Obří prsa či vosí pas díky plastikám? Každý vnímá krásu jinak, říká chirurg

Muž, který chce vypadat jako Britney Spearsová. Ženy, které jsou ochotné utratit miliony, aby co nejvíc připomínaly panenky Barbie, Pamelu Andersonovou nebo Kim Kardashianovou. Dnes není asi nic, co by plastické chirurgy nějak extra překvapilo. A je jen otázkou, jak se k takovým netradičním požadavkům postaví.

„Měl jsem pacienta, který chtěl vložit pod kůži na čele silikonové rohy, nebo pacientku, která chtěla rozdělit jazyk na dvě části jako mají ještěrky. Tyto operace jsem samozřejmě neprovedl. Operoval jsem však pacientku, která si nechala v zahraničí vložit implantáty velikosti 2,5 litru do každého prsu. Měla pak zdravotní potíže, bolela ji páteř, takže jsem implantáty odstranili a prsa vymodelovali,“ přibližuje chirurg Roman Kufa z Perfect Clinic.

Krásu vnímá každý jinak

Proč ovšem lidé takové extrémní plastiky požadují? Podle Kufy je vysvětlení jednoduché: každému se prostě líbí něco jiného. Každý vnímá krásu jinak. Někomu se jednoduše hodně velká prsa či rty líbí.

„Každý má svoji osobní míru toho, co je přehnané, jinde. Stejně jako na výrazné plastické operace či estetické zákroky bychom se mohli dívat i na tetování velkých rozsahů na těle. Někdo si potetuje celé tělo o obličej, někdo si rozřízne jazyk jako ještěrka,“ popisuje Kufa.

„Extrémně velké poprsí může u mnohých vyvolávat sexuální vzrušení. Ženy se zase mohou cítit, že jsou něčím zajímavé, výjimečné a sexy, anebo se jim to prostě jen líbí. Samozřejmě hraje roli i pornoprůmysl, kdy si pro tyto účely nechávají ženy voperovat poprsí velkých rozměrů,“ dodává.

Někdy mají podle něj pacienti představu, že plastická chirurgie dokáže všechno a nejsou v ní limity. Například když přinesou třicet let starou fotografii a požadují, aby je lékaři operačním zásahem omladili do stejné podoby.

Kufa klienty s extrémními požadavky odmítá. „Osobně operuji tehdy, když vím, že výsledek operace pacientovi prospěje zdravotně nebo esteticky. Určitě ne vždy vyhovím všem požadavkům klienta, často to jsou totiž přání nereálná. Například vím, že když si pacientka nechá vložit příliš velké implantáty do prsou, tak bude mít v budoucnu zdravotní obtíže a prsy se budou muset reoperovat,“ popisuje.

A že někteří chirurgové operaci provedou? V takovém případě podle něj nejde o nic jiného než o peníze. „Nemyslím si, že by to dělali proto, že se jim to líbí a ztotožňují se s tímto výkonem, ale většinou je k tomu vede finanční zisk,“ uzavírá Kufa.