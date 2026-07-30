Karina Šafraniková (32) pracuje jako terénní zdravotní sestra a zubní asistentka v Galantě. Kvůli své práci je neustále ve shonu a stresu. Dříve se uklidňovala jídlem. „Když přijdu domů, sednu si na gauč a uklidňuji se s chipsy, pro jistotu si otevřu i vínko,“ popsala štábu Extrémních proměn a ukázala skříňku plnou pochutin. „Na jídle jsem závislá. Neumím stopnout, neumím si říct ne,“ dodala.
Nezdravý způsob života ovlivňoval nejen ji, ale i její blízké včetně osmiletého syna Dominika. „Malý má taky takové návyky. Pořád chce pizzu nebo kebab nebo hranolky s kečupem,“ přiblížila.
Dominikův otec Karinu nechal, když byla v pátém měsíci těhotenství, a našel si jinou. Ona si pak sama koupila třípokojový byt a auto, a aby to všechno zvládla splácet, měla dvě práce. Kromě toho studovala ošetřovatelství na vysoké škole. Byla pod obrovským tlakem a rychle nebývala na váze.
Extrémní proměny Slovensko
Slovenská verze celosvětově úspěšné reality show o hubnutí se vrací na obrazovky televize Nova s novými díly. Představí se v nich dvanáct Slováků, které trápí stále rozšířenější civilizační choroba, těžká obezita. Odvážní dobrovolníci si pod vedením zkušeného profesionálního trenéra Maroše Molnára, nutričního terapeuta a dalších odborníků na zdravý životní styl dali za cíl bezpečně zhubnout výraznou část své tělesné hmotnosti. Během jednoho roku měli možnost získat druhou šanci na život. Sledujte jejich cestu počínaje 27. 5. každou středu od 20:20 na TV Nova.
Zhubnout se pokoušela už mnohokrát. Vyzkoušela nespočet diet a pokaždé zklamala nejen sebe, ale i své blízké. Tomu, že by ještě někdy mohla být štíhlá, už téměř nikdo nevěřil. Jejímu současnému partnerovi Stephanovi docházela trpělivost. „Minule mi vyhrožoval, že když půjdu do Extrémních proměn a vzdám to, tak se se mnou rozvede, že je to moje poslední šance,“ svěřila se.
Karina žila bez podpory rodiny a postrádala jakékoli sebevědomí. Bála se, že ji Stephan opustí stejně jako bývalý partner. Zároveň ho však podle svých slov od sebe „odstrkávala“. „Stydím se, a tak spolu ani nespíme. Já spím v ložnici a on v obýváku,“ řekla na úvod Extrémních proměn. „Intimní život nemáme žádný.“
Každý den se probouzela s pocitem, že selhala jako matka, jako žena i jako manželka. Extrémní proměny pro ni představovaly poslední šanci změnit svůj život, znovu získat důvěru blízkých a zachránit manželství.
Chybí mi slaninka a koláčky
Trenér Maroš Molnár chtěl Karině vlít do žil nové sebevědomí, a tak si ji vybral do Extrémních proměn. Nechal se vyšetřit u ní v ordinaci a rovnou ji pozval na třítýdenní bootcamp do Turecka.
