Konec „přeplněných obličejů“. Estetická medicína se vrací k přirozenosti

Elen Černá
Vysíláme   10:00
Estetická medicína v Česku zažívá posun. Trendem je jemné vylepšování, dlouhodobá péče a důraz na kvalitu kůže. Shodli se na tom hosté iDNES Lounge – lékařka Lucia Škrovinová z Oční kliniky Gemini, plastický chirurg Vojtěch Šandera z Renomé Clinic a dermatovenerolog Jan Kučera z Perfect Clinic.

Pryč jsou doby přeplněných rtů a nepřirozeně napnutých tváří. „Dnes je standardem kombinovat metody, což je obrovská výhoda. Dokážeme dělat přirozenější výsledky pro pacienty,“ říká lékařka Lucia Škrovinová. A dodává, že česká populace je konzervativní – klienti chtějí vypadat odpočatě, ale tak, aby nikdo nepoznal, že na něco chodí.

Hosté pořadu

Lucia Škrovinová
Gemini

MUDr. Lucia Škrovinová působí jako lékařka na Oční klinice Gemini ve Zlíně. Vystudovala všeobecné lékařství na Lékařské fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, kde promovala v roce 2020. Od té doby je součástí týmu Gemini Zlín, v roce 2025 složila atestaci z oftalmologie. Věnuje se okuloplastickým operacím, operacím šedého zákalu a zákrokům na spojivce. Vedle oční chirurgie se specializuje na estetickou medicínu, v níž absolvovala řadu školení – zaměřuje se na aplikaci botulotoxinu, mezoterapii, výplňové materiály, polynukleotidy, kolagenové stimulátory, intradermální a liftingové nitě i ošetření plazmovým generátorem.

Jan Kučera
Perfect Clinic

MUDr. Jan Kučera je dermatovenerologem v Perfect Clinic. Ve své klinické praxi se specializuje na estetickou dermatologii, miniinvazivní zákroky, přístrojová ošetření a kombinované terapeutické postupy. Souběžně působí akademicky na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy, publikuje v odborných časopisech a získal titul Ph.D. za výzkum kožních nádorů a kožních buněk fibroblastů. Vyučoval více než deset let lékařskou anatomii. Je držitelem primářské licence v oboru dermatovenerologie a působí jako školitel pro aplikace botulotoxinu a injekčních výplní.

Vojtěch Šandera
Renomé clinic

MUDr. Vojtěch Šandera je plastický chirurg působící v Renomé clinic. Absolvoval 3. lékařskou fakultu Univerzity Karlovy v roce 2013. V letech 2014 až 2022 působil jako odborný asistent na klinice plastické chirurgie 3. LF UK a Fakultní nemocnici Královské Vinohrady. Odbornou způsobilost v oboru plastické chirurgie získal v roce 2019. Od roku 2022 pracuje jako atestovaný lékař na oddělení plastické chirurgie Fakultní nemocnice v Motole, od roku 2024 působí také jako privátní lékař pro estetickou chirurgii v Renomé clinic. Je členem České lékařské komory.

Anne Hathawayová a debata kolem její proměny

Debatu odstartovala nedávná oscarová účast herečky Anne Hathawayové, jejíž svěží vzhled vyvolal na sociálních sítích vlnu spekulací. „Je znatelná změna kvality kůže a zpevnění. Hlavně v oblasti dolních víček je vidět napnutí tkáně a změna polohy obočí, které otevře oko,“ analyzuje Lucia Škrovinová. Podle ní se dnes v Hollywoodu tyto metody kombinují.

