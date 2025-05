Podle Martina Košťála je právě nastavení hlavy tím nejdůležitějším prvkem celého procesu. „Je to alfa-omega. Oni si musí nejdřív uspořádat v hlavě, čeho chtějí dosáhnout, co jsou ochotni tomu obětovat a kde je celý problém. Je to proces, bez kterého to nejde.“

Trenér Košťál také vysvětluje, že právě na zvýšení sebevědomí je zaměřen první trénink. „Ti lidé si nevěří a tam si po dlouhé době sáhnou na něco, co je větší než oni. A když to zvládnou, je na nich vidět, jak si uvědomí, že nejsou zas tak marní. A na tom už se dá stavět dál.“

K dispozici byla soutěžícím po celou dobu vedle trenéra, lékaře a nutričního poradce také psycholožka. „Já jsem si vždycky myslela, že musím nejdřív zhubnout a pak se mi srovná i psychika. Až v tomto projektu jsem i díky konzultacím s psycholožkou pochopila, že hlava musí jít první a pak půjde i to okolo,“ popisuje Gabriela.

První vážení v prádle bylo to nejhorší

Součástí představení účinkujícího na začátku dílu je vždy vážení ve spodním prádle. „Pro mě jednoznačně největší trauma. Já jsem se nesvlíkla ani doma před mamkou a tady jsem musela projít hotelem v županu, který jsem nebyla schopná dovřít, a svléknout ho před celým štábem, i lidmi, kteří zrovna koukali z oken hotelu. Chtělo se mi brečet“, vzpomíná Gabriela. Martin k tomu dodává, že v ten moment mu zatrnulo, protože Gábina mu řekla, že ten pořad asi nebyl dobrý nápad a že by raději skončila.

Na druhou stranu ale mladá žena přiznává, že právě ten veřejný závazek, smlouva i péče odborníků byl mix, který ji pomohl dosáhnout vytouženého cíle. „Zkoušela jsem hubnout XY krát před tím, ale marně. Tady jsem najednou měla celý tým lidí, který mě odborně vedl a podporoval. Roli hrálo samozřejmě i ego. Kdybych to ani teď nedala, asi bych nesnesla tu kritiku potom.“

Název Ozempic jsem slyšel až nedávno

Oba hosté Rozstřelu svorně přiznávají, že hubnutí u účinkujících bylo dosaženo fyzickou aktivitou a úpravou jídelníčku. „O lécích na hubnutí, jako je třeba Ozempic, jsem já osobně slyšel až teprve nedávno. S něčím takovým se v pořadu vůbec nepracovalo,“ potvrzuje Martin Košťál.

Režim na bootcampu byl podle nich až polovojenský. Od rána do večera byla naplánovaná každá chvíle. „Před rozcvičkou bazén, pak rozcvička, snídaně, dopolední trénink, oběd, pauza, odpolední fáze a vyplavání večer.“

Režim se Gabriele daří držet i teď, v normálním životě. Stejně tak váhu. „My máme k dispozici stále možnost konzultace s odborníky. V kontaktu jsem pravidelně i s Martinem,“ říká a potvrzuje, že i další vazby, které si mezi sebou účinkující vytvořili, přetrvávají i mimo kamery.

Jak se trenér Martin Košťál popasoval s rolí moderátora finálového galavečera, proč Gábině nefungovala pomoc maminky-trenérky a s jakými reakcemi se potkávají dnes, i o tom mluví hosté dále v Rozstřelu s Elen Černou.