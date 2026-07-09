Kamila Zemančíková (41) provozuje s přítelem malý hobby obchod. Svůj život popsala jako „přežívání“. Stud za to, jak vypadala, ji uvěznil ve vlastním domě a mezi lidi vycházela jen zřídka. Nepříjemné pohledy okolí nedokázala snášet. Útěchu hledala v jídle a bludný kruh, do kterého se dostala, neměl konce.
„Když jdeme po ulici nebo do obchodu, tak vidím pohledy lidí, kteří se za ní otáčejí a říkají si, proč proboha se sebou něco neudělá,“ popsala její matka. „Je mi to líto a nevím, s čím bojuje. Na sobě nenechá nic znát.“
Z kdysi štíhlé mladé dívky se v průběhu let stala extrémně obézní žena. Tloustnout začala po rozvodu. Bývalý manžel ji týral fyzicky i psychicky. „Nakonec se sbalil, našel si novou partnerku a bez vysvětlení odešel,“ svěřila se Kamila. „Půl roku jen plakala, jedla, plakala, jedla,“ dodala její matka.
Extrémní proměny Slovensko
Slovenská verze celosvětově úspěšné reality show o hubnutí se vrací na obrazovky televize Nova s novými díly. Představí se v nich dvanáct Slováků, které trápí stále rozšířenější civilizační choroba, těžká obezita. Odvážní dobrovolníci si pod vedením zkušeného profesionálního trenéra Maroše Molnára, nutričního terapeuta a dalších odborníků na zdravý životní styl dali za cíl bezpečně zhubnout výraznou část své tělesné hmotnosti. Během jednoho roku měli možnost získat druhou šanci na život. Sledujte jejich cestu počínaje 27. 5. každou středu od 20:20 na TV Nova.
Vlivem traumatu a obezity se Kamila stala matkou na plný úvazek. S nebývalou intenzitou vychovávala své dva syny a starala se o malé hospodářství. Nemyslela přitom vůbec na sebe.
Obezita zasáhla nejen do jejího osobního života, ale i zdraví. Plíce jí prorostly tukem, klouby byly vystaveny nadměrné zátěži. S partnerem Jankem se Kamile za osmnáct let nepodařilo počít dítě.
Janek přitom po vlastním dítěti nesmírně toužil. Jinak mu Kamilina obezita až tolik nevadila. Svou přítelkyni měl rád takovou, jaká je. „Když mi bylo těch 23 let, tak mi to asi vadilo. Tehdy mi říkala, že má osmdesát kilo a přitom měla třeba 140 nebo 150,“ svěřil se. „Co se týče vizáže, je mi to fakt jedno.“
Kamila však došla k názoru, že má poslední šanci zvrátit svůj osud. Pokud by životní styl nezměnila, jeho důsledky by ji brzy dohnaly. Její partner i dva synové si přáli jediné – aby tentokrát uspěla. S jejich požehnáním se přihlásila do Extrémních proměn.
Kuchaře zabiju
Trenér Maroš Molnár oznámil Kamile, že si ji vybral do Extrémních proměn, na hokejovém zápase. Ocitnout se v hledáčku celého stadionu pro ni bylo vystoupením z komfortní zóny. S pohnutím však nabídku přijala. Ještě ten den si odjela sbalit a s Marošem vyrazila na třítýdenní bootcamp do turecké Antalye.
„Chci, aby ses soustředila na sebe,“ řekl Maroš po příletu své nové svěřenkyni. „Ne na své děti, ne na manžela, ne na zvířata, ale jen a jen na sebe.“ První vážení ukázalo, že se Kamila projedla k téměř 157 kilogramům. Před prvním těhotenstvím přitom měla 65 kilogramů.
„Jedno je jisté,“ oznámil Maroš kamerám. „Budu muset zavolat psychologa, který mi bude v průběhu celého roku pomáhat s jejím myšlením a s jejím nastavením.“ Kamila měla neustále na krajíčku, bojovala s pocity méněcennosti a zklamání. Zároveň byla šťastná, že se konečně odhodlala se svou váhou něco dělat.
