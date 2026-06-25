Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Dřina, pot a slzy kvůli dítěti. Monika v Extrémních proměnách zhubla 57 kilo

Autor:
Monika si na život s obezitou zvykla a asi by se o změnu ani nezačala snažit, kdyby neslyšela od svého lékaře šokující verdikt: pokud zásadně nezhubne, nemá šanci přirozeně otěhotnět. Jenže třicetiletá žena po miminku toužila, a tak se přihlásila do pořadu Extrémní proměny Slovensko. Jak se jí cesta za vysněným tělem dařila a kdo jí byl největší oporou?

Osobní bankéřka Monika Pajtinková (30) si myslela, že je šťastná, až do okamžiku, kdy se s manželem Prosperem rozhodli, že by mohli založit rodinu. Když se přihlásila do Extrémních proměn, byli spolu už 13 let, vzali se před pěti roky. Na svatebních fotkách Monika Prospera nesla přes práh, protože novomanžel by ji neunesl. Vážila tehdy skoro 140 kilogramů.

„Já svoji ženu miluju. Nemiluju ji proto, že je obézní, nebo kdyby byla štíhlá, tak z toho důvodu, že je štíhlá. Miluji ji proto, jaká je,“ popsal svůj postoj šedesátikilový Prosper a dodal, že mu přece jen manželčina obezita tak úplně nevyhovuje. Rád by s ní chodil na procházky a turistiku.

Monika ovšem nejraději lenoší a také ráda jí. „Do této podoby jsem dospěla neuváženým a nekontrolovaným přejídáním se,“ přiznala zkroušeně s tím, že by na ni měl být manžel tvrdší. Prosper se ale nerad hádá a jeho žena se lehko urazí. „Možná je to i moje vina, kam jsme se dostali,“ uvažoval.

Extrémní proměny Slovensko 2026 - Monika Pajtinková
Extrémní proměny Slovensko 2026 - Monika Pajtinková
Extrémní proměny Slovensko 2026 - Monika Pajtinková
Extrémní proměny Slovensko 2026 - Monika Pajtinková
35 fotografií

„Jakmile mám chuť na sladké, tak mě nezadrží nic – to byste mě museli odstavit od debetních a kreditních karet, pak bych si možná nic nekoupila,“ přiznala Monika, která byla zvyklá mít neustále doma ohromné zásoby jídla.

„Já si pamatuju, že jsem byla vždycky obézní. Žiju se sebou tak, jak jsem, ale nikdy jsem neměla tu váhu, kterou jsem si představovala,“ přiznala mladá žena s tím, že se při intimních chvilkách za své tělo stydí. „Obezita v mém životě způsobuje hlavně zdravotní komplikace, chtěla bych mít rodinu a dítě, ale v tomto těle to jednoduše nejde,“ dodala.

Lži a výmluvy. Jaro vážil 265 kilo, Extrémní proměny mu měly zachránit život

S lítostí sledovala své kamarádky, které mají děti, ale jí lékař oznámil, že pokud chce otěhotnět, musí zhubnout pod sto kilo. Dokonce měla takové stavy, že říkala manželovi, aby si našel někoho, s kým dítě mít může. „Byla jsem v takovém kruhu a nedokázala jsem se z něj dostat,“ připustila Monika, která se přihlásila do Extrémních proměn Slovensko, aby si splnila svůj sen o rodině.

Já osobně bych to nedal!

Trenér Maroš Molnár se převlékl za příslušníka městské policie a jel před její banku, aby jí dal botičku na auto s tím, že brání vjezdu. Když ho přesvědčovala, že to jde vyřešit jen napomenutím, oznámil překvapené Monice, že si ji vybral do Extrémních proměn.

Měla obrovskou radost a hned si jela domů zabalit na cestu do bootcampu. Na prvním vážení se na displeji objevilo – podle Moniky hnusné – číslo 132. „Ten, kdo se přihlásí do Extrémních proměn a postaví se ve spodním prádle na tuto váhu, je pro mě bojovník,“ oznámil jí Maroš. „Já osobně bych to nedal!“

Monika milovala jídlo a sladké, projedla se tak k více než 130 kilogramům.

