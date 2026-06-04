Martin Knižka (30) je dobrosrdečný, milující manžel a táta. Pracuje jako řidič u dopravní zdravotní služby, přičemž objíždí pacienty po celém Slovensku. Jeho život měl až donedávna ke zdravému ideálu daleko. Kvůli chronické pohodlnosti čím dál víc cítil, že nestačí nejen své rodině, ale ani nárokům v práci.
Před lety přitom býval velmi aktivní. Lezl po horách, na kole projel polovinu Slovenska a vedl úplně jiný život než dnes. „Dřív takový nebyl. Byl akční. Když jsme spolu začali chodit, tak mě pořád tahal do Tater na túry,“ vzpomínala jeho manželka Andrea s nádechem hořkosti v hlase.
Podle Martinovy matky na tom nesla aspoň část viny ona: „Ztloustl, když se oženil. Manželka dobře vaří.“ Martin si rád dopřával nezdravé jídlo, sám ho s oblibou vařil, nepohrdl pivem. V práci se stávalo, že celý den nejedl, a když přišel domů, snědl vše, na co přišel: celé kuře, plný talíř segedínského guláše, potom si dal ještě dezert a zapil to pivem. Většinu volného času trávil na gauči.
Trpěla tím celá jeho rodina. „Proč si s vámi tatínek nehraje?“ „Protože rád pije s kamarády pivo,“ prozradily kamerám jeho dvě dcery. „Přijde z práce, lehne si do ložnice a čeká, až všechno udělám. Potom přijde, lehne si na gauč a zeptá se mě, jestli se jdeme dívat na film,“ svěřila se manželka. Partneři se často hádali a už se stalo, že se spolu týden nebavili.
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Andrea se nadto stále víc obávala o Martinovo zdraví. Tím spíš, že ona sama je diabetička. „Je mu třicet let a bere léky na tlak,“ odhalila se slzami v očích. Martin si všechna rizika uvědomoval, a právě proto se rozhodl pro změnu. Důležitým faktorem bylo také usmíření s otcem, který žije zdravě a sportuje, a ze svého obézního syna byl zklamaný.
Je přede mnou dlouhá cesta
Trenér Maroš Molnár se přestrojil za zraněného bikera, aby Martinovi v sanitce oznámil, že si ho vybral do Extrémních proměn. Pod vedením trenéra a dalších odborníků čekalo Martina 365 dní tvrdé práce, během kterých musel překonat sám sebe a zásadně proměnit svůj život. První vážení proběhlo před rodinou. Váha ukázala číslo 164.
Ještě ten samý den vyrazili Martin s Marošem na třítýdenní bootcamp. Aby se přesvědčil, že jeho nový svěřenec o proměnu opravdu stojí, nechal ho trenér jít závěrečný kus cesty pěšky. Dal mu přitom své chytré hodinky, aby mohl zkontrolovat, za jak dlouho oněch 4,4 kilometru urazil.
Martin došel do hotelu za 46 minut a 53 sekund. „Bída, polepším se,“ zhodnotil svůj výkon. Maroš byl ale spokojený. „Super je, že to ušel, a bez brblání. A to je dost, protože spousta lidí by začala reptat ‚ježíš a proč a nemůžeme…‘“
Martin před časem dělal aktivně crossfit a podařilo se mu shodit dvacet kilo. Pak je ovšem zase nabral. Maroš měl aspoň na co navazovat. Nebylo tedy žádným překvapením, že prvním tréninkem byl právě crossfit. Trénink Martin zvládl, ale zadýchaný a unavený byl víc, než předpokládal. „Nečekal jsem, že na tom budu tak špatně. Ale už včera při cestě do hotelu jsem se přesvědčil, že je to bída,“ prohlásil.
Byl ale odhodlaný dřít, co mu síly stačily. Za pár dní už mohl do video deníku zaznamenat: „Už se dostávám do formy, není to tak těžké jako na začátku. Ještě je ale přede mnou dlouhá cesta.“ Vyhovovalo mu, že má nad sebou dozor – Maroše, který mu nedovolil polevit.
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Příště mi nebudeš stačit
Po Martinově návratu si jeho manželka Andrea hned všimla, že ubral na váze. „Stálo to za to, vypadá strašně dobře,“ nešetřila chválou. Přivítání Martina potěšilo: „Když jsem viděl, jak mě dnes děti a manželka přivítaly, tak jsem věděl, že do toho musím jít na dvě stě procent, ne jen na sto.“ Maroš mu vybavil malou domácí posilovnu, aby své plány mohl uvést ve skutečnost. Tříměsíční cíl nastavil na 136 kilo.
