Michal Mariányi (36) žije v Bratislavě. Má poměrně fyzicky náročné zaměstnání, pracuje u městské policie. Jeho tělo na to však nevypadalo, takřka celý život se potýká s extrémní obezitou. U fyzických zkoušek při vstupu k policii stěží prošel a bylo mu doporučeno, aby zhubl.
Byť se nadváha podepsala na vzhledu celého jeho těla, nejvíce ho trápila zvětšená prsa. „Jednou jsem opilý vyhrál miss mokré tričko,“ pochlubil se. Kvůli prsům se na veřejnosti nesvlékal, nechodil ani do bazénu a z každé příležitostné intimní zkušenosti si odnesl jen pocit studu a zklamání.
„Když jsem se svlékl, tak ta žena byla zděšená,“ svěřil se. „Normálně jsem viděl, jak valí oči a říká si, že jsem možná fajn, jsem výřečný, ale vypadám strašně.“ Ve svých šestatřiceti letech ještě neměl vážnější vztah.
V minulosti zažil šikanu, útočily na něho i šestičlenné skupinky spolužáků. „Věci mi skončily v koši, svačinu mi vyhodili z okna, protože prý žeru dost, podle toho jak vypadám,“ popisoval Michal. Jediným únikem z reality pro něho byly počítačové hry.
Michal nebyl se svým životem šťastný a své trápení zajídal. „Všichni mí známí mají ženu, děti, slušně placenou práci a já se po nocích ve dvanáctihodinových směnách tahám s bezdomovci a dávám botičky,“ postěžoval si a dodal: „Svůj život jsem si představoval úplně jinak.“
Přesto někde hluboko uvnitř věděl, že chce víc než jen přežívat. Už nechtěl být za outsidera. Toužil po partnerce, rodině a po tom, aby poznal, jaké je žít jako štíhlý člověk. „Chtěl bych, aby se sport, zdravá strava a pohyb staly součástí mé životosprávy,“ doufal. S tím vším se přihlásil do Extrémních proměn. Spolehnout se mohl na neochvějnou podporu rodičů.
Míša Výmluva
Trenér Maroš Molnár se převlékl za pouličního umělce bez licence, aby podle svých slov „naštval policajta“ a mohl ho následně pozvat do Extrémních proměn. Michal, jakmile delikventa odhalil, nabídku s úsměvem přijal.
Ten den ještě dokončil službu a další den už vyrazil s Marošem na třítýdenní bootcamp do Turecka. První vážení ukázalo, že se dopracoval k 132,9 kilogramům. „Překvapilo mě to, čekal jsem méně,“ zvedl obočí Maroš.
Svého nového svěřence rovnou vytáhl na první trénink, sestavený z různých cviků na pláži. „No tak, Miško, vstávej, překonej se!“ podporoval ho. „Vždyť mi nestačí plíce, do p*či!“ zněla odpověď. „Jeho fyzické schopnosti jsou na bodu mrazu,“ poznamenal Maroš. Michala nařkl z toho, že se na trénink „v*sral“.
Extrémní proměny Slovensko
Slovenská verze celosvětově úspěšné reality show o hubnutí se vrací na obrazovky televize Nova s novými díly. Představí se v nich dvanáct Slováků, které trápí stále rozšířenější civilizační choroba, těžká obezita. Odvážní dobrovolníci si pod vedením zkušeného profesionálního trenéra Maroše Molnára, nutričního terapeuta a dalších odborníků na zdravý životní styl dali za cíl bezpečně zhubnout výraznou část své tělesné hmotnosti. Během jednoho roku měli možnost získat druhou šanci na život. Sledujte jejich cestu počínaje 27. 5. každou středu od 20:20 na TV Nova.
Michal s Marošem spolu bojovali i nadále. Trenérovi se nelíbilo, že se jeho svěřenec neustále na něco vymlouvá. Začal mu přezdívat „Pan Výmluva“. „Takto se nedá fungovat celý rok. Nejde pak udělat změny, které musí vycházet od tebe, ne ode mě,“ upozornil ho. Nelichotivá přezdívka Michala zamrzela a začal se více snažit.
Ty ses vyžral!
Po návratu čekala Michala doma rodina a jako překvapení také malá domácí posilovna. Maroš mu nastavil tříměsíční cíl: 112 kilogramů.
Změny byly už po třech týdnech viditelné. „Zmenšila se mi prsa, teď mám tak jeden a půlky, možná slabé dvojky, což je lepší než to, co jsem měl kdysi,“ zhodnotil.
„Na sladkosti jsem úplně zapomněl,“ řekl výživovému poradci, který mu přišel pomoct s nákupy. Nešvarem, který si zatím neuměl odpustit, byly polotovary. Ty jedl, aby ušetřil.
Výživový poradce mu ukázal, že nakupovat levně lze i zdravé potraviny. Zatímco jeho „zdravý“ nákupní košík vyšel na necelých 110 eur, Michalův, plný polotovarů a sladkostí, na 160 eur. Jídelníček Michalovi nastavil na 2300-2400 kcal, rozdělených do čtyř jídel, protože Michal preferuje větší porce.
I tak však Michal bojoval s urputnými pocity hladu, především během nočních směn. „Půlnoční snack a podívejte se, co mám: proteinový pudink. Hurá! A borůvky. Ještě lepší!,“ žehral ve video deníku.
