsně před mateřskou pracovala jako cukrářka v cukrárně své maminky, nyní je nezaměstnaná. „Jak jsem tlustá, tak jsem prostě líná,“ sděluje přímočaře hned v úvodu natáčení. „Nejraději spím.“

Se svým partnerem Davidem je už jedenáct let. „Karolínu jsem poznal, když byla hubenější. Ze začátku se mnou jezdila i na kole. Přibírat začala s tím, jak se přestala hýbat,“ říká David a Karolína ho doplňuje: „Máme dva nádherné kluky a bydlíme na Čertovce, to je taková malá vesnička kousek od Kolína. Můj partner David mi řekl, ať jsem s nimi doma, než půjdou do školy, ale to jsou další dva nebo tři roky.“

Karolína dále popisuje, jak to má se cvičením i to, jaké jsou její stravovací návyky: „Když jsem přestala cvičit a začala bydlet sama, což bylo v devatenácti letech, tak to byly pořád nějaké párty a fastfoody. To jsem měla takové divočejší období. Co se týče jídla, tak pizzu, těstoviny a sýry, to miluji.“

Za její tloušťkou možná poněkud překvapivě nestály cukrářské výrobky její matky. „Máma měla od mých pěti let cukrárnu, ale dort jsem od ní dostala, jen když mi bylo deset a osmnáct let. Nikdy jsem nedostávala ani sušenky nebo něco takového,“ krčí rameny a dodává: „Takže jsem si pak za veškeré peníze, co jsem měla, nakoupila sladké. Všichni mluvili o tom, jak je to dobré, a já jsem to neznala. Z toho důvodu sladké svým dětem dám. Tehdy jsem si večer koupila chipsy a žrala je potají v posteli, abych věděla, jak to chutná.“

Karolínu netrápí jen tloušťka, ale také to, v jakém stavu je její dlouhodobý vztah s Davidem. Ví, že hodně záleží na jejím psychickém rozpoložení. „Jsem člověk, který hned vybuchne. Trošku se v tom vztahu nudíme, už spolu nesdílíme ani ložnici.“

V poslední době uvažuje i o rozchodu. „Nemáme společného vůbec, ale vůbec nic kromě dětí. Necítím ani zamilovanost, z mé strany je to hodně dobrý kamarád. Kluci ho milují. Kdybych byla sobec, tak bychom šli od sebe.“

David míní, že za jejich neuspokojivým vztahem stojí alkohol, ke kterému má jeho partnerka blízko. On sám přestal pít před šesti lety. „Takže už si ani nemáme co říct,“ uchechtává se Karolína. „Pokud omezí alkohol, tak budu rád, a myslím, že se změní hodně moc věcí,“ říká David.

Karolínu do Extrémních proměn přivedly její narůstající obavy o zdraví. „Nikdy jsem se nebála smrti, ale od té doby, co jsou kluci na světě, se bojím. Tak jsem si řekla, že musím zhubnout, že nechci umřít na něco tak banálního, jako je tloušťka. Jsem strašně líný člověk, to je to, proč jsem se přihlásila do Extrémních proměn. Potřebuji za sebou mít tahouna, někoho, kdo se mnou bude.“

Drinky? Preferuji spíš láhev

Když trenér a moderátor Martin Košťál Karolíně oznámil, že si ji vybral do Extrémních proměn, radostí se div nezhroutila. „No jasně, no jasně,“ opakovala na otázku, zda přijímá jeho pozvání. Okamžitě si odjela zabalit a s Martinem vyrazila na třítýdenní bootcamp do Karlových Varů.

První vážení ukázalo, že se dopracovala ke 128,5 kilogramu. Vážení se rozhodla podstoupit sama, svléknout se před blízkými pro ni nebylo příjemné. „Stydím se za to, jak vypadám. Nejhorší je pro mě svléknout se do spodního prádla,“ vysvětlila kamerám, proč poslala partnera a děti obratem domů. Málem se přitom rozplakala.

„Proč jsi to nechala dojít tak daleko?“ ptal se jí Martin. „Všechno je to lenost. Na všechno, co jsem kdy dělala, jsem se vybodla, a takhle to skončilo. Nechci to na nikoho svádět, ale v tomhle těle je toho strašně moc. Nenávist, nezájem, méněcennost, ponížení, všechno,“ odpověděla stále ještě na váze.

Za velkou část jejích problémů údajně může vztah s matkou: „Od tří let jsem měla chůvu, kterou jsem nenáviděla. Neměla jsem od mámy tu lásku.“ A to i přesto, že podle ní matka není špatný člověk. Karolína od ní jen nedostávala to, co potřebovala.

Na vstupní lékařské prohlídce Karolína doktorovi hrdě oznámila, že žádné léky nebere a zatím se s ničím neléčí. Přiznala ovšem zálibu v alkoholu. „Kolik si dáte drinků?“ ptal se jí doktor. „Ehm, drinků… Spíš láhev. Láhev tvrdého. Sedmičku až litr,“ zněla odpověď. Doktor ji postrašil jaterní cirhózou, nepříjemným a nevyléčitelným onemocněním. Vyšetření potvrdilo výrazné změny na jaterní tkáni.

Ani první trénink nedopadl nejlépe. „Kája je na tom fyzicky hodně špatně. Její kondice je nulová,“ prohlásil Martin. „Dejchej, dejchej,“ podporoval ji. Jeho nová svěřenkyně byla ale úplně rudá a v jeden moment měla problém se zvednout ze země. „Děti, děti,“ motivovala sama sebe. Stejnou motivaci použil i Martin a v průběhu tréninku jí ukazoval fotku jejích synů.

V následujících dnech a týdnech se však její kondice rychle zlepšovala. „Přišla jsem na to, že mám v sobě čím dál tím víc energie a že mě to začíná čím dál tím víc bavit,“ poznamenala si do svého video deníku výrazně usměvavější Karolína.

