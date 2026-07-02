„Co vidí, to sní. I dětem. Nemá žádnou stopku,“ postěžovala si Pavlova žena Alžbeta, která na svých bedrech ještě donedávna táhla veškerou starost o rodinu a domácnost. Její manžel totiž jen pracoval, spal nebo jedl. „Radši dostanu infarkt při plněném řízku než při běhu,“ tvrdil.
Psychicky vyčerpaná žena si s jeho špatnou životosprávou nevěděla rady. „Když udělám něco zdravého, třeba maso na přírodno s rýží, on to sní, ale pak si ještě musí dát koláč, čokoládu nebo si objedná pizzu. A tu sní na posezení,“ povzdechla si.
Manželé spolu mají dvě děti, dceru a syna, ale roky spolu nesdílejí ani ložnici. Pavol prý chrápe a v noci je zvyklý koukat na televizi, protože nemohl spát. Co se týká intimností nebylo podle Bětky o čem mluvit. „I když ho máte rád z celého srdce, v tom sexuálním životě musí být nějaká ta přitažlivost,“ vysvětlila.
Podle ní její manžel lhal sám sobě. „Že ho to neomezuje? Omezuje. Že se za ním lidé neotáčejí? Otáčejí.“ Alžbeta by chtěla, aby doma na vše nebyla sama, aby s nimi tatínek jezdil na výlety a taky se bála, co bude dělat, kdyby jejího obézního manžela nedejbože ranila mrtvice.
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Do Extrémních proměn Slovensko se Pavol, který pracoval jako dispečer ve své firmě, přihlásil na naléhání své manželky. Ta také Marošovi pomohla nachystat překvapení. Po dětské rodinné oslavě vyzvala svého muže, aby s ní šel do garáže, kde má pro něj dárek. Tím byl trenér, jenž překvapenému chlapíkovi nabídl rok dřiny a šanci na nový život. „Přijímám!,“ odpověděl Pavol.
Miluji sladké a ono mě
Výsledek prvního vážení – 166,3 kg – Pavla potěšil, čekal totiž vyšší číslo. „Přesně toho jsem se bál. Nezlob se, ale to je masakr,“ uzemnil ho trenér, kterého překvapily podivné jídelní návyky nového svěřence. „Co tě nutí jít do postele se sušenkou?,“ ptal se udiveně. „Dobrý pocit! Je to droga. Já miluju sladké a ono miluje mě,“ vtipkoval Pavol. „Aby tě ten smích nepřešel už v bootcampu,“ varoval ho Maroš.
Když se ho trenér ptal, kde se vidí za rok, tak Pavol šokoval prohlášením, že nechce mít atletickou postavu, ale kromě zhubnutí se chce dát na kulturistiku. Ve fitku pak dostal od Maroše pořádně do těla. „Jsem maximálně spokojený. Klobouk dolů, dneska jsi ukázal, že umíš bojovat,“ chválil ho poté.
Milovníkovi sladkého a velkých porcí na bootcampu vůbec nechutnalo. I proto Maroš vyzvídal, jestli doma dovede dodržovat stravu. „Ne, určitě zhřeším,“ přiznal Pavol s tím, že bude muset poslouchat manželku, protože neumí vařit.
Alžbeta dostala instrukce od výživového poradce Maroše, který nejdřív vyhodil Pavlovi všechny sladkosti a pak naučil jeho zdravou variantu palačinek s větším podílem bílkovin. Přidal také vyvážený jídelníček a kartu na nákupy.
Extrémní proměny Slovensko
Slovenská verze celosvětově úspěšné reality show o hubnutí se vrací na obrazovky televize Nova s novými díly. Představí se v nich dvanáct Slováků, které trápí stále rozšířenější civilizační choroba, těžká obezita. Odvážní dobrovolníci si pod vedením zkušeného profesionálního trenéra Maroše Molnára, nutričního terapeuta a dalších odborníků na zdravý životní styl dali za cíl bezpečně zhubnout výraznou část své tělesné hmotnosti. Během jednoho roku měli možnost získat druhou šanci na život. Sledujte jejich cestu počínaje 27. 5. každou středu od 20:20 na TV Nova.
„Pavol je člověk, který všude byl a všechno viděl,“ ohodnotil svého svěřence Maroš Molnár, který měl největší strach, aby nepodváděl v jídle. Z toho měl obavy i sám Pavol, který doufal, že to zvládne a rodina mu pomůže. Po příjezdu domů se rozplakal a překvapil manželku i tím, že moc nemluvil.
V garáži mu štáb zařídil posilovnu a tříměsíční cíl trenér nastavil na 133 kg. Manželka věřila, že to splní. Umí být tvrdohlavý,“ dodala.
Pavol podle ní opravdu první týden makal a přeháněl to, jak bylo jeho zvykem. Ale potom energie upadla a přišla únava. „Změnil se, nemluví, nevtipkuje, ale nechce mi říct, co se děje,“ stěžovala si.
Během telefonátu s Marošem Pavol přiznal, že mu vadí, že to dlouho trvá. Trenér mu proto poradil, ať si jednou za dva týdny udělá radost a dá si třeba plný talíř segedínu. Podle Bětky mu ani tak nechybělo konkrétní jídlo, jako spíš to množství a pocit „přežrání“. Pavol také začal fixlovat a mimo jídelníček si dopřával fastfood i bagety.
