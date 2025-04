Jaroslav Petřek (19) má čerstvě po maturitě a momentálně je živnostníkem, fotí, dělá grafiku a videa. Žije v Rychnově nad Kněžnou s maminkou, nevlastním otcem a bratrem. Nadváhu měl už od útlého věku, k čemuž se prý nedopracoval svépomocí.

„Od malička mi vždycky všichni dopřávali. Babičky, rodiče, no prostě všichni,“ říká. To se změnilo v osmi letech. „Snažili se mě podpořit v tom, abych zhubl. Byla tu hromada pokusů, ale vždycky se mi to vrátilo a dopracoval jsem se až k tomu, kde jsem teď.“

Jeho maminka Veronika k tomu dodává: „Jarda toho sní hodně. Nemůžu dělat větší nákupy, protože když je udělám, můžu jít druhý den znovu. V lednici nic nezůstane.“ Synovi by přála, aby začal žít normální život, zhubl, našel si přítelkyni a ona se třeba někdy dočkala vnoučat. To se ale zatím asi jen tak nestane.

Jídlo se stalo zdrojem konfliktů mezi Jardou a zbytkem rodiny. „Náš vztah je tím momentálně hodně poznamenaný, protože já jsem byla ten člověk, který se mu snažil věci zakazovat, protože jsem viděla, že mu to ubližuje,“ pokyvuje hlavou Veronika. Jarda její zákazy bere tak, že mu chce matka ublížit. Nedokáže si připustit, že to s ním myslí dobře. „Nerada bych přežila své dítě,“ dodává Veronika.

V jedné z vypjatých situací, které zachytila kamera, Jarda matce říká: „Víš, jaký je problém nasytit tohle tělo?“ Přičemž na její dotaz, zda chce skončit v nemocnici, odpovídá: „Starej se o svoje jídlo, a ne o mě. Mami, chceš mě naštvat?“

Že hazarduje se zdravím, však Jarda dobře ví sám. Doktor mu řekl, že pokud nezmění svůj život a životosprávu, tak může do pětatřiceti let dostat infarkt nebo skončit na vozíku. „Mám prorostlá střeva tukem, může se to dostat i na mozek a můžou z toho být velké problémy. Neměl jsem nikdy sílu to řešit dál,“ přiznává.

Jardovy videodeníky ukazují, že je pro něj jakýkoliv pohyb mimořádně náročný. Se svým nevlastním otcem dělá na stavbě jako pomocný dělník a už v osm ráno, po pouhé hodině činnosti, je propocený a vyřízený.

„Manžel by byl rád, kdyby se sebou Jarda něco udělal. Zkoušel různé sázky, různé motivace, ale závislost na jídle byla vždycky silnější,“ popisuje Veronika. „Jarda ho už několikrát v hubnutí zklamal, takže se manžel pořadu nechce ani zúčastnit, nemá v Jardovi důvěru, že to dokáže,“ prozrazuje.

A jak to vidí Jarda? „Vím, že to se mnou oba myslí dobře, ale ty narážky tam jsou, takže se občas i pohádáme a já to jdu zajíst, protože nemám jiný způsob, jak to překonat.“

Že vůli překonat své problémy přeci jen má, dokázal Jarda tím, že se přihlásil do Extrémních proměn. Doufá, že mu dohled někoho zvenčí prospěje. „Říkal jsem si, že kdybych nad sebou měl nějakou pevnou ruku, která mi ukáže jak na to, co přesně mám dělat, tak že třeba zhubnu,“ prozrazuje. „Největší motivací je, abych neskončil na vozíku, aby se o mě nemusel nikdo starat,“ shrnuje Jarda.

Budeme bojovat o život

Průvodce pořadu Martin Košťál se se svým novým svěřencem seznámil tak, že si jej najal jako fotografa. V průběhu focení rozvinul plakát s nápisem „Jardo, vybírám si tě do Extrémních proměn“. Jarda nabídku přijal a ochotně si hned domů vyrazil zabalit. Následující tři týdny měl strávit na bootcampu v Karlových Varech.

Na vstupní lékařské prohlídce Jarda přiznal, že ve svých devatenácti letech bere léky na vysoký krevní tlak. Lékař byl Jardovou tloušťkou viditelně zaskočen. „Nedokázal jsem si ho položit ani na lehátko, abych mu prohmatal břicho,“ prozradil. Pacienta upozornil, že obezita není jen kosmetický problém, ale že mu hrozí spousta zdravotních komplikací včetně ztukovatění jater či cukrovky. „U vás je velmi důležité, abyste zhubl,“ nabádal ho.

První vážení ukázalo, že se Jarda za svůj krátký život dopracoval ke 181 kilům. „Pokud s tím něco neuděláš, tak do svých třiceti let tady nemusíš být,“ postrašil ho Martin a dodal: „Budeme spolu bojovat o tvůj život.“ Tříměsíční cíl nastavil na 145 kilo.

