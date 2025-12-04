Skrývaná tajemství jsou častou příčinou atak. Zabít může i radost, říká lékařka

Soňa Juricová | foto: Zdeněk Němec, MAFRA

Silvie Králová
  20:00
Pohled na zdraví a nemoci z hlediska psychosomatiky je poměrně jasný: Zdrojem našich obtíží je v první řadě psychika. Jak zásadně stav mysli a emoce ovlivňují stav našeho těla a jeho choroby, popisuje Soňa Juricová, atestovaná psychosomatická a rehabilitační lékařka.

