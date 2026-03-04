Epidemie rovnátek. Zájem o ně má stále víc dospělých, nosí je i psi, líčí zubař

Premium

Fotogalerie 4

Jakub Hladík. Vedoucí lékař pražského stomatologického centra The Clinic. | foto: koláž iDNES.cz / Ondřej Hanuš

Petr Čermák
  20:00
Zdá se, že snad každý Čech potřebuje rovnátka na zuby. Nebo je to móda? Jaké jsou (ne)výhody rovnátek? A kdy je nasadit? Magazín Víkend DNES vyzpovídal zubaře Jakuba Hladíka.

Celý článek je jen pro členy

Chcete číst prémiové texty bez omezení?

Předplatit

Nosil jste jako dítě rovnátka?
Ano.

A jaká to byla zkušenost?
Nebyla úplně pozitivní. Potřeboval bych zuby dorovnat, ale pořád to odkládám, nestíhám. Jsem ta pověstná kovářova kobyla.

Lékaři Česka

Proto jste se dal na zubaře, abyste to napravil?
To s tím nesouvisí (směje se). To byly nevyzpytatelné cesty osudu. Odmalička jsem tíhnul k lékařským vědám, nejdřív to vypadalo na sportovní ortopedii, protože jsem se závodně věnoval sportu, jezdil jsem na kolech BMX, tři roky i za nároďák. Nakonec jsem vystudoval zubařinu. Hezky se mi v tom propojila anatomie i zručnost, dávalo mi to smysl a ohromně mě to baví – nebál bych se dokonce říct, že mě to baví čím dál víc. A doufám, že mě to ještě dlouho bavit bude.

Okamžitě mě napadá třeba Cristiano Ronaldo nebo Tom Cruise. Tam se ty předělávky úplně nepovedly.

Dočtěte tento exkluzivní článek s předplatným iDNES Premium

Měsíční

99
Předplatit
Flexibilní, bez závazků
Automatické obnovování

Roční

989
Předplatit
Nejlepší poměr cena/výkon
Ušetříte 17%

Dvouleté

1 889
Předplatit
Nejvýhodnější
Ušetříte 20%

Připojte se ještě dnes a získejte:

  • Neomezený přístup k obsahu iDNES.cz, Lidovky.cz a Expres.cz
  • Více než 50 000 prémiových článků od renomovaných autorů
  • Přístup k našim novinám a časopisům online a zdarma ve čtečce
Více o iDNES Premium
Máte už předplatné? Přihlásit se
Právě nejčtenější Premium články:
A dalších více jak 50 000 prémiových textů... Zobrazit další články
Vstoupit do diskuse
titulek

Dvoumilimetrový nádor rozjede hormony tak, že pacienta zničí, líčí neurochirurg

Václav Masopust

Operuje nádory u mozkového kmene, kde nesmí sáhnout vedle ani o milimetr. Vypíná bolest pomocí...

Nádory močového měchýře postihují spíše muže, říká onkolog. Ženy chrání hormony

Onkourolog Antonín Brisuda

Každý rok diagnostikují lékaři v Česku téměř dva tisíce nových případů rakoviny močového měchýře....

Transplantovaná ledvina vydrží i přes dvacet let. Česku chybí živí dárci, říká nefrolog

Ondřej Viklický, přednosta kliniky nefrologie IKEM

Ledviny jsou u člověka biologicky naprogramované na zhruba 120 let funkce. Tedy i ta od staršího...

Profesor Kolář o tajemství bolesti: Tělo ji dokáže předvídat a chránit před ní

Pavel Kolář

Jeho kniha Labyrint bolesti a jak se v něm neztratit se okamžitě stala bestsellerem. Nejuznávanější...

Strašák seniorů zlomený krček: až třetina do roka zemře. Ortoped o vlivu viróz i genů

Pro starší lidi to může být jedna z nejnebezpečnějších zdravotních komplikací....

Pro starší lidi může být zlomenina krčku jedna z nejnebezpečnějších zdravotních komplikací. Se...

U konce s dechem. Plicní hypertenze bývá zaměňována s horší kondicí, varuje lékař

Pavel Jansa

Špatně se vám dýchá i při běžném pohybu, trápí vás suchý kašel a býváte unavení? Na vině může být...

K prevenci není dobré nutit. Strach může zdraví zhoršovat, říká onkochirurg

Josef Zábranský, onkochirurg z EUC Kliniky v Ústí nad Labem.

Každý den pomáhá ženám zvládnout jednu z nejtěžších životních situací – diagnózu rakoviny prsu...

Nejčtenější

KVÍZ: Zvládli byste přijímačky z češtiny? Otestujte si znalost přísloví

ilustrační snímek

Znáte opravdu všechna česká přísloví? Tento kvíz vás prověří nejen v nejznámějších rčeních, ale také v těch, která v minulých letech při přijímacích zkouškách z českého jazyka dokázala zaskočit i...

Na place hráli sourozence, v reálném životě přeskočila jiskra a tvořili pár

Před kamerou jako sourozenci, v reálném životě pak milenci.

Několik měsíců si slavní herci a herečky byli na place tak blízcí, až mezi nimi přeskočila jiskra a dali se dohromady. A to přitom před kamerou ztvárnili role sourozenců. Podívejte se do naší...

Slavní v boji s obezitou: Kdo dokázal zhubnout a proč?

Hvězdy, které zatočily s obezitou.

Svět si připomíná den obezity, připomeňte si s námi v naší galerii slavné hvězdy, které se obezity zbavily. Ať už dietami, zdravým životním stylem, injekcemi na hubnutí či operací žaludku. Mnoho...

