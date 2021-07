Nemyslím si, že budeme na podzim zase zavírat, říká epidemiolog Petr Smejkal

Obligátní otázka, pane doktore: kdy to skončí?

Už jsem mnohokrát věštil a párkrát se zmýlil. Myslím, že v Evropě to skončí koncem roku. Koncem léta, možná kvůli variantě delta i dříve, se situace zhorší, protože ona je to jednoduchá matematika: tímto tempem očkování dosáhneme v srpnu v populaci na sotva šedesát procent proočkovanosti dvěma dávkami, a to je na stádní imunitu málo.Takže i když jsem věřil, že v červnu bude vše za námi, nic neskončilo. Nerad bych, aby se opakovala loňská oslava na Karlově mostě. Klíčové bude otestovat děti před návratem do škol a hlavně lidi, kteří se budou vracet z dovolených v zahraničí. A neupouštět od opatření, která už máme.

Kdyby mi bylo pětatřicet, nesl bych všechna ta omezení těžce, to uznávám. Petr Smejkal