Plastický chirurg Vojtěch Šandera dodává: „Určitě vidíme zlepšení kolem oční krajiny i nosoretních rýh. Pravděpodobně tam bude i úprava horních víček. Kdybychom ji viděli odlíčenou, zřejmě bychom našli jizvy. Cvičené oko ví, kam se podívat.“

MUDr. Lucia Škrovinová, Oční klinika Gemini

Dermatolog Jan Kučera upozorňuje na úskalí hodnocení z fotografií: „Někdy je složité hodnotit čistě podle fotky – nevíme, jestli je to stejný foťák, stejná grimasa. Ale to, co je očividné, je změna kvality kůže.“

Od extrémů k přirozenosti

Všichni tři hosté se shodli, že éra přehnaných výplní a nepřirozených kontur je na ústupu. „Já nikdy nezažil, že by si někdo přál být nafouklý. Naopak, kdybych dostal pětikorunu pokaždé, když se mi pacient řekne: Hlavně abych nevypadal jako XY, byl bych boháč,“ říká Jan Kučera s odkazem na trend přehnaně vyplněných rtů či tváří. Dodává, že dermatologický plán je dlouhodobá záležitost, jejíž výsledek je ovlivněn i životním stylem daného klienta. „A ve chvíli, kdy už neinvazivní metody nestačí, potkáváme se s kolegy z plastické chirurgie.“

Plastiky odmítly. Tyto hvězdy dokazují, že jde stárnout i s noblesou

Chirurgické zákroky se podle doktora Zdeňka Šandery posunuly také směrem k méně radikální cestě. „Jsme chirurgové, takže zlatým standardem zůstává skalpel, ale i my používáme miniinvazivní facelifty, tedy výkony, které nenutí pacienty hojit tak velkou ranou plochu,“ vysvětluje. Moderní metody umožňují redistribuci objemu hluboko uložených tkání bez velké jizvy – pomocí závěsných vláken nebo endoskopicky asistovaných výkonů.

„Pokud ale člověku máme odstranit kožní exces, tak zkrátka tu kůži musíme otevřít, porušit anatomické vrstvy, uvolnit je a posunout do nové polohy. To je úkol plastického chirurga.“

Hosty pořadu iDNES LOUNGE jsou zleva dermatovenerolog Jan Kučera, plastický chirurg Vojtěch Šandera.

Jak poznat kvalitní pracoviště?

Výběr správného lékaře je podle hostů klíčový. „Alfa a omega je uvědomit si, že se jedná o zásah do těla, který by mělo dělat zdravotnické zařízení. Důležitá je kvalifikace personálu – mělo by jít o lékaře,“ zdůrazňuje Kučera. Varuje před atraktivními nabídkami na sociálních sítích: „Nechoďte do garáže za slevou.“

Plastický chirurg Vojtěch Šandera doplňuje: „Při výběru zařízení bych se díval na délku poskytování služby, na počet provedených výkonů ročně. Čím větší rutinnost, tím větší bezpečnost. A důležitá je i schopnost kliniky řešit komplikace – komplikace nemá jen ten, kdo neoperuje.“

Hosty pořadu iDNES LOUNGE jsou zleva dermatovenerolog Jan Kučera, plastický chirurg Vojtěch Šandera, moderátorka Elen Černá a Lucia Škrovinová z oční kliniky.
Hosty pořadu iDNES LOUNGE jsou zleva dermatovenerolog Jan Kučera, plastický chirurg Vojtěch Šandera, moderátorka Elen Černá a Lucia Škrovinová z oční kliniky.
MUDr. Lucia Škrovinová, Oční klinika Gemini
Hosty pořadu iDNES LOUNGE jsou zleva dermatovenerolog Jan Kučera, plastický chirurg Vojtěch Šandera.
Doktor Jan Kučera pak ještě varuje, že miniinvazivita neznamená bezrizikovost. „Injekční zákroky, typicky botulotoxin nebo výplně, s sebou nesou rizika. Může dojít k ucpání cévy, odumření tkáně – nekróze. Vzácně i k oslepnutí. Lékař o tom ví a umí s tím pracovat. V kosmetickém salonu tohle absolutně chybí.“

Červené vlajky a odmítnutí zákroku

Jak poznat, že pacientův problém není estetického, ale psychického rázu? „Někdy je to šestý smysl. Pokud pacient popisuje hrůzostrašné problémy a vy objektivně vidíte, že to tak není, je to varování,“ říká Kučera. „Je špatné léčit problém psychiky estetickým zákrokem.“