Nejdříve Monika absolvovala vyšetření u praktické lékařky. Ta jí dodala naději, že každý bod, o který dá dolů hodnotu svého BMI, sníží o 4 % riziko neplodnosti. Maroš si pak pro Moniku připravil trénink, aby zjistil, kolik vydrží a jak moc je schopná zabojovat. „To je daň za to, že jsi byla lenivá,“ dodal.

Na tréninku se Monice udělalo špatně z poklesu cukru, bušilo jí srdce a cítila se proto trapně. Trenér, který jí dal podle svých slov do těla, ji ale chválil: „Má motivaci, je odhodlaná, chce bojovat. Ví, že je to nutné, a to je podle mě super.“

Extrémní proměny Slovensko

Slovenská verze celosvětově úspěšné reality show o hubnutí se vrací na obrazovky televize Nova s novými díly. Představí se v nich dvanáct Slováků, které trápí stále rozšířenější civilizační choroba, těžká obezita. Odvážní dobrovolníci si pod vedením zkušeného profesionálního trenéra Maroše Molnára, nutričního terapeuta a dalších odborníků na zdravý životní styl dali za cíl bezpečně zhubnout výraznou část své tělesné hmotnosti. Během jednoho roku měli možnost získat druhou šanci na život. Sledujte jejich cestu počínaje 27. 5. každou středu od 20:20 na TV Nova.

Ač se Monice na bootcampu stýskalo po manželovi a rodině, vše zvládla a domů se vracela jako nový člověk. Požádala dokonce Maroše, aby ji vysadil u zastávky, že si to domů doběhne. „Je to jen 150 metrů, ale pro mě to hodně znamená,“ podotkl trenér. A překvapeni byli i blízcí. „Já ji snad nikdy neviděla běžet,“ divila se maminka. I otec byl na Moniku hrdý. A s Prosperem si padli do náruče.

Doma jí mezitím štáb zařídil fitko se vším potřebným pro pravidelný trénink a na svatební fotku, kde ona nese ženicha, si Monika napsala cílovou hmotnost pro tříměsíční vážení, a to 112 kg. S podporou manžela, který vyházel všechno nezdravé jídlo, a nutričního poradce, který Moniku naučil zdravé verze slovenských tradičních jídel, by to neměl být problém. Dostala také roční kartu na nákupy potravin.

S vidinou možného těhotenství se Monika pustila odhodlaně do změny svého životního stylu. Připravovala si doma jídlo do krabiček, chodila na výlety, pravidelně cvičila. Váha šla dolů a ona měla radost, ale stejně se bála, jestli cíl splní. Na vážení si dala další běh, a to tentokrát kilometr a půl, což byla vzdálenost, kterou dříve nezdolala ani pěšky.

Na tříměsíční vážení ji přišel podpořit manžel, rodiče i babička s dědou. A Monika se radovala – navážila totiž o 6 kilogramů méně než byl její cíl 112 kg. Všichni se radovali. „Je to velká bojovnice,“ prohlásila babička. A trenér Monice stanovil další, tentokrát půlroční cíl: 89 kg.

„Je to velký cíl, ale nebojím se o něj, protože Monika je skvěle nastavená a pokud bude pokračovat v nastaveném systému, tak si myslím, že to dá,“ vysvětlil. Podle Moniky byl tento cíl hardcore, ale rozhodla se udělat pro úspěch vše, dokonce přestala chodit do práce, aby se mohla naplno věnovat sama sobě.

Vypadám stále strašně

Aby ji povzbudil, vzal ji Maroš na výlet do hor, zacvičili si rozcvičku a nabídl jí, že si pak může vyběhnout na rozhlednu v korunách stromů. Monika byla nadšená a na vrchol si s chutí vyběhla. Přiznala také, že když se dívá na staré fotky, nechápe, kam až to nechala dojít.

