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Když přišla výplata, běžela do fastfoodu. Dominika zhubla 65 kilogramů

Karolína Snellgrove
Teprve devatenáctiletá Dominika vyrůstala bez rodičů, od třinácti let se navíc musela starat o ochrnutou babičku. Smutek ventilovala emočním přejídáním. Postupně se dostala do začarovaného kruhu přibírání, ze kterého nedokázala sama vystoupit. Extrémní proměny pro ni byly poslední šancí začít žít život mladé ženy a plnit si své sny. Dokázala ji využít?

Dominika Kubíčková (19) pochází z Banské Bystrice a živí se jako prodejkyně mobilních telefonů. Ve svém mladém věku má za sebou víc než mnozí za celý život. Místo bezstarostného dětství plného radosti a hezkých zážitků se musela vyrovnat se ztrátou rodičů. Otec se o ni od tří měsíců nestaral, matka odešla do Švýcarska, když byly Dominice tři roky.

Ve třinácti letech byla ze dne na den nucena dospět a začít pečovat o ochrnutou babičku. „Každý den jsem musela vstát o dvě hodiny dříve, přebalit ji, ošetřit jí nohy, obléct ji a potom jít do školy. Když jsem se vrátila, tak znovu to samé,“ svěřila se.

Smutek začala zajídat a rychle nabývala na váze. Sklony k tloustnutí přitom měla od malička. „Když jsem byla malá, tak si mysleli, že jsem postižená, kvůli tomu, jak vypadám,“ líčila Dominika a ukázala fotky z dětství: už v předškolním věku byla nepřirozeně tělnatá.

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Ve věku, kdy by měla poznávat svět, užívat si života, hledat své štěstí i životního partnera, zůstávala doma a trápila se nad svou obezitou. Neustále měla na něco chuť, především na sladké, ujížděla však také na fastfoodu a sladkých limonádách. Pokud doma nic nebylo, šla si sladkosti nakoupit. Utrácení za jídlo se zvrhlo pravidelně tehdy, když Dominice dorazila výplata nebo babičce důchod.

Tloušťka a složitý osud Dominiku nepřipravily o vize a plány. „Jednou bych chtěla mít cukrárnu,“ snila. „Ale všechno je to o váze. Člověk, který má nadprůměrnou nadváhu, nevydrží stát a makat tolik hodin.“

Kilo starostí dole

Trenér Maroš Molnár si na natáčení tohoto dílu přizval svou manželku Zuzanu. „Dominika vyrůstala bez mámy, jen se svými prarodiči, takže můj přínos by měl být ženský vzor,“ vysvětlila svou přítomnost Zuzana. Ona a Maroš přišli za Dominikou do práce, ke stánku s mobily, přičemž se tvářili jako zákazníci. Marošova tvář však už byla příliš známá a Dominika okamžitě propukla ve šťastný pláč. Pozvání do Extrémních proměn nadšeně přijala. Ještě ten den měla s Marošem odletět do špičkového sportovního centra v Turecku na třítýdenní bootcamp.

Tam také proběhlo první vážení. Váha odhalila, že se Dominika projedla ke 143,75 kilům. „Zlé číslo, ale věřím, že tam bude dvojciferné. Dám do toho všechno,“ přislíbila Dominika.

Ze začarovaného kruhu přibírání dokázala Dominika vystoupit díky Extrémním proměnám.
„Když jsem byla malá, tak si mysleli, že jsem postižená, kvůli tomu, jak vypadám,” líčila Dominika a ukázala fotky z dětství: už v předškolním věku byla nepřirozeně tělnatá.
„Když jsem byla malá, tak si mysleli, že jsem postižená, kvůli tomu, jak vypadám,” líčila Dominika a ukázala fotky z dětství: už v předškolním věku byla nepřirozeně tělnatá.
Závěr náročného roku Dominika oslavila na slavnostním gala.
35 fotografií

Odhodlání z ní jen sršelo, nemohla se dočkat prvního tréninku. Ten proběhl v boxerském ringu. Dominika se bušením do pytle měla zbavit nahromaděné zlosti. Na matku, která ji opustila, i na dědu, který ji neustále kritizoval. „Byla jsem vychovávaná přísně, takže pláč u mě neexistuje, ani selhání,“ odhalila.

Maroš si od natáčení sliboval i to, že se jeho mladá svěřenkyně naučí prožívat a dávat najevo emoce. „Pokud nevypustí hněv, tak ji to bude tížit celou proměnu,“ mínil. Poslal proto Dominiku k psycholožce. „Je silné slovo nenávidět někoho, ale v mém případě je to slovo běžné,“ rozplakala se Dominika. Na mysli měla svou matku.

„To, co se stalo, se změnit nedá, ale je na ní, jakou cestou se vydá, a jestli to zlé bude definovat její život, nebo i v tom zlém najdeme něco dobrého,“ usoudila psycholožka. Dominice se ulevilo. „Takové kilečko starostí jsem odhodila,“ usmívala se po konzultaci.