Vojtěch Šandera přidává další signál: „Pokud se pacient ptá na každý detail – jestli známe ten a ten nejnovější trend, co používáme za materiály, jestli víme o té a té možné komplikaci – pak je to pro mě znak, že tam není důvěra. V takovém případě je velmi pravděpodobné, že pacient nebude standardně reagovat, nebude chodit na převazy, na kontroly a vznikne problém. Pokud tam není důvěra na začátku, nebude nikdy. A my důvěru pacientů potřebujeme.“

V iDNES Lounge dále hosté hovoří o tom, jak trendy v estetické medicíně ovlivňují sociální sítě a jejich filtry, proč stále platí, že zásadní je ochrana před ultrafialovými paprsky a zdravý životní styl a věnují se také tématu, zda je lepší nechat se omladit jednou plastickou operací ve vyšším věku, anebo podstupovat sice častěji, ale zato méně radikální zákroky.

Slavné krásky nahoře bez. Které hvězdy se nestydí ukázat své tělo?

Tyto krásky s odhalením poprsí na veřejnosti nemají problém.

Svítí sluníčko, slavné dámy si užívají opalování na pláži nebo u bazénu a poslední, co chtějí řešit, je zahalování ňader. Podívejte se do naší galerie, které ze slavných krásek jsou v tomto směru...

Kolaps, operace a 88 kilo dole. Honza v Extrémních proměnách bojoval o život

Honzovi hrozilo, že pokud svou obezitu nezačne řešit, bude to pro něj mít...

Honza je milující přítel a otec. Kvůli své obezitě však prakticky nevycházel z domu a svou rodinu zanedbával. Aby toho nebylo málo, nemocné srdce bilo na poplach – Honzovi hrozilo, že pokud svou váhu...

Slavní v dětství a dnes. Hvězdy, které vyrostly do krásy

Slavní jako děti a dnes

Málokdo může říct, že byl v dětství tak rozkošný, že by ho vzali do reklamy. A stejně na tom jsou i slavné hvězdy. Někdo byl roztomilý, z některých VIP se však vyloupla nádherná labuť až po období...

Bikiny jako základ. Tyto krásky bez nich na dovolenou nejedou

Bikiny a hurá na pláž

Na sluníčko a pobyt u vody si ještě pár měsíců počkáme. Proč se však nenavnadit na teplé slunečné dny pohledem na krásky v bikinách, které hrdě vystavují svá těla. Inspirujte se slavnými ženami a...

KVÍZ: Zdeněk Svěrák slaví 90. Jak dobře znáte jeho filmové ženy?

Zdeněk Svěrák (Praha, 6. dubna 2020)

Herec, scenárista a režisér Zdeněk Svěrák oslaví tento týden devadesáté narozeniny. Pojďme se teď podívat zpět na filmy, ve kterých jsme ho v minulých dekádách obdivovali. Pamatujete se na ženy,...

Konec „přeplněných obličejů“. Estetická medicína se vrací k přirozenosti

Vysíláme
Hosty pořadu iDNES LOUNGE jsou zleva dermatovenerolog Jan Kučera, plastický...

Estetická medicína v Česku zažívá posun. Trendem je jemné vylepšování, dlouhodobá péče a důraz na kvalitu kůže. Shodli se na tom hosté iDNES Lounge – lékařka Lucia Škrovinová z Oční kliniky Gemini,...

27. března 2026

Když se neholím, muži o mě mají větší zájem, říká žena

Vousy si žena od puberty pravidelně holila. Dnes je ale nechává volně růst.

Sedmadvacetiletá Meagan Riley Nealy-Stevensonová z USA od puberty řešila rostoucí vousy. Zprvu se za ně extrémně styděla a hlavně kvůli nim byla terčem šikany. V dospělosti je ale nechává volně růst...

27. března 2026  8:09

Břicho po 50 roste i bez přejídání. Lékaři vysvětlují proč a co s tím dělat

Ilustrační snímek

Po padesátce se hubnutí řídí jinými pravidly — klesá svalová hmota, mění se metabolismus tuků a tělesná hmotnost roste, i když jíte stejně jako dřív. Diety bez bílkovin nefungují, proteinové tyčinky...