„Když mi někdo řekne, jak dobře vypadám, tak mu řeknu: cože, vždyť vypadám stále strašně,“ prohlásila. „Ta změna, která se děje, se mi samozřejmě líbí, to by se asi líbilo každé ženě. Vypadám krásněji, to jo, ale to tělo stále ještě není pěkné a břicho je obrovské,“ dodala.

Zvracení, pobyt na psychiatrii. Viktorie v Extrémních proměnách zhubla 52 kilo

„Monika má velké štěstí, že má Prospera,“ uznale hodnotil trenér. „Má v něm neuvěřitelnou podporu.“ Během Extrémních proměn mají podle něj lidé různé výkyvy nálad. „Ale jak máš po boku člověka, který tě maximálně podporuje, tak máš polovičku úspěchu za sebou,“ uvedl Maroš.

Monika se sice snažila, ale po nějakém čase se váha zadrhla a nechtěla jít dolů. Navíc její kamarádka čekala druhé miminko, zatímco její cíl byl stále v nedohlednu, mimo jiné i kvůli horšímu spermiogramu manžela, takže si i poplakala. Doléhal na ni smutek a zmar.

Maroš se proto rozhodl vzít na trénink svou manželku Zuzanu, aby Monice dělala sparing partnerku. A podle něj to zafungovalo výborně. Zuzka si s manželovou svěřenkyní promluvila a upozornila ji na to, že má možná v hlavě blok, protože na hubnutí a na miminko příliš intenzivně myslí. Poradila jí, aby to na chvíli pustila.

Váha se po nějaké době konečně trochu pohnula, na Moničin nátlak se i Prosper rozhodl změnit životní styl, a začal cvičit a zdravěji jíst. Ovšem i přes veškerou snahu a dřinu se Monice nepodařilo půlroční cíl splnit. Místo deklarovaných 89 kilogramů navážila 97.

„Jsem z toho smutná, protože jsem na tom makala,“ posteskla si. „Osm kilo, co jsem nesplnila, to je brutálně hodně. Ale neudělám s tím nic, je to jen prohraná bitva, ne válka!“

Také trenér nepokládal tento výsledek za prohru. „Monika nesplnila svůj cíl, ale já vím, že není žádná flákačka. Vidím ji denně na tréninku, ke všemu přistupuje na sto procent. Ale někdy to přílišné chtění je na obtíž a asi to se jí teď přihodilo.“ Přesto se snažil dodat své svěřenkyni naději a povzbuzoval ji, že přece lékař chtěl, aby měla pod sto kilo, a tam se jí už dostat podařilo.

Žena vážila 140 kilo a nenáviděla své tělo. Co stálo za radikálním zhubnutím?

Jako devítiměsíční cíl pak Maroš Monice nastavil 85 kg a věnoval jí i Prosperovi relaxační pobyt v Jasné. U večeře při svíčkách tam Monika poděkovala Prosperovi za jeho podporu, řekla mu, jak je pro ni důležitý a že si váží toho, co pro ni dělá. „Monika pro mě znamená celý život, byl bych pro ni ochotný udělat všechno,“ řekl na kameru dojatý manžel.

Naděje na miminko

Na další návštěvě u lékaře si oba vyslechli mnohem lepší zprávy. Ten Moniku chválil za to, jak na sobě zapracovala, a ubezpečil pár, že horší spermiogram u Prospera nemusí být na překážku otěhotnění.

Na další vážení přišla Monika viditelně pohublá. A svěřila se Marošovi, že ji hodně naučil on i jeho žena Zuzka, která jí mimo jiné řekla, že nad obezitou zvítězí až po pěti letech, ne po roce. Ať s tím počítá.

Na váhu si stoupala s obavami, ale výsledné číslo 83 Moniku rozplakalo. I trenér měl velkou radost a špatně skrýval dojetí. „Když jsem s Monikou denně a vidím, kolik tomu obětovala, tak jsem na ni hrdý,“ prohlásil. A jako dvanáctiměsíční cíl nastavil Monice 75 kilo.

