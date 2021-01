Emočně ploší lidé často končí na ulici, nemají proč žít, tvrdí psychiatr

17:00

Emoce mají na svědomí podstatně víc než jen to, zda se cítíme smutně, šťastně, či vesele. Prsty mají dokonce i ve vzniku závislostí. Jak by vypadal život bez emocí? Co mají společného s depresemi, schizofrenií? Jak nám dlouhodobá radost může zničit život? A mají emoce i zvířata?