Byl také přepracovaný a měl málo volna. „Všichni ostatní mají doma přítelkyni, partnerku, manželku nebo matku a já nemám doma nikoho,“ stěžoval si. Záminkou k nářku nebyla samota, nýbrž úklid. „Podívejte se na tu kupu věcí, které si musím vyprat! Nikdo mi to neudělá, musím si to udělat sám!“
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Michalovo špatné rozpoložení neuniklo Marošovi: „Je pár týdnů po bootcampu a Mišova aklimatizace neprobíhá úplně dobře.“ Vyvezl ho proto lézt na skály, aby si neustále na něco nestěžoval, ale plně se soustředil na každý svůj krok. Byť jednou uklouzl, bez reptání pokračoval a skálu zdolal.
Nahoře už na něho čekal Maroš. Na rovinu se ho zeptal, zda ho proměna baví. „Přiznám se, že mě to ani nebaví. To tempo je vražedné,“ odpověděl Michal. „Dělám dvanáctihodinové směny, a když ne, tak chodím cvičit dvakrát denně k tobě nebo jednou denně a pak minimálně hodinové kardio,“ vypočítal Michal.
„Však ty jsi se vyžral,“ odpověděl s lehce pohrdavým smíchem Maroš. „Nemáš čas na osobní život? Pět hodin přece nevaříš. Pět hodin nesedíš na kávě. Jsi lenivý, lenivý a pohodlný,“ osočil ho. Michal se rozhodl svou účast nevzdat, aby si neudělal ostudu před celým národem.
Sport nemiluje Míšu
Ostudu si rozhodně neutrhl, naopak. Tříměsíční vážení odhalilo, že cíl podlezl o téměř čtyři kila. Navážil jen něco málo přes 108 kilogramů. „Famózní začátek,“ pochválil ho Maroš a zatleskal mu. Šestiměsíční cíl byl 92 kilo.
V dalších týdnech a měsících Michal hubl před očima. „Přestal se vymlouvat a jeho aktivita v posilovně vzrostla,“ všiml si Maroš. „Snaží se mnohem víc, a to i přesto, že Míša nemiluje sport a sport nemiluje Míšu.“
Michal měl i jinou motivaci než změnu vizáže. Aktivně začal uvažovat o změně práce, chtěl se dostat na ministerstvo obrany. „Chtěl bych práci, kde si musím udržovat kondičku, protože se znám. Jsem lenivá hlista a za rok bych byl tam, kde jsem začínal,“ přiznal s úsměvem.
V té samé době mu ovšem nevyšel vztah, který chtěl rozvíjet. „Upřímně? Myslím, že mě to v hubnutí zbrzdilo tak o měsíc,“ zaznamenal do video deníku. V posilovně byl myšlenkami mimo. „Je těžké hubnout, když nemám žádnou domácí podporu,“ mínil. Hmotnost mu stála a hrozilo, že šestiměsíční cíl nesplní.
Pod Marošovým vedením začal opět makat. To, co zameškal, však už dohnat nedokázal. Navážil 97,65 kila, přičemž cíl byl 92 kilogramů. Nový cíl Maroš nastavil na 86 kilogramů. „Míša bude potřebovat větší podporu než doteď,“ myslel si jeho otec Peter. „Teď se to láme a ukáže se jeho charakter, jestli na to vůbec má.“
„Všechno co bylo, bylo, máme novou váhu, od které se odpíchneme a uděláme všechno proto, abys nový cíl splnil,“ podpořil svého svěřence Maroš. Motivace byla silná: Michala přihlásil na Spartan Race.
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Fyzické i psychické dno
Silná byla ovšem jen zdánlivě. Michal zameškával tréninky, jednou byl unavený, pak bylo zase špatné počasí… „Mám pocit, že Míša Výmluva se zase objevil,“ poznamenal otec. Synovi promluvil do duše.
Ukázalo se, že úspěšně. Michal začal zase dřít, aby složil v Akademii ozbrojených sil fyzické testy. Do ozbrojených složek ho ovšem nepřijali, fyzické sice splnil, pohořel však na psychologických testech. „Nevím, co teď budu dělat. Moje plány jdou do p*dele. Jdu na svoje fyzické a psychické dno,“ lamentoval.
Čekal ho ovšem ještě Spartan Race. Michal nebyl vůbec nadšený, trénoval jen z povinnosti. „Vždycky se mi v hlavě ozve ten loser, který mi řekne, abych v moc nedoufal,“ svěřil se. Devítiměsíční dřina se však vyplatila. Spartan Race úspěšně dokončil. Rozhodl se také znovu přihlásit na zkoušku pro vstup do ozbrojených složek, která se měla konat za šest měsíců.
V mezičase výrazně zhubl, kůže na něm vyloženě visela. „Prsa vypadají jak psí uši a to břicho vypadá otřesně, všechnu tu kůži si můžu vzít takto do ruky,“ zhodnotil se před zrcadlem. Záchranou měla být operace převislé kůže. Při devítiměsíčním vážení vyšlo najevo, že je vhodným adeptem. Navážil 85 kilo a u plastického chirurga si vyslechl příznivý verdikt.
Nový Michal nemohl být od toho starého odlišnější. Nejen fyzicky, ale i psychicky. Na závěrečném gala to potvrdil jeho otec: „Míšův přístup byl takový ‚Toto se nedá, protože to nebo ono,’ ale když jste si ho vy vzali do parády, tak jste stvořili nového člověka.“
„Je za mnou dlouhá strastiplná pouť, která mi změnila život,“ zhodnotil uplynulý rok sám Michal. „Jsem rád, že jsem se jí mohl zúčastnit a být jejím hlavním hrdinou.“ Poslední vážení stvrdilo Michalovu novou hmotnost: 85 kilo. Za rok se mu tedy podařilo shodit 48 kilogramů.