Zde se jeho nová svěřenkyně poprvé zvážila. Když jí Maroš ukázal číslo na tabletu, málem nevěřila vlastním očím: projedla se k 135 kilogramům. „Už déle jsem se nevážila a nečekala jsem až tak vysoké číslo. Jsem zhrozená,“ štkala. „Strašné, je mi ze sebe zle.“
Vysoké číslo ji ovšem nakoplo a nemohla se dočkat prvního tréninku. A to i přesto, že není sportovní typ. Trénink sestavený z různých cviků v posilovně jí dal pořádně zabrat. „Byl to pro ni šok,“ usoudil Maroš. „Ale aspoň zjistila, kde se nachází. Že to tělo nechala obezitou maximálně zhuntovat.“
Z tréninku si Karina odnesla dobrý pocit: „Jsem nadšená, plná endorfinů. Že jsem to zvládla, že jsem se nevzdala a šla na dno svých sil.“ Spokojený byl i Maroš: „Z Kariny mám dobrý pocit. I když bojuje s démony, kteří jí někdy říkají, ať se na to vykašle. Naštěstí dnes zvítězil ten démon, který chtěl, aby Karina dokončila trénink.“
Větší problém měla Karin se zdravou stravou. „Nechce se mi to jíst, nemám na to chuť,“ postěžovala si při pohledu na bílý jogurt s ovocem. „Chybí mi koláčky, slaninka, uzené a sladké.“
S tím jí měl pomoci výživový poradce Maroš Krivosudský. Nachystal si pro ni výstavku: dlouhou řadu talířů se všemi možnými pochutinami, které byla Karina zvyklá spořádat v průběhu dne. Nacházely se zde hranolky, tatarka, chipsy, oříšky v čokoládě, oplatky, koláčky, korbáčiky a sladké limonády.
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„Tvůj problém je to, že pořád něco jíš,“ oznámil jí. „Jídlo vnímáš nesprávným způsobem. Potřebuješ se uklidnit, než vůbec začneš jíst.“ Před jídlem se měla Karina několikrát zhluboka nadechnout a uvědomit si, že jí. „Zklidníš emoce a budeš vědomě jíst,“ doporučil jí Krivosudský. Jídelníček jí rozvrhl do tří až pěti pokrmů a její celkový denní příjem měl činit 1950 až 2050 kcal.
S emočním přejídáním jí měla pomoci také psycholožka. Té se Karina svěřila, že má špatný vztah s matkou. „Neberu ji bohužel jako mámu. Nikdy mi nevěřila, nebyla na stužkováku ani na svatbě. Měla jsem těžkou pubertu a bylo to skoro jako by se za mě styděla,“ prozradila. Podle psycholožky je důležité, aby se naučila pracovat se stresem, který je spouštěčem přejídání.
Maroš si v následujících dnech nemohl Karinu vynachválit: „Ona opravdu maká, jde na doraz. V daný moment se s ní spolupracuje fantasticky.“ Společně cvičili v posilovně, na oválu, běhali na pláži a plavali.
Sladké neexistuje
Karinu doma čekala nadšená rodina a přátelé. Všichni měli trička „Team Karina“. Maroš jí nechal vybavit malou domácí posilovnu a stanovil tříměsíční cíl: 115 kilogramů. „A Karin, sladké neexistuje!“ upozornil ji před odchodem.
Karin kupodivu nebojovala tolik se stravou, jako s únavou. Při jednom tréninku se dokonce rozplakala: „Cítím, že jsem unavená, jsem vyčerpaná, to ranní vstávání, práce… Je to strašně náročné, ale musím to vydržet. Musím si na tento režim zvyknout a potom to půjde.“ Při jiné příležitosti si zase postěžovala, že jí cottage sýr leze i ušima a je jí na zvracení, jen co ho ucítí.
Podle Maroše si Karina tyto krize vytvářela zbytečně ve své hlavě. „Jestli máš ráda cottage, nebo nemáš, ty z toho děláš problém, ale to problém není,“ smál se. „Ano, je to maličkost,“ přisvědčila Karina. Maroš ji nechal projít po lanovém mostě, přičemž každý krok měl symbolizovat problém či překážku, kterou Karina na své cestě překonává.
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Karina po dni s Marošem očividně ožila. Nejen, že začala cvičit s novou vervou, věnovala se aktivně i synovi. S manželem ale procházeli hlubokou krizí. Stále spolu nespali, manžel se jí nevěnoval, nebavil se s ní. „Celou noc vypisoval na mobilu cizím ženám. Podívala jsem se a prý, že se rozvádí, a že mu to neklape. Každé napsal to stejné,“ svěřila se rozhořčená Karina. „Máma měla pravdu, že si mě vzal jen kvůli papírům. Začala válka a jemu šlo jen o to.“ Její muž pochází z Ukrajiny.
