Mysl ráda zapomíná, ale tělo si pamatuje. Co dělat se zamrzlými emocemi

Co ještě může pomoct Jemný a nenásilný způsob nabízí metoda Psych-K (Klíč k duši), jež náleží do oblasti tzv. energetické psychologie.

Další zajímavou metodou, která může pomoct odkrýt kořeny dávných traumat a postavit život do úplně nového světla, jsou rodinné konstelace.

Vynikajícím pomocníkem je také metoda Desenzibilizační terapie využívající pohyby očí (EMDR – Eye Movement Desensitization and Reprocessing), která zastavuje obtížné vzpomínky a pomáhá je vhodným způsobem přepracovat.