Od katastrofy kvůli AIDS a neštovicím nás dělil rok, přibližuje epidemiolog Maďar

Děkan Lékařské fakulty Ostravské univerzity a zakladatel mezinárodní neziskové organizace International Humanity Rastislav Maďar. | foto: Jiří Zerzoň

Pavla Matějů
  20:00
Za svou kariéru proočkují lékaři tisíce vakcín, ale se závažnými reakcemi se většina z nich vůbec nesetká. Odborníci bývají obvykle „sběrači“ vlastních očkování, protože dobře vědí, že oslabený patogen – ať už živý, či nikoliv – je pro jejich imunitní systém něco jako tréninkový partner. Posílí, zatímco skutečná nemoc může zabíjet. Stejně uvažuje i epidemiolog Rastislav Maďar.

Lékaři Česka

„Nejvíc mě teď znepokojuje nebezpečný vir ptačí chřipky H5N1, který se rozšířil po území USA, ale jejich instituce v posledních měsících nesmějí sdílet všechna relevantní data,“ říká.

Říkáte, že jste s výjimkou papilomavirů způsobujících rakovinu děložního čípku očkován proti všemu, na co existují vakcíny, a nikdy jste neměl žádné vedlejší příznaky. Máte štěstí?
Většina očkovaných nemá žádné nežádoucí reakce, nebo jen banální. Protože hodně cestuji, pohybuji se mezi lidmi různých kultur a snažím se chovat obezřetně, dostal už jsem vakcín opravdu hodně. Beru to jako zodpovědnost i vůči svému okolí.

Zapisuji si všechna očkování do elektronického průkazu, který mi už sám hlásí, kdy mi u jaké vakcíny končí platnost. Zrovna minulý týden mi přišel e-mail, že mi končí u břišního tyfu. Nicméně u této vakcíny, jež chrání tři roky, na sebe dávky nenavazují, takže se až do další cesty nemusím přeočkovávat. Nechám se očkovat až koncem ledna, protože na únor plánuji cestu na Šrí Lanku.

To je naše neomluvitelná bolavá anomálie na úrovni Balkánu a týká se bohužel i zdravotníků, což je až ostudné. Nejen že nejdou příkladem, ale mohou pacienty nakazit a ohrozit na životě.

Od katastrofy kvůli AIDS a neštovicím nás dělil rok, přibližuje epidemiolog Maďar

