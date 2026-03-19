Kamioňačka Marcela zhubla jednoho člověka. Extrémní proměny jí změnily život

Autor:
Devětadvacetiletá Marcela Krejčí strávila šest a půl roku za volantem kamionu. Na její postavě se podepsal nejen nedostatek spánku, ale také časově i psychicky náročná práce a minulost baculaté holčičky, které se kvůli faldíkům spolužáci posmívali. Na první pohled působila mladá žena vesele a společensky, uvnitř ale skrývala velké trápení. Pomohly jí až Extrémní proměny.
Marcela Krejčí a Martin Košťál na závěrečném gala večeru | foto: TV Nova

Marcela přijela na bootcamp v Turecku odhodlaná změnit svůj život.
Sympatická kamioňačka Marcela žije v Ostravě s přítelem Jarkem, který také jezdí s kamionem, a ráda by s ním založila rodinu. „Na první pohled to může vypadat, že jsem sebevědomá, protože nemám problém říct nějaký vtípek, ale uvnitř je utrápená Marcela, která to hraje. To sebevědomí je fakt hodně nízké,“ přiznala mladá žena, která má podle svých slov odmalička problém s nadváhou.

Ve škole se jí prý spolužáci smáli, že je tlustá. „Když vás nikdo nepřijímá do kolektivu, tak vás to jako dítě mrzí,“ upozornila. Na její váze se podepsal i problematický vztah jejích rodičů. Hádky a křik byly doma na denním pořádku. „V mých patnácti letech otec odešel a já jsem se začala emočně přejídat,“ přiznala Marcela, která dodnes zahání stresy sladkým a tučným jídlem.

„Tohle jsou moje motivační šaty. Viděla jsem je asi před třemi lety v obchodě a doufám, že je na sebe jednou obleču,“ ukázala na kameru Marcela letní kousek s žabičkováním a rozparkem. Její „uniformou“ jsou ale legíny, nic jiného v posledních letech nenosila.

„Teď mi bude třicet let a já se cítím, jako kdyby mi mělo být čtyřicet nebo padesát,“ posteskla si žena, kterou také trápila patní ostruha, bolest kloubů, kolen a kyčlí i spánková apnoe. „Tady stojí Marcela, která je unavená. Už jenom, jak tady stojím, tak mě bolí nohy. Prostě hromádka neštěstí, já už ani nežiju.“

Začátek nového života

Trenér Martin Košťál Marcelu překvapil v práci. Přišel za ní jako zájemce o místo kamioňáka, kterého poslal šéf. A jen tak mezi řečí jí prozradil, že jede ještě dneska do Turecka. „Nechcete jet se mnou?,“ zeptal se. Když konečně pochopila, o koho jde, radostí se rozplakala. „Já už se snad ani nedoufala, že se mi někdo ozve. Byla jsem zoufalá. Mám strašnou radost, mazec,“ radovala se a těšila se na změnu života.

Hned po příletu do bootcampu v Turecku čekalo Marcelu první vážení. „Proč jsi to nechala dojít tak daleko?,“ ptal se Martin. „Protože asi nemám pevnou vůli,“ odpověděla smutně a dodala. „Asi nejsem ve svém životě ta priorita a sama na sebe kašlu.“ Nikdy prý nechce žádat druhé o pomoc a má potřebu být vždy soběstačná.

Váha ukázala neuvěřitelných 124 kilogramů. „Jakože dohnat to nad 120 kilo, to je prostě masakr,“ poznamenala Marcela. Následovala návštěva u lékaře, který ji upozornil, že má body mass index 44 a polovinu jejího těla tvoří tuk. Pochválil mladou ženu, že se rozhodla se sebou něco dělat a naznačil, že snížení hmotnosti významně zlepší šanci na početí dítěte, po kterém touží.

Pot a slzy

Na první trénink v Turecku se Marcela těšila, ale také se ho trochu obávala. Nebyla si jistá, že to dá. Na Martinovu otázku, co chce změnit, odpověděla: „Chci změnit svůj život, chci vylézt na Lysou horu, být šťastná…“ Trenér se rozhodl otestovat její odhodlání, a tak jí dal pořádně do těla. Marcela se ale nevzdávala. „Pojď,“ povzbuzoval ji Martin. „To je bojovník!“

Když už myslela, že má vše za sebou, vyrazili ještě s trenérem na ovál o délce 400 metrů, který měla celý oběhnout a ani jednou se nezastavit. I když chvílemi popošla, Marcela to s vypětím sil zvládla. Byla překvapená, že to nevzdala. „Vidím, že když něco chci, tak za tím umím jít,“ radovala se. „Musím říct, že jsem na tebe fakt hrdej,“ chválil ji trenér.

„Nechápu jak jsem to mohla nechat zajít tak daleko,“ divila se Marcela.