Při vyšetření vyšlo najevo, že její BMI je 52, má v těle 47 procent tuku a její tělo odpovídá 55 leté ženě. Její ideální váha by měla být šedesát kilo.
|
Lži a výmluvy. Jaro vážil 265 kilo, Extrémní proměny mu měly zachránit život
První trénink, složený z různých cviků na schodech a tahání závaží, zvládla s přehledem. Maroš měl pro ni jen slova chvály: „Kamila to zvládla fantasticky! Je vidět, že se sebou chce něco dělat, chce být na sebe pyšná a může to být moc pěkná proměna.“
O něco hůř zvládala Kamila proměnu jídelníčku. „Jako každý druhý den máme odporné masové koule. Fantazie těchto kuchařů je na bodu mrazu,“ stěžovala si ve videodeníku. Jiný den se nechala slyšet: „Zase budeme mít to hnusné hovězí. Já ty kuchaře, přisámbohu, zabiju!“
Těžce také zvládala odloučení od svých kluků. „Myslela jsem si, že to bez nich zvládnu, ale asi to nezvládnu, všichni mi hrozně chybí,“ plakala na pokoji.
Na trénincích nebyla sama sebou, cviky se jí nedařily. Intervence psycholožky byla nezbytná. Pod jejím dohledem se Kamilino nastavení pomalu ale jistě měnilo. „Přestala jsem myslet na chujoviny a soustředím se sama na sebe,“ prohlásila po pár dnech.
Nikdy nepřijde, nikdy mě nepochválí
Po návratu z Turecka nechal Maroš Kamile vybavit domácí posilovnu a nastavil tříměsíční cíl: 133 kilogramů. „Je vám jasné, že se budete stravovat se mnou?“ ohlásila Kamila rodině.
S výživou jí přijel poradit nutriční terapeut. Protože má Kamila ráda sladké, naučil ji připravovat banánový chlebík plný bílkovin. „Důvodem, proč přibíráme z mouky, je množství,“ poučil ji. „Když budeme každý den jíst pečivo, pizzu nebo těstoviny, tak máme problém.“
Důležité je proto podle něj moučné výrobky omezit, případně si vypomoct celozrnnými variantami. Kamile pak terapeut předal poukázky na nákup potravin a jídelníčky vytvořené na míru. Její denní příjem měl být okolo 2 100 kcal.
|
Sušenky, čokoládky, řízky. Pavol se zbavil přejídání a shodil 67 kil
Kamila brala svou proměnu vážně. K tréninkům, které jí naplánoval Maroš, si přibrala třikrát týdně plavání a dvakrát kruhový trénink. „Jsem unavená jako pes, ani se neudržím na nohou. Ale jdu ještě na bazén a pak do práce,“ zaznamenala si do videodeníku. V práci ji naštěstí do velké míry zastoupil přítel.
Tím ovšem podpora blízkých končila. „Všichni mi slibovali, jak při mě budou stát a cvičit se mnou, ale pravda je taková, že cvičím sama,“ svěřila se plačtivě. „Každý má svůj vlastní program a neudělají si na mě čas.“ Zranilo ji také to, že si k svátku přála dostat bosu, ale nikdo její přání nesplnil.
Maroš měl starosti: „Kamila svou proměnu bere opravdu zhurta, což není vůbec dobré.“ Přijel své svěřenkyni domluvit. Jak mu prozradil její syn, tréninky měla osmnáctkrát týdně. „Ty si myslíš, že jsi schopná toto udržet jedenáct měsíců? Ne, nejsi. Musíš taky regenerovat,“ varoval ji Maroš. Na společném výšlapu jí naložil těžká závaží, aby pochopila, že se nemůže přetěžovat. Zdálo se, že si Kamila dá říct.
Tříměsíční vážení proběhlo na Kráľově hoľe, nejvyšším vrcholu Nízkých Tater, na který se Kamila dříve snažila – neúspěšně – vylézt. Nyní se jí šlo o poznání lehčeji a horu pokořila. Maroš si na vrcholu podal jejího syna, že s ní netrénuje, ani jí nekoupil vytouženou bosu. Tu jí nakonec předal sám.
