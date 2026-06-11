Viktorie Veselá (23) je zaměstnaná jako operátorka výroby ve skladu, pracuje už od svých patnácti let. Žije sama v pronajatém pokoji v Trnavě.
Rodiče se rozvedli, když ještě nebyla ani na světě. Když jí bylo čtrnáct, dohodli se s otcem, že bude žít u něj. „To bylo v pátek. A v sobotu zemřel, havaroval na motorce,“ vylíčila svůj pohnutý osud v úvodu Extrémních proměn Viktorie. Zůstala proto s matkou, která ovšem pila a jednoho dne z nedbalosti podpálila byt. Tím pro Viktorii podle jejích slov definitivně skončilo dětství. Matka se posléze upila k smrti.
Po smrti rodičů zůstala sama. Má sice sestry, ale starší žije ve Švýcarsku a s mladší se moc nestýká. Starší sestra je ovšem tou, která byla Viktorii vždy oporou a do jisté míry jí nahradila rodiče.
I tak v minulosti bývaly noci, kdy spávala na ulici. Našla si brigádu v baru, přes noc pracovala a ráno šla do školy. „Když si člověk v patnácti musí platit nájem i stravu sám, tak je důležitější kvantita za nižší cenu,“ vysvětlila, proč jí kila začala přibývat.
Nepravidelná životospráva byla dalším důvodem. Před natáčením Proměn vstávala do práce už ve 4:30 a nesnídala. Téměř si nevařila, její hlavní výživou byl chleba. Jednoho dne si ale řekla dost. „Jsem mladá dívka, chci se líbit, chci ukázat, že jsem pěkná,“ slibovala si Viktorie od účasti v Extrémních proměnách.
Je třeba ji chválit
Trenér Maroš Molnár oznámil Viktorii, že si ji vybral do svého pořadu, a ještě ten den spolu vyrazili na třítýdenní bootcamp do Šamorína. Štáb myslel na všechno. Protože Viktorie nemá moc peněz, domluvili jí absenci v práci a zaplatili nájem.
První krůček k proměně bylo doběhnout poslední úsek cesty do hotelu. Viktoriina energie Maroše pozitivně udivila: „První dojem? Výborný. Už dlouho jsem neměl tak dobrý pocit. Miluju lidi, kteří přijdou s brutální energií.“
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U prvního vážení Maroš podotkl, že Viktorie, pokud je oblečená, nevypadá nijak zle. Když se však svlékla do spodního prádla, bylo jasné, že zdání klame a ve skutečnosti jde o vysoký stupeň obezity. To potvrdila i váha, která se zastavila na čísle 131. Maroš Viktorii jako první cíl stanovil 113 kilogramů.
Protože se Viktorie v minulosti věnovala gymnastice, byl první trénink gymnasticky laděný. Cviky byly poměrně jednoduché, aby je zvládla i s kily navíc.
Protože trénink odcvičila bez problému, připravil jí na závěr ještě „třešničku“: dvacet angličáků. Viktorie se rázem ocitla ve stresu. „Jakmile vznikne stres, tak ho špatně zvládá, protože se bojí selhání,“ všiml si Maroš. „Na základě psychologického posudku je třeba ji chválit a přesně jí říkat, co od ní očekávám. Prý je to nejideálnější komunikace, aby neselhala a měla na své cestě motivaci,“ odhalil divákům. Ukázalo se, že s angličáky nemá Viktorie žádný problém. S úsměvem usoudila, že se podcenila.
Viktorie se na začátku zdála být ideální svěřenkyní. Jak sama řekla: „Všeho chci udělat víc nebo rychleji.“ Překonávala své vlastní malé rekordy v jízdě na rotopedu i ve veslování. Od Maroše sklízela samou chválu.
Takový zápal si ovšem vyžádal svou daň. „Někdy mám takové bolesti, že nevím, jak zvládnu další trénink,“ svěřila se. Podle Maroše nešlo o to se zřídit, ale být v trénincích konzistentní celý rok. Viktorii prospíval dohled a pevný řád. Návrat domů měl být proto výzvou: dokáže držet tempo i bez dozoru?
