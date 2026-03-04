Nosil jste jako dítě rovnátka?
Ano.
A jaká to byla zkušenost?
Nebyla úplně pozitivní. Potřeboval bych zuby dorovnat, ale pořád to odkládám, nestíhám. Jsem ta pověstná kovářova kobyla.
Proto jste se dal na zubaře, abyste to napravil?
To s tím nesouvisí (směje se). To byly nevyzpytatelné cesty osudu. Odmalička jsem tíhnul k lékařským vědám, nejdřív to vypadalo na sportovní ortopedii, protože jsem se závodně věnoval sportu, jezdil jsem na kolech BMX, tři roky i za nároďák. Nakonec jsem vystudoval zubařinu. Hezky se mi v tom propojila anatomie i zručnost, dávalo mi to smysl a ohromně mě to baví – nebál bych se dokonce říct, že mě to baví čím dál víc. A doufám, že mě to ještě dlouho bavit bude.
Okamžitě mě napadá třeba Cristiano Ronaldo nebo Tom Cruise. Tam se ty předělávky úplně nepovedly.