Na bootcampu dřela se zápalem a radostí. Naplánované cvičení jí bylo málo, a tak si od Maroše nechala předepsat nějaké navíc. Absolvovala také schůzku s výživovým poradcem. Ten jí připravil jídelníček, rozvržený na pět jídel denně o celkové energetické hodnotě 1 900 až 2 000 kcal.

A protože Dominika miluje pečivo, poučil ji, že se má omezit na kváskový nebo celozrnný chleba. Zdravá strava pro Dominiku nepředstavovala žádný problém, rychle si na ni zvykla. „Budu hubnout z toho, co mi chutná, takže to je perfektní,“ zářila.

Po měsíci budeš podvádět

Po návratu Dominiku vítala nejen milovaná babička a děda, ale také teta Mirka, se kterou mají blízký vztah, ačkoliv žije s rodinou v Anglii. V pokojíčku ji čekala malá domácí posilovna a také tříměsíční cíl, napsaný fixou na zarámovaných, o několik velikostí menších džínách: 115 kilogramů.

Dominika sice poctivě makala, valnou podporu ale doma neměla. Její děda ji neustále shazoval. „Vůbec nic se nezměnilo, neustále popichování jako: Kdoví, jestli to dáš. Dost ti ještě chybí. I po měsíci budeš podvádět,“ stěžovala si. Přiznala, že je pod neustálým tlakem. „Jako kdyby vypnula, jako by si chtěla dát pauzu,“ mínil děda. Babičku jí mezitím odvezli do nemocnice.

Zatímco Zuzana vytáhla Dominiku na trénink – měly vyjít strmý kopec – Maroš domlouval dědovi. „Dominika od vás asi někdy potřebuje větší podporu, protože jste jediní, kteří jí ji můžou dát,“ vysvětloval. „Když jí někdy řeknete, že věříte, že to dokončí, tak jí to přijde velmi vhod.“ Děda uznal, že má Maroš pravdu. Když se Dominika vrátila, vnučka a děda si padli do náruče.

Extrémní proměny Slovensko

Slovenská verze celosvětově úspěšné reality show o hubnutí se vrací na obrazovky televize Nova s novými díly. Představí se v nich dvanáct Slováků, které trápí stále rozšířenější civilizační choroba, těžká obezita. Odvážní dobrovolníci si pod vedením zkušeného profesionálního trenéra Maroše Molnára, nutričního terapeuta a dalších odborníků na zdravý životní styl dali za cíl bezpečně zhubnout výraznou část své tělesné hmotnosti. Během jednoho roku měli možnost získat druhou šanci na život. Sledujte jejich cestu počínaje 27. 5. každou středu od 20:20 na TV Nova.

Veškerá dřina začala nést ovoce. Dominika splnila tříměsíční cíl, o kterém i samotný Maroš řekl, že byl mimořádně tvrdý. Navážila 115,75 kila. „Velmi mě překvapila. Jsem hrdý, že to dokázala,“ nechal se slyšet děda. Šestiměsíční cíl byl 98 kilo.

Práce není všechno

Dominice se změnil život, byla lehčí, rychlejší, veselejší. Osud jí ale hodil další klacek pod nohy: vyhodili ji z práce. Ocitla se ze dne na den bez peněz, které potřebovala nejen na své výdaje, ale také na splácení exekucí své matky. Rychle si našla dvě nové brigády jako číšnice. Práce byly časově náročné a Dominika nestíhala cvičit a ani se pořádně vyspat. Váha se zastavila.

„Snažili jsme se jí vysvětlit, že práce není všechno. Že si vybrala jasný cíl, a to je zhubnout,“ prozradil Maroš kamerám. U šestiměsíčního vážení vyšlo najevo, že Dominika matčiny dluhy ve skutečnosti neplatí, a dvě práce tedy nepotřebuje. „Řekla jsem babce, že toho mám dost, a ať si to řeší s mámou,“ vysvětlovala Dominika. „No a ty dvě práce mi zůstaly. Tak jsem si je nechala, že si aspoň ušetřím na dovolenou.“

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Maroš se zlobil. O to víc, že jeho svěřenkyně cíl nesplnila. Místo 98 kilo navážila o 4,6 kila více. „Tvoje chyby se výrazně podepsaly na tvé váze,“ okomentoval její výsledek. „Nemyslím si, že Dominika jednala se špatným úmyslem,“ mírnila slova svého muže Zuzana Molnárová. „Tím, že neměla žádné dětství, žádné zážitky, tak si chtěla dopřát dovolenou. Nezvolila dobrou formu, litovala toho a nic takového už neudělá.“ Devítiměsíční cíl byl 84 kilogramů.

Dominika šla do sebe a jedné práce se vzdala. „Méně pracuju, více se věnuju sobě a mám zase radost cvičit. Do gymu chodím vysmátá,“ popisovala. O Vánocích odletěla do Anglie za tetou. Nejenže s velkou rezervou zapnula pás v letadle, najednou plně stačila svému malému, energickému synovci.

