Co vás přivedlo k saunování?

Asi před pěti lety jsem hledala brigádu a v inzerátech narazila na saunového animátora. Vůbec jsem nevěděla, co si mám pod tím představit. Čekala jsem něco mezi hot jógou a divadlem, načež jsem si řekla: To je nějaký divný, to bude něco pro mě. Po pohovoru jsem ale zjistila, že je to něco úplně jiného a že mě to baví daleko víc, než jsem původně očekávala.