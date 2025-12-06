„Jsou lidé, kteří mléko nemohou ani cítit. Je jim z toho zle, dokonce by ihned po vypití zvraceli. A právě ti mi píší, jak odporné mé koupele jsou. Ale jinak jsou lidé nadšení a zkoušejí to jako já. Je to pro pleť neskutečně dobré. A kdo to vyzkoušel, dává mi za pravdu,“ sdělila na Instagramu žena.
Andrea se prý inspirovala u Kleopatry, která se údajně v mléce koupala také. Jednou koupel vyzkoušela, protože byla zvědavá a od té doby se v mléce koupe pravidelně. „Někomu by možná mohla vadit ta nasládlá vůně. Je to rozhodně o zvyku. Ale říkám, že vaše pleť si to zaslouží. Už směřuji k šedesátce, musím o sebe víc pečovat. Příjemnější je, když se mléko trochu ohřeje, ale naopak v horkých dnech vás studené mléko krásně ochladí,“ míní Andrea, která už je několikanásobnou babičkou, ale jako babička se necítí.
Sama říká, že má v mysli stále věk okolo třicítky a zatím se mladistvě i cítí. Nemá žádné zdravotní neduhy, v posilovně je jako doma a vedle sebe má navíc o dvacet let mladšího partnera. „Občas se smějeme, protože toho já zvládnu víc. Opravdu věřím, že když to máte v hlavě srovnané, můžete být ve skutečnosti mladší. Když si budete říkat, jak jste staří, nemocní, bolaví, tak se lépe rozhodně cítit nebudete. Ráno vstanu a řeknu si, jak jsem krásná a jak je mi skvěle. Je to skvělý start dne,“ podotkla.
Netají se však tím, že si ke kráse dopomáhá i plastikami a zkrášlovacími procedurami, za které je ochotná utratit nemalé částky. Pleť po celém těle ovšem podle ní omladí nejlépe jen mléko. „Kupuji plnotučné kravské mléko. Pokud je čerstvé, je to ta nejlepší varianta, ale postačí i koupené normálně z obchodu. Zkuste to také a dejte mi vědět, jak se po koupeli cítíte,“ vzkázala fanouškům.