Extrémní proměny Slovensko 2026 - Monika Pajtinková
Extrémní proměny Slovensko 2026 - Monika Pajtinková
Extrémní proměny Slovensko 2026 - Monika Pajtinková
Extrémní proměny Slovensko 2026 - Monika Pajtinková
35 fotografií

Na konzultaci u plastického chirurga se Monika dozvěděla, že je vhodnou kandidátkou pro operaci, ovšem úpravu prsů jí doporučil až po těhotenství a kojení. Domluvili se tedy pouze na operaci břicha a paží.

Když nadešel velký den, kdy se Monika měla ukázat na závěrečném gala, sešli se v hledišti její rodinní příslušníci i přátelé. Všichni byli nadšeni, jak jí to sluší, nejvíc ze všech si svou ženu pochvaloval Prosper. „Je nádherná, dokonalá,“ prohlásil. Když si jeho žena stoupla na váhu, na displeji se objevila vytoužená cifra 75. Monice se tedy za jeden rok podařilo zhubnout 57 kilogramů a významně se tak posunout ke svému vysněnému těhotenství.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Tyto šaty nic neskrývají. Čím překvapily sexy krásky na červeném koberci

Slavné ženy na červený koberec vynesly šaty s odhalenými zády.

Předvést hluboký dekolt už je na červeném koberci celkem běžné, na odhalení zad si ale troufne málokterá slavná kráska. Ne každá má totiž tak výstavní záda, že je může ukazovat. Podívejte se do naší...

Lži a výmluvy. Jaro vážil 265 kilo, Extrémní proměny mu měly zachránit život

Jarda se přihlásil do Extrémních proměn údajně proto, aby ukázal těm, co se mu...

Nadměrná hmotnost u Jaroslava nebyla otázkou estetiky, nýbrž života a smrti. V pouhých 22 letech se projedl a prozahálel k neuvěřitelným 265 kilogramům. Po naléhání svých blízkých nakonec prozřel a...

KVÍZ: Znáte slavné tatínky ze světových pohádek a filmů?

Z filmu Hledá se Nemo

Otcové, tátové a tatínci slaví 21. června svůj svátek! Jak dobře je znáte? Otestujte si své znalosti v našem kvízu. Tentokrát vás potrápíme otázkami ze zahraničních pohádek a filmů.

Proměny Olivie Wilde: Jak dnes vypadá kráska ze seriálu Dr. House?

Olivia Wilde během let prošla přirozenou proměnou.

Herečka Olivia Wilde na sebe upozornila jako třiadvacetiletá sexy doktorka v seriálu Dr. House. Její uhrančivý pohled mnohé muže dostával do kolen. Podívejte se v naší galerii, jak se během let...

Názory, jídlo i závist. Překvapivé důvody pro rozchod hvězdných párů

Některé rozchody slavných lidé nechápali.

Málokdo má to štěstí, že najde svou spřízněnou duši a je s ní až do konce života. Většina lidí má za svůj život několik partnerů a hvězdy nejsou výjimkou. Podívejte se na překvapivé i bizarní...

Ryby najdou směr, Raci klid, Panny se odvážou. Horoskop na léto a prázdniny

Ilustrační snímek

Prázdniny jsou skoro tady a vy se určitě těšíte na to, co pěkného zažijete. Je to čas, kdy svět na chvíli vypadne z běžné rutiny a děje se něco zajímavého. Pojďte se podívat na svůj prázdninový...

25. června 2026

Proč nás bolí záda? Sedavé zaměstnání nemusí nutně vadit, říká fyzioterapeut

Premium
Fyzioterapeut a kondiční trenér Michal Novotný (12. června 2026)

Bolest zad patří k nejčastějším zdravotním potížím současnosti, přesto její příčinu často hledáme na špatném místě. Podle fyzioterapeuta Michala Novotného nemusí být problém v samotné páteři, ale...