Součástí bootcampu bylo i zvykání na zdravější jídelníček. Marcela přiznala, že je závislá na cukrech, kterými se snaží zahánět stres. Nutriční terapeut ji naučil připravit si domácí zdravou müsli tyčinku z ovesných vloček, semínek a ovoce, kterou si může za pár minut upéct v troubě a zabalit si s sebou do kamionu.

„Budu to muset změnit,“ slibovala. „Už to nebude žádné narychlo jedení za volantem, od rána do večera v práci. Teď si budu muset najít ten klid, dát si pauzu, v pohodě se najíst bez stresu.“

Po návratu z bootcampu Marcelu doma přivítal přítel, děda a bratr. Všichni si všimli změny a toho, že nejen zhubla, ale je i veselejší. Kromě video vzkazu od maminky, která musela na výměnu kyčle, jí Martin předal plnou lednici a poukázku na nákup potravin na celý rok. Nadchla ji také domácí posilovna a pomůcky na cvičení, stejně jako karta Multisport. Tříměsíční cíl byl stanoven na 107 kg.

Frustrace a málo času

Marcela se také po třech týdnech vrátila za volant odhodlaná dodržovat jídelníček a cvičit, i když se vrátí domů pozdě a unavená. Zvládla i vánoční nástrahy v podobě babiččina cukroví,dokonce i svátky trávila v posilovně.

Přišly ale také první problémy. Kromě toho, že ji při hraní kousl vlastní pes do obličeje a přivodil jí bolestivé zranění, trápila Marcelu frustrace z práce. Nestíhala si připravovat jídlo, neměla čas ani sílu na cvičení. „Je to náročné, je to fakt náročné,“ stěžovala si. „A nevím, co je pro mě horší, jestli ta práce, málo spánku, nebo ten stres, že neplním to, co mám.“

Protože aklimatizace Marcely po bootcampu neproběhla podle plánu, dal si s ní Martin sraz na parkovišti pro kamiony. Zjistil, že ani jednou na cestách necvičila, jak měla v plánu. Ukázal jí proto jednoduchý desetiminutový trénink a ona slíbila, že si na pohyb i během dne najde čas. A že se naučí říci si o pomoc.

A to se také stalo. Jarek pro ni začal připravovat jídlo do krabiček, Marcela cvičila o přestávkách v práci a také se rozhodla podat výpověď a věnovat se více sobě. „V práci za mnou přišli, jestli bych nechtěla jít pracovat do kanceláře. Nejsem úplně kancelářský typ člověka, ale zase to není nic složitého, co by se nedalo naučit,“ hlásila.

Na tříměsíční vážení na koňském ranči přijela Marcela s pocitem, že by to mohlo klapnout. „Když se podívám do zrcadla, tak pořád tam vidím toho tlustého člověka, ale konečně obleču menší oblečení, cítím změny, lépe se mi spí,“ prozradila. A číslo na váze ji i trenéra potěšilo: místo plánovaných 107 kg navážila dokonce 102,5 kg.

„Mám strašně velkou radost, já jsem absolutně nečekala takové číslo,“ radovala se Marcela, podle které dřina a brzké vstávání stály za to. Martin Košťál svou svěřenkyni chválil a jako odměnu jí věnoval dvakrát týdně lekci jízdy na koni s instruktorkou. Jako šestiměsíční cíl pak Marcele stanovil 87 kg.

Rozebraná na milion kousků

Do dalšího cyklu vstoupila Marcela s velkým nasazením. „Teď už vím, že když něco chci, tak to dokážu,“ hlásila. Změna zaměstnání ale nepřinesla to, co od ní očekávala. Sice chodila domů včas, ale potíž byla v tom, že ji práce nenaplňovala. Depresivní nálady vyvolávaly touhu po sladkém, takže klidně spořádala tabulku čokolády. „Dneska mám náladu, že je mi všechno u pr...,“ oznámila do kamery. „Já se možná měním k lepšímu zvenku, ale zevnitř jsem rozebraná na milion kousků.“

Marcele nakonec pomohlo sezení u psycholožky, která jí doporučila zaměřit se na své priority. Uvědomila si, že aby úspěšně dokončila proměnu, musí být psychicky v pohodě a k tomu potřebuje práci, která ji baví a naplní. Začala tedy pracovat jako ošetřovatelka koní a najednou byla zase šťastná. „Někdy stačí uvědomit si, že máte poslouchat svoje srdce,“ vysvětlila.

Na šestiměsíční vážení přišla v mnohem lepší psychické pohodě a váha ukázala 87 kg. Martin Košťál Marcele vysekl poklonu. „Zasloužíš si to, makáš, dřeš. Jen to, co jsi všechno udělala se svým životem a co všechno jsi tomu obětovala.“

V rámci motivace dostala Marcela ještě ošetření u zubaře a zájezd s přítelem na Zakynthos. Cílem devítiměsíčního vážení mělo být 79 kg, což by pro Marcelu nemělo být těžké dosáhnout. Ta se přímo ztrácela před očima. Když si kupovala nové oblečení na dovolenou, radovala se, že si místo velikosti 48 až 50 může vybírat kousky ve velikosti 42.

