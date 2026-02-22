Napadlo vás někdy, že byste měli mnohem víc chuti do života a času na to, věnovat se sami sobě, kdybyste si lépe zorganizovali den nebo se třeba pořádně vyspali? Nebojte se a pusťte se do toho. Přitom si dejte pozor na tyto požírače energie.
Sklenička před spaním
Alkohol sice napomáhá uvolnění a rychlejšímu usínání, ale zároveň narušuje REM fázi spánku, která je z hlediska regenerace ta nejdůležitější. Spaní se stává lehkým a nekvalitním a vy se ráno probouzíte unavení, bez nálady a chuti do života.
Do práce nalačno
Po noci si tělo žádá palivo. Jinak vám dá tento deficit okamžitě znát. Potřebnou dávku energie získáte díky dobré snídani (vhodná je například ovesná kaše s ořechy, medem a sušeným ovocem nebo plátek celozrnného chleba s vejcem, kouskem libové šunky a čerstvou zeleninou).