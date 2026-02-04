Původně vážila 121 kilogramů, poté zhubla na 89 a nemohla si svou proměnu vynachválit. Ovšem jen do té doby, než si všimla, že se jí zvětšují prsa. Zpočátku si myslela, že to souvisí nějak s jejím menstruačním cyklem a na vině jsou hormony. Když ovšem ňadra nesplaskla, ale naopak se zvětšovala dál, zbystřila. Už dříve měla prsa velikosti deset, ale nyní jsou ještě o pět velikostí větší.
„Upřímně? Lidé mi gratulují, muži tleskají. Ale já trpím. Co nikdo nevidí? Popraskanou kůži, neustálé opruzeniny pod ňadry, bolesti prsou, bolesti zad, bolesti hlavy od páteře, která tu tíhu sotva unese. Možná je pro někoho tak objemný hrudník splněný sen, věřte, že pro mě je to spíš noční můra, kterou musím každý den žít,“ uvedla žena na svém profilu na Instagramu.
Díky poprsí si sice přijde na slušné peníze, protože její fotografie muži milují, ale raději by vše vzala zpátky a měla opět poprsí, na jaké byla zvyklá. Když kvůli ňadrům navštívila lékaře, potvrdil jí její domněnku. Jde o gigantomastii.
„Je to vlastně vcelku vzácné. Nevím, čím jsem si to zasloužila, že to padlo zrovna na mě. Je jedno, jak budu hubnout, co budu dělat. Prsa budou nekontrolovatelně růst a já s tím nic nezmůžu,“ postěžovala si.
Původně si totiž myslela, že se jejich růst zastaví, když po aplikaci injekcí na hubnutí ještě projde podvázáním žaludku. Ani tento chirurgický zákrok ale nezabral. „Jsem o dost hubenější, ale mám obří ňadra, která v podstatě vůbec nepasují na mé tělo. Mám sice dost peněz, ale ty my jsou docela k ničemu, když věčně trpím bolestmi,“ doplnila.
Zvažuje, že si ňadra nechá co nejvíc zmenšit, ale už nyní ví, že by ji stejná operace v budoucnu čekala znova. „Netuším, kam až mohou prsa vyrůst. Nevím, jestli se to vůbec někdy může zastavit. Mohu jen doufat, že jednou tomu bude konec,“ uzavřela své trápení.