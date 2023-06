Triatlonistka se chlubí fotkou ze závodu, na plavkách měla menstruační krev

Britská triatlonistka Emma Pallant-Browne sdílela na Instagramu fotku z 19. května, kdy se účastnila European Open triatlonu na španělské Ibize. Během závodu menstruovala a na fotografii má na růžovomodrých plavkách malou krvavou skvrnu. Svůj post zveřejnila poté, co zmíněná fotka obletěla svět díky instagramovému profilu Organizace profesionálních triatlonistů (PTO).

Šestatřicetiletá atletka v popisku vyjádřila svou vděčnost kolegům a kolegyním, kteří jí kontaktovali s podpůrnými komentáři a zdůrazňovali význam a poselství, které fotografie nese. „Jsem dojata množstvím zpráv, které mi přišly od mužů i žen, o tom, jaké to je závodit při menstruaci. Tohle je realita ženského sportu a čím víc bariér se nám podaří zbourat, tím lépe,“ napsala.

Připojila také vysvětlení, proč běžela v plavkách, a dodala, že se při závodech v horkém počasí obvykle „přehřeje a odpadne“ a během menstruace je její tělesná teplota ještě o něco vyšší. „V nižších teplotách závodím v tmavém overalu, světlé barvy jsem zvolila s ohledem na jejich chladivý efekt,“ pokračuje atletka.

Proč snímek nevyretušovala?

Zdůraznila, proč fotku neupravila a krvavou skvrnu neodstranila. „Znamenalo by to, že je s ní něco špatně,“ vysvětlila. A ještě dodala: „Když mi napíšete, že pro 99 % žen by to byla příšerná ostuda, pak je to přesně ten důvod, proč to sdílím. Na té fotce není nic špatného.“

Za skutečnost, že menstruuje, je podle svých slov Pallant-Browne vděčná. „Jako dospívající dívka s poruchou příjmu potravy a vytrvalostí běžkyně jsem menstruaci neměla, takže nyní ji vnímám jako dar. Pokud máte podobnou fotku, tak si ji važte, opatrujte jí a připomínejte si, jaký jste v tomto těžkém období podala výkon a možná jednou někomu pomůžete.“

Podporujících komentářů pod fotkou si všiml také britský deník Independent: „Miluju to. To, že menstruujeme, je důkazem, co všechno jako ženy dokážeme,“ napsala triatlonistka Skye Moenchová. „Důkazem, jak jsou naše těla silná a plně funkční.“

Fantastická nebojácná ženskost

Olympionička Stephanie Twellová dodává: „Holka moje! Jsem tak pyšná, že jsi taková, jaká jsi, Em! Fantastická nebojácná ženskost.“ Na komentář, který vyjadřoval názor, že nejde o nejlepší fotku, co mohla sportovkyně sdílet, odpověděla Pallant-Browne poděkováním za zájem a argumentem, že taková je realita ženského sportu a že se nemá za co stydět.

A přidala vysvětlení, jak menstruační cyklus ovlivnil její běžeckou kariéru: „Vždycky, když očekávám menstruaci, modlím se, aby mě v den, kdy je nejsilnější, nečekal žádný závod. Ale občas se to prostě stane. Je úplně jedno, jaký si vezmu tampon, pokud je delší než tři hodiny, prostě to nestačí. Tak jako někdo, kdo má před závodem třeba střevní problémy, musím se s tím prostě smířit a dát do toho všechno. Myslím, že my ženy bychom se měly přestat se svou menstruací schovávat.“