Asi ses neměla hlásit
Doma Viktorii přivítala širší rodina, kterou štáb nechal svézt z různých koutů Slovenska i Evropy: dorazila jak Viktoriina mladší sestra, tak i starší sestra, která žije ve Švýcarsku.
Navštívil ji také výživový poradce Michal Páleník. Předal Viktorii jídelníček vytvořený na míru, který odpovídal jejím potřebám i chuťovým preferencím. Na rozdíl od ostatních účastníků s ní nevařil, nýbrž nakupoval. Chtěl jí totiž ukázat, že za málo peněz se dá koupit i kvalitní jídlo.
Relativní pohoda bootcampu se rozplynula. Bylo třeba řešit problémy reálného světa. Firma, kde byla zaměstnaná, neměla pro Viktorii další upotřebení, a ta si proto musela hledat novou práci.
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Kmotra jí nakonec domluvila práci v restauraci i s bydlením. Viktorie mezitím pilně cvičila a chodila na další pohovory. Finanční výpadek byl tak citelný, že jedno zaměstnání nestačilo na pokrytí všech nákladů. Usmálo se na ni štěstí, dostala práci ve firmě, kde měla obstarávat komunikaci s americkými zákazníky.
Musela tedy zvládat obě práce a nadto ještě proměnu. Nedostatek času se nevyhnutelně projevil. „Honem převléct, permanentně chodíš pozdě,“ vytkl jí Maroš v posilovně. Tréninky nestíhala a musela se neustále omlouvat.
„Asi jsi se neměla do Extrémních proměn hlásit. Nemůžeš trénovat a pracovat šestnáct nebo osmnáct hodin denně,“ láteřil Maroš. Viktorie odpověděla, že dva měsíce byla bez příjmu a musí tedy deficit dohnat. „Je vidět, že hubne, ale to hubnutí není ideální, protože je chaotické a přizpůsobené jejím pracovním povinnostem,“ dodal trenér později pro kamery.
Extrémní proměny Slovensko
Slovenská verze celosvětově úspěšné reality show o hubnutí se vrací na obrazovky televize Nova s novými díly. Představí se v nich dvanáct Slováků, které trápí stále rozšířenější civilizační choroba, těžká obezita. Odvážní dobrovolníci si pod vedením zkušeného profesionálního trenéra Maroše Molnára, nutričního terapeuta a dalších odborníků na zdravý životní styl dali za cíl bezpečně zhubnout výraznou část své tělesné hmotnosti. Během jednoho roku měli možnost získat druhou šanci na život. Sledujte jejich cestu počínaje 27. 5. každou středu od 20.20 na TV Nova.
Obával se, že tříměsíční cíl jeho svěřenkyně nesplní. Viktorie nicméně překvapila: nejenže cíl splnila, dokonce jej o tři kila podlezla, navážila 110 kilo.
Marošovy starosti ovšem nerozptýlila. Nebyl si jistý, zdali není Viktoriin výkon na úkor jejího zdraví. „Permanentní přetěžování těla nevede k úspěchu,“ varoval. Nový cíl byl 93 kilogramů.
Viktorie jela dále ve smrtícím tempu v práci i na trénincích. Maroš s ní měl další vážnou řeč: „Proč do toho nedáváš všechno?“ ptal se své svěřenkyně. „Na tréninky chodíš unavená, mrtvolně unavená, vymlouváš se na práci. Zameškáváš tři z pěti tréninků.“
Finance byly pro Viktorii stále velkým problémem, stejně jako pracovní zátěž. Pracovala s americkými zákazníky, tudíž pro časový posun musela dělat v noci. „To není zátěž jako číšnice nebo barmanka. Dělám s penězi, dělám s lidmi, musím se na tu angličtinu soustředit,“ plakala ve videodeníku. Její tělo nemohlo naplno regenerovat. Neměla se navíc o koho opřít, chyběli jí blízcí. „Myslím, že jsem se přecenila. Myslela jsem, že zvládnu všechno, ale nezvládám nic,“ svěřila se.
Marošovi později přiznala, že má dluhy, které ji stresují a nutí k obrovskému pracovnímu zápřahu. Maroš jí slíbil, že jí pomůže, aby měla čistý štít a mohla se soustředit na proměnu. Jak slíbil, tak učinil. Dluhy byly splaceny a finanční poradce Viktorii pomohl vytvořit vyvážený rozpočet.