Hned na úvod dal Martin svému svěřenci pořádně zabrat, připravil mu kruhový trénink. Jarda měl problém náročné cvičení udýchat. „On je mladý kluk v osmdesátiletém těle,“ komentoval Martin. „Klíží se mu oči, začíná z toho šilhat, a i když ležel v pozici, ve které měl být absolutně v klidu, tak se klepal.“ Jarda si podle svých slov myslel, že na místě umře.

Trénink od tréninku se však cítil lépe. V Karlových Varech dělal všechno možné: běhal, plaval v hotelovém bazénu i šplhal se závažími na karlovarské vyhlídky.

Součástí změny byla i úprava jídelníčku, což Jarda nenesl lehce, stěžoval si především na malé porce. Motivace byla ovšem silná. „Trošku zpytuju svědomí, že jsem se takhle vyžral a teď jsem v takovém stádiu,“ přiznal. Důležitý byl pro něho pocit, že jeho nevlastní táta na něj bude hrdý. „Vždycky se mě snažil ve všem podpořit, ale mockrát jsem ho zklamal. Teď už do mě takovou důvěru nevkládá,“ povzdychl si. Uvědomil si také, že by se měl lépe chovat ke své mámě.

Překonal sám sebe

Shledání s rodinou po návratu z Varů bylo emotivní. „Vypadá hubenější, vyklidněnější,“ zářila maminka. Nevlastní táta ale chyběl. „Je to o důvěře, Jarda ho musí přesvědčit,“ vysvětlovala Veronika absenci svého muže. Jarda dostal na uvítanou lednici plnou zdravých potravin a permanentku do sportovních zařízení.

Navštívil ho výživový poradce, který mu nastavil jídelníček a také naučil připravovat zdravější verzi oblíbeného steaku. „Se solí to nepřehánějme, sůl a sodík ve stravě zvyšují riziko vysokého krevního tlaku,“ poučil Jardu. Důležité je podle něj doplnit steak dostatkem zeleniny.

Jarda poctivě trénoval, a tak ho Martin už po pár týdnech uznal schopným překonat další výzvu: měl si vyzkoušet lezení po skalách. Jarda měl však větší problém, než Martin možná očekával. „Martine, já už nemůžu, já to asi vzdám!“ volal zprostředka skály. „Musím si aspoň sednout.“

Nakonec se mu podařilo vylézt až nahoru. Měl ze sebe radost a hned začal plánovat další lezení. Od trenéra dostal zaslouženou pochvalu: „Dneska Jarda překonal sám sebe. Já doufám, že až někdy narazí na překážku, tak si na tento moment vzpomene, a bez problému ji překoná.“ Na lezeckou stěnu se Jarda vypravil se svou mámou.

Hledá chybu u každého, jen ne u sebe

Tříměsíční vážení se konalo na Jardově novém oblíbeném místě: pod lezeckou stěnou. Výsledek vážení všechny potěšil, Jardovi se podařilo zhubnout na 145,5 kilo a cíl tedy splnil. Za tři měsíce měl shodit dalších dvacet kilo.

Jarda neusnul na vavřínech a v práci na svém těle nepolevil. „Maká jako šroub, je to dobrý,“ chválil ho Martin. Shozená kila mu dodala sebevědomí: přihlásil se s kamarádem do Brna na vysokou školu na fotografický obor. K Vánocům dostal nové lyže, které hned jel vyzkoušet na hory. „Je to nádhera, takové výlety bych ještě před rokem nepodnikl,“ radoval se.

Radost mu ovšem zkazilo zjištění, že se na vysokou školu nedostal. „Asi ještě nejsem dost dobrý fotograf,“ krčil rameny. Ocitl se na pomyslné křižovatce: rodiče chtěli, aby začal buď studovat, nebo reálně pracovat a přispívat do rodinného rozpočtu. Otčím ho mohl zaměstnat ve své stavební firmě, ale to se Jardovi příliš nepozdávalo.

Dařit se mu přestalo i v proměně. Náhodné vážení v posilovně ukázalo, že za měsíc a půl nezhubl nic. „To není možné. Já dodržuju plány, vo.., dodržuju jídelníček,“ vybuchl. „Makám tady jak ču..., vo.., a nemám váhu dole?“ Martin jeho slovům nevěřil. „Vím, že Jarda v poslední době cvičení flákal a v jídelníčku taky musel dělat nějaké chyby,“ rozpovídal se pro kamery. „Místo toho, aby přiznal, že lže, tak se staví na zadní. V tento moment mu přestávám věřit.“

Jardovi se snažil domluvit. „Proč jsi ty na....? Kdybys přišel s nějakou pokorou s tím, že jsi lhal…“ Jarda reagoval s tím, že účast v pořadu hodlá vzdát. „Uvidím a dám ti vědět. Bude to záviset na tom, jestli tady někomu nerozmlátím držku,“ nebral si servítky Jarda. „Už nenatáčej,“ okřikl kameramana. „Hledá chybu u každého, ale nikdy nezačne u sebe. Dneska se zachoval jako malý fracek,“ glosoval Martin.

