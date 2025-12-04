Vysvětluje to na příkladu psa. Když má pes strach, stáhne uši a ocas. Jakmile se bát přestane, otřepe se. „Jedná pudově. My ovšem stres takto jednoduše nesetřepeme. Svalové vlákno zůstává stažené, a trvá-li to dlouho, vznikají takzvané svalové pancíře, takže nás může bolet hlava, záda, špatně se nám dýchá, máme zažívací potíže,“ říká.
Je pravda, že všechny zdravotní obtíže mají do jisté míry psychosomatický původ?
V podstatě každé onemocnění je psychosomatické, ale na většinu z nich stačí pouze biologická intervence. Například mám-li angínu, jdu k lékaři, dostanu antibiotika a léky, co pomohou od bolesti, po jejich dobrání jdu na kontrolu, na odběry, ... A je po nemoci. Ale pokud mám angínu během půl roku už potřetí, je dobré se zamyslet nad možnými psychosociálními souvislostmi. Což jsou právě ty emoce a vztahy.
Příběhy lidí, jimž se nedaří otěhotnět a vlastně spolu nemají čas spát, se mi v ambulanci objevují často.