Cíl jako Damoklův meč
Rozpočet se ozdravil, ale váha se zastavila. Viktorie hubla v průměru pouhých 200 gramů na týden. Stále málo spala, málo jedla a dřela v práci i v posilovně. Nevyhnutelně se zhroutila a skončila na infuzích v nemocnici.
Naštěstí mají účastníci Extrémních proměn k dispozici také psychologickou pomoc. „Změna těla znamená, že nesmíme zanedbávat svou pohodu,“ upozornila psycholožka Viktorii. „Hubnutí není až tak důležité, aby nám vzalo život.“
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Výživový poradce zase Viktorii varoval, že by její stav mohl přerůst až v poruchu příjmu potravy. „Takový příjem nestačí ani na pokrytí základních životních funkcí, natož ještě pro tréninky,“ řekl. „Potřebuješ minimálně 1 500 kalorií, abys při tvém výdeji mohla fungovat. Kdyby to takto bylo dlouhodobě, tak nejenže odpadneš, může to mít i vážnější důsledky.“
Viktorii tím vyděsil a sama sobě slíbila, že bude jíst více: „Uvědomila jsem si, že na sílu hubnout, jen abych splnila cíl, a dodrbat si celé zdraví nemá význam.“
Všechna tato zjištění přišla příliš pozdě. Šestiměsíční cíl se Viktorii splnit nepodařilo. Ba co hůř, unikl jí o celých devět kilogramů – navážila 102 kilo. Nový cíl byl 89 kilogramů. Špatnou náladu z vážení si Viktorie spravila v Tatrách jízdou na snowboardu pod vedením profesionální freestylové snowboardistky Barbory Števulové.
Po návratu z Tater dále pokračovala ve svém destruktivním tempu. Devítiměsíční cíl nad ní visel jako Damoklův meč. Stále málo jedla a v noci nemohla spát. „Jsem z toho vážení úzkostná. Kolikrát mi bylo tak zle, ale šla jsem, běhala jsem,“ svěřila se.
Nakonec se zhroutila přímo před Marošem, pouhý den před devítiměsíčním vážením. „Dneska jsem nejedla ani nepila kvůli zítřejšku,“ přiznala. „Já opravdu jím, jen poslední dny všechno vyzvracím.“ Podle svých slov se obávala, že bude „opět zklamáním“.
Po poradě s psycholožkou si Viktorii převzali odborníci na psychiatrické klinice. Tři dny hospitalizace si Viktorie pochvalovala. Předsevzala si, že se před vážením již nenechá tak rozhodit. Tentokrát vážení dopadlo dobře. Cíl splnila Viktorie přesně, propracovala se k 89 kilogramům. Nový cíl byl 79 kilo.
Maroš ji tak připustil na konzultaci k plastickému chirurgovi, který jí měl sdělit, zdali je vhodnou adeptkou pro operaci převislé kůže. Viktorii trápila hlavně povislá prsa. „Vzhledem k tomu, že zvažujete mateřství, bych rozsáhlejší modelaci nedoporučoval,“ konstatoval chirurg. Zmenšení prsou totiž znamená přerušení mlékovodů. Nakonec rozhodl, že Viktorie operaci nepotřebuje. Je mladá, její kůže se dobře stahuje a s největší pravděpodobností se přizpůsobí novým tvarům.
Od počátku natáčení uplynul hektický, avšak úspěšný rok. Viktorie se dočkala svého závěrečného gala. Po červeném koberci přišla krásná mladá žena v červených šatech, zcela nepodobná obtloustlé dívce, která se před kamery postavila na začátku.
Viktorie byla nejen hubenější, ale také viditelně veselejší. „Nikdy jsem se necítila lépe fyzicky i psychicky než poslední měsíc,“ potvrdila domněnky publika a podělila se o šťastné novinky: „Cítím se perfektně, jsem s rodinou, mám přítele. Jsem spokojená.“ Spokojená byla i s číslem, které se ukázalo na váze při posledním vážení: Viktorie se za rok propracovala k 79 kilům, shodila tedy 52 kilogramů.