Pak už si Kamila stoupla na váhu. Jejímu zápalu odpovídaly i výsledky: navážila 126,8 kilogramů, tedy o 6,2 kila méně, než byl cíl. Nová meta byla 110 kilo. Kamila byla šťastná, ale mrzelo ji, že ji nepřišel podpořit otec, se kterým má dlouhodobě komplikovaný vztah.
Kromě váhového cíle si Kamila stanovila i jiný cíl: uběhnout čtyřkilometrový charitativní běh. Pravidelně proto začala běhat a závod bez problémů uběhla.
„Kamila je dost orientovaná na výkon a na neustálé dokazování něčeho někomu,“ poznamenala psycholožka. „Má totiž očekávání přijetí, ocenění. To může pramenit z jejího vztahu s otcem. Protože to bylo to, co od něho vždy potřebovala.“
Otce Kamila pozvala i na šestiměsíční vážení. Opět ovšem nedorazil. Kamila přitom zaznamenala další velký úspěch: místo vytyčených 110 navážila 103,75 kila. „Nikdy nepřijde, nikdy mi neřekne, že je na mě hrdý. Neřekl mi to ani jedinkrát. V podstatě se se mnou ani nebaví,“ vypočítávala Kamila hořce, ačkoliv jí číslo na váze udělalo radost.
Nový cíl byl odvážný: 88 kilo. Maroš měl pro svou svěřenkyni také odměnu, kúru na specializované klinice. Měla jí pomoci s vypadáváním vlasů, jež Kamilu trápilo.
Jsem tu, žiji a chci žít
Tím však dobré zprávy končily. Zanedlouho na to Kamila spadla a zranila si nohu. O pár dní později jí zemřel otec. „Kamilu to hodně vzalo,“ řekl Maroš Molnár, který za svou svěřenkyní přijel, aby s ním prošla nové cviky, uzpůsobené zraněné noze. „Nevím, jestli dneska přijde, ale všechno akceptuju, protože to není jednoduché.“
Kamila přišla a rozhovořila se o otci. „Vztahy mezi námi byly hrozné. Oba jsme byli hodně tvrdohlaví a nikdo neudělal krok k nějakému smíření,“ vyčítala si. „Nikdy si neodpustím, že můj táta nevěděl, že ho mám strašně ráda a že ho potřebuju.“ Mrzelo ji, že otec neuvidí, jak se dokázala změnit, že ji nespatří na gala v krásných šatech.
|
Dřina, pot a slzy kvůli dítěti. Monika v Extrémních proměnách zhubla 57 kilo
„Ale přestaň,“ domlouval jí Maroš. „Neděláš to jen pro tátu. Děláš to pro sebe, pro mámu, pro syny.“ Poslal ji na wellness pobyt na horách, aby přišla na jiné myšlenky. Čekala ji také vytoužená vlasová kúra.
Na devítiměsíčním vážení byla Kamila k nepoznání. Nejen, že byla viditelně pohublá, měla hustější vlasy a novou barvu. „Neblázni! Z takové baby ses takhle scvrkla a taková jsi nádherná,“ opěvoval ji Maroš.
Jeho předpoklad, že Kamila vyjde z období smutku silnější než kdy dříve, se naplnil. „Když táta umřel, tak mi to bylo strašně líto. Ale já jsem tu, já žiji a strašně chci žít, což mě nastartovalo,“ svěřila se mu Kamila. „Nezhřešila jsem, nevrátila jsem se do starých kolejí.“
Cíl opět splnila, navážila 87 kilo, tedy o kilo méně, než měla stanoveno. Maroš ji připustil k plastickému chirurgovi, který jí měl sdělit, zda je vhodnou adeptkou pro operaci převislé kůže. Verdikt byl pozitivní.
Jak operace a poslední tři měsíce proměny dopadly, se ukázalo na závěrečném galavečeru. „Je krásná, omládla o patnáct roků,“ vysekl jí poklonu syn. Diváci s ním nemohli než souhlasit. Kamila vypadala skvěle, oproti svému starému já byla vizuálně poloviční.
Odpovídala tomu i její nová váha – 78 kilogramů. Za rok se Kamile podařilo shodit neuvěřitelných 79 kilo, tedy více než polovinu své váhy. Aby té radosti nebylo málo, přítel Janek ji na pódiu požádal o ruku.