25. června 2026

Nebojte se psychologa, i rozhovor pomůže. Jak vypadá první návštěva?

ilustrační snímek

Objednat se k psychologovi bývá pro mnoho lidí těžší než samotná návštěva. Často nevědí, co je čeká, na co se jich budou ptát nebo jestli musí o sobě říct úplně všechno.

25. června 2026

Kouzlo přírodního lnu: chladí a je úžasně pohodlný do města i na volný čas

Košilové šaty jsou sázka na jistotu pro každou ženu bez ohledu na typ postavy....

Léto, to nejsou jen dlouhé večery s přáteli, dny strávené u vody a zlatavě opálená pokožka. Stoupající teploty s sebou nesou i vyšší potřebu pohodlného oblečení. Vsaďte proto na přírodní materiály. A...

25. června 2026

Dřina, pot a slzy kvůli dítěti. Monika v Extrémních proměnách zhubla 57 kilo

Extrémní proměny Slovensko 2026 - Monika Pajtinková

Monika si na život s obezitou zvykla a asi by se o změnu ani nezačala snažit, kdyby neslyšela od svého lékaře šokující verdikt: pokud zásadně nezhubne, nemá šanci přirozeně otěhotnět. Jenže ...

25. června 2026

Proč máme málo dětí. V sedmdesátkách nás strašili přelidněním, teď vymíráme

Premium
Je nás stále méně a stárneme. Průměrný věk je 43,3 roku, zatímco děti a...

Ať se nám to líbí, nebo ne, vymíráme. V Česku se rodí nejméně dětí v moderní historii, varují statistici. Kdo za to může a k čemu to do budoucna povede? Odpovědi zjišťoval magazín Víkend DNES.

24. června 2026

Jako v hororu. Bývalý partner ženě vykousl rty, po letech se dočkala plastiky

Bývalý partner ženu zohyzdil.

Kayla Haysová odmítla vzít partnera po rozchodu zpět. On jí za to vykousl téměř celé rty vlastní pusou. Po hrůzném zážitku byla otřesená a bála se mužů. Po letech i provedené plastice už je šťastná,...

24. června 2026  9:40

Myslel si, že jde o únavu a věk. Ve skutečnosti měl roztroušenou sklerózu

Roztroušená skleróza propukla naplno, když bylo panu Daliborovi přes padesát...

Nikdy by ho nenapadlo, že nemoc, která ho během několika dní připravila o řeč i jistotu v chůzi, v jeho těle možná dřímala už od dětství. Panu Daliborovi bylo přes padesát let, vedl aktivní život –...

24. června 2026

Rituály z různých konců světa. Zkuste péči podle Egypťanek nebo Francouzek

Nepodceňujte sílu koupele...

Takto vypadá opravdová exotika! Díky následujícím zkrášlovacím rituálům se doma budete cítit jako na dovolené.

24. června 2026

Pusťte slunce do skříně. Oranžová vás nabije energií a upoutá pozornost

Top (2 ks v balení), cena 399 Kč

Hledáme-li barvu optimismu, energie, kreativity a vitality, která létu padne jako ulitá, pak je to rozhodně oranžová.

24. června 2026

Směs Jolie a Obamové. Jak by se dnes oblékala módní ikona princezna Diana

Princezna Diana (listopad 1995)

Princezna Diana by 1. července oslavila 65. narozeniny. I téměř třicet let po své smrti nepřestává fascinovat a řady jejích fanoušků neřídnou. Naopak přibývají noví, zejména příslušníci mladé...

24. června 2026

Vedro jako dress code. V Miláně byly k vidění nejžhavější pánské trendy

Milano Fashion Week 2026

Co si obléct, když teploty stoupají a léto začíná připomínat nekončící vlnu veder? Právě na tuto otázku hledali odpověď návrháři, kteří na milánském týdnu módy představili pánské kolekce pro jaro a...

24. června 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.