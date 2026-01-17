Když dorazila do nemocnice, už měla prsty na nohách i rukách fialové až černé a lékaři se obávali, že prsty nepůjdou zachránit. Měli pravdu. „Bylo to pro mě šokující. Nevěděla jsem, co budu dělat. Byla jsem v neskutečné panice,“ sdělila.
Další vyšetření pak ukázalo, že za vším stojí ledvinový kamínek. Prsty odumíraly velmi rychle a lékař nakonec všechnu odumřelou tkáň odebral. „Plakala jsem bolestí a byla v šoku. Dívala jsem se na své prsty. Měla jsem je už jen do půlky. Najednou pro mě nemělo nic smysl. Cítila jsem, že to asi bude můj konec,“ pokračovala.
Strach měla z toho, aby se odumírání dál nešířilo a nakonec celá situace pro ni nebyla fatální. „Už před třemi lety mi odstraňovali ledvinový kámen. To ale bylo všechno v pořádku. Nyní se situace extrémně zkomplikovala, a ačkoli je taková záležitost spíš vzácnější, bohužel postihla mě. Měla jsem další kámen, který všechno zablokoval. Upadla jsem do septického šoku. Celou dobu jsem myslela jen na to, aby mě zachránili a já ještě viděla svou dceru,“ doplnila.
Z celé situace na tom byla velmi špatně po psychické stránce. A myslí si, že mohla takovému neštěstí zabránit. Podle ní stačilo nenechat se odbýt v nemocnici a žádat další vyšetření. Apeluje tedy nyní na všechny pacienty, aby nic neponechávali náhodě a v případě zdravotních obtíží raději podstoupili nějaké komplexní vyšetření.
„Nikdy by mě nenapadlo, že taková malá věcička napáchá tolik škody. Lékaři mi museli v nemocnici omezit průtok krve, aby mi zachránili orgány. Hrozilo selhání celého organismu. Moje svaly začaly z nedostatku používání slábnout a také jsem přišla o sluch v pravém uchu. Ale jsem živá. A to je hlavní. Chraňte si své zdraví a buďte na sebe opatrní,“ doplnila pro People.