Vypadalo to, že nás dcera chvíli nevnímá. Lékaři u ní zjistili epilepsii

My rodiče jsme si toho předtím vůbec nevšimli, ale po rozhovoru s lékařem jsme si začali vzpomínat na vteřinové výpadky, které malá mívala. Poruchy vnímání naštěstí patří mezi mírné projevy epilepsie.

Říkáme, že se dívá „do blba“ a nevnímá nás. Jde jen o vteřiny. Například nedokáže zopakovat, co jsme jí v tu chvíli říkali, ale to jsme považovali za běžnou nepozornost. Na to si stěžuje spousta rodičů. Výpadky vnímání naštěstí brzy ustaly. Natálka začala brát léky loni, o prázdninách mezi první a druhou třídou. Pak došlo k přechodnému zhoršení, ale teď už je stabilizovaná. Není tolik nepozorná a taky je méně unavená, z čehož mám velkou radost.

Nechováme se k ní jako k nemocné

Netrpí typickými epileptickými záchvaty a nemoc ji vlastně v životě téměř neomezuje. Přesto pro nás bylo obtížné se s diagnózou smířit. My rodiče jsme to nesli určitě hůř než dcera. Natálka je moc statečná a spokojená holčička.

Snažíme se k ní nechovat jako k nemocné, chceme, aby měla normální dětství jako její vrstevníci. Nějaká omezení ale přece jen má. Nesmí se dlouho dívat do telefonu či tabletu a musí hodně spát a odpočívat. Také plavat nebo lézt do výšek může pouze pod dohledem.

Pomáhá jí králíček

Asistentka ve škole pomohla s tím, aby mohla Natálka se spolužáky do kurzu plavání. Kromě sportu ráda tancuje, hraje na kytaru a kreslí. V loňském ročníku soutěže pro děti s epilepsií Líbí se ti, mami? dokonce získala druhé místo.

Letos je tématem domácí mazlíček, takže Natálka bude kreslit svého králíčka Pusinku, kterého jsme jí krátce po propuknutí nemoci koupili. Je to pro ni kamarád a zdroj psychické pohody.