Bylo jí jasné, že ze svého života musí vyškrtnout alkohol. To jí potvrdil i nutriční terapeut, který ji navštívil už v Karlových Varech: „Alkohol je velmi nebezpečný a jeho jediná bezpečná dávka je nula gramů denně.“ Osm piv, devět panáků a půl litru koly, které je Karolína zvyklá vypít, podle něj rozhodně není v pořádku. Množství rumu, které je schopná stáhnout na posezení, jí přepočítal na kalorický příjem z devíti bílých tukových rohlíků.

Stává se ze mě nový člověk

Martinovi se zdálo, že Karolína během bootcampu rozkvetla, a ona mu nevědomky dala za pravdu: „Mám pocit, že se ze mě stává nový člověk, jsem víc pozitivní.“ Podle svých slov si uvědomila, že co se vztahových trablů týče, chyba nebyla jen na straně partnera, ale také na její. Rozhodla se proto vztah s Davidem neukončit, ačkoli to měla před bootcampem v plánu.

Doma ji vítal přítel a její dva synové. Přivítání bylo z obou stran o poznání vřelejší než loučení. V obýváku Karolínu čekala malá posilovna, lednice byla plná zdravého jídla a Martin jí předal permanentku do sportovních zařízení. Tříměsíční cíl nastavil na 109 kilo.

Za zlepšením partnerského vztahu nakonec nestála ani tak Karolínina proměna, jako spíš autonehoda, při níž David málem přišel o život. Jeho přítelkyně si ho začala více vážit. Po čtyřech letech spolu zase začali spát v posteli a vyhradili si na sebe více času.

Přidat do harmonogramu i cvičení nebyl takový problém. „Všechen čas, který věnuju cvičení nebo sama sobě, jsem dřív věnovala kamarádům nebo chlastu,“ prozradila Karolína. Podpora se jí dostala i od matky, se kterou byla v telefonickém spojení.

Na podzim Karolína onemocněla a nějakou dobu pak trénovala jen doma. Martin ale její úsilí ocenil: „Vždycky se zase zvedla a do toho tréninku zase skočila rovnýma nohama. Jsem spokojený, že do toho dala maximum.“ I přesto jí tříměsíční cíl o kousek unikl: místo vytyčených 109 kilo Karolína zhubla na 110,5. Nový cíl byl 95 kilo. Ona sama si vytyčila osobní cíl, který byl ještě o pět kilo nižší.

Martin jí předal dárek, který byl zároveň i novou výzvou – rukavice na MMA. Domluvil jí také osobního trenéra. „Jsem zvědavý, jak se s tímto novým sportem doslova popereš,“ usmíval se. Karolíně se sport zalíbil: „Je to mazec, ale je to super. Strašně mě to baví. Je to pro mě lepší než trénink ve fitku.“ Karolína měla velkou oporu nejen v Davidovi a Martinovi, ale také v synech, kteří s ní chodili běhat.

Začínám být ženštější

V dalších dnech Karolíně začalo být špatně, byla bez energie a zvracela. Ve video deníku poté přiznala, že byla těhotná, bohužel však potratila. Zhoršení psychického stavu přeměnila v dvojnásobné úsilí při sportu. Ani tak se jí ovšem nepodařilo dohnat šestiměsíční cíl, který byl 95 kilo. Pod metrák se však přece jen vlezla, i když jen o kousek. Navážila 99,6 kila.

Martin byl při určování nového cíle benevolentní, stanovil jej na 89 kilo. „Cokoli bude pod toto číslo, tak bude dobře,“ oznámil jí. Navíc od něj dostala dárek: lístky na Oktagon včetně setkání se zápasníky a víkendový wellness pobyt. Partnerům pomohl vrátit se tam, kde začínali. „Trávíme spolu víc času, víc se spolu smějeme, pomalu je to jako na začátku,“ zářila Karolína.

Proměna ji nakopla k tomu, aby zapracovala i na jiných vztazích než na tom partnerském. Svému otci se rozhodla poslat dlouhý dopis. „Chci, aby věděl, že poprvé v životě jsem dosáhla něčeho, čeho jsem chtěla dosáhnout,“ objasnila své pohnutky. I v jiných ohledech dělala pokroky: „Přestala jsem se schovávat za tu starou Karolínu, která byla spíš chlap, byla drzá, byla sprostá. Cítím, že začínám být taková ženštější.“

Devítiměsíční vážení bylo příjemným překvapením, Karolíně se podařilo shodit dalších dvanáct kilo. Její nová hmotnost byla 87 kilo a cíl se jí tedy poprvé podařilo nejen splnit, ale dokonce i podlézt o dvě kila.

Martin ji tak připustil na konzultaci k plastickému chirurgovi, aby zjistila, jestli je vhodnou adeptkou pro operaci převislé kůže. Zprávy byly poměrně příznivé: když zhubne ještě pár kilo, vysněné operace se dočká. Druhá konzultace už byla vyloženě pozitivní. Karolína zhubla na 84 kilo, což pro operaci stačilo.

Jak vypadá nová Karolína Venturová, se diváci dozvěděli až na závěrečném gala. Na pódium dokráčela v upnutých červených šatech, vysokých jehlových podpatcích a moc jí to slušelo. „Když začala tloustnout, tak jsem si toho nevšímal. Ale teď když to vidím, tak je poloviční,“ glosoval partner David.

„Tohle je člověk, který se schovával za alkoholem, a který už je pryč,“ dodala Karolína. Poslední vážení ukázalo, že se jí podařilo dosáhnout magické sedmičky, její nová hmotnost byla 78 kilo. Za rok tedy shodila 51 kilo.