Sympatická kamioňačka Marcela žije v Ostravě s přítelem Jarkem, který také jezdí s kamionem, a ráda by s ním založila rodinu. „Na první pohled to může vypadat, že jsem sebevědomá, protože nemám problém říct nějaký vtípek, ale uvnitř je utrápená Marcela, která to hraje. To sebevědomí je fakt hodně nízké,“ přiznala mladá žena, která má podle svých slov odmalička problém s nadváhou.
Ve škole se jí prý spolužáci smáli, že je tlustá. „Když vás nikdo nepřijímá do kolektivu, tak vás to jako dítě mrzí,“ upozornila. Na její váze se podepsal i problematický vztah jejích rodičů. Hádky a křik byly doma na denním pořádku. „V mých patnácti letech otec odešel a já jsem se začala emočně přejídat,“ přiznala Marcela, která dodnes zahání stresy sladkým a tučným jídlem.
„Tohle jsou moje motivační šaty. Viděla jsem je asi před třemi lety v obchodě a doufám, že je na sebe jednou obleču,“ ukázala na kameru Marcela letní kousek s žabičkováním a rozparkem. Její „uniformou“ jsou ale legíny, nic jiného v posledních letech nenosila.
„Teď mi bude třicet let a já se cítím, jako kdyby mi mělo být čtyřicet nebo padesát,“ posteskla si žena, kterou také trápila patní ostruha, bolest kloubů, kolen a kyčlí i spánková apnoe. „Tady stojí Marcela, která je unavená. Už jenom, jak tady stojím, tak mě bolí nohy. Prostě hromádka neštěstí, já už ani nežiju.“
Začátek nového života
Trenér Martin Košťál Marcelu překvapil v práci. Přišel za ní jako zájemce o místo kamioňáka, kterého poslal šéf. A jen tak mezi řečí jí prozradil, že jede ještě dneska do Turecka. „Nechcete jet se mnou?,“ zeptal se. Když konečně pochopila, o koho jde, radostí se rozplakala. „Já už se snad ani nedoufala, že se mi někdo ozve. Byla jsem zoufalá. Mám strašnou radost, mazec,“ radovala se a těšila se na změnu života.
Hned po příletu do bootcampu v Turecku čekalo Marcelu první vážení. „Proč jsi to nechala dojít tak daleko?,“ ptal se Martin. „Protože asi nemám pevnou vůli,“ odpověděla smutně a dodala. „Asi nejsem ve svém životě ta priorita a sama na sebe kašlu.“ Nikdy prý nechce žádat druhé o pomoc a má potřebu být vždy soběstačná.
Váha ukázala neuvěřitelných 124 kilogramů. „Jakože dohnat to nad 120 kilo, to je prostě masakr,“ poznamenala Marcela. Následovala návštěva u lékaře, který ji upozornil, že má body mass index 44 a polovinu jejího těla tvoří tuk. Pochválil mladou ženu, že se rozhodla se sebou něco dělat a naznačil, že snížení hmotnosti významně zlepší šanci na početí dítěte, po kterém touží.
Pot a slzy
Na první trénink v Turecku se Marcela těšila, ale také se ho trochu obávala. Nebyla si jistá, že to dá. Na Martinovu otázku, co chce změnit, odpověděla: „Chci změnit svůj život, chci vylézt na Lysou horu, být šťastná…“ Trenér se rozhodl otestovat její odhodlání, a tak jí dal pořádně do těla. Marcela se ale nevzdávala. „Pojď,“ povzbuzoval ji Martin. „To je bojovník!“
Když už myslela, že má vše za sebou, vyrazili ještě s trenérem na ovál o délce 400 metrů, který měla celý oběhnout a ani jednou se nezastavit. I když chvílemi popošla, Marcela to s vypětím sil zvládla. Byla překvapená, že to nevzdala. „Vidím, že když něco chci, tak za tím umím jít,“ radovala se. „Musím říct, že jsem na tebe fakt hrdej,“ chválil ji trenér.
