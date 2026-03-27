Konec „přeplněných obličejů“. Estetická medicína se vrací k přirozenosti

Pryč jsou doby přeplněných rtů a nepřirozeně napnutých tváří. „Dnes je standardem kombinovat metody, což je obrovská výhoda. Dokážeme dělat přirozenější výsledky pro pacienty,“ říká lékařka Lucia Škrovinová. A dodává, že česká populace je konzervativní – klienti chtějí vypadat odpočatě, ale tak, aby nikdo nepoznal, že na něco chodí.
Hosté pořadu
Lucia Škrovinová
Gemini
MUDr. Lucia Škrovinová působí jako lékařka na Oční klinice Gemini ve Zlíně. Vystudovala všeobecné lékařství na Lékařské fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, kde promovala v roce 2020. Od té doby je součástí týmu Gemini Zlín, v roce 2025 složila atestaci z oftalmologie. Věnuje se okuloplastickým operacím, operacím šedého zákalu a zákrokům na spojivce. Vedle oční chirurgie se specializuje na estetickou medicínu, v níž absolvovala řadu školení – zaměřuje se na aplikaci botulotoxinu, mezoterapii, výplňové materiály, polynukleotidy, kolagenové stimulátory, intradermální a liftingové nitě i ošetření plazmovým generátorem.
Jan Kučera
Perfect Clinic
MUDr. Jan Kučera je dermatovenerologem v Perfect Clinic. Ve své klinické praxi se specializuje na estetickou dermatologii, miniinvazivní zákroky, přístrojová ošetření a kombinované terapeutické postupy. Souběžně působí akademicky na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy, publikuje v odborných časopisech a získal titul Ph.D. za výzkum kožních nádorů a kožních buněk fibroblastů. Vyučoval více než deset let lékařskou anatomii. Je držitelem primářské licence v oboru dermatovenerologie a působí jako školitel pro aplikace botulotoxinu a injekčních výplní.
Vojtěch Šandera
Renomé clinic
MUDr. Vojtěch Šandera je plastický chirurg působící v Renomé clinic. Absolvoval 3. lékařskou fakultu Univerzity Karlovy v roce 2013. V letech 2014 až 2022 působil jako odborný asistent na klinice plastické chirurgie 3. LF UK a Fakultní nemocnici Královské Vinohrady. Odbornou způsobilost v oboru plastické chirurgie získal v roce 2019. Od roku 2022 pracuje jako atestovaný lékař na oddělení plastické chirurgie Fakultní nemocnice v Motole, od roku 2024 působí také jako privátní lékař pro estetickou chirurgii v Renomé clinic. Je členem České lékařské komory.
Anne Hathawayová a debata kolem její proměny
Debatu odstartovala nedávná oscarová účast herečky Anne Hathawayové, jejíž svěží vzhled vyvolal na sociálních sítích vlnu spekulací. „Je znatelná změna kvality kůže a zpevnění. Hlavně v oblasti dolních víček je vidět napnutí tkáně a změna polohy obočí, které otevře oko,“ analyzuje Lucia Škrovinová. Podle ní se dnes v Hollywoodu tyto metody kombinují.
Plastický chirurg Vojtěch Šandera dodává: „Určitě vidíme zlepšení kolem oční krajiny i nosoretních rýh. Pravděpodobně tam bude i úprava horních víček. Kdybychom ji viděli odlíčenou, zřejmě bychom našli jizvy. Cvičené oko ví, kam se podívat.“
Dermatolog Jan Kučera upozorňuje na úskalí hodnocení z fotografií: „Někdy je složité hodnotit čistě podle fotky – nevíme, jestli je to stejný foťák, stejná grimasa. Ale to, co je očividné, je změna kvality kůže.“
Od extrémů k přirozenosti
Všichni tři hosté se shodli, že éra přehnaných výplní a nepřirozených kontur je na ústupu. „Já nikdy nezažil, že by si někdo přál být nafouklý. Naopak, kdybych dostal pětikorunu pokaždé, když se mi pacient řekne: Hlavně abych nevypadal jako XY, byl bych boháč,“ říká Jan Kučera s odkazem na trend přehnaně vyplněných rtů či tváří. Dodává, že dermatologický plán je dlouhodobá záležitost, jejíž výsledek je ovlivněn i životním stylem daného klienta. „A ve chvíli, kdy už neinvazivní metody nestačí, potkáváme se s kolegy z plastické chirurgie.“
Chirurgické zákroky se podle doktora Zdeňka Šandery posunuly také směrem k méně radikální cestě. „Jsme chirurgové, takže zlatým standardem zůstává skalpel, ale i my používáme miniinvazivní facelifty, tedy výkony, které nenutí pacienty hojit tak velkou ranou plochu,“ vysvětluje. Moderní metody umožňují redistribuci objemu hluboko uložených tkání bez velké jizvy – pomocí závěsných vláken nebo endoskopicky asistovaných výkonů.
„Pokud ale člověku máme odstranit kožní exces, tak zkrátka tu kůži musíme otevřít, porušit anatomické vrstvy, uvolnit je a posunout do nové polohy. To je úkol plastického chirurga.“
Jak poznat kvalitní pracoviště?
Výběr správného lékaře je podle hostů klíčový. „Alfa a omega je uvědomit si, že se jedná o zásah do těla, který by mělo dělat zdravotnické zařízení. Důležitá je kvalifikace personálu – mělo by jít o lékaře,“ zdůrazňuje Kučera. Varuje před atraktivními nabídkami na sociálních sítích: „Nechoďte do garáže za slevou.“
Plastický chirurg Vojtěch Šandera doplňuje: „Při výběru zařízení bych se díval na délku poskytování služby, na počet provedených výkonů ročně. Čím větší rutinnost, tím větší bezpečnost. A důležitá je i schopnost kliniky řešit komplikace – komplikace nemá jen ten, kdo neoperuje.“
Doktor Jan Kučera pak ještě varuje, že miniinvazivita neznamená bezrizikovost. „Injekční zákroky, typicky botulotoxin nebo výplně, s sebou nesou rizika. Může dojít k ucpání cévy, odumření tkáně – nekróze. Vzácně i k oslepnutí. Lékař o tom ví a umí s tím pracovat. V kosmetickém salonu tohle absolutně chybí.“
Červené vlajky a odmítnutí zákroku
Jak poznat, že pacientův problém není estetického, ale psychického rázu? „Někdy je to šestý smysl. Pokud pacient popisuje hrůzostrašné problémy a vy objektivně vidíte, že to tak není, je to varování,“ říká Kučera. „Je špatné léčit problém psychiky estetickým zákrokem.“
Vojtěch Šandera přidává další signál: „Pokud se pacient ptá na každý detail – jestli známe ten a ten nejnovější trend, co používáme za materiály, jestli víme o té a té možné komplikaci – pak je to pro mě znak, že tam není důvěra. V takovém případě je velmi pravděpodobné, že pacient nebude standardně reagovat, nebude chodit na převazy, na kontroly a vznikne problém. Pokud tam není důvěra na začátku, nebude nikdy. A my důvěru pacientů potřebujeme.“
V iDNES Lounge dále hosté hovoří o tom, jak trendy v estetické medicíně ovlivňují sociální sítě a jejich filtry, proč stále platí, že zásadní je ochrana před ultrafialovými paprsky a zdravý životní styl a věnují se také tématu, zda je lepší nechat se omladit jednou plastickou operací ve vyšším věku, anebo podstupovat sice častěji, ale zato méně radikální zákroky.