Kamerám Karina oznámila, že se bude rozvádět. Manžel jí ale nechtěl podepsat rozvodové papíry, údajně dokud Karina „nepřijde o všechno“. Bála se tak nejen o majetek, byt a syna, ale i o to, aby se nezastavila proměna. To se naštěstí nestalo. Na tříměsíčním vážení vyšlo najevo, že Karina díky své píli cíl dokonce podlezla: navážila 111,55 kilogramu. Nový cíl byl 96 kilo.
I nadále však byla v obrovském stresu. Bydlela u své babičky, nechtěla se totiž doma hádat s manželem. Neměla tam ale svou posilovnu a váha jí stála. „Manžel mi sebral domov a sebral domov i mému dítěti,“ stěžovala si Karina. A to i přesto, že všechny účty platila ona.
Maroš ji proto vytáhl na osobní trénink. Karina nestačila s dechem, byla unavená, vyčerpaná. „Vím, že je unavená, nespí a je z celé situace frustrovaná,“ řekl Maroš. „Fyzicky se ale zlepšila a kdyby byla v klidu, tak by to bylo mnohem lepší.“
Rozhodl se proto vypravit za Stephanem. Vymámil z něho slib, že si najde podnájem a nechá Karinu bydlet v jejím vlastním bytě. To se ovšem nestalo. Karina byla i nadále vyhnanec.
Už nejsem lenivá
„Tyto tři měsíce byly velmi náročné. I týdenní zaváhání přitom dokáže udělat pořádnou paseku. Sám jsem zvědavý, jak dopadne šestiměsíční vážení,“ povzdechl si Maroš.
Karina cíl nesplnila, navážila 99,7 kila. „Jsem ze sebe zklamaná, kdybych trénovala tak, jak jsem měla, tak by tam to číslo bylo,“ mínila. Maroš měl pro ni pochopení: „Těch 96 kilo bylo v tvých silách. Cíl jsi sice nesplnila, ale udělala jsi jednu fantastickou věc: jsem rád, že jsi zase nesklouzla k emočnímu přejídání.“ Nový cíl byl 86 kilogramů.
Aby Karinu namotivoval, předal jí a malému Dominikovi dárek: pobyt ve wellness hotelu v krásné přírodě. Karina během natáčení Extrémních proměn sice přišla o partnera, její vztah se synem se však zlepšil. A to především díky nalezené chuti k pohybu. „Trávíme spolu více času, už nejsem lenivá jako na začátku,“ pochlubila se.
Krátce po Novém roce se Karina konečně rozvedla a manžel jí uvolnil byt. Nechal ho špinavý a odnesl veškerý nábytek. Následující týdny se tak nesly ve znamení úklidu, nakupování a skládání nábytku. S tím jí pomohl nejen Dominik, ale i matka.
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Jejich vztah se zlepšil po tom, co z Karinina života zmizel Stephan, kterého jí matka neschvalovala. Karina se na ni za jakékoliv výtky směrem k manželovi vždy zlobila. „Teď se za své chování stydím, byla jsem hloupá a naivní,“ zhodnotila.
Už od pohledu byla spokojenější a klidnější. „Najela jsem do svého života, věnovala jsem se cvičení i stravě na sto procent,“ prozradila Marošovi před devítiměsíčním vážením. Cíl opět překonala, navážila 83 kilo. „Je za tím hodně práce, hodně pláče, ale jsem na sebe poprvé v životě hrdá,“ usmívala se šťastně. Maroš ji pustil na konzultaci k plastickému chirurgovi, který jí měl sdělit, zda je vhodnou adeptkou pro operaci převislé kůže. Verdikt byl příznivý.
Rok se s rokem sešel a Karina už po operaci se předvedla na závěrečném gala. „Cítím se jako hvězda, vyhrála jsem sama nad sebou a nad obezitou,“ řekla, a když jí pohled padl na svou starou fotografii, dodala zhrozeně: „Co to je? Kdo to je?“ Poslední vážení ukázalo, že se jí za rok podařilo zhubnout 57 kilogramů. Její nová váha byla 79 kilo.