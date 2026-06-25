Osobní bankéřka Monika Pajtinková (30) si myslela, že je šťastná, až do okamžiku, kdy se s manželem Prosperem rozhodli, že by mohli založit rodinu. Když se přihlásila do Extrémních proměn, byli spolu už 13 let, vzali se před pěti roky. Na svatebních fotkách Monika Prospera nesla přes práh, protože novomanžel by ji neunesl. Vážila tehdy skoro 140 kilogramů.
„Já svoji ženu miluju. Nemiluju ji proto, že je obézní, nebo kdyby byla štíhlá, tak z toho důvodu, že je štíhlá. Miluji ji proto, jaká je,“ popsal svůj postoj šedesátikilový Prosper a dodal, že mu přece jen manželčina obezita tak úplně nevyhovuje. Rád by s ní chodil na procházky a turistiku.
Monika ovšem nejraději lenoší a také ráda jí. „Do této podoby jsem dospěla neuváženým a nekontrolovaným přejídáním se,“ přiznala zkroušeně s tím, že by na ni měl být manžel tvrdší. Prosper se ale nerad hádá a jeho žena se lehko urazí. „Možná je to i moje vina, kam jsme se dostali,“ uvažoval.
„Jakmile mám chuť na sladké, tak mě nezadrží nic – to byste mě museli odstavit od debetních a kreditních karet, pak bych si možná nic nekoupila,“ přiznala Monika, která byla zvyklá mít neustále doma ohromné zásoby jídla.
„Já si pamatuju, že jsem byla vždycky obézní. Žiju se sebou tak, jak jsem, ale nikdy jsem neměla tu váhu, kterou jsem si představovala,“ přiznala mladá žena s tím, že se při intimních chvilkách za své tělo stydí. „Obezita v mém životě způsobuje hlavně zdravotní komplikace, chtěla bych mít rodinu a dítě, ale v tomto těle to jednoduše nejde,“ dodala.
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S lítostí sledovala své kamarádky, které mají děti, ale jí lékař oznámil, že pokud chce otěhotnět, musí zhubnout pod sto kilo. Dokonce měla takové stavy, že říkala manželovi, aby si našel někoho, s kým dítě mít může. „Byla jsem v takovém kruhu a nedokázala jsem se z něj dostat,“ připustila Monika, která se přihlásila do Extrémních proměn Slovensko, aby si splnila svůj sen o rodině.
Já osobně bych to nedal!
Trenér Maroš Molnár se převlékl za příslušníka městské policie a jel před její banku, aby jí dal botičku na auto s tím, že brání vjezdu. Když ho přesvědčovala, že to jde vyřešit jen napomenutím, oznámil překvapené Monice, že si ji vybral do Extrémních proměn.
Měla obrovskou radost a hned si jela domů zabalit na cestu do bootcampu. Na prvním vážení se na displeji objevilo – podle Moniky hnusné – číslo 132. „Ten, kdo se přihlásí do Extrémních proměn a postaví se ve spodním prádle na tuto váhu, je pro mě bojovník,“ oznámil jí Maroš. „Já osobně bych to nedal!“
Nejdříve Monika absolvovala vyšetření u praktické lékařky. Ta jí dodala naději, že každý bod, o který dá dolů hodnotu svého BMI, sníží o 4 % riziko neplodnosti. Maroš si pak pro Moniku připravil trénink, aby zjistil, kolik vydrží a jak moc je schopná zabojovat. „To je daň za to, že jsi byla lenivá,“ dodal.
Na tréninku se Monice udělalo špatně z poklesu cukru, bušilo jí srdce a cítila se proto trapně. Trenér, který jí dal podle svých slov do těla, ji ale chválil: „Má motivaci, je odhodlaná, chce bojovat. Ví, že je to nutné, a to je podle mě super.“
Extrémní proměny Slovensko
Slovenská verze celosvětově úspěšné reality show o hubnutí se vrací na obrazovky televize Nova s novými díly. Představí se v nich dvanáct Slováků, které trápí stále rozšířenější civilizační choroba, těžká obezita. Odvážní dobrovolníci si pod vedením zkušeného profesionálního trenéra Maroše Molnára, nutričního terapeuta a dalších odborníků na zdravý životní styl dali za cíl bezpečně zhubnout výraznou část své tělesné hmotnosti. Během jednoho roku měli možnost získat druhou šanci na život. Sledujte jejich cestu počínaje 27. 5. každou středu od 20:20 na TV Nova.
Ač se Monice na bootcampu stýskalo po manželovi a rodině, vše zvládla a domů se vracela jako nový člověk. Požádala dokonce Maroše, aby ji vysadil u zastávky, že si to domů doběhne. „Je to jen 150 metrů, ale pro mě to hodně znamená,“ podotkl trenér. A překvapeni byli i blízcí. „Já ji snad nikdy neviděla běžet,“ divila se maminka. I otec byl na Moniku hrdý. A s Prosperem si padli do náruče.
Doma jí mezitím štáb zařídil fitko se vším potřebným pro pravidelný trénink a na svatební fotku, kde ona nese ženicha, si Monika napsala cílovou hmotnost pro tříměsíční vážení, a to 112 kg. S podporou manžela, který vyházel všechno nezdravé jídlo, a nutričního poradce, který Moniku naučil zdravé verze slovenských tradičních jídel, by to neměl být problém. Dostala také roční kartu na nákupy potravin.
S vidinou možného těhotenství se Monika pustila odhodlaně do změny svého životního stylu. Připravovala si doma jídlo do krabiček, chodila na výlety, pravidelně cvičila. Váha šla dolů a ona měla radost, ale stejně se bála, jestli cíl splní. Na vážení si dala další běh, a to tentokrát kilometr a půl, což byla vzdálenost, kterou dříve nezdolala ani pěšky.
