Před encefalitidou se chrání málokdo, přitom hrozí doživotní následky

Nestihli jste očkování? Před klíšťaty vás ochrání účinný repelent. Používejte ho i v případě, že jste proti encefalitidě očkovaní, protože vám stále hrozí nákaza lymeskou boreliózou, na niž zatím vakcína neexistuje. Repelentní látka diethyltoluamid (DEET) znemožní členovcům vycítit lidský pot a tak vás vyhledat. V praxi to znamená, že při aplikaci repelentu, např. Off či Diffusil, na oděv nebo pokožku se vám tito parazité vyhnou. „Není pravda, že klíšťata padají ze stromů. Pohybují se blízko nad zemí, tedy například v trávě. Do horní části těla se klíště dostane díky lehnutí do trávy, případně může velmi snadno přelézt po oděvu či pod oblečením,“ vyvrací rozšířený mýtus entomoložka Mgr. Kateřina Jůzová z Přírodovědné fakulty Univerzity Karlovy. Nezapomínejte, že účinnost repelentních přípravků je omezená a je nutné aplikaci každé 3–5 hodin opakovat.