Poprvé u moře Marcela úplně rozkvetla. „My jsme s Jarkem nikdy takhle necestovali. Vždycky jsme to odkládali, až budou peníze, až bude čas,“ prozradila s tím, že spolu určitě příští rok zase někam poletí. Navštívila také svou gynekoložku, která jí uklidnila, že může v blízké budoucnosti bez obav otěhotnět. Vyšlápla si také na vysněnou Lysou horu.

Na devítiměsíční vážení dorazila Marcela ve svých motivačních šatech, které jí nejen seděly, ale také neskutečně slušely. „V čem jsi se nejvíc posunula?,“ ptal se Martin. „Nejsem už tak protivná, protože se cítím dobře,“ usmívala se Marcela, která navážila plánovaných 79 kg. Mohla tak vyrazit za plastickým chirurgem, který ji doporučil na odstranění převislé kůže a také liposukci tukové tkáně, protože Marcelu trápil problém zvaný lipedém.

Na závěrečné gala okouzlila Marcela přítomné v tmavě modrých sametových šatech, ve kterých vypadala jako princezna. „Je nádherná,“ vydechl dojatý přítel Jarek. „Věřila jsem, že to zvládne,“ usmívala se maminka a bratr Aleš dodal, že to sestře přeje a doufá, že jí to vydrží.

„Jestli máte nějaké sny, tak si běžte za tím, stojí to za to,“ poradila divákům Marcela, které se při posledním vážení váha zastavila na čísle 74. „Nemůžu tomu uvěřit, zhubla jsem jednoho drobného člověka,“ divila se. Poděkovala také rodině, příteli Jarkovi i trenérovi Martinovi za podporu, kterou jí dávali, a podařilo se jí všechny přítomné včetně trenéra rozplakat dojetím.

Obezita v Česku

Nadváha a obezita postihují v současné době téměř 60 % dospělých a téměř jedno ze tří dětí v Evropě. Také v České republice se výrazně nad zdravou váhou pohybuje více než 60 % lidí. Sečteme-li Čechy s nadváhou (BMI větší než 25), preobezitou (BMI 25 až 30) a obezitou (BMI větší než 30), vyjde nám, že se výrazně nad zdravou mírou pohybuje více než 60 % z nás.

Obezita je nejrozšířenější civilizační onemocnění a vyúsťuje ve zhruba třicet chorob. Nejčastěji v kardiovaskulární choroby provázené mrtvicemi a infarkty, cukrovku druhého typu, nádorová onemocnění, kloubní obtíže, poruchy spánku, deprese a chronická respirační onemocnění.

Zdroj: tisková zpráva Státního zdravotního ústavu ze 4. března 2024

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

KVÍZ: Tato sada otázek prověřila kvízovou špičku. Kolik dáte vy?

Brněnská Bobyhall hostila celodenní Kvíz Open, největší kvízový turnaj v Česku....

Toto je kvíz pro opravdové hráče. Stejné otázky dostaly týmy na turnaji Kvíz Open a i jim docela zatopily. Zkuste si, jak byste si v elitní konkurenci vedli. Soutěžit o voucher na Chytrý Kvíz můžete...

Odvážné až za hranou. Toto jsou nejvýstřednější modely z červených koberců

Móda z předávání cen

Na červeném koberci letos rozhodně není nuda. Nejen na nedělních Oscarech, ale třeba i na cenách BAFTA, Grammy a dalších galavečerech se objevily modely z kůže, průhledné materiály, objemné peří i...

Kalhotky, krajka, nahota i peří. Provokace a odvaha ovládly týdny módy

Týden módy je v každé metropoli velká jízda.

Londýn, Paříž, Milán, New York. Módní metropole se staly v únoru a březnu dějištěm týdnů módy, na kterých byly k vidění kolekce předních světových návrhářů. A ti se opět rozhodně nedrželi při zemi....

Postavu nemám zadarmo, říká Besky z MasterChef Česko. Jídlo je pro ni vším

Besky

Je mladá, krásná, inspirativní a také velmi dobrá v kuchyni. Cukrářka a vítězka kulinářské soutěže MasterChef Česko 2021 Veronika „Besky“ Beskydariová prozradila, jak jíst dorty a mít stále dokonalou...

KVÍZ: Fakta o zubech, která možná neznáte. Otestujte se a vyhrajte kartáček

Ilustrační fotografie

Správná péče o zuby není jen otázkou kosmetiky, ale i zdraví celého těla. V našem kvízu si můžete otestovat, jestli své zuby skutečně chráníte správně. A jako bonus máte šanci vyhrát elektrický zubní...