Jarda se nakonec Martinovi ozval, že chce v pořadu pokračovat. Martin se rozhodl zavolat otčímovi svého svěřence, aby zjistil, jak k němu lépe přistupovat, a co na něho platí. To, co se dozvěděl, ho příliš nepotěšilo. „Aleš je stejně bezradný jako já. Do Jardy už investoval tolik úsilí, času, energie a peněz, ale nic nezabralo.“ Martin byl přesto odhodlaný nelámat nad Jardou hůl. Nakonec sám přiznal, že si v jídle skutečně nedával pozor. Sice se vše pokoušel dohnat, ale času do dalšího vážení zbývalo málo.

Nedůvěřuješ mi a já tobě taky ne

Na šestiměsíční vážení se Jarda i Martin dostavili se smíšenými pocity. Oběma bylo jasné, že cíl nebude splněn. Jejich podezření potvrdila váha, která ukázala 139,5 kila. Za tři měsíce zhubl Jarda pouhých šest kilo místo plánovaných dvaceti. Martin byl zklamaný, Jarda se bránil. „A šest kilo není žádná váha? Já teď jen nechápu tvůj myšlenkový pochod,“ obrátil se na trenéra. „Jakákoliv chyba teď může být fatální,“ sdělil mu Martin a nový cíl stanovil na 119 kilo. Aby Jardu motivoval, domluvil mu workshop se známým fotografem.

Jarda však očividně trpěl psychickými problémy. „Je to zase v pi.., jsem zase extrémně vystresovaný. Půjdu pryč, protože v tomhle prostředí nemám šanci zhubnout a budu zase akorát tlustý zm..,“ rozpovídal se ve svém videodeníku.

Martin se proto rozhodl, že si Jardu vezme na měsíc k sobě do Prahy, kde bude trénovat pod jeho dohledem. Nájem měl zaplacený, stejně jako krabičkovou dietu, aby se nemusel o nic starat.

Jarda se tak mohl soustředit jen na cvičení, což mu prospívalo. S jídlem měl ovšem problémy. Obsah krabiček mu často nechutnal, a tak se dojídal ve fastfoodech. Opětovné náhodné vážení ukázalo, že nejen že nezhubl, ale dokonce přibral na 141,3 kilo. „Jsme tam, kde jsme byli a je to hrozný,“ mávl rukou otrávený Martin.

Po tréninku mu Jarda poslal SMS, že už s ním dále trénovat nechce. „Ahoj Martine, stačilo v klidu a v pohodě napsat, ať ti váhu pošlu. Očividně už ve mě nemáš důvěru a já už v tebe delší dobu taky ne. Každý trénink s tebou mě stresuje a štve mě to, takže bude lepší už spolu netrénovat,“ předčítal Martin obsah zprávy.

Jarda dále cvičil sám, jako svůj vlastní devítiměsíční cíl si vytyčil 130 kilo, ačkoliv ten oficiální byl 119 kilo. Stále se dojídal ve fastfoodech a frekvence tréninků také začala kolísat. Po devíti měsících ukázala váha 131 kilo. Oficiální cíl tedy nesplnil o 12 kilo. „Ty mi tady říkáš, že chodíš na procházky, ale ty nejsi nějaká pošťačka. Tady jsi v Extrémních proměnách, tady musíš makat!“ zlobil se Martin. Na konzultaci s plastickým chirurgem nemělo cenu chodit, operaci převislé kůže by Jardovi určitě neschválil.

Martin nastavil nové podmínky jeho pokračování v pořadu: Jarda měl trénovat i jíst sám, jak je mu libo. Pokud do roka od začátku natáčení dosáhne 115 kilo, bude se konat galavečer i návštěva u plastického chirurga.

Oba se znovu setkali až po třech měsících. Jarda se Martinovi pochlubil, že natrvalo zakotvil v Praze, kde si také našel stálou práci. Svou rodinu neviděl už víc než dva měsíce.

Martin si s sebou na schůzku donesl váhu. Jarda vypadal ještě víc při těle, než když jsme ho prostřednictvím kamer viděli naposledy, a číslo, které ukázala, tak nebylo velkým překvapením. Jarda navážil 157 kilo. „To je dalších 26 kilo, které jsi nabral od devítiměsíčního vážení,“ odfoukl si Martin.

Gala se tedy nekonalo a návštěva u plastického chirurga neměla smysl. Jarda za rok natáčení shodil pouhých 24 kilo. Velká změna ale údajně nastala v jeho psychice, zlepšil se i vztah s rodiči. „Jsem úplně nový člověk, takže rozhodně ničeho nelituju,“ uzavřel Jarda.