Martina poté navštívil nutriční terapeut. „Jsem tu proto, abych ti ukázal nové jídlo, které sis dosud nedával, říká se mu snídaně,“ sdělil mu. „Moje snídaně byla kolem jedné druhé hodiny odpoledne,“ zastyděl se Martin. Ideální „raňajky“ se měly skládat z chleba, šunky, cottage sýra, olivového oleje a zeleniny.
Extrémní proměny Slovensko
Slovenská verze celosvětově úspěšné reality show o hubnutí se vrací na obrazovky televize Nova s novými díly. Představí se v nich dvanáct Slováků, které trápí stále rozšířenější civilizační choroba, těžká obezita. Odvážní dobrovolníci si pod vedením zkušeného profesionálního trenéra Maroše Molnára, nutričního terapeuta a dalších odborníků na zdravý životní styl dali za cíl bezpečně zhubnout výraznou část své tělesné hmotnosti. Během jednoho roku měli možnost získat druhou šanci na život. Sledujte jejich cestu počínaje 27. 5. každou středu od 20.20 na TV Nova.
Martinův jídelníček měl mít nově kolem 2 000 kcal denně, rozdělených do čtyř jídel. Nutriční terapeut odhalil, že jen Martinův kalorický příjem z piva byl dosud asi kolem 1 500 kcal. „Nejsi daleko od toho, abys měl cukrovku, za kterou můžeš jen a jen ty,“ upozornil ho.
Zanedlouho už se Martin radoval, že bez problémů vyleze v nemocnici do třetího poschodí. Maroš jeho radost krotil. Chtěl mu ukázat, že se sice z dílčích úspěchů radovat může, ale jeho cesta zdaleka nekončí. Vytáhl ho proto na Slezský dům ve Vysokých Tatrách. Taková túra už dala Martinovi zabrat, ale nevzdal se. „Příště, když sem půjdeme, tak už mi nebudeš stačit ty,“ řekl Marošovi. „To víš, že se nemůže stát, ale můžeš se ke mně přiblížit,“ opáčil trenér.
Martin aktivně sportoval, plaval, chodil na túry a dřel v posilovně. Přestal také brát léky na tlak. Váha se ale zasekla. Maroš si pro něj proto připravil výzvu: v rámci organizované akce měl přeplavat Dunaj. „Takové výzvy by mu měly dodat nadšení, adrenalin a chuť se sebou stále něco dělat,“ sliboval si. „Není to těžký challenge. Je ale důležité přijít na to, že když se do něčeho zahryzne, tak to dokáže. Musí si věřit.“ Sladký pocit vítězství si měl Martin zafixovat, aby ho stále motivoval i v následujících měsících. Martin všechny překvapil, na druhý břeh doplaval mezi prvními.
Před tříměsíčním vážením byla celá rodina nervózní. Martinův posun totiž nebyl úplně jednoznačný. Cíl nicméně podlezl, navážil 135 kilo. Nová meta byla 116 kilogramů.
Další metou bylo zlepšit vztah s manželkou. Andrea byla nadšená, že Martin hubne. Na druhou stranu se její muž vůbec nestaral o domácnost a zahradu. „Stačí hodina denně,“ zastala se snachy tchyně. „Ale ty víš, že já tu hodinu často nemám. Musím vařit, musím si všechno chystat, chodit na tréninky, víš, kdy chodím z práce. Nebudu dělat na zahradě, když chci být taky někdy s dětmi,“ vypočítal Martin.
„Mám už dost toho bordelu v kuchyni,“ přiznala Andrea. „Máme toho všichni dost.“ Vadilo jí, že musí být svému manželovi neustále k dispozici, dělat všechnu práci doma a kolem dětí bez jakékoliv podpory. Maroš páru domluvil návštěvu psycholožky. „Vztahy se upravily, je to lepší. Martin lépe vypadá i se lépe cítí,“ zhodnotila Andrea po nějaké době.