Součástí bootcampu bylo i zvykání na zdravější jídelníček. Marcela přiznala, že je závislá na cukrech, kterými se snaží zahánět stres. Nutriční terapeut ji naučil připravit si domácí zdravou müsli tyčinku z ovesných vloček, semínek a ovoce, kterou si může za pár minut upéct v troubě a zabalit si s sebou do kamionu.
„Budu to muset změnit,“ slibovala. „Už to nebude žádné narychlo jedení za volantem, od rána do večera v práci. Teď si budu muset najít ten klid, dát si pauzu, v pohodě se najíst bez stresu.“
Po návratu z bootcampu Marcelu doma přivítal přítel, děda a bratr. Všichni si všimli změny a toho, že nejen zhubla, ale je i veselejší. Kromě video vzkazu od maminky, která musela na výměnu kyčle, jí Martin předal plnou lednici a poukázku na nákup potravin na celý rok. Nadchla ji také domácí posilovna a pomůcky na cvičení, stejně jako karta Multisport. Tříměsíční cíl byl stanoven na 107 kg.
Frustrace a málo času
Marcela se také po třech týdnech vrátila za volant odhodlaná dodržovat jídelníček a cvičit, i když se vrátí domů pozdě a unavená. Zvládla i vánoční nástrahy v podobě babiččina cukroví,dokonce i svátky trávila v posilovně.
Přišly ale také první problémy. Kromě toho, že ji při hraní kousl vlastní pes do obličeje a přivodil jí bolestivé zranění, trápila Marcelu frustrace z práce. Nestíhala si připravovat jídlo, neměla čas ani sílu na cvičení. „Je to náročné, je to fakt náročné,“ stěžovala si. „A nevím, co je pro mě horší, jestli ta práce, málo spánku, nebo ten stres, že neplním to, co mám.“
Protože aklimatizace Marcely po bootcampu neproběhla podle plánu, dal si s ní Martin sraz na parkovišti pro kamiony. Zjistil, že ani jednou na cestách necvičila, jak měla v plánu. Ukázal jí proto jednoduchý desetiminutový trénink a ona slíbila, že si na pohyb i během dne najde čas. A že se naučí říci si o pomoc.
A to se také stalo. Jarek pro ni začal připravovat jídlo do krabiček, Marcela cvičila o přestávkách v práci a také se rozhodla podat výpověď a věnovat se více sobě. „V práci za mnou přišli, jestli bych nechtěla jít pracovat do kanceláře. Nejsem úplně kancelářský typ člověka, ale zase to není nic složitého, co by se nedalo naučit,“ hlásila.
Na tříměsíční vážení na koňském ranči přijela Marcela s pocitem, že by to mohlo klapnout. „Když se podívám do zrcadla, tak pořád tam vidím toho tlustého člověka, ale konečně obleču menší oblečení, cítím změny, lépe se mi spí,“ prozradila. A číslo na váze ji i trenéra potěšilo: místo plánovaných 107 kg navážila dokonce 102,5 kg.
„Mám strašně velkou radost, já jsem absolutně nečekala takové číslo,“ radovala se Marcela, podle které dřina a brzké vstávání stály za to. Martin Košťál svou svěřenkyni chválil a jako odměnu jí věnoval dvakrát týdně lekci jízdy na koni s instruktorkou. Jako šestiměsíční cíl pak Marcele stanovil 87 kg.
Rozebraná na milion kousků
Do dalšího cyklu vstoupila Marcela s velkým nasazením. „Teď už vím, že když něco chci, tak to dokážu,“ hlásila. Změna zaměstnání ale nepřinesla to, co od ní očekávala. Sice chodila domů včas, ale potíž byla v tom, že ji práce nenaplňovala. Depresivní nálady vyvolávaly touhu po sladkém, takže klidně spořádala tabulku čokolády. „Dneska mám náladu, že je mi všechno u pr...,“ oznámila do kamery. „Já se možná měním k lepšímu zvenku, ale zevnitř jsem rozebraná na milion kousků.“
Extrémní proměny
I ty nejobyčejnější fyzické úkony jsou pro ně problém, vyjít schody je nemožné a hrát si s dětmi pouhý sen. Třináct odvážných dobrovolníků, kteří léta bojují s těžkou obezitou, se pokusí pod vedením profesionálního trenéra Martina Košťála a týmu odborníků změnit svůj osud a získat svoji druhou šanci na život.