Kvůli problémům se stravováním za ním znovu dorazil nutriční poradce Maroš, který mu donesl bramborový salát a řízek. „Já si neumím představit, že bych si dalších čtyřicet let nedal řízek,“ prozradil překvapenému Pavlovi a vysvětlil mu, jak kaloricky vydatnější jídla dostat do jídelníčku tak, že třeba vynechá svačinu nebo si odlehčí jiné jídlo.
Dal jsem to jako král
S většími či menšími úspěchy se Pavlovi dařilo dodržovat stravu, občas si dal hotdog nebo energeťák cestou z tréninku s výmluvou, že nemá energii a motá se mu hlava. Nepřidaly mu ani zdravotní problémy přetížené manželky, které rodina musela volat záchranku.
Na tříměsíční vážení dorazil Pavol jako dřív, vtipkoval a nebyl k umlčení. Maroš měl slova chvály hlavně pro jeho ženu. „Kdybys neměl ji, tak jsi absolutně ztracený,“ řekl svému svěřenci. Ten navážil 130 kilo a radoval se jako malý kluk. „Dal jsem to jako král,“ halasil. „Byla tam rezerva, malá, ale byla,“ chválil se.
Další cíl stanovil Maroš Molnár na 113 kg. „On to jídlo miluje,“ zamýšlel se. „Ještě jsem nepřišel na to, co by ho bavilo tak moc jako jíst,“ uvažoval nahlas. Rodina v dalších týdnech neprožívala dobré časy. Alžbeta brala léky na nervy, Pavol měl stres z práce, špatně spal. Tak ho Maroš vzal na vyjížďku na kolo.
Bětka nakonec skončila na několik týdnů na psychiatrické klinice, což pro Pavla znamenalo zásadní změnu. Musel se doma o vše postarat, řešil školu, domácnost, práci a na hubnutí nebyl čas ani energie. Navíc mu nikdo neuvařil, stravoval se u rodičů nebo v restauraci.
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„Když byla doma Bětka a já jsem dodržoval stravu a cvičení, to jsem měl všechno jako na zlatém talíři,“ posteskl si. Dokonce uvažoval i o tom, že proměnu kvůli rodině vzdá. Maroš se mu snažil vysvětlit, že se nemůže spoléhat na druhé.
„Stále jsi obézní, stále máš útrobní tuk, stále máš obalené srdce tukem, stále jsi takhle blízko od infarktu, ať chceš, nebo ne,“ kladl mu na srdce. „Nemusíš hubnout, ale tihle lidé (ukázal na rodinu) tě ještě budou potřebovat xy let. Jak chceš. Já tě zvážím a řekneme si ahoj,“ naznačoval konec.
Konec? Nevzdám to
Váha ukázala 119,5 kg, tedy víc, než byl cíl. „Chci od tebe jasné slovo: pokračuješ dále?,“ naléhal Maroš na Pavla. „Budu pokračovat,“ zněla odhodlaná odpověď. Devítiměsíční cíl byl podle trenéra brutálně těžký: 95 kg. „Ale já vím, že ho splníš, protože jsi bojovník,“ prohlásil.
Pavol s manželkou pak od něj dostali pobyt v lázních v Rajeckých Teplicích. „Ty si odměnu nezasloužíš, ale zaslouží si ji Bětka,“ rýpl si a dodal: „Abyste si společně odpočinuli a nabrali síly. Chci tě vidět už jen bojovat.“
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Po návratu domů se Pavol činil a snažil se manželce hodně pomáhat třeba nákupem potravin nebo úklidem domu. Na Vánoce si užíval i u stolu s tím, že jsou přece jen jednou do roka. Přiznal také, že se bojí operace. A i proto se děsil toho, že s každým shozeným kilogramem se blíží chvíle, kdy na ni bude muset jít.
Maroš se rozhodl vzít Pavla na hory a vyzkoušet jeho odhodlání. Naložil mu na záda třicetikilový náklad, jaký nosí nosiči na horskou chatu, a vydali se spolu s nimi vzhůru. Pavol to zvládl, i když si hrábl na dno sil. Maroš ho upozornil, že to jsou kila, kterých se může zbavit a bude se mu chodit lehčeji.
Na devítiměsíční vážení dorazil viditelně pohublý, ale přece jen o dost nesplnil. Navážil totiž 105 kilogramů. „Stále je to hodně,“ domlouval mu trenér. „Člověk by se neměl spokojit s průměrností, ale jít za dokonalostí.“ Kladl Pavlovi na srdce, že má budovat dál své návyky tak, aby se staly součástí jeho vlastní identity.“
Na konzultaci u plastického chirurga Pavol přiznal, že se bojí operace. Dozvěděl se, že je vhodným kandidátem, ale rozhodnout se musí sám. Na gala tak vyrazil ještě ve svém „starém“ neupraveném těle, přesto ale rodině vyrazil dech.
„Fešák, co?,“ ptal se Alžbety Maroš. „Znova jsem se zamilovala,“ usmívala se manželka. Přiznala také, že se zlepšily vztahy v rodině, naučili se s mužem lépe spolupracovat. Pavol se rozhodl, že když bude mít pod sto kilo, tak půjde na operaci. Pak si stoupl na váhu a ta ukázala krásných 99 kg.
„Je to extrémní, strašně mi pomohla Bětka a díky tvým radám a druhého Maroše jsem to pochopil,“ řekl Pavol trenérovi s vděkem. Celkem během proměny shodil 67 kilo.