27. března 2026

Když máte lidí dost. Problém sociální únavy není neobvyklý, čerpejte ticho

Ilustrační snímek

Někdy vás ani tak nevyčerpá práce jako společnost druhých lidí. Říká se tomu sociální únava a může postihnout i toho nejspolečenštějšího člověka. Proč?

27. března 2026  1:20

Tak voní Orient. Zkuste parfém s vůní dálek a vypusťte Džina z flakónu

Luxus nemusí být jen okem viditelný, lze jej vnímat také jiným smyslem, čichem.

Pokud natrefíte na hodného džina, bude do roztrhání svého nehmotného těla plnit vaše přání, ale pokud takový nebude, užijete s ním jen spoustu nepříjemností. Pusťte džina ze své oblíbené vůně a hned...

27. března 2026

Nebezpečné televizní reality show. Když nás pohltí, už nevnímáme, co je skutečné

Premium
Reality shows mohou být zábava. Pokud vás nestáhnou pryč z reálného života....

Bachelor, Survivor, Výměna manželek, Extrémní proměny. Reality show se dlouhodobě drží na předních příčkách žebříčků sledovanosti. A i když je jedni hltají téměř všechny a druzí tvrdí, že Výměna...

27. března 2026

KVÍZ: Kolísko, Hrbolek i Tkaloun. Jak dobře znáte učitele z filmů a seriálů?

Zdeněk Svěrák, Václav Lohniský a Ladislav Smoljak ve filmu Marečku, podejte mi...

Pojďte si s námi při příležitosti Dne učitelů, který oslavíme v sobotu 28. března, zavzpomínat na české i světové filmy a seriály ze školního či studentského prostředí, které nás bavily před...

vydáno 27. března 2026

Blonďatá hvězda TikToku náhle zmizela ze sociálních sítí. Skok z mostu někdo natočil

Turecká influencerka zemřela v 21 letech. Skočila z mostu

Populární turecká influencerka Kübra Karaaslanová skoncovala se svým životem skokem z Mostu Osmana Gaziho. Na sociálních sítích měla podle dostupných zdrojů několik set tisíc sledujících. Před smrtí...

26. března 2026  20:14

Na Zelený čtvrtek se nehádejte. Tradice radí jíst zelené a jít na zahradu

Servírka drží půllitry se zeleným velikonočním pivem v restauraci minipivovaru...

Zelený čtvrtek 2. dubna 2026 odstartuje nejdůležitější část Velikonoc. Tento den, který křesťanům připomíná poslední večeři Ježíše Krista, je ale spojen i s pověrami a zvyky, které překvapí i ty, kdo...

26. března 2026  17:03

Fitness trenérka sdílí bizarní tip pro dokonalé břišní svaly

Bizarní cvik trenérky její sledující velmi zaujal.

Monika Nikolaevová je fitness trenérkou a také vítězkou soutěže Mrs. Bulgaria World z roku 2020. Na svém těle neskutečně maká a rozhodně ho nemá zadarmo. Má však jeden trik na břišní svaly, který jí...

26. března 2026  9:08

Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance
Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance

Období po čtyřicítce přináší řadu změn, které mohou ovlivnit fyzickou i psychickou pohodu. Dopřejte si proto přírodní podporu v čase, kdy ji vaše...

Velikonoce 2026: Šedivé úterý a jeho tradice. Proč musíte vymést pavučiny

V zámku Fryštát v Karviné začal velký jarní úklid. (3. března 2026)

Šedivé úterý vychází v roce 2026 na 31. března a podle lidové tradice je spojované hlavně s důkladným úklidem od vymetání pavučin až po mytí oken. Odkud se vzal jeho název a co se v tento den dřív...

26. března 2026

Kosti se mění už po třicítce. Jak poznat tichý úbytek a co dělat, aby vás nezradily?

Ve spolupráci
Kosti se mění už po třicítce. Jak poznat tichý úbytek a co dělat, aby vás...

Většina z nás žije v přesvědčení, že o kosti se začneme starat, až budeme v důchodu. Realita je ale jiná. Kost je živá tkáň, která se neustále přestavuje, a zlomový bod přichází mnohem dříve, než si...

26. března 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.