Zděsil jsem se sám sebe
Šestiměsíční vážení proběhlo v Martinově staré škole. Dorazili všichni důležití lidé jeho života – kromě rodičů. „Chápu otce, proč byl na mě naštvaný. Před týdnem jsem si prohlížel fotky, jak jsem vypadal, když jsem posílal přihlášku do Extrémních proměn,“ líčil Martin. „Zděsil jsem se sám sebe, bylo to strašné.“
Šestiměsíční vážení pro něj bylo zklamáním. Navážil 117 kilo, tedy o kilogram více, než byl cíl. „Zavládlo zklamání. Když se svlékl, tak jsem si myslel, že to úplně přesně dá,“ hodnotil Maroš. Jako nový cíl vytyčil rovných sto kilo.
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Svému svěřenci sdělil, že ho přihlásil na závod Half Ironman na Lanzarote na Kanárských ostrovech. „Je to jedna z největších výzev, které jsem kdy někomu dal v Extrémních proměnách,“ prozradil. Jednalo se o dva kilometry plavání v moři, 90 kilometrů na kole v kopcovitém terénu a půlmaraton. „Chci mu ukázat, že sáhnout si na dno je nejdůležitější. Když zvládne takovou překážku, tak v životě zvládne každou další,“ mínil Maroš.
Další týdny se nesly ve znamení příprav na Half Ironmana. Martin běhal, plaval a jezdil na kole s plnou podporou své ženy. Přál si, aby ho na Kanáry jel podpořit otec, ten ale odmítl.
Martin čekal, že největším oříškem bude plavání, zvládl ho ovšem s přehledem. Během cyklistického závodu píchl duši. Ani on, ani Maroš neměli sadu pro opravu, pomohl jim jiný závodník. Ztratili asi dvacet minut času, srdnatě však pokračovali dále.
Během běžeckého závodu zažil Martin velkou krizi. Jedno kolo šel a během toho volal své ženě. „Deset kilometrů zbývá? Lásko, to dáš,“ ujistila ho. A skutečně to dal. V dalším videohovoru už jí mohl ukázat medaili. „Už nejsem ten tlustý Martin, který nic nedokázal a nic nedělal. Dneska jsem toho zvládl hodně,“ pochválil se právem.
Neusnul ovšem na vavřínech. Ve video deníku se objevily záběry, jak zvedá těžké činky. „Makám jako fretka, abych do gala shodil kila, co potřebuju,“ zaznamenal. K jeho pokrokům se vyjádřil i otec: „Otec konečně uznal, že jsem něco dokázal. Řekl mi klobouk dolů za to, co jsem dokázal.“ Jejich vztahy se prý v poslední době zlepšily.
Vrásky mu nyní přidělávalo devítiměsíční vážení. Mělo se totiž rozhodnout o tom, zda kožní přebytek bude tak velký, aby mohl podstoupit operaci převislé kůže. „Dneska je to brutální stres. Bojím se, abych nepřišel o operaci,“ přiznal.
Cíl opět nesplnil, tentokrát o dvě kila. „Tolik jsem měl naposledy na střední škole na stužkováku,“ odpověděl na Marošovu otázku, kdy naposledy tolik vážil. Zklamání se mu ovšem zračilo ve tváři. Cíl nesplnil už podruhé, přesto ho trenér připustil na konzultaci k plastickému chirurgovi. „Tu operaci potřebuju a chci, abych mohl celý starý život hodit za hlavu,“ poznamenal Martin sklesle.
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Vypadalo to, že ani chirurg nebude mít dobré zprávy. „Je vidět, že jste cíl nesplnil, protože v oblasti břicha je tam ještě relativně velký nadbytek,“ řekl. Nakonec se ovšem uvolil operaci provést.
Za tři měsíce dorazil Martin na závěrečné gala v novém těle, které si v průběhu roku vybojoval. V modrém obleku vypadal jako úplně jiný člověk než ten, jehož postava se promítala na pozadí.
Jako překvapení dorazila Andrea, která se původně měla starat o nemocnou dceru. Nepřišel však Martinův otec, kterého neobměkčily ani synovy úspěchy. Martina to mrzelo, ale nenechal si zkazit radost.
„Nejenže zhubl, ale urovnal si všechno v hlavě. Dokázal skloubit rodinu, cvičení a přišel na to, že se to dá,“ ocenila manžela Andrea. Martin si naposledy stoupl na váhu. Ukázalo se, že nově váží 94 kilogramů. Za rok se mu tedy podařilo zhubnout sedmdesát kilo.