Pohyb venku a zdravé jídlo. Osvědčené tipy, jak předejít jarní únavě

ilustrační snímek

S příchodem jara se můžete cítit unaveně a bez energie, i když jste čekali pravý opak. Nejde o nemoc, ale o přirozenou reakci těla, které může být po zimě vyčerpané.

19. března 2026

Úchvatné i funkční. Připomeňte si kostýmy z mistrovství světa v krasobruslení

Ilustrační snímek

Praha hostí po dlouhých třiatřiceti letech mistrovství světa v krasobruslení. K vidění zde nebudou jen dechberoucí výkony světové špičky, ale také úchvatné kostýmy. Každý z nich je malým uměleckým...

19. března 2026

Když srdce zlobí. Moderní zákrok dokáže během hodiny zastavit arytmii

Katetrizační ablace je minimálně invazivní výkon, při kterém lékaři odstraní...

Bušení srdce, nepravidelný rytmus nebo náhlé zrychlení tepu. Tak se často projevují srdeční arytmie, které trápí stále víc lidí. Katetrizační ablace dokáže problém cíleně odstranit – bez otevřené...

19. března 2026

Kamioňačka Marcela zhubla jednoho člověka. Extrémní proměny jí změnily život

Marcela Krejčí a Martin Košťál na závěrečném gala večeru

Devětadvacetiletá Marcela Krejčí strávila šest a půl roku za volantem kamionu. Na její postavě se podepsal nejen nedostatek spánku, ale také časově i psychicky náročná práce a minulost baculaté...

19. března 2026

Romantika, humor, napětí i poučení. Tipy na jarní čtení nejen pro ženy

Ilustrační snímek

Březen je měsíc knihy a vy nemáte co číst? V tom případě pro vás máme řešení. Podívejte se na zajímavé novinky z našich knihkupectví, určitě tam najdete něco, co vás chytne za srdce. Užijte si jaro s...

19. března 2026

Přibývá drog, které zabíjejí, a strmě roste dostupnost závislosti, varuje psychiatr

Premium
Petr Popov

Nikotin je absolutní nechvalný vítěz ve všech směrech. Je na něm u nás závislých nejvíc lidí, vede statistiky zdravotních komplikací i ekonomických škod způsobených návykovou látkou. Na druhém místě...

18. března 2026

Žena málem zemřela, za její stav mohly věci z vlastní domácnosti

Hannah si myslela, že ji tráví vlastní dům a má doma nějaké chemikálie, o...

Hannah Pettey chřadla a ztrácela se před očima. Když už téměř nedokázala mluvit, odvezla ji vlastní matka do nemocnice, kde byli z jejího zdravotního stavu v šoku i lékaři. Větší šok ale nastal, když...

18. března 2026  11:09

Osud jim nepřál. Slavné krásky, které dlouho nemohly najít partnera

Slavné ženy, které neměly štěstí v lásce.

Než tyto ženy našly toho pravého, mnohdy to trvalo léta. Často měly smůlu na výběr partnerů a láska jim nebyla souzena. Najít druhou polovičku totiž není žádná legrace. O to složitější to je, když...

18. března 2026  8:24

Novoluní v Rybách 19. března 2026: Emoční detox a čas na velké odpuštění

Novoluní v Rybách

Cítíte se v posledních dnech jako na horské dráze? Nejste v tom sami. Březnové novoluní, které nastane 19. března 2026 ve znamení Ryb, je energeticky nejsilnějším bodem končícího astrologického roku....

18. března 2026

Jak zvládnout svůj vlastní strach: stačí hodně mluvit a obavy sdílet

Trapnost, šok, ale i obavy. Vyvrcholení nepřináší jen „předpisové“ projevy....

Strach nezažíváme rádi. Může nás paralyzovat, ochromit nebo odradit od našich snů a přání. Někdy nás ale dokáže naopak motivovat nebo udržovat v bezpečí. Ať se nám to líbí, nebo ne, strach je dobrý...

18. března 2026

Tajemství štíhlé linie: dodržte pár zásad a buďte důslední. Pak to půjde

Ilustrační fotografie

Stravovat se zdravě a vyváženě a hýbat se, to je alfa a omega hubnutí. Bez toho to zkrátka nepůjde. A aby vám to šlo ještě lépe, přizvěte si na pomoc účinné bylinky.

18. března 2026

Lvi zpomalí, Střelci budou riskovat. Velký jarní horoskop pro všechna znamení

Ilustrační snímek

Jaro je letos ve znamení rozjezdu, na který jsme měsíce čekali. Astrologicky zpomalená zima a předjaří nám často do životů vrátily minulost. Těžká témata, o nichž jsme si mysleli, že už je máme za...

18. března 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.