Na tříměsíční vážení ji přišel podpořit manžel, rodiče i babička s dědou. A Monika se radovala – navážila totiž o 6 kilogramů méně než byl její cíl 112 kg. Všichni se radovali. „Je to velká bojovnice,“ prohlásila babička. A trenér Monice stanovil další, tentokrát půlroční cíl: 89 kg.
„Je to velký cíl, ale nebojím se o něj, protože Monika je skvěle nastavená a pokud bude pokračovat v nastaveném systému, tak si myslím, že to dá,“ vysvětlil. Podle Moniky byl tento cíl hardcore, ale rozhodla se udělat pro úspěch vše, dokonce přestala chodit do práce, aby se mohla naplno věnovat sama sobě.
Vypadám stále strašně
Aby ji povzbudil, vzal ji Maroš na výlet do hor, zacvičili si rozcvičku a nabídl jí, že si pak může vyběhnout na rozhlednu v korunách stromů. Monika byla nadšená a na vrchol si s chutí vyběhla. Přiznala také, že když se dívá na staré fotky, nechápe, kam až to nechala dojít.
„Když mi někdo řekne, jak dobře vypadám, tak mu řeknu: cože, vždyť vypadám stále strašně,“ prohlásila. „Ta změna, která se děje, se mi samozřejmě líbí, to by se asi líbilo každé ženě. Vypadám krásněji, to jo, ale to tělo stále ještě není pěkné a břicho je obrovské,“ dodala.
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„Monika má velké štěstí, že má Prospera,“ uznale hodnotil trenér. „Má v něm neuvěřitelnou podporu.“ Během Extrémních proměn mají podle něj lidé různé výkyvy nálad. „Ale jak máš po boku člověka, který tě maximálně podporuje, tak máš polovičku úspěchu za sebou,“ uvedl Maroš.
Monika se sice snažila, ale po nějakém čase se váha zadrhla a nechtěla jít dolů. Navíc její kamarádka čekala druhé miminko, zatímco její cíl byl stále v nedohlednu, mimo jiné i kvůli horšímu spermiogramu manžela, takže si i poplakala. Doléhal na ni smutek a zmar.
Maroš se proto rozhodl vzít na trénink svou manželku Zuzanu, aby Monice dělala sparing partnerku. A podle něj to zafungovalo výborně. Zuzka si s manželovou svěřenkyní promluvila a upozornila ji na to, že má možná v hlavě blok, protože na hubnutí a na miminko příliš intenzivně myslí. Poradila jí, aby to na chvíli pustila.
Váha se po nějaké době konečně trochu pohnula, na Moničin nátlak se i Prosper rozhodl změnit životní styl, a začal cvičit a zdravěji jíst. Ovšem i přes veškerou snahu a dřinu se Monice nepodařilo půlroční cíl splnit. Místo deklarovaných 89 kilogramů navážila 97.
„Jsem z toho smutná, protože jsem na tom makala,“ posteskla si. „Osm kilo, co jsem nesplnila, to je brutálně hodně. Ale neudělám s tím nic, je to jen prohraná bitva, ne válka!“
Také trenér nepokládal tento výsledek za prohru. „Monika nesplnila svůj cíl, ale já vím, že není žádná flákačka. Vidím ji denně na tréninku, ke všemu přistupuje na sto procent. Ale někdy to přílišné chtění je na obtíž a asi to se jí teď přihodilo.“ Přesto se snažil dodat své svěřenkyni naději a povzbuzoval ji, že přece lékař chtěl, aby měla pod sto kilo, a tam se jí už dostat podařilo.
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Jako devítiměsíční cíl pak Maroš Monice nastavil 85 kg a věnoval jí i Prosperovi relaxační pobyt v Jasné. U večeře při svíčkách tam Monika poděkovala Prosperovi za jeho podporu, řekla mu, jak je pro ni důležitý a že si váží toho, co pro ni dělá. „Monika pro mě znamená celý život, byl bych pro ni ochotný udělat všechno,“ řekl na kameru dojatý manžel.
Naděje na miminko
Na další návštěvě u lékaře si oba vyslechli mnohem lepší zprávy. Ten Moniku chválil za to, jak na sobě zapracovala, a ubezpečil pár, že horší spermiogram u Prospera nemusí být na překážku otěhotnění.
Na další vážení přišla Monika viditelně pohublá. A svěřila se Marošovi, že ji hodně naučil on i jeho žena Zuzka, která jí mimo jiné řekla, že nad obezitou zvítězí až po pěti letech, ne po roce. Ať s tím počítá.
Na váhu si stoupala s obavami, ale výsledné číslo 83 Moniku rozplakalo. I trenér měl velkou radost a špatně skrýval dojetí. „Když jsem s Monikou denně a vidím, kolik tomu obětovala, tak jsem na ni hrdý,“ prohlásil. A jako dvanáctiměsíční cíl nastavil Monice 75 kilo.
Na konzultaci u plastického chirurga se Monika dozvěděla, že je vhodnou kandidátkou pro operaci, ovšem úpravu prsů jí doporučil až po těhotenství a kojení. Domluvili se tedy pouze na operaci břicha a paží.
Když nadešel velký den, kdy se Monika měla ukázat na závěrečném gala, sešli se v hledišti její rodinní příslušníci i přátelé. Všichni byli nadšeni, jak jí to sluší, nejvíc ze všech si svou ženu pochvaloval Prosper. „Je nádherná, dokonalá,“ prohlásil. Když si jeho žena stoupla na váhu, na displeji se objevila vytoužená cifra 75. Monice se tedy za jeden rok podařilo zhubnout 57 kilogramů a významně se tak posunout ke svému vysněnému těhotenství.