Ze začarovaného kruhu přibírání dokázala Dominika vystoupit díky Extrémním proměnám.
„Když jsem byla malá, tak si mysleli, že jsem postižená, kvůli tomu, jak vypadám,” líčila Dominika a ukázala fotky z dětství: už v předškolním věku byla nepřirozeně tělnatá.
„Když jsem byla malá, tak si mysleli, že jsem postižená, kvůli tomu, jak vypadám,” líčila Dominika a ukázala fotky z dětství: už v předškolním věku byla nepřirozeně tělnatá.
Závěr náročného roku Dominika oslavila na slavnostním gala.
35 fotografií

Maroš měl pro ni po návratu překvapení. Setkání s cukrářkou, která ji zasvětila do tajemství vlastnictví cukrárny. „Na Dominice obdivuji to, že chce podnikat v tom, s čím teď několik měsíců a asi i let předtím bojovala. Je na tom vidět to odhodlání, a že to má v hlavě srovnané,“ myslela si cukrářka.

Splnil se mi sen

Jediné, co si musela Dominika dále srovnat v hlavě, byl vztah k matce. Zuzana ji nabádala, ať všechny problémy s matkou „vykomunikuje“, aby se cítila lépe. „Tím, že by ses s ní sešla a promluvila, tak bys možná pochopila, proč se tak chovala,“ navrhla Zuzana Dominice. „S mámou jsem mluvila hodně, když mi bylo třeba patnáct. Teď, když mi bylo osmnáct, tak už se o ničem nebavíme,“ namítla Dominika.

Maroš se rozhodl jednat. Pozval Dominičinu matku do Bratislavy. Obě ženy se tam setkaly. Dominika na matku udeřila: „Kde jsi byla, když jsem tě nejvíce potřebovala? Když mi bylo dvanáct let, chodila jsem do školy a babka ochrnula? Neměla jsem žádné dětství! Chodila jsem akorát před barák na hodinu ven a stále jsem přitom čekala na hovor, kdy mám jít babce přebalit plenu!“ Matka se bránila s tím, že si ji chtěla vzít do Švýcarska, když získala povolení k pobytu, ale Dominika odmítla s tím, že si ji už do péče vzal děda.

Byl rok 2011 a údajně si psaly přes Messenger. „Poslala jsem ti smajlíky, co pláčou,“ vzpomínala matka. „A děda řekl, že je pozdě, že si tě už vzal do péče. A taky takovým arogantním tónem. Ale proč jsem si tě už nemohla vzít? Tehdy se ještě dalo něco dělat. Touhle dobou jsi mohla být úplně někde jinde, kdyby tě pustil.“ Dominice slíbila, že budou častěji v kontaktu. „Myslím, že to po dnešku bude jiné, a že začneme budovat vztah,“ doufala Dominika.

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S lehčí hlavou vyrazila na devítiměsíční vážení. „Od začátku vypadala, že je pořád naštvaná. Ale dnes přišla vysmátá, lehkým krokem, viděla jsem, že je sama se sebou spokojená,“ všimla si Zuzana Molnárová. Oběma trenérům Dominika poděkovala za naplánování schůzky s matkou, se kterou se údajně nyní bavila jako s kamarádkou. Cíl splnila na gram přesně, navážila 84 kilo. Radostí a úlevou se rozplakala.

Následovala konzultace u plastického chirurga, který měl posoudit, zda je vhodnou adeptkou pro operaci převislé kůže. Dominika doufala v zákrok na břichu a pažích. Chirurg došel k názoru, že i přes Dominičin mladý věk se nadbytečná kůže nestáhne, a operaci jí tedy schválil.

Závěr náročného roku Dominika oslavila na slavnostním gala. Dorazila krásně nalíčená i oblečená, sebevědomá, s úsměvem od ucha k uchu. „Jsem překvapená z té fotky, to ani není reálné, že jsem takto mohla vypadat,“ obrátila se ke svým rok starým fotografiím, promítaným na pozadí.

„Konečně se mi splnil sen, že takto budeš vypadat. Snil jsem o tom, víš?“ volal na ni děda. Aby stvrdila svůj úspěch, stoupla si Dominika naposledy na váhu. Ukázalo se, že během roku dokázala shodit neuvěřitelných 65 kilogramů. Její nová váha byla 79 kilo.

Ze začarovaného kruhu přibírání dokázala Dominika vystoupit díky Extrémním proměnám.
„Když jsem byla malá, tak si mysleli, že jsem postižená, kvůli tomu, jak vypadám,” líčila Dominika a ukázala fotky z dětství: už v předškolním věku byla nepřirozeně tělnatá.
„Když jsem byla malá, tak si mysleli, že jsem postižená, kvůli tomu, jak vypadám,” líčila Dominika a ukázala fotky z dětství: už v předškolním věku byla nepřirozeně tělnatá.
Závěr náročného roku Dominika oslavila na slavnostním gala.
35 fotografií
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