Pořad se vysílá od 4. března 2026 každou středu ve 20:20 na TV Nova.
Marcele nakonec pomohlo sezení u psycholožky, která jí doporučila zaměřit se na své priority. Uvědomila si, že aby úspěšně dokončila proměnu, musí být psychicky v pohodě a k tomu potřebuje práci, která ji baví a naplní. Začala tedy pracovat jako ošetřovatelka koní a najednou byla zase šťastná. „Někdy stačí uvědomit si, že máte poslouchat svoje srdce,“ vysvětlila.
Na šestiměsíční vážení přišla v mnohem lepší psychické pohodě a váha ukázala 87 kg. Martin Košťál Marcele vysekl poklonu. „Zasloužíš si to, makáš, dřeš. Jen to, co jsi všechno udělala se svým životem a co všechno jsi tomu obětovala.“
V rámci motivace dostala Marcela ještě ošetření u zubaře a zájezd s přítelem na Zakynthos. Cílem devítiměsíčního vážení mělo být 79 kg, což by pro Marcelu nemělo být těžké dosáhnout. Ta se přímo ztrácela před očima. Když si kupovala nové oblečení na dovolenou, radovala se, že si místo velikosti 48 až 50 může vybírat kousky ve velikosti 42.
Poprvé u moře Marcela úplně rozkvetla. „My jsme s Jarkem nikdy takhle necestovali. Vždycky jsme to odkládali, až budou peníze, až bude čas,“ prozradila s tím, že spolu určitě příští rok zase někam poletí. Navštívila také svou gynekoložku, která jí uklidnila, že může v blízké budoucnosti bez obav otěhotnět. Vyšlápla si také na vysněnou Lysou horu.
Na devítiměsíční vážení dorazila Marcela ve svých motivačních šatech, které jí nejen seděly, ale také neskutečně slušely. „V čem jsi se nejvíc posunula?,“ ptal se Martin. „Nejsem už tak protivná, protože se cítím dobře,“ usmívala se Marcela, která navážila plánovaných 79 kg. Mohla tak vyrazit za plastickým chirurgem, který ji doporučil na odstranění převislé kůže a také liposukci tukové tkáně, protože Marcelu trápil problém zvaný lipedém.
Na závěrečné gala okouzlila Marcela přítomné v tmavě modrých sametových šatech, ve kterých vypadala jako princezna. „Je nádherná,“ vydechl dojatý přítel Jarek. „Věřila jsem, že to zvládne,“ usmívala se maminka a bratr Aleš dodal, že to sestře přeje a doufá, že jí to vydrží.
„Jestli máte nějaké sny, tak si běžte za tím, stojí to za to,“ poradila divákům Marcela, které se při posledním vážení váha zastavila na čísle 74. „Nemůžu tomu uvěřit, zhubla jsem jednoho drobného člověka,“ divila se. Poděkovala také rodině, příteli Jarkovi i trenérovi Martinovi za podporu, kterou jí dávali, a podařilo se jí všechny přítomné včetně trenéra rozplakat dojetím.
Obezita v Česku
Nadváha a obezita postihují v současné době téměř 60 % dospělých a téměř jedno ze tří dětí v Evropě. Také v České republice se výrazně nad zdravou váhou pohybuje více než 60 % lidí. Sečteme-li Čechy s nadváhou (BMI větší než 25), preobezitou (BMI 25 až 30) a obezitou (BMI větší než 30), vyjde nám, že se výrazně nad zdravou mírou pohybuje více než 60 % z nás.
Obezita je nejrozšířenější civilizační onemocnění a vyúsťuje ve zhruba třicet chorob. Nejčastěji v kardiovaskulární choroby provázené mrtvicemi a infarkty, cukrovku druhého typu, nádorová onemocnění, kloubní obtíže, poruchy spánku, deprese a chronická respirační onemocnění.
Zdroj: tisková zpráva Státního zdravotního ústavu ze 4. března 2024