Slzy u moře, šok z paneláku. Vyměněná manželka letěla do Itálie

Stesk po rodině dohnal Dášu k slzám. Přála si, aby mohli být u moře s ní.

Nová Výměna manželek zavedla diváky do slunné Itálie. Pohodová Dáša si vyzkoušela život v rodině s úplně jiným životním stylem a musela se poprat s jazykovou bariérou. Zdeňka si připomněla, jaký je...

Lékař varuje, co nemít doma, pokud se chcete vyhnout rakovině

Amit Garg

Armit Garg je lékařem, který se v USA věnuje především oboru hematologie a onkologie. Je také velmi aktivní na sociálních sítích a sledujícím dává rady ohledně zdraví. A varuje je i před věcmi, které...

Epidemie rovnátek. Zájem o ně má stále víc dospělých, nosí je i psi, líčí zubař

Premium
Jakub Hladík. Vedoucí lékař pražského stomatologického centra The Clinic.

Zdá se, že snad každý Čech potřebuje rovnátka na zuby. Nebo je to móda? Jaké jsou (ne)výhody rovnátek? A kdy je nasadit? Magazín Víkend DNES vyzpovídal zubaře Jakuba Hladíka.

4. března 2026

Po pádu na lyžích ochrnula od krku dolů, dnes je z ženy umělkyně

Po nehodě na lyžích skončila žena na vozíku. Veškeré věci musí dělat nyní ústy.

Šestadvacetiletá Rebecca Koltunová z New Yorku nebyla, co se lyžování týče, žádný nováček. Na svahu byla jako doma už od čtyř let a lyžovala perfektně. Pak ale na svahu nešťastně upadla a probudila...

4. března 2026  10:48

Slavní v boji s obezitou: Kdo dokázal zhubnout a proč?

Hvězdy, které zatočily s obezitou.

Svět si připomíná den obezity, připomeňte si s námi v naší galerii slavné hvězdy, které se obezity zbavily. Ať už dietami, zdravým životním stylem, injekcemi na hubnutí či operací žaludku. Mnoho...

4. března 2026  8:32

Přátelství muže a ženy ustát jde. Ale chce to jasná pravidla

Ilustrační snímek

Jedním z nejdiskutovanějších témat už od pradávna je, zda může být vztah mezi mužem a ženou založen výhradně na přátelské bázi. Stručná odpověď neexistuje... Pojďme si tyto vztahy rozebrat...

4. března 2026

Pojďme se červenat. Poradíme, jak vybrat dokonalou tvářenku

Jak líčením opticky zúžit obličej - Pomocí tvářenky - čím vertikálněji tvářenka...

Řadí se mezi ty nejstarší kosmetické prostředky, přitom stále vládne tendence podceňovat její sílu. Chudák růž, přitom toho dokáže tolik! Umíte si vybrat správný odstín?

4. března 2026

Hodná holčička, drsná válečnice nebo femme fatale? Ženskost není jen jedna

Ilustrační snímek

Co je ženskost? Rudá rtěnka, vysoké podpatky, květované šaty? Není to povrchní? Je! Tak druhý pokus: touha hnízdit a pečovat, empatie, radost z pěstování květin a vaření? Hm, ani tohle nám stačit...

4. března 2026

Abych zachránila vztah, smířila jsem se s nevěrou partnera, přiznává Lucie

Ilustrační snímek

Definice tradičního vztahu zahrnuje i věrnost. Co se však stane, když na ni z nějakého důvodu rezignujeme? Přečtěte si příběh Lucie, která toleruje partnerovi nevěru, aby byl doma klid, a Mileny, pro...

4. března 2026

Nejde jen o spánek. Sedm druhů odpočinku, které občas potřebuje každý

ilustrační snímek

Odpočinek nemusí znamenat jen lehnout si do postele. Odborníci popisují několik typů regenerace – od fyzické přes mentální až po sociální – a upozorňují, že únava často vzniká právě tehdy, když jeden...

4. března 2026

Práce tak vysoko nad zemí dá zabrat vašim ledvinám, líčí jeřábnice s třicetiletou praxí

Premium
Ivana Neufussová zahájila kariéru jeřábnice v roce 1987 a posledních devět let...

Ivana Neufussová pracuje přes třicet let jako jeřábnice. Posledních devět let v pražské spalovně ZEVO Malešice, kde s dcerou nabírají odpad obrovským drapákem. „Jednou zachránila život bezdomovci,...

3. března 2026

Na place hráli sourozence, v reálném životě přeskočila jiskra a tvořili pár

Před kamerou jako sourozenci, v reálném životě pak milenci.

Několik měsíců si slavní herci a herečky byli na place tak blízcí, až mezi nimi přeskočila jiskra a dali se dohromady. A to přitom před kamerou ztvárnili role sourozenců. Podívejte se do naší...

3. března 2026  11:07

Diagnóza cukrovky mladou ženu šokovala. Díky injekcím radikálně zhubla

Žena zhubla až díky injekcím, které měla původně na cukrovku.

Dvaadvacetiletá Holly Barronová si po dokončení střední školy vyslechla diagnózu cukrovky druhého typu. Lékař měl o její zdraví obavy, protože byla výrazně obézní a doporučoval hubnutí. S tím ale...

3. března 2026  8:03

Bolest zad není daň za věk. Kdy je čas ji řešit jinak než prášky?

Ve spolupráci
Na bolest zad jsou tu Lázně Teplice

Mnoho lidí po čtyřicítce bere ranní ztuhlost, tupý tlak v bedrech nebo občasné lupnutí v kříži jako nevyhnutelnou daň za věk. Pokud se však v takových chvílích spoléháte pouze na analgetika, problém...

3. března 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.